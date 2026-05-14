Новини
България »
Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени

Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени

14 Май, 2026 07:05 1 361 18

  • държава-
  • допълнителни мерки-
  • спекула-
  • високи цени

Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес

Държавата с допълнителни мерки срещу спекулата и високите цени - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавата ще набележи допълнителни мерки срещу високите цени. Това се очаква да се случи на среща в Министерския съвет по-късно днес, съобщават от БНТ.

В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни.

Очаква се на срещата да се търси дългосрочни решения относно мерките на правителството за овладяване на цените, за прозрачност на ценообразуването, за борбата с нелоялните търговски практики, както и защита на родните производители и качеството на храните.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    14 6 Отговор
    мевере току що намериха в изоставен софийски подлез чисто гол и привит от адски мьки, със счупени ребра и спукан ауспух, лидера на депесе ново начало

    Коментиран от #2

    07:13 14.05.2026

  • 2 Пешо

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Смешна работа ... по капиталисти от капиталистите... нали цените от лев се превалутираха в евро....и се изписват и 2те цени.
    Как така паркинг в софия стана 2евро..и цена 3.91 лв... излиза, че 2те евро са превалутирани в лв. А не обратното. Примерите са безброй...

    07:16 14.05.2026

  • 3 Факти

    3 1 Отговор
    Държавата с допълнителни мерки и теглилки срещу спекулата и високите цени

    Коментиран от #14, #16

    07:16 14.05.2026

  • 4 здрасти

    8 1 Отговор
    Да питам, спазва ли се закона в магазина 50% от доматите да са български? Как се спазва закона през Ноември?

    Коментиран от #5, #9

    07:21 14.05.2026

  • 5 Че от де

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "здрасти":

    такова производство ?

    07:23 14.05.2026

  • 6 Производство

    13 0 Отговор
    няма , шашми с милиарди от ЕС , виртуална продукция - те закон ще гласуват !

    07:27 14.05.2026

  • 7 Кирил

    18 2 Отговор
    Единственото спасение е намаляване на държавната хранилка за чиновници. Всичко друго е лъжа за пред слабоумния народ

    Коментиран от #8, #11

    07:30 14.05.2026

  • 8 Както

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    и на депутатите ! Огромно перо от излишни разходи и никаква продуктивност от тях !

    07:31 14.05.2026

  • 9 По какво ги познавате от къде са

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "здрасти":

    Говорите ли им?

    07:46 14.05.2026

  • 10 Васил

    6 1 Отговор
    Поредната имитация че нещо правят!

    07:50 14.05.2026

  • 11 Въртят ,сучат обаче - не и не !

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кирил":

    Всякакви щуротии , но не и рационалното !

    07:53 14.05.2026

  • 12 Коста

    7 2 Отговор
    Цените на жилищата, особено на амортизираните на 70% и повече панелни блокове, трябва да се фиксира на максимум 500 евро кв.м. На новите жилища максимум 20% горница над себестойността, доказана със счетоводни документи. Това което става в България е потресаващо. Най-бедната държава в ЕС с най-високите цени. Особено на недвижимите имоти. Трябва да се въведат фиксиране на надценките. И криминализиране. Не знам за какъв свободен пазар се говори след като никой не бори прането на пари, което бърка най-много в джоба.

    07:53 14.05.2026

  • 13 Както

    8 1 Отговор
    Както каза производител на домати по БТВ, продава доматите по 0.50ст, на пазара е станал 4,50 лева, а надценка от търговците, без да са копали, съдили и поливали тези домати, печелят в пъти. Зеленчуците които ядем, също са евтин внос от Турция и тук им завишават 7-8 пъти цената.

    Коментиран от #15

    07:57 14.05.2026

  • 14 Картелните споразумения са основно

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    при услугите. Минимални цени на адвокатски , стоматологични услуги , хотели , ресторанти , транспортни , ВИК , ЕНЕРГО , комуникации , интернет и т.н

    08:00 14.05.2026

  • 15 Чак 7-8 не знам но

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Както":

    домати на дребно в момента струват в Истанбул - 100 Тл = около 2€ без малко. В малките и по-южни градове е по- евтино. А на едро още по - малко.

    08:07 14.05.2026

  • 16 Спас

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    За необоснованите цени на какво се говори през цялото време - тия в кошницата на редовия потребител, на тия в сферата на услугите или на цената електрическите автомобили и на бялата техника. Стратегии, добри намерения и анализи колкото щеш, оценки на състоянието също, конкретика обаче няма

    08:09 14.05.2026

  • 17 Държавата има полза от високи цени

    1 1 Отговор
    Като облага фирмите ще има повече приходи в хазната

    08:19 14.05.2026

  • 18 Поредните лъжи и обиране на народа

    2 0 Отговор
    Инфлацията води до повече приходи от бюджета, обезценява държавния дълг, обезценява се РЗ и се дава поле за лъжи на управляващата мафия! Колко години лихвите на банките са 0% а власта ни задължава всичко да минава в банка, НАП признава само 5000лева или 2500евро в брой. Поредни лъжи

    11:01 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове