Пентагонът отмени решението си да разположи над 4 000 свои войници в Полша

14 Май, 2026 06:39, обновена 14 Май, 2026 06:45 1 679 15

Говорител на американската армия е потвърдил решението на 13 май, без да предоставя подробности

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на САЩ отмениха решението си да разположат над 4 000 свои войници в Полша, съобщи Defense News.

Говорител на американската армия е потвърдил решението на 13 май, без да предоставя подробности.

Източникът подчертава, че по време на изслушванията в Конгреса относно бюджетния план на армията на 12 май не е било споменато за отмяната на разполагането на американски войски в Полша.

Отбелязва се, че информацията за промяната е започнала да се разпространява, след като военнослужещи изпратили съобщения до семействата си сутринта на 12 май, в които са обявили отмяната на решението.

Пентагонът не е отговорил на искане за информация, отбелязва Defense News .

Повече от 10 000 американски войници са разположени в Полша на ротационен принцип.

Решението на САЩ е свързано със стъпки за промяна на „разполагането на американски сили в Европа“ и не засяга американското присъствие в тази страна. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

„Този ​​въпрос не засяга Полша – той е свързан с предварително обявената промяна в разполагането на част от въоръжените сили на САЩ в Европа“, пише Косиняк-Камиш в X.


Полша
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Д-р Ментал

    28 4 Отговор
    Да се махат от Европа, не са ни нужни

    06:46 14.05.2026

  • 2 Майор Деянов, на всеки километър

    4 15 Отговор
    Една табела "За руснаци запрещено" на границата, ще свърши същата работа ☝️

    06:51 14.05.2026

  • 3 Поляците

    19 4 Отговор
    са отказали да ги хрантутят

    06:52 14.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    11 5 Отговор
    Само България и Румъния помагат на Тръмп срещу Иран.

    06:57 14.05.2026

  • 5 Ами

    21 0 Отговор
    те пари струват ! А вноските от държавите , които са членки на НАТО потъват ! Билиони от въздуха ! За въздух!

    06:57 14.05.2026

  • 6 Полски Тръмбеш

    21 1 Отговор
    Преговорите в Аляска вече дават първи резултати.
    Разбирачите, експерти по криви краставици, банани по евростандарт и член пети на НАТО, могат да си изкажат компетентното мнение.

    Коментиран от #7

    07:06 14.05.2026

  • 7 Руснак без крак...

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "Полски Тръмбеш":

    Така е...
    9-ти Май беше незабравим ☝️😁

    Коментиран от #15

    07:09 14.05.2026

  • 8 666

    0 7 Отговор
    МАЛКО ПО-НАДАЛЕЧ ОТ НАС, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ТЕЖКА НОЩ ЗА ВАС.

    07:09 14.05.2026

  • 9 Kaлпазанин

    13 2 Отговор
    Пентагонът скоро ще приема решения как всички да си ги прибира в обора и какво да прави с тях

    07:12 14.05.2026

  • 10 Време е

    23 2 Отговор
    САЩ да се прибере зад океана. Навсякъде по света се занимават с интриги и войни! Няма по вредни от САЩ за света!

    07:21 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    А междувременно
    "Шефката на разузнаването на САЩ разследва повече от 120 биолаборатории в чужбина
    Повече от 40 от обектите на проверка се намират в Украйна!"🤠🤠🤠
    а ПО ПЕЙКИ-те рИвяха:
    "Их там НЕТ!"❗❗❗

    08:10 14.05.2026

  • 15 Тръмп от Тръмбеш

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руснак без крак...":

    На Хъмти Тръмпи му се клати стола. Протестите в САЩ може скоро да ескалират.

    08:42 14.05.2026

