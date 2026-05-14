Пентагонът отмени решението си да разположи над 4 000 свои войници в Полша

Въоръжените сили на САЩ отмениха решението си да разположат над 4 000 свои войници в Полша, съобщи Defense News.

Говорител на американската армия е потвърдил решението на 13 май, без да предоставя подробности.

Източникът подчертава, че по време на изслушванията в Конгреса относно бюджетния план на армията на 12 май не е било споменато за отмяната на разполагането на американски войски в Полша.

Отбелязва се, че информацията за промяната е започнала да се разпространява, след като военнослужещи изпратили съобщения до семействата си сутринта на 12 май, в които са обявили отмяната на решението.

Пентагонът не е отговорил на искане за информация, отбелязва Defense News .

Повече от 10 000 американски войници са разположени в Полша на ротационен принцип.

Решението на САЩ е свързано със стъпки за промяна на „разполагането на американски сили в Европа“ и не засяга американското присъствие в тази страна. Това заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

„Този ​​въпрос не засяга Полша – той е свързан с предварително обявената промяна в разполагането на част от въоръжените сили на САЩ в Европа“, пише Косиняк-Камиш в X.