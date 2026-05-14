Рубио: Какъв е смисълът от НАТО, ако не можем да използваме военните бази на съюзниците ни

Отказът на някои съюзници от НАТО да предоставят на Вашингтон достъп до военни бази по време на конфликта с Иран поставя под въпрос целта на алианса, заяви Рубио.

„Когато партньорите от НАТО ви отказват да използвате тези бази – въпреки че основната причина НАТО да е от полза за Америка са именно тези права за базиране, а сега това ни е отказано, например от Испания – тогава какъв е смисълът на алианса? Оказва се, че те са съюзници само когато искат да бъдат“, каза Рубио.

Той добави, че САЩ имат „напълно легитимни въпроси“ относно НАТО. „Какъв е смисълът от съюз, чието предимство за нас е правото да използваме бази, ако по време на конфликт като този, който имахме с Иран, може да ни бъде отказан достъп до тези бази? Тогава защо сме там – само за да ги защитаваме, а не за да прокарваме собствените си национални интереси? Това е напълно легитимен въпрос, който трябва да бъде обсъден, особено като се има предвид, че ние плащаме две трети от разходите“, добави той.

Вашингтон няма да възрази, ако друга държава се опита да помогне за разрешаването на украинския конфликт, заяви още Рубио.

„Мисля, че ние сме единствената държава в света, която може да направи това. Но ако някой друг иска да опита, трябва“, каза той в интервю за Fox News.

Рубио също така заяви, че „и двете страни са съобщили“ на Вашингтон, че само Съединените щати могат да улеснят уреждането. „Президентът Тръмп иска да сложи край на войната. И ако той може да направи нещо, ако ние можем по някакъв начин да помогнем за прекратяването ѝ, ще го направим“, добави служителят.