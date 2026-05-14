Рубио: Какъв е смисълът от НАТО, ако не можем да използваме военните бази на съюзниците ни

14 Май, 2026 05:06, обновена 14 Май, 2026 05:56 2 591 47

  марко рубио
  сащ
  нато
  русия

Вашингтон няма да възрази, ако друга държава се опита да помогне за разрешаването на украинския конфликт, заяви държавният секретар на САЩ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Отказът на някои съюзници от НАТО да предоставят на Вашингтон достъп до военни бази по време на конфликта с Иран поставя под въпрос целта на алианса, заяви Рубио.

„Когато партньорите от НАТО ви отказват да използвате тези бази – въпреки че основната причина НАТО да е от полза за Америка са именно тези права за базиране, а сега това ни е отказано, например от Испания – тогава какъв е смисълът на алианса? Оказва се, че те са съюзници само когато искат да бъдат“, каза Рубио.

Той добави, че САЩ имат „напълно легитимни въпроси“ относно НАТО. „Какъв е смисълът от съюз, чието предимство за нас е правото да използваме бази, ако по време на конфликт като този, който имахме с Иран, може да ни бъде отказан достъп до тези бази? Тогава защо сме там – само за да ги защитаваме, а не за да прокарваме собствените си национални интереси? Това е напълно легитимен въпрос, който трябва да бъде обсъден, особено като се има предвид, че ние плащаме две трети от разходите“, добави той.

Вашингтон няма да възрази, ако друга държава се опита да помогне за разрешаването на украинския конфликт, заяви още Рубио.

„Мисля, че ние сме единствената държава в света, която може да направи това. Но ако някой друг иска да опита, трябва“, каза той в интервю за Fox News.

Рубио също така заяви, че „и двете страни са съобщили“ на Вашингтон, че само Съединените щати могат да улеснят уреждането. „Президентът Тръмп иска да сложи край на войната. И ако той може да направи нещо, ако ние можем по някакъв начин да помогнем за прекратяването ѝ, ще го направим“, добави служителят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прегляло мозъче

    55 4 Отговор
    на един надут кубинец

    Коментиран от #22

    05:20 14.05.2026

  • 2 Ойойой

    28 0 Отговор
    Китай трябва да повлияе там, а също и там и най- много там.А ние ще правим Америка грейт егейн.

    05:20 14.05.2026

  • 3 Трябва

    35 1 Отговор
    Идиоти

    05:21 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 САЩ забъркват

    49 1 Отговор
    Лайненцата, друг да чисти след тях

    Коментиран от #9

    05:35 14.05.2026

  • 6 нннн

    59 3 Отговор
    Нeгoдник! Нали вие предизвикахте конфликта! . Чий го дирите на 10 хиляди километра от САЩ? Я се прибирайте в обора без много приказки!

    05:41 14.05.2026

  • 7 Лопата Орешник

    50 1 Отговор
    Смисълът е да пазите мира, не да атакувате суверени държави, калъф незапознат! Смосъ6е също да общувате и координирате, не да си траете преди да се набъркате в кашата и после да ангажирате отбранителен съюз с нападателни действия! Шимширик!

    05:52 14.05.2026

  • 8 Майор Деянов, на всеки километър

    34 2 Отговор
    Сметките са простички.
    НАТО плаща американските оръжия за Украйна, с парите С.А.Щ воюват в Иран. Кое не му е ясно на Рубио ? ☝️

    06:00 14.05.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    6 35 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ забъркват":

    Тъй, тъй....
    Американците са най-лошите, а Русия е добрата фея - раздава Сармати на децата и ги слага по детските градини за катерушки ☝️😁

    Коментиран от #42

    06:05 14.05.2026

  • 10 Д-р Ментал

    35 0 Отговор
    Махайте се от НАТО, щом няма смисъл за вас

    06:06 14.05.2026

  • 11 Д-р Ментал

    35 2 Отговор
    НАТО е отбранителен съюз. Ако не сте го разбрали- марш от НАТО

    06:07 14.05.2026

  • 12 Дивергент

    22 0 Отговор
    Рубио би бил прав, ако НАТО е създадено с цел да защитава националните интереси на САЩ по света.НАТО се създава през април 1949 г., а Варшавският договор- през май 1955г. в отговор на присъединяването на ФРГ към НАТО. Оттогава до сега няма нападната държава член на алианса, който се разшири на Изток след 1991г.

    Коментиран от #39

    06:12 14.05.2026

  • 13 ООрана държава

    30 1 Отговор
    Г@лфон нато е отбранителен съюз, не е офанзивен и не ви е слугинаж. Когато ви нападне някой, ползвайте каквото щете

    Коментиран от #16

    06:13 14.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Събирате

    21 0 Отговор
    билиони от вноските на държавите , членки на НАТО !

    06:20 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Анонимен

    8 0 Отговор
    За печалба не може

    06:24 14.05.2026

  • 18 Ний ша Ва упрайм

    21 1 Отговор
    колко са нагли тия??? Хитлер ряпа да яде

    06:40 14.05.2026

  • 19 Механик

    26 1 Отговор
    "въпреки че основната причина НАТО да е от полза за Америка " (Марко Рубио)
    Е, сега светна ли ви каква е причината да има НАТО??? Разбрахте ли, че НАТО в същност си е бухалката в ръцете на САЩ/Израел? Разбрахте ли, че в крайна сметка сте едни васали, а, горди натовци? Как е "нато ни пази, а ЕС ни храни"??? Още ли ползвате тоя слоган?

    06:48 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 анонимко

    20 0 Отговор
    "Тогава защо сме там – само за да ги защитаваме, а не за да прокарваме собствените си национални интереси?"- Ето това в чист вид е философията на американците за НАТО

    06:52 14.05.2026

  • 22 Пешо

    21 0 Отговор

    До коментар #1 от "прегляло мозъче":

    Пълни пирати и наглеци. Нато нали е отбеанителен съюз.... базите са си чужди... все едно ние да разположим войници в сащ... в техните бази... и т.н.
    Наглеци дано идат където им е мястото

    06:56 14.05.2026

  • 23 Мишел

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хм Хм":

    Москва и Петроград са единствените градове в света, които са защитени с ПРО от 1954 и 1960 г. съответно. Никой не смее да ги нападне, защото Авангардите с по 5 мегатона стигат до САЩ два пъти по бързо от тези на САЩ до Русия.

    07:06 14.05.2026

  • 24 Много добро

    18 1 Отговор
    Признание за това какъв съюз е НАТО-то. Всички по света знаеха, че не е ОТБРАНИТЕЛЕН както непрекъснато го натякват всякакви продажни евроатлантетата.

    07:08 14.05.2026

  • 25 От Варна

    16 1 Отговор
    Ами ще си мисли така Рубио, след като има и държави, които си предоставят и граждански обекти! Камо ли военни бази?! Нал тъй?!

    07:09 14.05.2026

  • 26 Kaлпазанин

    14 1 Отговор
    Вие нямате е съюзници, а лакеи

    07:15 14.05.2026

  • 27 хаха

    22 1 Отговор
    НАТО нали беше единствено и само ОТБРАНИТЕЛЕН СЪЮЗ? Сега как така има възражения, че членките му отказват ползване на бази за инвазия? Рубио показва, че има нещо гнило и в Украйна- Русия била нападнала без причина, но в същото време навсякъде в НАТО САЩ очакват базите да могат да се ползват за атаки от САЩ. Е, това не прави ли довода на Путин за обграждане на Русия и застрашаване на сигурността й верен?

    07:28 14.05.2026

  • 28 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    Ми чети договора бе кравар. Ако ви нападнат или нападнат някой от договора ползвай бе тъ пак.

    07:46 14.05.2026

  • 29 Васил

    7 1 Отговор
    Много правилно отделят се пари а военните взимат пари и не вършат нищо.

    07:53 14.05.2026

  • 30 Някой

    12 1 Отговор
    Ми да излизат от НАТО и готово.

    07:54 14.05.2026

  • 31 Българин

    13 0 Отговор
    Абе няма ли наи накрая САЩ да бъде изпепелен

    07:54 14.05.2026

  • 32 резервист

    14 1 Отговор
    НАТО е създаден като военна заплаха за СССР в противопоставянето им със САЩ. Американците започнаха войната с Иран от свое име и за свой интерес. Не са търсили подкрепа от съюзниците си. Така че да не циврят. И кога САЩ са правили нещо за някого безкористно? "Помолиха ни да отворим Ормузкия проток?" А кой го затвори?

    07:55 14.05.2026

  • 33 пресолена

    6 2 Отговор
    нато е направен за да държи германия вътре и русия -вън. като имаш подобни приятели понякога се питаш защо ми е враг.

    08:04 14.05.2026

  • 34 кравария

    7 1 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    08:09 14.05.2026

  • 35 Оракула от Делфи

    13 1 Отговор
    Първо, прекратяването на войната в Украйна , не е приоритет на САЩ, след като им плащат за да продават оръжие на Украйна!!!
    Второ, това наивно момче , няма нито опит, нито дарба слово за да определя, кой от кого трябва да печели!
    Трето, резил е, да си кубанец по рождение и да държиш сънародниците и роднините си
    под блокада, за да ги умориш от глад!!!
    Четвърто , съвсем не е сигурно ,че след 2 години ,този няма да е подсъдим???

    08:15 14.05.2026

  • 36 Само да добавя

    11 1 Отговор
    От НАТО отдавна няма смисъл.

    08:18 14.05.2026

  • 37 Що бе

    12 1 Отговор
    някой ви нападна ли? Нали сте отбранителен съюз.

    08:19 14.05.2026

  • 38 си пън

    11 1 Отговор
    нарко,тоз конфликит вие го направихте,а вие съюзници нямате,за вас са подизпълнители на грабежите ви по света

    08:20 14.05.2026

  • 39 Трол

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Дивергент":

    Има такава нападната държава и това е САЩ!

    08:26 14.05.2026

  • 40 долу сащ

    13 1 Отговор
    какъв е смисъла от отбранителния съюз нато, след като един член постоянно напада нечленове въвличайки членовете!

    08:34 14.05.2026

  • 41 Мястото на кравата е в обора

    9 1 Отговор
    Марш обратно в обора. Осмърдяхте целия свят на кравешка тор

    08:36 14.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Какъв е смисълът. ли ?

    7 2 Отговор
    Ами , зависи срещу кого искате да ползвате тези бази .

    08:57 14.05.2026

  • 44 Рубио е пълен глупак!

    6 2 Отговор
    НАТО не е,или поне не беше терористична организация,която напада суверенни държави,нито пък подкрепя фашизмът,поне допреди 22г.НАТО беше организация защитаваща страните от пакта от нападения от други страни!

    Коментиран от #46

    09:08 14.05.2026

  • 45 фен на сидеров

    3 1 Отговор
    май забрави , че нато е отбранителен съюз !

    09:22 14.05.2026

  • 46 Я, пак

    5 1 Отговор

    До коментар #44 от "Рубио е пълен глупак!":

    А агресията спрямо Сърбия? Помним обеднения уран, от който бяха засегнати и незнаен брой българи. НАТО е вредно за целия свят

    10:08 14.05.2026

  • 47 За да има траен мир

    6 1 Отговор
    Първо да платят репарации на Иран за причинени щети и кръвнина за избитите ученички, после да се метлосат в краварника си и да си вържат лудата рижа крава да им е мирно селото. А и да повлияят на израелските си господари да изчезват от Газа и Ливан и да пращат биби в Хага.

    10:24 14.05.2026