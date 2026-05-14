Започна срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Пекин

14 Май, 2026 05:23, обновена 14 Май, 2026 06:17 1 420 8

Двамата лидери са започнали да обсъждат двустранни и международни въпроси в Голямата зала на народа в китайската столица

Започна срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Пекин - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин започна срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Централната китайска телевизия.

Според съобщенията, двамата лидери са започнали да обсъждат двустранни и международни въпроси в Голямата зала на народа (парламента) в Пекин.

Тръмп остава в Китай до 15 май. Целта на посещението е да се обсъдят и разрешат различията по търговско-икономическото сътрудничество и други ключови двустранни въпроси, както и да се координират позициите по глобални въпроси, включително конфликта между САЩ и Иран.

Очаква се двете страни да обсъдят и ситуацията с Тайван, който, предвид принципа „един Китай“, е единствено вътрешен въпрос за Пекин.

Двамата президенти присъстваха на церемония по посрещане на американския лидер. Събитието, както е традиционно, се проведе на Източната порта на Голямата зала на народа близо до централния площад Тянанмън в Пекин.

Провеждането на подобна церемония е част от протокола на държавните посещения на чуждестранни лидери, домакинствани от Китай. Това е и знак за гостоприемство и уважение от страна на Пекин.

Колоната на Тръмп пристигна на площад Тянанмън от изток по централната улица Чан'андзие в Пекин. Си Дзинпин го поздрави на входа на Голямата зала на народа. Двамата лидери, усмихнати, се ръкуваха и размениха няколко поздрава.

Президентът на САЩ се ръкува с ключови представители на китайското ръководство, стоящи наблизо, а китайският президент по подобен начин поздрави американската делегация. Военен оркестър изпълни националните химни на двете страни и други произведения.

Под звуците на музика лидерите присъстваха на церемония по назначаването на почетна стража и преминаха покрай редица войници от Народно-освободителната армия.

Си Дзинпин и Тръмп бяха посрещнати и от тълпа от деца, държащи знамена.

Снимка: Фейсбук


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоналт Дръмб

    9 2 Отговор
    Ич ма неслуша главата, ама ич!

    05:32 14.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    11 4 Отговор
    Длъжника е привикан от кредитора за отчет!

    05:42 14.05.2026

  • 3 Миролюб Войнов, анализатор

    2 11 Отговор
    Историческа среща, започна прекрояването на Света !!! Тайван остава за С.А.Щ и Нвидиа, Русия заминава при Китай ☝️ Всички доволни, освен некои таваришчи ....

    Коментиран от #4

    05:52 14.05.2026

  • 4 Майор Деянов, на всеки километър

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Миролюб Войнов, анализатор":

    А тии лично заминаваш обратно у наннай касси .....атаа.

    06:02 14.05.2026

  • 5 Миролюб Войнов,историк

    9 1 Отговор
    Който е гледал снимки от посрещането е забелязъл ,че рижата бай Перукан е посрещнат на летището от китайският вицепремиер ,което говори много .Бай Перукан отива лично на крака при Си във конгресната зала .

    06:05 14.05.2026

  • 6 Д-р Ментал

    7 0 Отговор
    А защо не пишете, че не е бил посрещнат на летището лично от СИ. Китаецът е изпратил заместника му

    06:16 14.05.2026

  • 7 Д-р Ментал

    8 0 Отговор
    Рибата се вмирисва от към главата- та това е същото положение и със САЩ и упадъка му

    06:18 14.05.2026

  • 8 Кунг Фу Ций

    1 0 Отговор
    Китайската империя е от 10 000 години и знаят много хитри номера при преговори.

    07:12 14.05.2026

