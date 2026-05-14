Започна срещата между Си Дзинпин и Доналд Тръмп в Пекин

Китайският президент Си Дзинпин започна срещата си с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Централната китайска телевизия.
Според съобщенията, двамата лидери са започнали да обсъждат двустранни и международни въпроси в Голямата зала на народа (парламента) в Пекин.
Тръмп остава в Китай до 15 май. Целта на посещението е да се обсъдят и разрешат различията по търговско-икономическото сътрудничество и други ключови двустранни въпроси, както и да се координират позициите по глобални въпроси, включително конфликта между САЩ и Иран.
Очаква се двете страни да обсъдят и ситуацията с Тайван, който, предвид принципа „един Китай“, е единствено вътрешен въпрос за Пекин.
Двамата президенти присъстваха на церемония по посрещане на американския лидер. Събитието, както е традиционно, се проведе на Източната порта на Голямата зала на народа близо до централния площад Тянанмън в Пекин.
Провеждането на подобна церемония е част от протокола на държавните посещения на чуждестранни лидери, домакинствани от Китай. Това е и знак за гостоприемство и уважение от страна на Пекин.
Колоната на Тръмп пристигна на площад Тянанмън от изток по централната улица Чан'андзие в Пекин. Си Дзинпин го поздрави на входа на Голямата зала на народа. Двамата лидери, усмихнати, се ръкуваха и размениха няколко поздрава.
Президентът на САЩ се ръкува с ключови представители на китайското ръководство, стоящи наблизо, а китайският президент по подобен начин поздрави американската делегация. Военен оркестър изпълни националните химни на двете страни и други произведения.
Под звуците на музика лидерите присъстваха на церемония по назначаването на почетна стража и преминаха покрай редица войници от Народно-освободителната армия.
Си Дзинпин и Тръмп бяха посрещнати и от тълпа от деца, държащи знамена.
