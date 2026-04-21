Новини
Свят »
Украйна »
ЕС очаква решение за 90 млрд. евро заем за Украйна
  Тема: Украйна

21 Април, 2026 11:28

  • украйна-
  • кая калас-
  • заем-
  • европейски съюз

Кая Калас: Брюксел обсъжда помощ за Киев и предупреждава за рисковете от напрежението в Иран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че очаква утре да бъде одобрено последното решение за отпускане на 90 млрд. евро заем за Украйна, предава БТА.

Калас направи изявлението пред журналисти в Люксембург преди заседание на европейските външни министри, като изрази надежда за „добро решение“ по въпроса.

Тя коментира и ситуацията в Близкия изток, като заяви, че се надява прекратяването на огъня в Иран да се запази, докато бъде постигнато дипломатическо решение. По думите ѝ съществуват опасения не само относно ядрената програма на Техеран, но и за ракетните му способности, както и за предполагаемото участие в хибридни и кибератаки и подкрепа за Русия.

Калас подчерта още, че свободното корабоплаване не може да бъде заменено с такси за преминаване през Ормузкия проток.

По време на заседанието външните министри на ЕС ще изслушат и ливанския премиер относно обстановката в региона, като ще бъдат обсъдени възможностите за допълнителна европейска помощ.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 65 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    39 24 Отговор
    Радев ще трябва да избере страна...

    Коментиран от #4, #10, #14, #28, #122

    11:29 21.04.2026

  • 2 хъхъ

    52 26 Отговор
    В България ще бавят новото правителство, за да пратят Гюров да подписе за заема, а после Румбата да се оправдава, че вече нищо не може да направи.

    Коментиран от #7, #46, #112

    11:30 21.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    65 12 Отговор
    Радев да заеме позицията на Петер Мадяр.

    Коментиран от #166

    11:30 21.04.2026

  • 4 Феникс

    18 28 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Ше направи няколко чупки в кръста и готово, нали е безгръбначен! :)

    Коментиран от #152

    11:30 21.04.2026

  • 5 Никакъв превод

    65 7 Отговор
    Пари няма

    Коментиран от #93

    11:30 21.04.2026

  • 6 Вашетомнение

    86 9 Отговор
    Радев отказа да зароби българския народ с нови заеми. Гласувайте си го сами, ще има за златни тоалетни на зелето и комисионерите от ес.

    Коментиран от #18

    11:30 21.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    40 11 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Румен Радев може да заеме позицията на Петер Мадяр.

    11:30 21.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    4 28 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Радев ще бие ветото. Той има опит в тия работи.

    Коментиран от #20

    11:33 21.04.2026

  • 11 Агресорът да му мисли!

    17 60 Отговор
    САЩ официално възобновиха пълния обем на военната помощ, включително критично важните ракети за HIMARS (GMLRS и ATACMS). Голяма част от това оборудване е било предварително складирано в логистични центрове в Полша, за да се осигури бърз трансфер до фронта.

    Коментиран от #23

    11:33 21.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нямат край

    16 53 Отговор
    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #100

    11:33 21.04.2026

  • 14 България отдавна го е подписала

    31 9 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Чака се само падане на ветото от Унгария.

    11:34 21.04.2026

  • 15 ИСКАМ ДА РАЗБЕРА

    69 7 Отговор
    КОЛКО ОТ ТЕЗИ 90МЛРД ЩЕ СЕ ВЪРНАТ КЪМ БРЮКСЕЛ ПОД ФОРМАТА НА КОРУПЦИЯ-ТЕ ЗАТОВА НИЩО НЕ КАЗВАХА СРУЩУ БОЙКО И ШИШИ

    11:34 21.04.2026

  • 16 охаааа

    66 9 Отговор
    Киевската хунта точи зъбки, за 90 милиарда бая златни тоалетни ще си купят за имотите в САЩ и другаде по света.

    11:34 21.04.2026

  • 17 урси

    50 8 Отговор
    Яко се краде!!

    11:35 21.04.2026

  • 18 Да,

    15 19 Отговор

    До коментар #6 от "Вашетомнение":

    Ще видим, ще видим... Апетитът идва с яденето, а апашите са навсякъде около Боташов....Едно е сигурно: до теб няма да стигне кешавицата.

    11:35 21.04.2026

  • 19 не може да бъде

    65 11 Отговор
    Ако ви трябва доказателство за безумието което е обхванало ръководството на ЕС -ето ви го на лице!?Кажете какъв човек какъв ръководител би заел такава позиция за този заем -въпреки сериозната бих казал голяма съпротива на различни държави и държавни ръководители въпреки становищата на най-различни експерти въпреки безспорната констатация че този заем удължава войната и усложнява конфликта въпреки че в момента самият ЕС се нуждае от пари за най-различни неща -...не ..заем на всяка цена ако трябва ще бъдат обърнати наопъки джобовете на данъкоплатците!?..За мен това е безумие лудост ..болестно състояние!?

    Коментиран от #31, #41, #51

    11:35 21.04.2026

  • 20 Радеф брутално прецака над

    14 38 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    1 милион копейки... 😂
    Вчера ясно заяви пред медиите , че България остава твърдо в ЕС и НАТО...

    Коментиран от #27, #35, #102, #105

    11:35 21.04.2026

  • 21 с тези двете ръчички крадливи

    10 4 Отговор

    До коментар #8 от "Румен Радев, политик":

    Колко камъни ще изчукаш в лагера?

    11:37 21.04.2026

  • 22 койдазнай

    6 34 Отговор
    Зеленски го каза много просто. Ако някой не иска да подкрепя Украйна, просто няма да купуваме стоки и оръжие от него. Така че, просто ще се откажем от износ за 3.5 млрд и готово.

    Коментиран от #33, #36

    11:37 21.04.2026

  • 23 провинциалист

    38 4 Отговор

    До коментар #11 от "Агресорът да му мисли!":

    "САЩ официално възобновиха пълния обем на военната помощ" - ама възобновиха и вноса на петрол от Русия...

    Коментиран от #29

    11:37 21.04.2026

  • 24 Радев...пръв НАТОВЕЦ и ЕВРОПЕЕЦ

    8 28 Отговор
    Нещо русофилите са леко смутени, като за начало.

    11:37 21.04.2026

  • 25 000

    39 6 Отговор
    До тук публичния дълг на България е почти 50 млрд евро!

    Коментиран от #155

    11:37 21.04.2026

  • 26 Владимир Путин, президент

    11 22 Отговор
    Времето работи за Русия !!!
    Горят Ростовска и Самарска области 😁

    Коментиран от #44

    11:38 21.04.2026

  • 27 честен ционист

    5 18 Отговор

    До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":

    Остава като руски троянски кон.

    11:38 21.04.2026

  • 28 Лука

    5 16 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    Избрали са му страна на радев и рашистите са го одобрили !

    11:38 21.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 29 Отговор

    До коментар #23 от "провинциалист":

    САЩ са най големия производител на петрол в света....
    Къв внос от Русия та гони бре.

    Коментиран от #42

    11:39 21.04.2026

  • 30 Европа спонсор на тероризъм и фашизъм

    39 6 Отговор
    Докато не унищожите Европа, няма да се спрете продажници!

    Коментиран от #53, #64

    11:39 21.04.2026

  • 31 Аууууу

    8 40 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Не бой се! Рашата като плати репарациите, ще има и за ЕС и за Киев. Па може и за нас.

    11:39 21.04.2026

  • 32 Заем, който ще плащат

    26 5 Отговор
    робите на 00краiна в бивша България.

    11:40 21.04.2026

  • 33 000

    22 5 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Обаче приходите от продажба на оръжие отиват за текущи разходи, а дълга се трупа за поколения напред.

    Коментиран от #150

    11:40 21.04.2026

  • 34 Чорбара

    22 6 Отговор
    Нас...ха се с таа Украйна!

    11:40 21.04.2026

  • 35 Хаха

    14 8 Отговор

    До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":

    Прецака вас понитата 🦄 да си мислите, че всичко, ще е в розово😂 Действията са, важни не думите, имайте малко търпение ве палави понита😉

    Коментиран от #120

    11:40 21.04.2026

  • 36 т-п тлол сopocоиден

    35 6 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Само пропусна да споменеш, че киевската хунта крадлива нищо не купува, а му го даваме за безпари. Ние, данъкоплатците, теглим заем, с който урсулите купуват от частни фирми оръжие за хунтата и го дават на зеления наркоман. Бандерите нищо не купуват и не решават от къде какво да им доставят.

    11:40 21.04.2026

  • 37 Хаген Дас

    4 5 Отговор
    гроші на ветер!!!!!

    11:41 21.04.2026

  • 38 Георги

    9 8 Отговор
    о-о-о, ще дам още €430 на зелю и компания за златни к-е-н-е-ф-и. Супер!

    11:41 21.04.2026

  • 39 маке

    27 8 Отговор
    Е то бива бива, ама чак толкова наивност не бива..Те тия пари никога няма да ги върнат, крадът ги яко и колкото и пари да се наливат в тая бездънна яма никога няма да победят Русия

    Коментиран от #47, #49, #87

    11:41 21.04.2026

  • 40 КРАЙ НЯМАТ

    10 20 Отговор
    Руската мъка и безсилие....☝️😁

    11:41 21.04.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 16 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Ква съпротива бе, всички гласуват ЗА заем, само Орбан са опъва.

    Коментиран от #91

    11:42 21.04.2026

  • 42 провинциалист

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Цитирам БНР от 08:24, 18.04.2026: " САЩ удължи изключението за покупка на руски петрол
    Вашингтон удължи с един месец изключението за покупка на санкциониран руски петрол и петролни продукти, блокирани в морето. Целта е да се ограничи ръста на цените, заради кризата в Близкия изток.
    Американското министерство на финансите позволи покупката на вече натоварен на кораби петрол до 16 май. Въпреки обявеното вчера пълно отваряне на Ормузкия проток, трафикът през ключовия петролен маршрут остава ограничен, заради опасения за сигурността на корабоплаването."

    Коментиран от #59

    11:42 21.04.2026

  • 43 Мишел

    10 11 Отговор
    Производителят на Patriot ще доставя ракети на Украйна. Военният гигант Raytheon подписа договор на стойност 3,7 милиарда долара за доставка на ракети-перехващачи Patriot GEM-T за Украйна. Сделката ще бъде финансирана от Берлин, а като част от нея ще бъде изграден нов производствен обект в Германия. Планирано е новото производствено съоръжение за GEM-T в Шробенхаузен, Германия, да играе ключова роля в подкрепа на тази директна търговска продажба и други договори, осигурявайки устойчивост на веригата за доставки и помагайки за попълване на инвентара от ракети-прехващачи на Украйна. Съоръжението се управлява от COMLOG, съвместно предприятие между Raytheon и MBDA Deutschland.

    11:43 21.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 факт

    19 6 Отговор
    Още не са замлъкнали фанфарите и предизвикателствата започнаха. При тази динамика на събитията много бързо ще се разбере как ще я караме с новия избор. Ако отиде Гюров и подпише за отпускане на заема, който всъщност е подарък, нещата ще станат ясни. После остава само да се доизянясняват с други примери. Специално ние, в България, никак не сме богати и правенето на подаръци на други държави пряко влияе върху сериозността на ситуацията на населението у нас.

    Коментиран от #73, #169

    11:43 21.04.2026

  • 46 Точно така е

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    Много си прав, гласуването ще бъде преди Радев да поеме управлението и Гюро ще гласува ЗА. Дано Фицо да наложи вето ама едва ли, те сега укрите ще пуснат за кратко нефта по Дружба докато мине гласуването и нищо чудно скоро след това пак да го спрат когато вече са им одобрили парите. Европа със сигурност ще се прецака и ние също понеже сме в същия кюп, дано обаче да е за последен път.

    Коментиран от #95

    11:43 21.04.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 18 Отговор

    До коментар #39 от "маке":

    Запорираните авоари на ПУТИН са 240 милиарда...що оръжие е това за Украйна.

    Коментиран от #54, #57

    11:43 21.04.2026

  • 48 Учуден

    7 4 Отговор
    "предполагаемото участие в хибридни и кибератаки и подкрепа за Русия"

    Тая каза че ще четяла книжки и се надявала да стане умна ама явно не се е справила - все предполагаемо и хибридно продължават да я атакуват. Някое козяче ще ми разясни ли в какво се изразяват тези хем предполагаеми хем хибридни атаки - какво точно значи "хибридна кибератака" и каква е разликата с нехибридната такава.

    11:43 21.04.2026

  • 49 Георги

    13 7 Отговор

    До коментар #39 от "маке":

    не си прав. Огромна част от тея пари изобщо не стигат до Украйна, само се пишат на тяхна сметка, а всъщност отиват в европейския ВПК. При тях отиват само стоки и сметки.

    Коментиран от #99

    11:44 21.04.2026

  • 50 селяк

    9 4 Отговор
    са кат маана последния разум в ЕС - Орбан ша ги гушнат тия 90 милеарда кат стой та гледай па ниа робите ша плащаме

    11:44 21.04.2026

  • 51 Лука

    6 10 Отговор

    До коментар #19 от "не може да бъде":

    Нещо официално има ли или са само рашистки клюки ?

    11:45 21.04.2026

  • 52 Хмм

    23 4 Отговор
    тия алчни кръвожадни жени само за пари мислят, украйна щяла да ги плати от руските репарации, Тръмп се среща с Путин, стискат си ръцете, посрещат го на червен килим, естонката дето няма страната ѝ и милион население решава, че Русия щяла да плаща репарации, какво е направила за собствената си страна, тя е била премиер, защо естонците продължават да напускат страната си, защо не е взела мерки да ги задържи

    11:45 21.04.2026

  • 53 Точно обратното

    4 24 Отговор

    До коментар #30 от "Европа спонсор на тероризъм и фашизъм":

    Даването на военна помощ е единствения път към постигане на дълготраен мир в региона. Няма друг вариант. Ако знаете друго решение на проблема, кажете го ?

    Коментиран от #65, #66

    11:45 21.04.2026

  • 54 Антитрол

    17 4 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И защо и господарите ти не смеят да ги пипнат "запорираните авоари на Путин" вече пета година - това не ти ли го казаха от посолството.

    11:45 21.04.2026

  • 55 Англия в ЕС

    3 14 Отговор
    Най-добре е Великобритания да се върне в ЕС! По-добре тя да взима голяма част от парите на ЕС, защото ще ги използва за образователни, научни и социални програми, които ще са от полза за населението на ЕС.

    Коментиран от #72

    11:45 21.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Парите не са на Путин, а на Русия

    17 1 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    И ти ли си пропаднал крадец и лъжец? Само отпадък се навъди! Затова унищожихте и Европа!

    Коментиран от #62

    11:46 21.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 10 Отговор

    До коментар #42 от "провинциалист":

    Значи ли това че най големия производител на петрол САЩ ша взима петрол от Путин...
    Все едно Сауадитска Арабия да внася пясък от...Египет.
    Я по сериозно.

    Коментиран от #63

    11:47 21.04.2026

  • 60 Не нормалната кая

    14 5 Отговор
    Това мъж, жена или трети вид е?

    Коментиран от #74, #94

    11:47 21.04.2026

  • 61 Перо

    17 6 Отговор
    Радев трябва да откажа нашето участие като Унгария и Словакия, в абсолютно необезпечения кредит, който никога няма да се върне!

    Коментиран от #67

    11:47 21.04.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 3 Отговор

    До коментар #57 от "Парите не са на Путин, а на Русия":

    Значи са на Путин....друг начин нема.

    Коментиран от #77

    11:48 21.04.2026

  • 63 провинциалист

    3 6 Отговор

    До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Въпросът ти е към БНР. По-сериозни от тях трябват ли ти?

    11:48 21.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Учуден

    18 6 Отговор

    До коментар #53 от "Точно обратното":

    Даването на военна помощ е единствения път към постигане на дълготраен мир в региона.

    Мир се постига с преговори а не с оръжия. Твоето звучи така:

    Наливането на бензин в огъня е единствения път за изгасянето му.

    По твоята логика дай да снабдяваме иранците и палестинците с оръжия за да постигнем мир в региона - става ли? И те са нападнати.

    11:49 21.04.2026

  • 66 Верно ли

    16 5 Отговор

    До коментар #53 от "Точно обратното":

    На кой даваш помощ бе глупав? Не ти ли стига до пилешкото на раменете, че САЩ източва Европа и я унищожава?

    Коментиран от #70

    11:49 21.04.2026

  • 67 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 12 Отговор

    До коментар #61 от "Перо":

    Радев нема как да откаже....спират ни милиардите от ЕС и ние загиваме.

    Коментиран от #71

    11:50 21.04.2026

  • 68 Антитрол

    12 4 Отговор

    До коментар #64 от "Лука":

    "тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава"

    А Украйна и ЕС на всички критерии - нали така?

    11:50 21.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 12 Отговор

    До коментар #66 от "Верно ли":

    И как САЩ източват Европа, че нещо не са разбра....

    Коментиран от #76, #80

    11:51 21.04.2026

  • 71 Зевзек

    16 5 Отговор

    До коментар #67 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "спират ни милиардите от ЕС и ние загиваме"

    Козячетата наистина загиват а българите ще са добре.

    Коментиран от #78

    11:51 21.04.2026

  • 72 Хмм

    11 5 Отговор

    До коментар #55 от "Англия в ЕС":

    Великобритания не иска да изпълнява командите на загубилите войната германци, глоби, ограничения, за да си осигурят високите заплати еврочиновниците, освен това в Англия нещо като е прогласувано веднъж край, Брекситът мина с много малко, но не искат да чуят за прегласуване, докато Дания гласува трипъти Лисабонски договор, докато накрая го прие, и с еврото ще е така, пне провеждат референдуми, при нас и това не правят

    11:52 21.04.2026

  • 73 Четете повече, преди да пишете

    16 4 Отговор

    До коментар #45 от "факт":

    Отдавна този заем не е на дневен ред в БГ, защото е подписан от България.

    Росен Желязков се съгласи България да осигури гаранция за 90 млрд. евро заем за Украйна
    19.12.2025

    11:52 21.04.2026

  • 74 истина ти казвам

    8 1 Отговор

    До коментар #60 от "Не нормалната кая":

    Това е мамник!!!!🥶🥶🥶

    11:52 21.04.2026

  • 75 Замразените авоари на Путин

    6 17 Отговор
    Са около 240 милиарда......с тях обезпечават заемите към Украйна.

    Коментиран от #89

    11:52 21.04.2026

  • 76 Антитрол

    5 8 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Ами продават оръжия на Европа които те дават на зеления - какво не разбра.

    11:52 21.04.2026

  • 77 Ами парите са на Русия

    16 3 Отговор

    До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Та не разбрах, защо запада стана циганско гето да краде и лъже. Какво се случи, да стане отпадък и да вади отпадъци по форумите?

    Коментиран от #84

    11:53 21.04.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    11 2 Отговор

    До коментар #71 от "Зевзек":

    Новите УПРАВНИЦИ са ГЛАДНИ за тия милиарди....вервай ми

    Коментиран от #88

    11:54 21.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Като Европа

    5 8 Отговор

    До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    плаща оръжията на САЩ бе глупав! Всичко е пред теб. Само трябва нещо на раменете да може да върши и нещо различно от пазене на равновесие!

    11:55 21.04.2026

  • 81 Дзак

    7 6 Отговор
    Тези 90 милиарда ги няма. Затова за тях само се говори!

    Коментиран от #85

    11:55 21.04.2026

  • 82 Някой

    12 8 Отговор
    От къде ще дойдат тези пари. Заеми за България. Дори да напечатат парите ще предизвикат инфлация. Поредното ни ограбване.

    11:55 21.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 11 Отговор

    До коментар #77 от "Ами парите са на Русия":

    Запада бомби Путин...разкатава го Украйна и РУСИЯ....
    Иначе ДРУГАРИТЕ и децата им, все на запад гледат...

    Коментиран от #86

    11:56 21.04.2026

  • 85 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 13 Отговор

    До коментар #81 от "Дзак":

    Тва са оръжия за избиване на путинисти....а за оръжия винаги има пари, вервай ми.

    11:57 21.04.2026

  • 86 Запада униощожавва

    9 5 Отговор

    До коментар #84 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Европа, докато тролиш глупаво. Ко ли ти дреме за Европа!

    Коментиран от #110, #140

    11:58 21.04.2026

  • 87 Дори няма нужда от това

    7 12 Отговор

    До коментар #39 от "маке":

    Русия е толкова глупава и неадекватна, че успешно се самоунищожава сама. :)))

    Коментиран от #92, #96

    12:00 21.04.2026

  • 88 Зевзек

    6 8 Отговор

    До коментар #78 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "са ГЛАДНИ за тия милиарди....вервай ми"

    Единствените гладни са нашите козячета и евроатлантици - и то много гладни - пък "милиардите" от ЕС са по-малко от 1.5 милиарда които ще дадем на зеления.

    12:00 21.04.2026

  • 89 сън

    4 6 Отговор

    До коментар #75 от "Замразените авоари на Путин":

    сънуваш в лятна нощ!....

    12:01 21.04.2026

  • 90 истината е,

    16 7 Отговор
    че Украйна загроби Европа, а украинците са тръгнали на завоевателен поход на издръжка на европейците. 90 милиарда са заем, който ще ке връща, заедно с другите заеми взети за Украйна, и от правнуците на гражданите на ЕС. Украйна, под влияние на семитския си покровител, систематично унищожават стария континент, а милата, глуповата Кая и подлата Урсула отказват да разберат това.

    Коментиран от #97, #98, #123

    12:02 21.04.2026

  • 91 Бай Данчо

    13 7 Отговор

    До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Докато се усетят колко са сбъркали зеля ще си довърши златната баня! Ако ЕС бяха малко по умни и независими от сороски организации тази война отдавна да беше приключила!

    12:02 21.04.2026

  • 92 Зевзек

    9 5 Отговор

    До коментар #87 от "Дори няма нужда от това":

    "че успешно се самоунищожава сама"

    Абе нещо не уцелват баш кое да унищожават - унищожиха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС.

    12:02 21.04.2026

  • 93 Ами да

    13 6 Отговор

    До коментар #5 от "Никакъв превод":

    Заема се провали няколко пъти и е логично да няма гласуване наново. Ама Урсулицата действа като избори до дупка, демокрация по урсулски

    12:03 21.04.2026

  • 94 хихи

    6 3 Отговор

    До коментар #60 от "Не нормалната кая":

    не Кая, а Алис Вайдел е третия вид хихи

    12:03 21.04.2026

  • 95 Ама то гласуването отдавна

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "Точно така е":

    е минало, Желязков е подписал съгласието на България

    Коментиран от #101

    12:05 21.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Европеец

    12 7 Отговор

    До коментар #90 от "истината е,":

    "а милата, глуповата Кая и подлата Урсула отказват да разберат това"

    Много добре разбират но и зеления и Кая и Урсула са на подчинение на едни еврейски фамилии в краварника на които главната цел е унищожението на Европа че тя е единствения конкурент на хегемонията на долара.

    12:07 21.04.2026

  • 98 Ами като сте недоволни

    10 2 Отговор

    До коментар #90 от "истината е,":

    от положението, напишете едно писмо на Путин и му скарайте, че е започнал тази война. Да видим дали ще има по-добър ефект от даването на военна помощ на Украйна. :)))

    Коментиран от #103, #172

    12:07 21.04.2026

  • 99 маке

    2 7 Отговор

    До коментар #49 от "Георги":

    И нас това какво ни грее, нали всички ние я плащаме накрая..

    12:08 21.04.2026

  • 100 бай Иван

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Нямат край":

    Що бе, ти ли ще плащаш този милиард и нещо за Киев?Аман от хора дето с чужда пита помен правят. Вадиш от джоба и плащаш .Искаш да фронта срещу рашките отиваш И всичко е чудесно. Но не и с нашите пари.

    Коментиран от #104

    12:09 21.04.2026

  • 101 Зевзек

    8 6 Отговор

    До коментар #95 от "Ама то гласуването отдавна":

    "Желязков е подписал съгласието на България"

    Той подписа и един милиард на Тръмп за да размагнитят прасето ама трябва НС да го одобри а това няма да стане.

    12:09 21.04.2026

  • 102 Бай Дън

    15 6 Отговор

    До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":

    Мишо никой и не си е мислил, че Радев ще изкара страната от ЕС и НАТО! Въпроса е малко да се разграничим от помощите за Украйна, трябва първо диалог! Никъде в Европа не ги посрещат както у нас, дават им се пари за наеми, битови сметки, храноден не плащат винетки, данъци, гражданска отговорност, паркират където намерят и никой не им прави и най малка забележка! Пребивават у нас със статут временна закрила и им важат украинските паспорти, докато сирийците например са с хуманитарен статут и трябва да имат българска лична карта за адресна регисрация! Емиграционните служби ги гонят постоянно!

    Коментиран от #114

    12:11 21.04.2026

  • 103 Антитрол

    10 7 Отговор

    До коментар #98 от "Ами като сте недоволни":

    "напишете едно писмо на Путин и му скарайте, че е започнал тази война"

    А не става ли едно писмо до господарите ти че направиха кървав преврат в Украйна и предизвикаха войната като назначиха неонацистка хунта която да избива руснаци. Някой да е нападал Украйна преди това.

    Коментиран от #109

    12:12 21.04.2026

  • 104 Зевзек

    10 6 Отговор

    До коментар #100 от "бай Иван":

    "Що бе, ти ли ще плащаш този милиард и нещо за Киев?Аман от хора дето с чужда пита помен правят."

    Не те това не го мислят - правят пропаганда за заема на Украйна че ще получат по някой цент за това а изобщо не мислят че тези пари после ще им ги вземат като данъци. Мисленето не е приоритет за нашите козячета - трудно им се отдава.

    Коментиран от #106

    12:16 21.04.2026

  • 105 Хахахаха

    7 12 Отговор

    До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":

    Ти да не мислиш, че копейките искат с раша. Те не искат с раша. Те искат да са с ЕС докато викат - путин, путин, путин! Те копейките ако искаха, отдавна можеха да заминат.

    Коментиран от #125

    12:17 21.04.2026

  • 106 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    6 13 Отговор

    До коментар #104 от "Зевзек":

    На Путин са 240 милиарда...от там ша дойдат парите.

    Коментиран от #119

    12:23 21.04.2026

  • 107 Григор

    13 7 Отговор
    Вижте това злобно същество на снимката. Докато то и Урсула са на власт диалог с Москва няма да има и войната в Украйна ще продължи. Това ли искате? Тия 90 милиарда за какво ще отидат? За оръжие ли? Кой гаси пожар с бензин? Казват,че това било заем. Как ви се струва, дали ще бъде върнат някога? Забравете! Никога! Това са и наши пари, които вместо да отидат за училища,детски градини и болници, ще дадем за война. Този път е път за никъде! Радев правилно ви казва,че трябва да има диалог, а не противопоставяне. С тия две лелки диалог е невъзможен!

    12:23 21.04.2026

  • 108 Слава Богу,

    7 14 Отговор
    че руският агент още не е сформирал правителство, та България ще заеме вярната позиция за украинския народ, който се сражава за нашата свобода вече над 4 години. Слава на Украйна!!! Вън фашисткия агресор от независима Украйна! Прагматично с военнопрестъпник не може да се разговаря, товариш Радев - най- долният национален предател!!!

    Коментиран от #116

    12:23 21.04.2026

  • 109 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 7 Отговор

    До коментар #103 от "Антитрол":

    Байдън разпореди война в Украйна...Путин изпълни чинно....що Путин не спря Майдана.

    12:24 21.04.2026

  • 110 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 6 Отговор

    До коментар #86 от "Запада униощожавва":

    И как ЗАПАДА разкатава Европа, че нещо не са разбра.

    Коментиран от #131

    12:27 21.04.2026

  • 111 Иван Иванов

    13 7 Отговор
    СТИГА НИ КРАДОХТЕ БРЮКСЕЛСКИ МОШЕНИЦИ, УРСУЛА ВЪРНИ НИ ПАРИТЕ КОИТО ОТКРАДНА ОТ ОГОЛЕЛИЯ И МИЗЕРСТВАЩ БЪЛГАРСКИ НАРОД. УРСУЛА ТИ СИ ДОЛНА КРАДЛА - УРСУЛА ТИ ОТКРАДНА БЕЗ СРАМ И СЪВЕСТ 72 МИЛИАРДА ДОЛАРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ, САМО ЗАТВОРА МОЖЕ ДА ТЕ СПРЕ ДА КРАДЕШ.

    Коментиран от #115

    12:28 21.04.2026

  • 112 Зеления

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "хъхъ":

    "В България ще бавят новото правителство, за да пратят Гюров да подписе за заема, а после Румбата да се оправдава, че вече нищо не може да направи."

    Той Румбата е цар на извиненията, че той много иска да направи добро за държавата, ама решението или не зависи от него или е взето преди него.
    -искаше проформа референдум за лева, вчера при Ризова, Демерджиев си призна за кой ли път че няма да пуснат искане до ЕС за връщане на лева /щяло да струва скъпо/, а влизането на еврото все едно не беше скъпо. И какво значение имат парите пред това да си върнем националния символ лева?
    -изсули се по терлици, когато Тръмп му прати покана за съвета за мир и каза че е в оставка
    -и сега така ще направи, ще звънне на Йотова да й каже да бави, докато Гюров не подпише за заема

    12:28 21.04.2026

  • 113 оня с коня

    13 6 Отговор
    А на Иран помощ кога ще се отпусне ?

    Коментиран от #117, #129

    12:28 21.04.2026

  • 114 Отдавна стана ясно, че преговорите

    8 1 Отговор

    До коментар #102 от "Бай Дън":

    не водят до никакви резултати. Ако този конфликт можеше да бъде разрешен чрез преговори, вече да е приключил.

    Коментиран от #126

    12:29 21.04.2026

  • 115 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 6 Отговор

    До коментар #111 от "Иван Иванов":

    Как Брюксел ти открадна парите.....

    12:29 21.04.2026

  • 116 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор

    До коментар #108 от "Слава Богу,":

    Ти кво правиш още тука бре Утре Пак ,ами не си занимал на терен в Украйна ?

    Коментиран от #118, #121

    12:31 21.04.2026

  • 117 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 5 Отговор

    До коментар #113 от "оня с коня":

    Нали Путин и Китай ПОМАГАТ на Иран...

    12:31 21.04.2026

  • 118 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 2 Отговор

    До коментар #116 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Чакам ти да си на терен в...Русия.

    Коментиран от #124

    12:32 21.04.2026

  • 119 оня с коня

    6 6 Отговор

    До коментар #106 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Мечтай коньо за прясна трява !

    12:33 21.04.2026

  • 120 Розовото пони Путин 🦄

    5 10 Отговор

    До коментар #35 от "Хаха":

    И аз като започнах войната си мислех, че ще е Киев за 3 дни, но...моите крепостни орки получиха много мощен юмрук 🦄👬😂

    Коментиран от #134, #141

    12:34 21.04.2026

  • 121 Голем смех

    5 2 Отговор

    До коментар #116 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    на 100 години съм !

    12:34 21.04.2026

  • 122 някой си

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    блокиране на всякакъв вид помощи за уср@йна и депортиране на всички хахли от България!

    12:35 21.04.2026

  • 123 Друга е истината.

    10 11 Отговор

    До коментар #90 от "истината е,":

    В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.

    Коментиран от #128, #135, #139, #143, #153, #154

    12:36 21.04.2026

  • 124 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #118 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    На терен съм при м@й катти ,ама нещо много и пахне нинджата ,честно казано не знам покойния ти ба щааа как е издржал .....

    Коментиран от #132

    12:36 21.04.2026

  • 125 Шушумиго

    7 5 Отговор

    До коментар #105 от "Хахахаха":

    А,ти що си мислиш,че си в ЕС,и изобщо в Европа?! Да те светна : не си! Това,че ядеш банани и салам без месо от Лидл не те прави европеец.

    12:36 21.04.2026

  • 126 Бай Дън

    11 6 Отговор

    До коментар #114 от "Отдавна стана ясно, че преговорите":

    Защото се водят вели преговори, без интерес да се постигне мир! Зеленски знае че докато е във война му снасят кинти, Путин вижда че бавно постига целите си, Тръмп има интерес от санкциите срещу Русия, Китай получава евтини суровини, а ЕС са глупаци винаги обслужват чужди интереси!

    12:36 21.04.2026

  • 127 Идвайте пари

    8 7 Отговор
    от Запад! Зеленясалият и сие ще лапат, а лихвите ще връща внучето на мойта тъща.

    12:38 21.04.2026

  • 128 Я пъ тоа

    5 6 Отговор

    До коментар #123 от "Друга е истината.":

    Трябва ли да разчитам на платен козяшки жълтопаветен тъъ Пирррр за да ме уведомява кой най много е пострадал 😂🍌😂 ?!

    12:40 21.04.2026

  • 129 1945

    6 3 Отговор

    До коментар #113 от "оня с коня":

    само това липсваше да помагаме на режима на аятоласите

    Коментиран от #130, #133

    12:41 21.04.2026

  • 130 Али Акбар Вилаяти

    3 6 Отговор

    До коментар #129 от "1945":

    СиСи аз как ви помагам семейно като спонсорирам Десислава ?

    12:45 21.04.2026

  • 131 Като САЩ източва Европа

    7 4 Отговор

    До коментар #110 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    унищожавайки Украйна и ползва евтини и глупави като теб за тролене по форумите.

    Коментиран от #136

    12:46 21.04.2026

  • 132 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 2 Отговор

    До коментар #124 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Вече и родни и ли намесваме....чакам та на терен при Путин.

    Коментиран от #137, #147

    12:46 21.04.2026

  • 133 Учуден

    5 6 Отговор

    До коментар #129 от "1945":

    И защо на неонацистки режим в Украйна може да помагаме, на джихадистки режим в Сирия също помагаме а на аятоласите да не може да помагаме.

    12:47 21.04.2026

  • 134 Де що има продаден глупак

    7 5 Отговор

    До коментар #120 от "Розовото пони Путин 🦄":

    го ползват за папагал на тъпотията за Киев за три дни.

    12:50 21.04.2026

  • 135 Зевзек

    5 7 Отговор

    До коментар #123 от "Друга е истината.":

    Другата истина е че трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - нали така. Копи-пейст и закуската е готова.

    12:50 21.04.2026

  • 136 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 8 Отговор

    До коментар #131 от "Като САЩ източва Европа":

    ЩАТСКО оръжие избива руснаци в Украйна....унищожава РУСИЯ, избива руски захватчици, ама ти явно не знаеш...иначе Путин праща на заколение в Украйна бая пушечно месо.

    Коментиран от #142

    12:50 21.04.2026

  • 137 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 7 Отговор

    До коментар #132 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Заминавай,заеми коляно лакътна поза и отвори буzzzkи все някой щаа зачете .

    Коментиран от #144

    12:51 21.04.2026

  • 138 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    7 5 Отговор
    На Путин ша покрият заемите за Украйна....

    12:51 21.04.2026

  • 139 Пропагандата глупако не е истина

    5 8 Отговор

    До коментар #123 от "Друга е истината.":

    а занимание за отпадъците в едно общество и показва трагедията на запада и отчаянието му, да стигне да се занимава с евтини и глупави лъжи срещу Русия!

    12:51 21.04.2026

  • 140 Ха-ха

    7 6 Отговор

    До коментар #86 от "Запада униощожавва":

    А накарая пак Русийката се оказа фалирала. Потъва по-бързо и от Титаник.!

    Коментиран от #145

    12:51 21.04.2026

  • 141 Зевзек

    5 8 Отговор

    До коментар #120 от "Розовото пони Путин 🦄":

    "но...моите крепостни орки получиха много мощен юмрук"

    За това ли НАТО се разпадна а ЕС фалира

    12:52 21.04.2026

  • 142 САЩ източва Европа

    5 7 Отговор

    До коментар #136 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    докато ти тролиш жално и тъпо по форумите. Ко ли ти дреме за Европа?

    Коментиран от #146

    12:52 21.04.2026

  • 143 Това го научих наизуст

    2 5 Отговор

    До коментар #123 от "Друга е истината.":

    Пусни друг пост за разнообразие.

    12:53 21.04.2026

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Ами русийката не знам

    3 6 Отговор

    До коментар #140 от "Ха-ха":

    но дъното на запада да ви изкарва и да показвате циганията да лъжете и крадете, отврати света!

    12:54 21.04.2026

  • 146 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 5 Отговор

    До коментар #142 от "САЩ източва Европа":

    В Европа са живей мирно...ЕС бомби Путин и избива руснаци в Украйна, чрез оръжието си....Европа си е добре, Путин да му мисли.

    Коментиран от #149, #186

    12:55 21.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 А ГДЕ

    3 6 Отговор
    Кая Калната ?

    12:56 21.04.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Няма такова нещо.

    6 6 Отговор

    До коментар #33 от "000":

    България печели много добре от тази война. Приходите от продажба на оръжие са десетки милиарди евро и не отиват за никакви разходи. Те са част от БВП на България. Ако забелязвате, в сравнение с БВП през 2021г и следващите 2023, 2024 и 2025, БВП на България е почти двойно по-голям.

    13:00 21.04.2026

  • 151 Унгария се връща в МНС

    6 4 Отговор
    Мадяр: Унгария ще изпълнява заповедите за арест на МНС
    Мадяр заяви още, че бъдещото му правителство ще спре процедурата по излизане на Унгария от съда
    Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната ще изпълнява заповедите за арест на Международния наказателен съд (МНС), включително за всеки издирван.

    13:01 21.04.2026

  • 152 Нямат пари

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Феникс":

    Тръмп му го каза на зеления мухъл. Същото което каза Тодор Живков: "Ти нямаш пари. Къде си тръгнал като нямаш пари? Нямаш ракети. Защо воюваш с Русия като нямаш ракети?". Ванс добави: "Нямате хора". Имаше предвид, че половината население избяга от страната, насилствената мобилизация и милионите жертви на фронта.
    Много ясно, че от милиардите ефектът ще е обратен. Огромни кражби и още милиони убити. До последния украинец.

    Коментиран от #163, #173

    13:04 21.04.2026

  • 153 АБВ

    4 8 Отговор

    До коментар #123 от "Друга е истината.":

    И 100 пъти да го повториш, няма да стане истина. Гьобелс поне знаеше, че за да върви пропагандата, трябва в нея да има и 1 - 2 % истина.
    При теб - 100 % глупост.

    13:04 21.04.2026

  • 154 И затова

    9 9 Отговор

    До коментар #123 от "Друга е истината.":

    тайните служби на Русия готвят смяната на вожда Путин.

    Коментиран от #162

    13:04 21.04.2026

  • 155 Дългът на България е

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "000":

    толкова малък, да не кажа символичен - 31.4 млрд. евро. А дългът няма никакво значение важен е БВП и растежа на икономиката.

    Коментиран от #183

    13:05 21.04.2026

  • 156 Дай Боже всекиму такъв заем,

    1 6 Отговор
    който никога няма да може да върне!

    13:12 21.04.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Само два въпроса към г-жа Калас:

    5 7 Отговор
    1. С какво Киев е обезпечил даваните кредити досега и с какво ще обезпечи конкретно този от 90 млрд. и 2. Какви мерки са предприети в ЕС за подсигуряване на достатъчно количество горива за промишлени и битови нужди на фона на кризата в Ормузкия проток и санкциите срещу Русия.Обсъждането, предупреждаването и надеждите не дават резултат.

    Коментиран от #171

    13:16 21.04.2026

  • 159 Тома

    7 7 Отговор
    От тези 90 милиарда 50 ще се върнат обратно при евродж.30 ще открадне бати зеле и само 10 ще отидат по предназначение.

    13:17 21.04.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Фашизма е зло бе глупав

    4 8 Отговор

    До коментар #157 от "Хахахаха":

    Писна ми,учи ...би,учи ...би ,честно казано не ме кефиш вече и повече няма датте ......ба .

    13:21 21.04.2026

  • 162 Той

    2 3 Отговор

    До коментар #154 от "И затова":

    е сменян няколко пъти!

    13:27 21.04.2026

  • 163 О, чудо

    9 6 Отговор

    До коментар #152 от "Нямат пари":

    Това е чудо! Зеленски няма пари, няма хора, няма ракети, няма подкрепата на Тръмп, но си връща територии и трепе три пъти повече руснета! Даже освобождава някои позиции без жертви и участие на хора!

    13:33 21.04.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Политолог

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не ми се вярва ! Ще клекне! Просто няма избор!

    13:45 21.04.2026

  • 167 Теслатъ

    7 3 Отговор
    Бг незаавно трябва да излезе от тази сделка, който иска, той да плаща/подари 90Мрд евро на клоуна от кУев!

    13:47 21.04.2026

  • 168 Хардлайнер

    0 2 Отговор
    Проба, проба, 1, 2, 3

    13:50 21.04.2026

  • 169 Даа!

    6 1 Отговор

    До коментар #45 от "факт":

    Пич,Гюров ще замине целенасочено: За да подпише в 12 без две секунди . Неслучайно Радев още при първия брифинг,часове след финала на изборите,каза директно: Призовавам Правителство незабавно да подаде оставка! Защото няма значение,че той е спечелил изборите.Кабинета ще си действа ,докато не последват законовите разпоредби: Указ на Йотова,нов парламент,избор на нов Председател.А Гюров, убавото наде и онзи- военния,може да подпишат такива загробващи договори и споразумения,че да загробят държавата.А след това да се подсмиват ехидно на Радев: Хайде да те видим сега! Да отмениш- нямаш право! А народа още повече ще обеднее,и ще обвини теб! Някой тук,подържат тази " помощ" Абе ,лъохмани,това са само от нашия бюджет над 1 милиард евро!!! Кой ще ни ги върне,клоуна? Или акушерката,която до лятото,ще му обещае поне още 90 милиарда евро.

    13:53 21.04.2026

  • 170 Пръч с рогата

    3 0 Отговор
    Значи скоро очакваме бяснo преследване на башбозyка из руските cтепи!

    14:01 21.04.2026

  • 171 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    1 5 Отговор

    До коментар #158 от "Само два въпроса към г-жа Калас:":

    На Путин са 240 милиарда...те ти обезпечение.

    Коментиран от #178

    14:05 21.04.2026

  • 172 хмм

    5 4 Отговор

    До коментар #98 от "Ами като сте недоволни":

    Войната навлезе в петата си година и някои още не са осъзнали кой започна тази война като я направи неизбежна. Кой струпваше западно оръжие до границата с Русия, кой правеше биолаборатории на украинска територия в непосредствена близост до Русия, кой избиваше и тероризираше руското население в Донбас, кой фашизираше украинското население и отглеждаше русофобия, кой в продължение на осем години слагаше пръчки в огъня, очаквайки всеки момент той да лумне и да изпепели двете славянски държави. Още колко години са ви нужни да проумеете причинно-следствените връзки на събитията?

    Коментиран от #174, #175, #176, #189

    14:06 21.04.2026

  • 173 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 4 Отговор

    До коментар #152 от "Нямат пари":

    Тръмп продава на Украйна оръжия, през ЕС...ама ти откъде да знаеш. За оръжия пари винаги има.

    14:08 21.04.2026

  • 174 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор

    До коментар #172 от "хмм":

    Що Путин не спря всичко това....щото не можеше...
    И сиво НЕЯДРЕНА УКРАЙНА, плашеше ЯДРЕНА РУСИЯ.

    14:10 21.04.2026

  • 175 Я пъ тоа

    3 3 Отговор

    До коментар #172 от "хмм":

    Всичко това е вътрешна работа на Украйна, не на Путин.
    Ако някой иска да откъсне ПАРЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ, ти ша клекнеш ли.

    Коментиран от #193

    14:13 21.04.2026

  • 176 Пръч с рога

    4 7 Отговор

    До коментар #172 от "хмм":

    Всичко квото си изписал е русофилска npъдня на бoлният ти мoзък! Кво оръжие е било струпвано до руската граница, като Украйна изобщо не беше подготвена за тази война! Затова първите месеци руснетата бързо превзеха това, което спечелиха за тия четири години, и което малко по малко ще върнат!

    Коментиран от #181

    14:18 21.04.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Фашизъм е все пак на запад

    4 1 Отговор

    До коментар #171 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Нормално да крадат и лъжат!

    Коментиран от #180

    14:25 21.04.2026

  • 179 Оръжие за Украйна

    1 6 Отговор
    До пълния разгром на пълчищата Путинови.

    Коментиран от #185

    14:27 21.04.2026

  • 180 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    1 6 Отговор

    До коментар #178 от "Фашизъм е все пак на запад":

    На Путин са 240 милиарда. Да е мислил като нападна вероломно Украйна....сега ша го бомбят като за последно.

    Коментиран от #182

    14:28 21.04.2026

  • 181 Тогава каква беше причината

    5 0 Отговор

    До коментар #176 от "Пръч с рога":

    Донецк и Луганск да провеждат референдуми за автономия на 11-ти май 2014 г.?

    14:36 21.04.2026

  • 182 Така де

    3 1 Отговор

    До коментар #180 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":

    Фашизъм е на запад! Нормално е да крадат и лъжат и да те ползват да тролиш и показваш дъното на запада.

    14:41 21.04.2026

  • 183 на фона на борчовете на другите държави

    5 0 Отговор

    До коментар #155 от "Дългът на България е":

    верно на България дългът може и да ти се вижда малък, но пък да ти кажа и като знам мои познати какви заплати взимат за нискоквалифициран труд на Запад спрямо това , което получавам за висококвалифициран труд тук в България трябва да знаеш, че този дълг е чудовищен за България, като оставям настрана мошеническите методи за определяне на размера на Брутния Вътрешен Продукт от разните му там Институти за статистика и пъдарна, пардон пазарна икономика.

    14:46 21.04.2026

  • 184 Бай онзи

    4 1 Отговор
    От България ще отпуснем една краставица и два домата!

    Коментиран от #194

    14:52 21.04.2026

  • 185 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    5 1 Отговор

    До коментар #179 от "Оръжие за Украйна":

    спиране на всякакъв вид помощ за уср@йна и депортиране на всички хахли !

    15:07 21.04.2026

  • 186 САЩ източва Европа

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Дреме ти на теб за Европа, че я унищожават, унищожавайки Украйна!

    15:08 21.04.2026

  • 187 да помагаме на България не на нацистите

    5 1 Отговор
    Корупцията в украина е страховита .Тези милиарди ще потънат в частни джобове. В България бедността е чудовищна.

    15:14 21.04.2026

  • 188 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!

    1 5 Отговор
    Браво, ще има пари за убииване на рушляци!

    Коментиран от #190, #191, #192

    15:40 21.04.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Един минус от мен

    4 0 Отговор

    До коментар #188 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    за славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна!

    16:09 21.04.2026

  • 191 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #188 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":

    изтребв@не на всички бандери и подкрепящите ги заедно с цялата им рода!

    16:40 21.04.2026

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Хахаха!🎺🥳😀🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "Я пъ тоа":

    Не само ще клекнете, ами ще се намажете и наведете, ако Реджеп изпрати аскера в България. 1 ден и всьо!

    17:11 21.04.2026

  • 194 Хахаха!🎺🥳😀

    3 0 Отговор

    До коментар #184 от "Бай онзи":

    Ние сме от клуба на богатите. Ще отпуснем на урките един банан и две мандарини. 😜🤣😀🤣😀

    17:14 21.04.2026

  • 195 Интересно

    1 0 Отговор
    е кой точно ще ги даде тези 90 милиарда на фалиралите правителства на ЕС

    19:15 21.04.2026

  • 196 сноу

    1 0 Отговор
    Това ако е върхът..какво ли е дъното.?

    21:07 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания