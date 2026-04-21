ЕС очаква решение за 90 млрд. евро заем за Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че очаква утре да бъде одобрено последното решение за отпускане на 90 млрд. евро заем за Украйна, предава БТА.
Калас направи изявлението пред журналисти в Люксембург преди заседание на европейските външни министри, като изрази надежда за „добро решение“ по въпроса.
Тя коментира и ситуацията в Близкия изток, като заяви, че се надява прекратяването на огъня в Иран да се запази, докато бъде постигнато дипломатическо решение. По думите ѝ съществуват опасения не само относно ядрената програма на Техеран, но и за ракетните му способности, както и за предполагаемото участие в хибридни и кибератаки и подкрепа за Русия.
Калас подчерта още, че свободното корабоплаване не може да бъде заменено с такси за преминаване през Ормузкия проток.
По време на заседанието външните министри на ЕС ще изслушат и ливанския премиер относно обстановката в региона, като ще бъдат обсъдени възможностите за допълнителна европейска помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #4, #10, #14, #28, #122
11:29 21.04.2026
2 хъхъ
Коментиран от #7, #46, #112
11:30 21.04.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #166
11:30 21.04.2026
4 Феникс
До коментар #1 от "провинциалист":Ше направи няколко чупки в кръста и готово, нали е безгръбначен! :)
Коментиран от #152
11:30 21.04.2026
5 Никакъв превод
Коментиран от #93
11:30 21.04.2026
6 Вашетомнение
Коментиран от #18
11:30 21.04.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #2 от "хъхъ":Румен Радев може да заеме позицията на Петер Мадяр.
11:30 21.04.2026
11:30 21.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
До коментар #1 от "провинциалист":Радев ще бие ветото. Той има опит в тия работи.
Коментиран от #20
11:33 21.04.2026
11 Агресорът да му мисли!
Коментиран от #23
11:33 21.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Нямат край
Коментиран от #100
11:33 21.04.2026
14 България отдавна го е подписала
До коментар #1 от "провинциалист":Чака се само падане на ветото от Унгария.
11:34 21.04.2026
15 ИСКАМ ДА РАЗБЕРА
11:34 21.04.2026
16 охаааа
11:34 21.04.2026
17 урси
11:35 21.04.2026
18 Да,
До коментар #6 от "Вашетомнение":Ще видим, ще видим... Апетитът идва с яденето, а апашите са навсякъде около Боташов....Едно е сигурно: до теб няма да стигне кешавицата.
11:35 21.04.2026
19 не може да бъде
Коментиран от #31, #41, #51
11:35 21.04.2026
20 Радеф брутално прецака над
До коментар #10 от "честен ционист":1 милион копейки... 😂
Вчера ясно заяви пред медиите , че България остава твърдо в ЕС и НАТО...
Коментиран от #27, #35, #102, #105
11:35 21.04.2026
21 с тези двете ръчички крадливи
До коментар #8 от "Румен Радев, политик":Колко камъни ще изчукаш в лагера?
11:37 21.04.2026
22 койдазнай
Коментиран от #33, #36
11:37 21.04.2026
23 провинциалист
До коментар #11 от "Агресорът да му мисли!":"САЩ официално възобновиха пълния обем на военната помощ" - ама възобновиха и вноса на петрол от Русия...
Коментиран от #29
11:37 21.04.2026
24 Радев...пръв НАТОВЕЦ и ЕВРОПЕЕЦ
11:37 21.04.2026
25 000
Коментиран от #155
11:37 21.04.2026
Горят Ростовска и Самарска области 😁
Горят Ростовска и Самарска области 😁
Коментиран от #44
11:38 21.04.2026
27 честен ционист
До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":Остава като руски троянски кон.
11:38 21.04.2026
28 Лука
До коментар #1 от "провинциалист":Избрали са му страна на радев и рашистите са го одобрили !
11:38 21.04.2026
11:38 21.04.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "провинциалист":САЩ са най големия производител на петрол в света....
Къв внос от Русия та гони бре.
Коментиран от #42
11:39 21.04.2026
30 Европа спонсор на тероризъм и фашизъм
Коментиран от #53, #64
11:39 21.04.2026
31 Аууууу
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не бой се! Рашата като плати репарациите, ще има и за ЕС и за Киев. Па може и за нас.
11:39 21.04.2026
11:39 21.04.2026
32 Заем, който ще плащат
11:40 21.04.2026
33 000
До коментар #22 от "койдазнай":Обаче приходите от продажба на оръжие отиват за текущи разходи, а дългът се трупа за поколения напред.
Коментиран от #150
11:40 21.04.2026
34 Чорбара
11:40 21.04.2026
35 Хаха
До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":Прецака вас понитата 🦄 да си мислите, че всичко, ще е в розово😂 Действията са, важни не думите, имайте малко търпение ве палави понита😉
Коментиран от #120
11:40 21.04.2026
36 т-п тлол сopocоиден
До коментар #22 от "койдазнай":Само пропусна да споменеш, че киевската хунта крадлива нищо не купува, а му го даваме за безпари. Ние, данъкоплатците, теглим заем, с който урсулите купуват от частни фирми оръжие за хунтата и го дават на зеления наркоман. Бандерите нищо не купуват и не решават от къде какво да им доставят.
11:40 21.04.2026
37 Хаген Дас
11:41 21.04.2026
38 Георги
11:41 21.04.2026
39 маке
Коментиран от #47, #49, #87
11:41 21.04.2026
40 КРАЙ НЯМАТ
11:41 21.04.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ква съпротива бе, всички гласуват ЗА заем, само Орбан са опъва.
Коментиран от #91
11:42 21.04.2026
42 провинциалист
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Цитирам БНР от 08:24, 18.04.2026: " САЩ удължи изключението за покупка на руски петрол
Вашингтон удължи с един месец изключението за покупка на санкциониран руски петрол и петролни продукти, блокирани в морето. Целта е да се ограничи ръста на цените, заради кризата в Близкия изток.
Американското министерство на финансите позволи покупката на вече натоварен на кораби петрол до 16 май. Въпреки обявеното вчера пълно отваряне на Ормузкия проток, трафикът през ключовия петролен маршрут остава ограничен, заради опасения за сигурността на корабоплаването."
Коментиран от #59
11:42 21.04.2026
43 Мишел
11:43 21.04.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 факт
Коментиран от #73, #169
11:43 21.04.2026
46 Точно така е
До коментар #2 от "хъхъ":Много си прав, гласуването ще бъде преди Радев да поеме управлението и Гюро ще гласува ЗА. Дано Фицо да наложи вето ама едва ли, те сега укрите ще пуснат за кратко нефта по Дружба докато мине гласуването и нищо чудно скоро след това пак да го спрат когато вече са им одобрили парите. Европа със сигурност ще се прецака и ние също понеже сме в същия кюп, дано обаче да е за последен път.
Коментиран от #95
11:43 21.04.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "маке":Запорираните авоари на ПУТИН са 240 милиарда...що оръжие е това за Украйна.
Коментиран от #54, #57
11:43 21.04.2026
48 Учуден
Тая каза че ще четяла книжки и се надявала да стане умна ама явно не се е справила - все предполагаемо и хибридно продължават да я атакуват. Някое козяче ще ми разясни ли в какво се изразяват тези хем предполагаеми хем хибридни атаки - какво точно значи "хибридна кибератака" и каква е разликата с нехибридната такава.
11:43 21.04.2026
49 Георги
До коментар #39 от "маке":не си прав. Огромна част от тея пари изобщо не стигат до Украйна, само се пишат на тяхна сметка, а всъщност отиват в европейския ВПК. При тях отиват само стоки и сметки.
Коментиран от #99
11:44 21.04.2026
50 селяк
11:44 21.04.2026
51 Лука
До коментар #19 от "не може да бъде":Нещо официално има ли или са само рашистки клюки ?
11:45 21.04.2026
52 Хмм
11:45 21.04.2026
53 Точно обратното
До коментар #30 от "Европа спонсор на тероризъм и фашизъм":Даването на военна помощ е единствения път към постигане на дълготраен мир в региона. Няма друг вариант. Ако знаете друго решение на проблема, кажете го ?
11:45 21.04.2026
Коментиран от #65, #66
11:45 21.04.2026
54 Антитрол
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":И защо и господарите ти не смеят да ги пипнат "запорираните авоари на Путин" вече пета година - това не ти ли го казаха от посолството.
11:45 21.04.2026
55 Англия в ЕС
Коментиран от #72
11:45 21.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Парите не са на Путин, а на Русия
До коментар #64 от "Лука":"тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава"
А Украйна и ЕС на всички критерии - нали така?
Коментиран от #62
11:46 21.04.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "провинциалист":Значи ли това че най големия производител на петрол САЩ ша взима петрол от Путин...
Все едно Сауадитска Арабия да внася пясък от...Египет.
Я по сериозно.
Коментиран от #63
11:47 21.04.2026
60 Не нормалната кая
Коментиран от #74, #94
11:47 21.04.2026
61 Перо
Коментиран от #67
11:47 21.04.2026
62 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Парите не са на Путин, а на Русия":Значи са на Путин....друг начин нема.
Коментиран от #77
11:48 21.04.2026
63 провинциалист
До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Въпросът ти е към БНР. По-сериозни от тях трябват ли ти?
11:48 21.04.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Учуден
До коментар #53 от "Точно обратното":Даването на военна помощ е единствения път към постигане на дълготраен мир в региона.
Мир се постига с преговори а не с оръжия. Твоето звучи така:
Наливането на бензин в огъня е единствения път за изгасянето му.
По твоята логика дай да снабдяваме иранците и палестинците с оръжия за да постигнем мир в региона - става ли? И те са нападнати.
11:49 21.04.2026
66 Верно ли
До коментар #53 от "Точно обратното":На кой даваш помощ бе глупав? Не ти ли стига до пилешкото на раменете, че САЩ източва Европа и я унищожава?
Коментиран от #70
11:49 21.04.2026
67 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #61 от "Перо":Радев нема как да откаже....спират ни милиардите от ЕС и ние загиваме.
Коментиран от #71
11:50 21.04.2026
68 Антитрол
До коментар #64 от "Лука":"тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава"
А Украйна и ЕС на всички критерии - нали така?
11:50 21.04.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #66 от "Верно ли":И как САЩ източват Европа, че нещо не са разбра....
Коментиран от #76, #80
11:51 21.04.2026
71 Зевзек
До коментар #67 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"спират ни милиардите от ЕС и ние загиваме"
Козячетата наистина загиват а българите ще са добре.
Коментиран от #78
11:51 21.04.2026
72 Хмм
До коментар #55 от "Англия в ЕС":Великобритания не иска да изпълнява командите на загубилите войната германци, глоби, ограничения, за да си осигурят високите заплати еврочиновниците, освен това в Англия нещо като е прогласувано веднъж край, Брекситът мина с много малко, но не искат да чуят за прегласуване, докато Дания гласува трипъти Лисабонски договор, докато накрая го прие, и с еврото ще е така, пне провеждат референдуми, при нас и това не правят
11:52 21.04.2026
73 Четете повече, преди да пишете
До коментар #45 от "факт":Отдавна този заем не е на дневен ред в БГ, защото е подписан от България.
Росен Желязков се съгласи България да осигури гаранция за 90 млрд. евро заем за Украйна
19.12.2025
11:52 21.04.2026
74 истина ти казвам
До коментар #60 от "Не нормалната кая":Това е мамник!!!!🥶🥶🥶
11:52 21.04.2026
75 Замразените авоари на Путин
Коментиран от #89
11:52 21.04.2026
76 Антитрол
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Ами продават оръжия на Европа които те дават на зеления - какво не разбра.
11:52 21.04.2026
77 Ами парите са на Русия
До коментар #62 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Та не разбрах, защо запада стана циганско гето да краде и лъже. Какво се случи, да стане отпадък и да вади отпадъци по форумите?
Коментиран от #84
11:53 21.04.2026
78 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #71 от "Зевзек":Новите УПРАВНИЦИ са ГЛАДНИ за тия милиарди....вервай ми
Коментиран от #88
11:54 21.04.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Като Европа
До коментар #70 от "ГОЛЕМ СМЕХ":плаща оръжията на САЩ бе глупав! Всичко е пред теб. Само трябва нещо на раменете да може да върши и нещо различно от пазене на равновесие!
11:55 21.04.2026
81 Дзак
Коментиран от #85
11:55 21.04.2026
82 Някой
11:55 21.04.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #77 от "Ами парите са на Русия":Запада бомби Путин...разкатава го Украйна и РУСИЯ....
Иначе ДРУГАРИТЕ и децата им, все на запад гледат...
Коментиран от #86
11:56 21.04.2026
85 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #81 от "Дзак":Тва са оръжия за избиване на путинисти....а за оръжия винаги има пари, вервай ми.
11:57 21.04.2026
86 Запада униощожавва
До коментар #84 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Европа, докато тролиш глупаво. Ко ли ти дреме за Европа!
Коментиран от #110, #140
11:58 21.04.2026
87 Дори няма нужда от това
До коментар #39 от "маке":Русия е толкова глупава и неадекватна, че успешно се самоунищожава сама. :)))
Коментиран от #92, #96
12:00 21.04.2026
88 Зевзек
До коментар #78 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"са ГЛАДНИ за тия милиарди....вервай ми"
Единствените гладни са нашите козячета и евроатлантици - и то много гладни - пък "милиардите" от ЕС са по-малко от 1.5 милиарда които ще дадем на зеления.
12:00 21.04.2026
89 сън
До коментар #75 от "Замразените авоари на Путин":сънуваш в лятна нощ!....
12:01 21.04.2026
90 истината е,
Коментиран от #97, #98, #123
12:02 21.04.2026
91 Бай Данчо
До коментар #41 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Докато се усетят колко са сбъркали зеля ще си довърши златната баня! Ако ЕС бяха малко по умни и независими от сороски организации тази война отдавна да беше приключила!
12:02 21.04.2026
92 Зевзек
До коментар #87 от "Дори няма нужда от това":"че успешно се самоунищожава сама"
Абе нещо не уцелват баш кое да унищожават - унищожиха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС.
12:02 21.04.2026
93 Ами да
До коментар #5 от "
12:03 21.04.2026
94 хихи
До коментар #60 от "Не нормалната кая":не Кая, а Алис Вайдел е третия вид хихи
12:03 21.04.2026
95 Ама то гласуването отдавна
До коментар #46 от "Точно така е":е минало, Желязков е подписал съгласието на България
Коментиран от #101
12:05 21.04.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Европеец
До коментар #90 от "истината е,":"а милата, глуповата Кая и подлата Урсула отказват да разберат това"
Много добре разбират но и зеления и Кая и Урсула са на подчинение на едни еврейски фамилии в краварника на които главната цел е унищожението на Европа че тя е единствения конкурент на хегемонията на долара.
12:07 21.04.2026
98 Ами като сте недоволни
До коментар #90 от "истината е,":от положението, напишете едно писмо на Путин и му скарайте, че е започнал тази война. Да видим дали ще има по-добър ефект от даването на военна помощ на Украйна. :)))
Коментиран от #103, #172
12:07 21.04.2026
99 маке
До коментар #49 от "Георги":И нас това какво ни грее, нали всички ние я плащаме накрая..
12:08 21.04.2026
100 бай Иван
До коментар #13 от "Нямат край":Що бе, ти ли ще плащаш този милиард и нещо за Киев?Аман от хора дето с чужда пита помен правят. Вадиш от джоба и плащаш .Искаш да фронта срещу рашките отиваш И всичко е чудесно. Но не и с нашите пари.
Коментиран от #104
12:09 21.04.2026
101 Зевзек
До коментар #95 от "Ама то гласуването отдавна":"Желязков е подписал съгласието на България"
Той подписа и един милиард на Тръмп за да размагнитят прасето ама трябва НС да го одобри а това няма да стане.
12:09 21.04.2026
102 Бай Дън
До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":Мишо никой и не си е мислил, че Радев ще изкара страната от ЕС и НАТО! Въпроса е малко да се разграничим от помощите за Украйна, трябва първо диалог! Никъде в Европа не ги посрещат както у нас, дават им се пари за наеми, битови сметки, храноден не плащат винетки, данъци, гражданска отговорност, паркират където намерят и никой не им прави и най малка забележка! Пребивават у нас със статут временна закрила и им важат украинските паспорти, докато сирийците например са с хуманитарен статут и трябва да имат българска лична карта за адресна регисрация! Емиграционните служби ги гонят постоянно!
Коментиран от #114
12:11 21.04.2026
103 Антитрол
До коментар #98 от "Ами като сте недоволни":"напишете едно писмо на Путин и му скарайте, че е започнал тази война"
А не става ли едно писмо до господарите ти че направиха кървав преврат в Украйна и предизвикаха войната като назначиха неонацистка хунта която да избива руснаци. Някой да е нападал Украйна преди това.
Коментиран от #109
12:12 21.04.2026
104 Зевзек
До коментар #100 от "бай Иван":"Що бе, ти ли ще плащаш този милиард и нещо за Киев?Аман от хора дето с чужда пита помен правят."
Не те това не го мислят - правят пропаганда за заема на Украйна че ще получат по някой цент за това а изобщо не мислят че тези пари после ще им ги вземат като данъци. Мисленето не е приоритет за нашите козячета - трудно им се отдава.
Коментиран от #106
12:16 21.04.2026
105 Хахахаха
До коментар #20 от "Радеф брутално прецака над":Ти да не мислиш, че копейките искат с раша. Те не искат с раша. Те искат да са с ЕС докато викат - путин, путин, путин! Те копейките ако искаха, отдавна можеха да заминат.
Коментиран от #125
12:17 21.04.2026
106 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #104 от "Зевзек":На Путин са 240 милиарда...от там ша дойдат парите.
Коментиран от #119
12:23 21.04.2026
107 Григор
12:23 21.04.2026
108 Слава Богу,
Коментиран от #116
12:23 21.04.2026
109 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #103 от "Антитрол":Байдън разпореди война в Украйна...Путин изпълни чинно....що Путин не спря Майдана.
12:24 21.04.2026
110 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #86 от "Запада униощожавва":И как ЗАПАДА разкатава Европа, че нещо не са разбра.
Коментиран от #131
12:27 21.04.2026
111 Иван Иванов
Коментиран от #115
12:28 21.04.2026
112 Зеления
До коментар #2 от "хъхъ":"В България ще бавят новото правителство, за да пратят Гюров да подписе за заема, а после Румбата да се оправдава, че вече нищо не може да направи."
Той Румбата е цар на извиненията, че той много иска да направи добро за държавата, ама решението или не зависи от него или е взето преди него.
-искаше проформа референдум за лева, вчера при Ризова, Демерджиев си призна за кой ли път че няма да пуснат искане до ЕС за връщане на лева /щяло да струва скъпо/, а влизането на еврото все едно не беше скъпо. И какво значение имат парите пред това да си върнем националния символ лева?
-изсули се по терлици, когато Тръмп му прати покана за съвета за мир и каза че е в оставка
-и сега така ще направи, ще звънне на Йотова да й каже да бави, докато Гюров не подпише за заема
12:28 21.04.2026
113 оня с коня
Коментиран от #117, #129
12:28 21.04.2026
114 Отдавна стана ясно, че преговорите
До коментар #102 от "Бай Дън":не водят до никакви резултати. Ако този конфликт можеше да бъде разрешен чрез преговори, вече да е приключил.
Коментиран от #126
12:29 21.04.2026
115 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #111 от "Иван Иванов":Как Брюксел ти открадна парите.....
12:29 21.04.2026
116 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #108 от "Слава Богу,":Ти кво правиш още тука бре Утре Пак ,ами не си занимал на терен в Украйна ?
Коментиран от #118, #121
12:31 21.04.2026
117 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #113 от "оня с коня":Нали Путин и Китай ПОМАГАТ на Иран...
12:31 21.04.2026
118 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #116 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Чакам ти да си на терен в...Русия.
Коментиран от #124
12:32 21.04.2026
119 оня с коня
До коментар #106 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":Мечтай коньо за прясна трява !
12:33 21.04.2026
120 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #35 от "Хаха":И аз като започнах войната си мислех, че ще е Киев за 3 дни, но...моите крепостни орки получиха много мощен юмрук 🦄👬😂
Коментиран от #134, #141
12:34 21.04.2026
121 Голем смех
До коментар #116 от "ГОЛЕМ СМЕХ":на 100 години съм !
12:34 21.04.2026
122 някой си
До коментар #1 от "провинциалист":блокиране на всякакъв вид помощи за уср@йна и депортиране на всички хахли от България!
12:35 21.04.2026
123 Друга е истината.
До коментар #90 от "истината е,":В тази война, най-много го отнесе и пострада Русия. Освен, че претърпя фатални финансови загуби и такива на руска жива сила, тежки репутационни загуби и унижения, загуби доверието на партньорите си, беше позорно изгонена от Сирия, предаде съюзниците Иран и Венецуела. Цялото руско влияние беше бързо отнето от САЩ и Турция. Русия не успя да постигне целта се, но пък реализира огромни финансови загуби и колосални загуби на жива сила. Безспорно най-лошото последствие за Русия от войната беше тоталната загуба на влияние навсякъде, дори и това в Близкия Изток и Кавказ. Това, заедно с факта, че НАТО разшири значително границите си, на практика е стратегическа геополитическа катастрофа за Русия.
Коментиран от #128, #135, #139, #143, #153, #154
12:36 21.04.2026
124 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #118 от "ГОЛЕМ СМЕХ":На терен съм при м@й катти ,ама нещо много и пахне нинджата ,честно казано не знам покойния ти ба щааа как е издржал .....
Коментиран от #132
12:36 21.04.2026
125 Шушумиго
До коментар #105 от "Хахахаха":А,ти що си мислиш,че си в ЕС,и изобщо в Европа?! Да те светна : не си! Това,че ядеш банани и салам без месо от Лидл не те прави европеец.
12:36 21.04.2026
126 Бай Дън
До коментар #114 от "Отдавна стана ясно, че преговорите":Защото се водят вели преговори, без интерес да се постигне мир! Зеленски знае че докато е във война му снасят кинти, Путин вижда че бавно постига целите си, Тръмп има интерес от санкциите срещу Русия, Китай получава евтини суровини, а ЕС са глупаци винаги обслужват чужди интереси!
12:36 21.04.2026
127 Идвайте пари
12:38 21.04.2026
128 Я пъ тоа
До коментар #123 от "Друга е истината.":Трябва ли да разчитам на платен козяшки жълтопаветен тъъ Пирррр за да ме уведомява кой най много е пострадал 😂🍌😂 ?!
12:40 21.04.2026
129 1945
До коментар #113 от "оня с коня":само това липсваше да помагаме на режима на аятоласите
Коментиран от #130, #133
12:41 21.04.2026
130 Али Акбар Вилаяти
До коментар #129 от "1945":СиСи аз как ви помагам семейно като спонсорирам Десислава ?
12:45 21.04.2026
131 Като САЩ източва Европа
До коментар #110 от "ГОЛЕМ СМЕХ":унищожавайки Украйна и ползва евтини и глупави като теб за тролене по форумите.
Коментиран от #136
12:46 21.04.2026
132 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #124 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Вече и родни и ли намесваме....чакам та на терен при Путин.
Коментиран от #137, #147
12:46 21.04.2026
133 Учуден
До коментар #129 от "1945":И защо на неонацистки режим в Украйна може да помагаме, на джихадистки режим в Сирия също помагаме а на аятоласите да не може да помагаме.
12:47 21.04.2026
134 Де що има продаден глупак
До коментар #120 от "Розовото пони Путин 🦄":го ползват за папагал на тъпотията за Киев за три дни.
12:50 21.04.2026
135 Зевзек
До коментар #123 от "Друга е истината.":Другата истина е че трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - нали така. Копи-пейст и закуската е готова.
12:50 21.04.2026
136 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #131 от "Като САЩ източва Европа":ЩАТСКО оръжие избива руснаци в Украйна....унищожава РУСИЯ, избива руски захватчици, ама ти явно не знаеш...иначе Путин праща на заколение в Украйна бая пушечно месо.
Коментиран от #142
12:50 21.04.2026
137 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #132 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Заминавай,заеми коляно лакътна поза и отвори буzzzkи все някой щаа зачете .
Коментиран от #144
12:51 21.04.2026
138 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
12:51 21.04.2026
139 Пропагандата глупако не е истина
До коментар #123 от "Друга е истината.":а занимание за отпадъците в едно общество и показва трагедията на запада и отчаянието му, да стигне да се занимава с евтини и глупави лъжи срещу Русия!
12:51 21.04.2026
140 Ха-ха
До коментар #86 от "Запада униощожавва":А накарая пак Русийката се оказа фалирала. Потъва по-бързо и от Титаник.!
Коментиран от #145
12:51 21.04.2026
141 Зевзек
До коментар #120 от "Розовото пони Путин 🦄":"но...моите крепостни орки получиха много мощен юмрук"
За това ли НАТО се разпадна а ЕС фалира
12:52 21.04.2026
142 САЩ източва Европа
До коментар #136 от "ГОЛЕМ СМЕХ":докато ти тролиш жално и тъпо по форумите. Ко ли ти дреме за Европа?
Коментиран от #146
12:52 21.04.2026
143 Това го научих наизуст
До коментар #123 от "Друга е истината.":Пусни друг пост за разнообразие.
12:53 21.04.2026
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Ами русийката не знам
До коментар #140 от "Ха-ха":но дъното на запада да ви изкарва и да показвате циганията да лъжете и крадете, отврати света!
12:54 21.04.2026
146 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #142 от "САЩ източва Европа":В Европа са живей мирно...ЕС бомби Путин и избива руснаци в Украйна, чрез оръжието си....Европа си е добре, Путин да му мисли.
Коментиран от #149, #186
12:55 21.04.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 А ГДЕ
12:56 21.04.2026
149 Този коментар е премахнат от модератор.
150 Няма такова нещо.
До коментар #33 от "000":България печели много добре от тази война. Приходите от продажба на оръжие са десетки милиарди евро и не отиват за никакви разходи. Те са част от БВП на България. Ако забелязвате, в сравнение с БВП през 2021г и следващите 2023, 2024 и 2025, БВП на България е почти двойно по-голям.
13:00 21.04.2026
151 Унгария се връща в МНС
Мадяр заяви още, че бъдещото му правителство ще спре процедурата по излизане на Унгария от съда
Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр заяви, че страната ще изпълнява заповедите за арест на Международния наказателен съд (МНС), включително за всеки издирван.
13:01 21.04.2026
152 Нямат пари
До коментар #4 от "Феникс":Тръмп му го каза на зеления мухъл. Същото което каза Тодор Живков: "Ти нямаш пари. Къде си тръгнал като нямаш пари? Нямаш ракети. Защо воюваш с Русия като нямаш ракети?". Ванс добави: "Нямате хора". Имаше предвид, че половината население избяга от страната, насилствената мобилизация и милионите жертви на фронта.
Много ясно, че от милиардите ефектът ще е обратен. Огромни кражби и още милиони убити. До последния украинец.
Коментиран от #163, #173
13:04 21.04.2026
153 АБВ
До коментар #123 от "Друга е истината.":И 100 пъти да го повториш, няма да стане истина. Гьобелс поне знаеше, че за да върви пропагандата, трябва в нея да има и 1 - 2 % истина.
При теб - 100 % глупост.
13:04 21.04.2026
154 И затова
До коментар #123 от "Друга е истината.":тайните служби на Русия готвят смяната на вожда Путин.
Коментиран от #162
13:04 21.04.2026
155 Дългът на България е
До коментар #25 от "000":толкова малък, да не кажа символичен - 31.4 млрд. евро. А дългът няма никакво значение важен е БВП и растежа на икономиката.
Коментиран от #183
13:05 21.04.2026
156 Дай Боже всекиму такъв заем,
13:12 21.04.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Само два въпроса към г-жа Калас:
Коментиран от #171
13:16 21.04.2026
159 Тома
13:17 21.04.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Фашизма е зло бе глупав
До коментар #157 от "Хахахаха":Писна ми,учи ...би,учи ...би ,честно казано не ме кефиш вече и повече няма датте ......ба .
13:21 21.04.2026
162 Той
До коментар #154 от "И затова":е сменян няколко пъти!
13:27 21.04.2026
163 О, чудо
До коментар #152 от "Нямат пари":Това е чудо! Зеленски няма пари, няма хора, няма ракети, няма подкрепата на Тръмп, но си връща територии и трепе три пъти повече руснета! Даже освобождава някои позиции без жертви и участие на хора!
13:33 21.04.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Политолог
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не ми се вярва ! Ще клекне! Просто няма избор!
13:45 21.04.2026
167 Теслатъ
13:47 21.04.2026
168 Хардлайнер
13:50 21.04.2026
169 Даа!
До коментар #45 от "факт":Пич,Гюров ще замине целенасочено: За да подпише в 12 без две секунди . Неслучайно Радев още при първия брифинг,часове след финала на изборите,каза директно: Призовавам Правителство незабавно да подаде оставка! Защото няма значение,че той е спечелил изборите.Кабинета ще си действа ,докато не последват законовите разпоредби: Указ на Йотова,нов парламент,избор на нов Председател.А Гюров, убавото наде и онзи- военния,може да подпишат такива загробващи договори и споразумения,че да загробят държавата.А след това да се подсмиват ехидно на Радев: Хайде да те видим сега! Да отмениш- нямаш право! А народа още повече ще обеднее,и ще обвини теб! Някой тук,подържат тази " помощ" Абе ,лъохмани,това са само от нашия бюджет над 1 милиард евро!!! Кой ще ни ги върне,клоуна? Или акушерката,която до лятото,ще му обещае поне още 90 милиарда евро.
13:53 21.04.2026
170 Пръч с рогата
14:01 21.04.2026
171 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #158 от "Само два въпроса към г-жа Калас:":На Путин са 240 милиарда...те ти обезпечение.
Коментиран от #178
14:05 21.04.2026
172 хмм
До коментар #98 от "Ами като сте недоволни":Войната навлезе в петата си година и някои още не са осъзнали кой започна тази война като я направи неизбежна. Кой струпваше западно оръжие до границата с Русия, кой правеше биолаборатории на украинска територия в непосредствена близост до Русия, кой избиваше и тероризираше руското население в Донбас, кой фашизираше украинското население и отглеждаше русофобия, кой в продължение на осем години слагаше пръчки в огъня, очаквайки всеки момент той да лумне и да изпепели двете славянски държави. Още колко години са ви нужни да проумеете причинно-следствените връзки на събитията?
Коментиран от #174, #175, #176, #189
14:06 21.04.2026
173 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #152 от "Нямат пари":Тръмп продава на Украйна оръжия, през ЕС...ама ти откъде да знаеш. За оръжия пари винаги има.
14:08 21.04.2026
174 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #172 от "хмм":Що Путин не спря всичко това....щото не можеше...
И сиво НЕЯДРЕНА УКРАЙНА, плашеше ЯДРЕНА РУСИЯ.
14:10 21.04.2026
175 Я пъ тоа
До коментар #172 от "хмм":Всичко това е вътрешна работа на Украйна, не на Путин.
Ако някой иска да откъсне ПАРЧЕ ОТ БЪЛГАРИЯ, ти ша клекнеш ли.
Коментиран от #193
14:13 21.04.2026
176 Пръч с рога
До коментар #172 от "хмм":Всичко квото си изписал е русофилска npъдня на бoлният ти мoзък! Кво оръжие е било струпвано до руската граница, като Украйна изобщо не беше подготвена за тази война! Затова първите месеци руснетата бързо превзеха това, което спечелиха за тия четири години, и което малко по малко ще върнат!
Коментиран от #181
14:18 21.04.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Фашизъм е все пак на запад
До коментар #171 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":Нормално да крадат и лъжат!
Коментиран от #180
14:25 21.04.2026
179 Оръжие за Украйна
Коментиран от #185
14:27 21.04.2026
180 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #178 от "Фашизъм е все пак на запад":На Путин са 240 милиарда. Да е мислил като нападна вероломно Украйна....сега ша го бомбят като за последно.
Коментиран от #182
14:28 21.04.2026
181 Тогава каква беше причината
До коментар #176 от "Пръч с рога":Донецк и Луганск да провеждат референдуми за автономия на 11-ти май 2014 г.?
14:36 21.04.2026
182 Така де
До коментар #180 от "ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ":Фашизъм е на запад! Нормално е да крадат и лъжат и да те ползват да тролиш и показваш дъното на запада.
14:41 21.04.2026
183 на фона на борчовете на другите държави
До коментар #155 от "Дългът на България е":верно на България дългът може и да ти се вижда малък, но пък да ти кажа и като знам мои познати какви заплати взимат за нискоквалифициран труд на Запад спрямо това , което получавам за висококвалифициран труд тук в България трябва да знаеш, че този дълг е чудовищен за България, като оставям настрана мошеническите методи за определяне на размера на Брутния Вътрешен Продукт от разните му там Институти за статистика и пъдарна, пардон пазарна икономика.
14:46 21.04.2026
184 Бай онзи
Коментиран от #194
14:52 21.04.2026
185 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #179 от "Оръжие за Украйна":спиране на всякакъв вид помощ за уср@йна и депортиране на всички хахли !
15:07 21.04.2026
186 САЩ източва Европа
До коментар #146 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Дреме ти на теб за Европа, че я унищожават, унищожавайки Украйна!
15:08 21.04.2026
187 да помагаме на България не на нацистите
15:14 21.04.2026
188 СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!
Коментиран от #190, #191, #192
15:40 21.04.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Един минус от мен
До коментар #188 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":за славене на фашисткият и терористичен режим в Украйна!
16:09 21.04.2026
191 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #188 от "СЛАВА НА УКРАЙНА, СЛАВА НА ГЕРОИТЕ!!!":изтребв@не на всички бандери и подкрепящите ги заедно с цялата им рода!
16:40 21.04.2026
192 Този коментар е премахнат от модератор.
193 Хахаха!🎺🥳😀🇹🇷
До коментар #175 от "Я пъ тоа":Не само ще клекнете, ами ще се намажете и наведете, ако Реджеп изпрати аскера в България. 1 ден и всьо!
17:11 21.04.2026
194 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #184 от "Бай онзи":Ние сме от клуба на богатите. Ще отпуснем на урките един банан и две мандарини. 😜🤣😀🤣😀
17:14 21.04.2026
195 Интересно
19:15 21.04.2026
196 сноу
21:07 21.04.2026