ЕС очаква решение за 90 млрд. евро заем за Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че очаква утре да бъде одобрено последното решение за отпускане на 90 млрд. евро заем за Украйна, предава БТА.

Калас направи изявлението пред журналисти в Люксембург преди заседание на европейските външни министри, като изрази надежда за „добро решение“ по въпроса.

Тя коментира и ситуацията в Близкия изток, като заяви, че се надява прекратяването на огъня в Иран да се запази, докато бъде постигнато дипломатическо решение. По думите ѝ съществуват опасения не само относно ядрената програма на Техеран, но и за ракетните му способности, както и за предполагаемото участие в хибридни и кибератаки и подкрепа за Русия.

Калас подчерта още, че свободното корабоплаване не може да бъде заменено с такси за преминаване през Ормузкия проток.

По време на заседанието външните министри на ЕС ще изслушат и ливанския премиер относно обстановката в региона, като ще бъдат обсъдени възможностите за допълнителна европейска помощ.