Зеленски: Напрежението в Близкия изток ограничава икономическите ползи за Русия

Володимир Зеленски заяви, че текущата обстановка в Близкия изток е възпрепятствала Русия да извлече очаквани икономически ползи от последиците на израелско-американската военна операция срещу Иран, особено в енергийния сектор, предаде Ukrinform, цитирана от БТА.

По думите на Зеленски, напрежението в региона не е довело до сценарий, при който Русия би могла да се възползва от евентуален недостиг на енергийни ресурси на световните пазари. Той посочи, че при подобна ситуация Москва би могла да увеличи приходите си от износ, но вместо това се сблъсква със сериозни икономически затруднения.

Украинският президент отбеляза още, че конфликтът влияе върху глобалните енергийни пазари, засилва натиска върху САЩ и Европа и създава допълнителни предизвикателства за Китай като потенциален посредник.

В същото време Зеленски предупреди, че продължаващата война би могла да даде стратегическо предимство на Русия.

Той подчерта, че Украйна изпитва недостиг на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и енергийни ресурси заради руските удари по инфраструктурата.

Киев води разговори с партньори като Норвегия и Румъния за доставки на природен газ, електроенергия и горива, като според него страните от Близкия изток могат да допринесат за покриване на част от недостига на дизел.