Операция "Икономическа ярост" - САЩ ще продължат да оказват максимален финансов натиск върху Иран

22 Април, 2026 04:28, обновена 22 Април, 2026 04:32 1 097 10

Всяко лице или плавателен съд, "който улеснява паричните потоци, свързани с Иран, чрез тайна търговия и транзакции, рискува санкции" от Вашингтон

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ ще продължат да оказват максимален икономически натиск върху Иран, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви това.

„Министерството на финансите на САЩ ще продължи да оказва максимален натиск върху Иран чрез операция „Икономическа ярост“, за да подкопава систематично способността на Техеран да генерира, премества и връща средства. „Всяко лице или плавателен съд, който улеснява тези потоци чрез тайна търговия и финансови транзакции, рискува да бъде подложен на санкции от САЩ“, пише той в X.

По-рано министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че САЩ допълват операция „Епична ярост“ с максимален икономически натиск върху Техеран и остават готови не само да възобновят, но и да засилят ударите срещу Ислямската република.

Бесент обяви на 15 април, че САЩ се движат към „финансовия еквивалент“ на война с Иран. Той обясни, че това включва засилване на блокирането на банкови транзакции и финансови активи на иранското правителство и прилагането на вторични санкции срещу тези, които купуват петрол от Ислямската република. Според Бесент операция „Икономическа ярост“ е насочена към „елита на иранския режим“.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    13 3 Отговор
    Най мракобесни диктатори на света са Тръмп, Зеленски и Нетаняху! ХАГА ВИ ОЧАКВА ЗА ПРИСЪДИТЕ!

    Коментиран от #9

    04:36 22.04.2026

  • 2 Има ни пак

    15 1 Отговор
    Освен да заплашват, налагат санкции и да вдигат митата едва ли американците могат нещо друго.

    04:38 22.04.2026

  • 3 ЕДИНСТВЕННОТО МОТО НА ЗВЯРА

    3 1 Отговор
    Е .......ЗАГЛАВИЕТО.......

    04:38 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мурка

    11 1 Отговор
    НЕ СЕ ВРЪЗВАТ НЕЩАТА МАТЕМАТИЧЕСКИ ----ЕДИН ФЛОТ НА ХИЛЯДИ КИЛОМЕТРИ ДРУГИТЕ СА СИ В КЪЩАТА- КОИ В ПО ИЗГОДНА ПОЗИЦИЯ

    Коментиран от #6

    04:39 22.04.2026

  • 6 ЗВЯРА ДЕБНЕ ПРЕД ЧУЖДИТЕ КЪЩИ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    не пред своята и ДАНО НЯВГА ТВА МУ Е АХИЛЕСА....

    Коментиран от #7

    04:44 22.04.2026

  • 7 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЗВЯРА ДЕБНЕ ПРЕД ЧУЖДИТЕ КЪЩИ":

    доста зъбки му избиха на тоя ЗВЯР

    05:14 22.04.2026

  • 8 Карлуково

    8 0 Отговор
    Във военно отношение се провалиха и сега блокада на протока. Ама потърпевшите сме ние

    05:37 22.04.2026

  • 9 Карлуково

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Чакай малко, още не си видял зеления чорап какво може

    05:40 22.04.2026

  • 10 Д-р Ментал

    2 1 Отговор
    Тръмп направи САЩ за посмешище

    06:41 22.04.2026