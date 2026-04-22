Операция "Икономическа ярост" - САЩ ще продължат да оказват максимален финансов натиск върху Иран

САЩ ще продължат да оказват максимален икономически натиск върху Иран, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви това.

„Министерството на финансите на САЩ ще продължи да оказва максимален натиск върху Иран чрез операция „Икономическа ярост“, за да подкопава систематично способността на Техеран да генерира, премества и връща средства. „Всяко лице или плавателен съд, който улеснява тези потоци чрез тайна търговия и финансови транзакции, рискува да бъде подложен на санкции от САЩ“, пише той в X.

По-рано министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че САЩ допълват операция „Епична ярост“ с максимален икономически натиск върху Техеран и остават готови не само да възобновят, но и да засилят ударите срещу Ислямската република.

Бесент обяви на 15 април, че САЩ се движат към „финансовия еквивалент“ на война с Иран. Той обясни, че това включва засилване на блокирането на банкови транзакции и финансови активи на иранското правителство и прилагането на вторични санкции срещу тези, които купуват петрол от Ислямската република. Според Бесент операция „Икономическа ярост“ е насочена към „елита на иранския режим“.