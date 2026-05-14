Между знанието и духа: Световното признание за проф. Стоян Денчев

Сенатът на Европейска академия на науките и изкуствата избра проф. д.ик.н. Стоян Денчев за свой действителен член – едно от най-високите признания в европейската академична общност. Решението е взето на 23 април 2026 г. по предложение на група германски и австрийски учени, ръководени от проф. Мартин Щигер – ректор на Allensbach University и изпълнителен директор на Vienna International Studies. С този акт България отново получава достойно място сред духовния и интелектуален елит на Европа.

Изборът на проф. Стоян Денчев – председател на Съвета на настоятелите на Университета по библиотекознание и информационни технологии, е признание както за неговите фундаментални научни постижения, така и за цялостната му роля като общественик, визионер и защитник на духовността в съвременния свят. Академичното отличие му се присъжда за създадената от него „Теория на информационната среда“, както и за неговите пионерски изследвания върху несигурността и механизмите за нейното измерване – разработки, осъществени по време на академичния му престой като гост-професор и главен изследовател в University of California, Berkeley през периода 1988-1989 г

Още през 1985 г. д-р Денчев, тогава кандидат на техническите науки и ръководител на компютърната лаборатория в Централния машиностроителен институт, прави впечатляваща заявка за бъдещето. Под силното влияние на своя ментор проф. Благовест Сендов той представя научен доклад на конференция на тогавашното Главно управление на архивите, озаглавен „Изкуственият интелект – основа на информационните технологии на бъдещето“.

В епоха, в която понятието „изкуствен интелект“ е почти непознато в България, а малцина учени насочват изследванията си към тази сфера, Денчев вече работи по теми, които десетилетия по-късно ще променят света. Неговите научни търсения поставят ранните основи на интереса към една от най-революционните технологии на XXI век.

Зад всички научни титли и международни признания стои една личност с необикновена биография и дълбока обществена мисия.

Проф. Стоян Денчев принадлежи към онези редки личности, които успяват да съчетаят науката, държавността, духовността и културата в едно цяло. Той е учен с международно признание, общественик с ярко присъствие и човек, посветил живота си на каузата за просветена, модерна и духовно силна България. Неговото име отдавна е надхвърлило националните граници и днес се свързва с развитието на съвременните науки за информацията, управлението на знанието, кибердипломацията и комуникациите в глобален мащаб.

Като създател и дългогодишен ректор на Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) проф. Денчев първо изгражда модерно висше училище, което създава школа за нов тип мислене. Под негово ръководство университетът се превръща в пространство, където традицията и технологиите се срещат, а знанието се разглежда като академична категория и основа на националната сигурност, културната идентичност и бъдещото развитие на обществото.

В световен план проф. Денчев е сред учените, които още преди десетилетия осъзнават, че XXI век ще бъде едновременно век на информацията и век на несигурността. Неговите изследвания върху информационната среда разглеждат начина, по който знанието, комуникацията и технологиите променят държавите, икономиките и самото човешко съзнание. Това са идеи, които днес звучат още по-актуално в епохата на изкуствения интелект, информационните конфликти и глобалните кризи.

Не случайно той е активен член на световноизвестния Informing Science Institute – международна научна общност, която обединява изследователи в областта на информационните науки и комуникациите. Неговите публикации, монографии и научни трудове се намират в най-престижните библиотеки на света – Библиотеката на Конгреса във Вашингтон, Националната библиотека на Франция, Йейлския университет, Сорбоната, Ватикана, националните библиотеки на Русия, Полша, Австралия и редица други международни научни центрове. Това е свидетелство, че трудът му е част от световния интелектуален архив и от глобалния разговор за бъдещето на човечеството.

Ролята на проф. Стоян Денчев в света не се изчерпва само с науката.

Той е от малкото съвременни общественици, които разбират, че без духовност няма цивилизация, а без памет няма бъдеще. Именно затова посвещава значителна част от живота си на опазването на българската културна идентичност и духовност. Като председател на Съюз на народните читалища той защитава институцията на читалището – онзи уникален български модел на просвета и общност, благодарение на който България е оцеляла духовно през най-тежките исторически периоди.

Неговата дейност в настоятелството на Храм-паметник „Свети Александър Невски“ също има дълбок символичен смисъл. За проф. Денчев науката никога не е била откъсната от морала и вярата. Той принадлежи към поколението интелектуалци, които вярват, че истинският прогрес започва като технологичен напредък, за да се превърне в хармония между знание, духовност и човечност.

Неговите международни отличия от Франция, Турция, САЩ, Ватикана и Суверенния Малтийски орден са признание за научната му работа и за способността му да изгражда мостове между държави, култури и институции. В едно време на разделение и конфликти проф. Стоян Денчев остава пример за интелектуалец, който обединява – чрез знание, диалог и уважение към човека.

Изборът на проф. Стоян Денчев за член на Европейската академия на науките и изкуствата (EASA) има огромен обществен и морален заряд, защото тя е една от най-престижните независими научни и културни организации в Европа. Основана на 7 март 1990 г. в Залцбург, Австрия, от известния сърдечен хирург проф. Феликс Унгер, заедно с кардинал Франц Кьониг и философа Николаус Лобковиц. Още със създаването си Академията поставя една изключително важна идея – науката, изкуството, религията и обществото не трябва да съществуват отделно, а да работят заедно в името на човека и бъдещето на Европа.

Това прави Академията различна от много други научни институции – тя е съюз на учени, духовно и интелектуално пространство, в което се срещат водещи световни умове – учени, нобелови лауреати, философи, творци, общественици и духовни лидери. Сред членовете ѝ през годините са били личности с огромно влияние върху развитието на съвременната цивилизация.

Днес Академията обединява над 1900 изтъкнати учени и представители на културния и обществения елит от цяла Европа и света. Сред тях има 38 нобелови лауреати в областите физика, медицина, химия, икономика и мир. Членовете се избират изключително трудно и само въз основа на доказани международни постижения, научен принос и обществен авторитет.

Мисията на Академията е да насърчава интердисциплинарния диалог, т.е. сътрудничеството между различните области на знанието. Според философията на Академията големите проблеми на съвременния свят – войни, технологични промени, кризи на идентичността, екологични заплахи, изкуствен интелект, социални неравенства, не могат да бъдат решени само от една наука или една институция. Необходим е общ интелектуален и морален подход. Именно затова Академията има огромен авторитет в Европа. Тя участва в международни научни инициативи, обществени дискусии и експертни анализи, свързани с бъдещето на европейската цивилизация. EASA е и член на глобалната мрежа InterAcademy Partnership, която обединява над 140 национални и регионални академии на науките по света.

Избирането на проф. Стоян Денчев за действителен член на тази академия означава, че неговият научен труд и обществен принос са признати на най-високо европейско ниво. Това не е формално отличие, а приемане в интелектуален елит, който има реално влияние върху научното, културното и общественото развитие на Европа.

Особено значимо е, че България има много малко представители в тази академия. До момента страната ни е представена от трима личности – Георги Фотев, Иван Газдов и Ячко Иванов – имена с безспорен международен авторитет.

Изборът на Стоян Денчев точно в този момент има и силно символично значение. Той показва, че българската наука и духовност продължават да бъдат част от големия европейски интелектуален свят. Че България не е само географско пространство, а страна, която продължава да ражда личности със значение отвъд националните граници.

И може би именно това е най-голямата стойност на подобно признание – когато Европа признава един български учен, тя признава и духовната сила на България – България, която има свои духовни водачи, свои съвременни будители и свои личности, и те участват в изграждането на европейското и световното бъдеще.

В свят, който все по-често страда от липса на смисъл и ценности, фигури като проф. Стоян Денчев ни напомнят, че истинската сила на една нация не е само в икономиката или политиката, а в хората, които създават знание, пазят паметта и вдъхновяват обществото да върви напред. И редом до личностите, кито просто живеят във времето си, има и личности, които оставят след себе си епоха.

Честито, проф. Денчев!

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университета по библиотекознание и информационни технологии - УниБИТ)

