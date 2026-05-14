Китай изпраща изкуствени човешки ембриони в Космоса

14 Май, 2026 17:31

Ембрионите ще останат пет дни в орбита

Китай изпраща изкуствени човешки ембриони в Космоса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Китай е започнал първия в света космически експеримент с т.нар. човешки изкуствени ембриони, като пробите вече се намират на борда на китайската космическа станция „Тянгун" и изследването протича нормално, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Експериментът е доставен до орбита с товарния кораб „Тянчжоу-10“ и е поставен в орбиталния лабораторен модул от екипажа на станцията, съобщават от Центъра за технологии и инженерство към Китайската академия на науките.

Според ръководителя на проекта системата за култивиране работи автоматично и подменя хранителната среда ежедневно. По думите му целта е да се изследва влиянието на микрогравитацията върху ранното човешко развитие и потенциалните рискове при дългосрочно пребиваване в космоса.

Според учените т.нар. изкуствени ембриони са структури, създадени от стволови клетки, които имитират ранни етапи на развитие, но не могат да се развият в жизнеспособен организъм.

Паралелно с космическия експеримент идентични проби се изследват и в лаборатории на Земята. След петдневен престой в орбита космическите проби ще бъдат замразени и върнати обратно на нашата планета за сравнителен анализ, пише още Синхуа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдаааа

    0 2 Отговор
    Да вземат един ембрион от путята .. нали - Космос наш ...

    18:28 14.05.2026

  • 2 мда

    1 0 Отговор
    Китай да изпраща и нашите маHгали в космоса без да ги връща.

    18:38 14.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Констатация

    2 2 Отговор
    Диктатурата винаги е била двигател на научния прогрес. Мнозина ще ревнат като ...., но биоматериала по принцип не е пригоден да анализира фактите и резултатите. Пример: СССР беше водещ в Освояването на Космоса, а днешна Русия е посредствен подизпълнител. У. Чърчил беше казал, че: "Демокрацията е отвратителна форма на управление, но до момента няма друга по-добра от нея." И излъга защото го беше страх да признае, че за някакви си 20-на години СССР постигна онова, за което на тях им бяха необходими Столетия!!!! Царска България беше изостанала аграрна държавица, а НРБ фактор не само на Балканите, а и в Европа, за днешното ни жалко битие да не говорим!!!!

    Коментиран от #5

    19:02 14.05.2026

  • 5 абе,

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Констатация":

    Пише се и се чете....Усвояване...

    20:43 14.05.2026