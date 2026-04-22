Reuters: Украйна пуска отново руския петрол по нефтопровода „Дружба“ днес по обяд

Украйна ще възобнови транспорта на руски петрол по нефтопровода „Дружба“ още в сряда, 22 април. Очаква се това да се случи следобед.

Reuters съобщи това, позовавайки се на неназован източник от индустрията. Отбелязва се, че Киев търси достъп до заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро, от който спешно се нуждае.

„Изпомпването на петрол е планирано да започне по обяд“, - каза източникът, цитиран от УНИАН.

Според него, първата заявка за транзит вече е подадена от унгарската петролна компания MOL:

„MOL вече е подала заявки за първите обеми, които ще бъдат разделени поравно между Унгария и Словакия.“

Споровете около повредите на петролопровода „Дружба“ са сложни и често включват взаимни обвинения между Русия, Украйна и европейските държави, зависещи от доставките.

Украйна твърди, че прекъсванията в транзита (особено през януари 2026 г.) се дължат на руски въздушни удари и атаки с дронове срещу помпени станции и инфраструктура на нейна територия.

Русия и някои медийни източници съобщават за украински атаки с дронове срещу обекти от системата „Дружба“ на руска територия (в Брянска област, Татарстан и Самарска област), които са причинили пожари и щети.

През годините (2022, 2023, 2024) са регистрирани няколко теча на територията на Полша. Полският оператор PERN обикновено посочва, че няма доказателства за външна намеса или саботаж при тези конкретни инциденти, като те често се отдават на технически причини или остаряла инфраструктура.

Унгария и Словакия обвиниха Киев, че умишлено бави ремонтите на повредените участъци, за да упражнява политически натиск върху тях заради позицията им спрямо войната и санкциите. Словашкият премиер Роберт Фицо нарече действията на Украйна „политическо изнудване“.

Президентът Зеленски от своя страна обвини Европейския съюз в „изнудване“ на Киев да възстанови транзита на руски петрол, което според него подкопава санкционния режим срещу Москва.

Възстановяването на работата на петролопровода в края на април 2026 г. беше пряко свързано с деблокирането на пакет от 90 милиарда евро помощ от ЕС за Украйна, върху който беше наложено вето от Унгария именно заради спрените доставки.

На 21 април Украйна обяви, че е приключила ремонтните дейности по повредения участък и петролопроводът е готов да възобнови работа, което се счита за ключова стъпка към разрешаване на финансовия спор с Брюксел и Будапеща.