Новини
Свят »
Украйна »
Reuters: Украйна пуска отново руския петрол по нефтопровода „Дружба“ днес по обяд
22 Април, 2026 05:28, обновена 22 Април, 2026 05:37 1 880 24

  • петролопровод дружба-
  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • ес

Първата заявка за транзит вече е подадена от унгарската петролна компания MOL

Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна ще възобнови транспорта на руски петрол по нефтопровода „Дружба“ още в сряда, 22 април. Очаква се това да се случи следобед.

Reuters съобщи това, позовавайки се на неназован източник от индустрията. Отбелязва се, че Киев търси достъп до заем от ЕС в размер на 90 милиарда евро, от който спешно се нуждае.

„Изпомпването на петрол е планирано да започне по обяд“, - каза източникът, цитиран от УНИАН.

Според него, първата заявка за транзит вече е подадена от унгарската петролна компания MOL:

„MOL вече е подала заявки за първите обеми, които ще бъдат разделени поравно между Унгария и Словакия.“

Споровете около повредите на петролопровода „Дружба“ са сложни и често включват взаимни обвинения между Русия, Украйна и европейските държави, зависещи от доставките.

Украйна твърди, че прекъсванията в транзита (особено през януари 2026 г.) се дължат на руски въздушни удари и атаки с дронове срещу помпени станции и инфраструктура на нейна територия.

Русия и някои медийни източници съобщават за украински атаки с дронове срещу обекти от системата „Дружба“ на руска територия (в Брянска област, Татарстан и Самарска област), които са причинили пожари и щети.

През годините (2022, 2023, 2024) са регистрирани няколко теча на територията на Полша. Полският оператор PERN обикновено посочва, че няма доказателства за външна намеса или саботаж при тези конкретни инциденти, като те често се отдават на технически причини или остаряла инфраструктура.

Унгария и Словакия обвиниха Киев, че умишлено бави ремонтите на повредените участъци, за да упражнява политически натиск върху тях заради позицията им спрямо войната и санкциите. Словашкият премиер Роберт Фицо нарече действията на Украйна „политическо изнудване“.

Президентът Зеленски от своя страна обвини Европейския съюз в „изнудване“ на Киев да възстанови транзита на руски петрол, което според него подкопава санкционния режим срещу Москва.

Възстановяването на работата на петролопровода в края на април 2026 г. беше пряко свързано с деблокирането на пакет от 90 милиарда евро помощ от ЕС за Украйна, върху който беше наложено вето от Унгария именно заради спрените доставки.

На 21 април Украйна обяви, че е приключила ремонтните дейности по повредения участък и петролопроводът е готов да възобнови работа, което се счита за ключова стъпка към разрешаване на финансовия спор с Брюксел и Будапеща.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХаХаХа

    15 4 Отговор
    Желанието на Орбан се сбъдна!

    05:39 22.04.2026

  • 2 Мурка

    34 1 Отговор
    МАЛЕЕЕЕЕЕЙ !!!!!!! МИ НАЛИ РУСНАЦИТЕ СИ ГО БЯХА ГРЪМНАЛИ ? НАЛИ НЕЩЕШЕ ЕВРОПА РУСКИ ПЕТРОЛ И РУСКИ ГАЗ ЕВРОКОМИСИЯТА ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА

    Коментиран от #4

    05:42 22.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    32 1 Отговор
    И ква стана тя сега? Спонсорите за златни тоалетни останаха без нефт и газ? Скоро всички в ес, сащ, япония и австралия ще говорят с отвращение за украйна и зеления клоун.

    05:43 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Даммммм

    31 1 Отговор
    На Зеленски хем му дават пари-хем изнудва държавите от ЕС...-абе това урсулите вече станаха за резил. И пак викайте за зеленя потник-пак го подкрепяйте с нашите милиарди.

    05:44 22.04.2026

  • 6 б Аси

    22 1 Отговор
    и ненормалниците са тия в Брюксел!!!! Зеленски си ги люшка и те още искат...!!!!?

    05:47 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гориил

    21 1 Отговор
    Нефтопроводът „Дружба“ в момента е празен. Русия не е обявила началото на доставките. Можете да си запазите украинската пропаганда за себе си.

    05:54 22.04.2026

  • 9 Някой

    19 1 Отговор
    Може? - да ама не. Най напред Путин ще пошамари Мадяра, пък ако му хареса може и да отвърти малко кранчето. Ножа и хляба са във ръцете на Путин.

    Коментиран от #17

    06:14 22.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Факт

    12 1 Отговор
    Значи било въпрос на добра воля!

    06:16 22.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факти

    18 1 Отговор
    Края на кървавия киевски режим наближава бързо ! Диктатора , няма да си купува повече златни тоалетни !

    06:18 22.04.2026

  • 15 Украйна пуска?

    13 1 Отговор
    КВО пуска бе? - въздух под налягане.

    06:21 22.04.2026

  • 16 Ами

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Володимир Зеленски, президент":

    Ами значи че зеленото ще бъде гръмнато. Или издухано.

    06:22 22.04.2026

  • 17 Абе

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Няма да го пошамари а ще го "посъветва".

    06:25 22.04.2026

  • 18 Артилерист

    23 1 Отговор
    За пореден път ще повторя: газът и петролът са стока и жалко за тези, които ги нямат, а се зъбят на Русия, която ги има. България сляпо следва указанията на урсулите, но става все по-зависима от внос и заеми. Демократическите недоразумения докараха България да внася плодове, зеленчуци, месо и прочие селскостопански продукти. А имахме уедрено селско стопанство, което можеше да изхрани две Българии, че и да изнася. България хранеше дори арабите с крехко агнешко, а сега внася за Великден дълбоко замразено от далечна Нова Зеландия! Това е малък, но много нагледен пример за състоянието на държавата. Не говорим за енергетиката, индустрията, химическата промишленост и тн. Вчера едно от министерствата пак теглило "изгоден" заем да кърпи положението...

    06:29 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Иван С

    7 1 Отговор
    Ах гиди маймунки долни... как навреме го оправихте тоя нефтопровод.. Какво стана с инспекторите, а? Май въобще не ги допуснахте. Просто своеволно бяхте врътнали крана и изнудвахте унгарците. Нямате място в ЕС!

    09:07 22.04.2026

  • 22 Иван Иванов

    1 0 Отговор
    ФАКТИ , ВИЕ СТЕ НАЙ ДЕЗИНФОРМАЦИОННАТА АГЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - УКРИТЕ ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯТ ТРАНСПОРТА , НО НЕ РАЗБРАХ НА КАКВО, ЗАЩОТО РУСНАЦИТЕ ВЕЧЕ СПРЯХА КРАНЧЕТО И ЕВРОПЕЙСКИТЕ САТАНИСТИ ЩЕ ДУХАТ СУПАТА .

    11:21 22.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Друг случай

    0 0 Отговор
    И какво ще пуска Украйна?Нали Путин им врътна кранчето отдавна и тръбите са празни.Не искаха руска газ и то целия ЕС.Хайде сега търсете по света.

    12:31 22.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания