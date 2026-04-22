CNN: Войната с Иран изпразва ракетния арсенал на САЩ, нужни са години за попълването му ВИДЕО

Според експерти и трима източника, запознати с последните вътрешни оценки на Министерството на отбраната, американските военни значително са изчерпали арсенала си от ключови ракети по време на войната с Иран и са създали „краткосрочен риск“ от намаляване на арсенала си в бъдещ конфликт, ако такъв възникне през следващите няколко години, съобщава CNN.

Изданието цитира анализ на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), който установява, че през последните седем седмици на войната американските военни са изразходвали най-малко 45% от запасите си от прецизни ракети, най-малко половината от ракетите си за терминална отбрана на голяма височина (THAAD), предназначени за прихващане на балистични ракети, и близо 50% от ракетите си за прехващане на противовъздушна отбрана Patriot.

Според източници, запознати с оценката, тези цифри почти напълно съвпадат с класифицираните данни на Пентагона за запасите на САЩ.

По-рано тази година Пентагонът е възложил редица договори, предназначени за разширяване на производството на ракети. Според експерти и източници на CSIS обаче, времето за доставка на заместители на тези системи е от три до пет години, дори с увеличен производствен капацитет.

„В краткосрочен план Съединените щати вероятно разполагат с достатъчно бомби и ракети, за да продължат бойните операции срещу Иран при всеки сценарий, ако крехкото прекратяване на огъня не успее да се спази“, се казва в статията.

Както обаче отбелязва анализът на CSIS, броят на критичните боеприпаси, оставащи в американските запаси, вече не е достатъчен, за да се противопостави на равностоен противник като Китай.

Очаква се, че ще са необходими години, за да се върнат запасите от тези оръжия до нивата си отпреди войната.

„Значителните разходи за боеприпаси създадоха период на повишена уязвимост в Западния Пасифик. Попълването на тези запаси ще отнеме от една до четири години и още няколко години, за да се доведат до необходимото ниво“, каза пред изданието полковникът от морската пехота в оставка Марк Кансиан, един от авторите на доклада на CSIS.

В изявление пред CNN, говорителят на Пентагона Шон Парнел отбеляза, че военните „разполагат с всичко необходимо, за да изпълнят мисиите по времето и мястото, избрани от президента“.

Според аналитични данни и информация от източници, американските военни са изразходвали и приблизително 30% от запасите си от ракети Tomahawk, повече от 20% от запасите си от съвместни ракети клас „въздух-земя“ с голям обсег (JASSM) и приблизително 20% от ракетите SM-3 и SM-6. Отбелязва се, че актуализирането на тези системи ще отнеме приблизително четири до пет години.

Изданието отбелязва, че статистиката за запасите от ракети, показваща тяхното изчерпване, рязко противоречи на неотдавнашното изявление на президента Доналд Тръмп, че САЩ не изпитват недостиг на никакъв вид оръжие.

Това се случва въпреки факта, че президентът на САЩ е поискал допълнително финансиране за ракети поради въздействието на войната с Иран върху съществуващите запаси.

„Искаме това по много причини, дори извън тези, за които говорим с Иран. По-конкретно, имаме много боеприпаси, но ги задържаме. Това е малка цена, която трябва да платим, за да останем на върха“, каза Тръмп миналия месец, визирайки искане за допълнително финансиране от Пентагона.

Както се отбелязва в доклада на CSIS, последните споразумения на администрацията на Тръмп с частни компании би трябвало да улеснят увеличаването на производството. Доставките на тези ключови боеприпаси обаче ще бъдат сравнително малки в близко бъдеще поради малкия характер на предишните поръчки.

Изданието припомня, че още преди началото на войната председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн и други военни лидери предупредиха Тръмп, че продължителната военна кампания може да повлияе на запасите от оръжие на САЩ – особено на тези, предназначени за подкрепа на Израел и Украйна.

От началото на конфликта, демократите в Конгреса изразиха загриженост относно обема на използваните боеприпаси и въздействието, което това би могло да окаже върху отбраната на САЩ в Близкия изток и отвъд него.