Черна гора направи нова важна стъпка по пътя към членство в Европейския съюз

14 Май, 2026 08:56 1 091 15

Започна работата по изготвянето на договора за присъединяване, а Подгорица запазва целта си да се присъедини към ЕС до 2028 година

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Учредителното заседание на специалната работна група за подготовката на Договора за присъединяване на Черна гора към Европейски съюз се проведе под ръководството на Кипър, който в момента председателства Съвета на Европейския съюз, съобщава МИНА, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа X кипърското председателство определи срещата като значим етап в европейската интеграция на Черна гора. Според него това развитие изпраща ясно и положително послание, че политиката на разширяване остава надежден и стратегически приоритет, а европейската перспектива на Западните Балкани продължава да се развива устойчиво.

По информация на черногорското издание Виести вицепремиерът и министър на външните работи и европейските въпроси Филип Иванович приветства началото на работата на групата и подчерта, че това потвърждава дългосрочния ангажимент на Европейския съюз към разширяването.

Иванович заяви, че Черна гора продължава уверено по европейския си път и че държавите от Западните Балкани имат своето естествено място в Европейския съюз. Той благодари на кипърското председателство за подкрепата и подчерта, че страната остава твърдо ангажирана с реформите, укрепването на върховенството на закона и успешното приключване на преговорния процес като следваща държава член на ЕС.

Според РТЦГ Черна гора води преговори за присъединяване от 2012 година и е смятана за най-напредналия кандидат сред страните от Западните Балкани.

Подгорица си поставя за цел да стане пълноправен член на Европейския съюз до 2028 година. До момента страната е отворила всички преговорни глави, като 14 от тях вече са окончателно затворени.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 12 Отговор
    А не бе, с Русия ще преговаря и обединява...

    08:58 14.05.2026

  • 2 Истината

    11 13 Отговор
    Що ви трябва на баир лозе?...много добре сте си извън ЕС

    08:58 14.05.2026

  • 3 с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !

    10 13 Отговор
    Горките хора, ако зная кво ги чака, поредните излъгани от англосаксонската рептилия !

    Коментиран от #11

    08:58 14.05.2026

  • 4 честен ционист

    9 8 Отговор
    Тези са на евро от вече 23г и нито са в ЕС нито в Еврозоната. Ганчо е нещо подобно на Косово, фалирала държава с колонялна валута и туземна администрация.

    08:59 14.05.2026

  • 5 НАЙ ГОЛЯМОТО МАЛОУМИЕ

    8 9 Отговор
    Е ДА СЕ НАТИСКАШ В СИЛНО КОПРОМЕТИРАН СЪЮЗ,РЪКОВОДЕН ОТ ИЗМИСЛЕНА ЕК С ТОПИДИОТКИ КАТО ЛАЙЕН И КАЛАС.

    Коментиран от #13

    09:07 14.05.2026

  • 6 И тия ли се напъват

    9 7 Отговор
    да купуват фабрика на 8ми Септември???

    Коментиран от #7

    09:15 14.05.2026

  • 7 Зеленски

    3 8 Отговор

    До коментар #6 от "И тия ли се напъват":

    А колко пари имат излишни?

    09:17 14.05.2026

  • 8 Надъхан капейчо 🤩🤡

    8 8 Отговор
    Нас ни казаха че ЕС разпаднался

    Коментиран от #10

    09:18 14.05.2026

  • 9 Браво на черногорци!

    9 2 Отговор
    Отдавна са на евро.

    09:46 14.05.2026

  • 10 Дедо Маркс

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    Найш ли откога ги чакам да загният?

    09:48 14.05.2026

  • 11 Антиблато

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "с ВАЗРАЖДАНЕ НАПРЕД !":

    Троловете от мацква лесно се различават когато не ползват хубавата Бг буква Ъ

    10:00 14.05.2026

  • 12 ЕС е велик!

    3 3 Отговор
    Умните политици искат сигурността на ЕС!

    10:25 14.05.2026

  • 13 малоум копейчо

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "НАЙ ГОЛЯМОТО МАЛОУМИЕ":

    Ехо явно си недоскив и пишеш с големи букви копейчо наакан!

    10:27 14.05.2026

  • 14 Перо

    3 1 Отговор
    А чугуна Мицкоски си самоналага вето!

    10:27 14.05.2026

  • 15 Сандо

    2 1 Отговор
    В тоя пропаднал съюз на най-големите борчлии вече се намъкват куцо и сакато!

    10:44 14.05.2026