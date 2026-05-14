Черна гора направи нова важна стъпка по пътя към членство в Европейския съюз

Учредителното заседание на специалната работна група за подготовката на Договора за присъединяване на Черна гора към Европейски съюз се проведе под ръководството на Кипър, който в момента председателства Съвета на Европейския съюз, съобщава МИНА, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа X кипърското председателство определи срещата като значим етап в европейската интеграция на Черна гора. Според него това развитие изпраща ясно и положително послание, че политиката на разширяване остава надежден и стратегически приоритет, а европейската перспектива на Западните Балкани продължава да се развива устойчиво.
По информация на черногорското издание Виести вицепремиерът и министър на външните работи и европейските въпроси Филип Иванович приветства началото на работата на групата и подчерта, че това потвърждава дългосрочния ангажимент на Европейския съюз към разширяването.
Иванович заяви, че Черна гора продължава уверено по европейския си път и че държавите от Западните Балкани имат своето естествено място в Европейския съюз. Той благодари на кипърското председателство за подкрепата и подчерта, че страната остава твърдо ангажирана с реформите, укрепването на върховенството на закона и успешното приключване на преговорния процес като следваща държава член на ЕС.
Според РТЦГ Черна гора води преговори за присъединяване от 2012 година и е смятана за най-напредналия кандидат сред страните от Западните Балкани.
Подгорица си поставя за цел да стане пълноправен член на Европейския съюз до 2028 година. До момента страната е отворила всички преговорни глави, като 14 от тях вече са окончателно затворени.
