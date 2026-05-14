Сеул: вероятността Иран да не стои зад атаката в Ормузкия проток е малка

Високопоставен представител на правителството на Южна Корея заяви, че вероятността извършителят на атаката срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток да е различен от Иран е „малка“, предаде националната агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Става дума за инцидент от 4 май, при който е бил ударен товарен кораб, плаващ под панамски флаг и опериран от подразделение на южнокорейската компания Hyundai Merchant Marine.

По думите на представителя разследването продължава, като се събират доказателства, които да потвърдят или отхвърлят евентуалната отговорност на Иран. Той отбеляза, че макар теоретично да съществува възможност за друг извършител, „здравият разум подсказва“, че тя е малка, като подчерта, че в района не са регистрирани пирати.

Въпреки това властите уточняват, че окончателни изводи могат да бъдат направени единствено след приключване на разследването. Засега е установено, че срещу кораба са извършени удари от два неидентифицирани летящи обекта, които са причинили сериозни щети, включително пробойна в кърмата и разрушено машинно отделение.

Южнокорейското министерство на отбраната съобщи, че е изпратен 10-членен технически екип в Дубай за допълнителен анализ на инцидента.

Сеул очаква „подходящ отговор“, ако бъде доказана отговорността на Иран, и вече подготвя дипломатически действия след окончателното установяване на извършителя.

Според южнокорейските власти това е 33-ият случай на нападение срещу граждански кораб от началото на конфликта между САЩ и Иран, като се обсъждат и мерки за реакция, предприети от други държави в подобни ситуации.