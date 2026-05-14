Новини
Свят »
Южна Корея »
Сеул: вероятността Иран да не стои зад атаката в Ормузкия проток е малка

Сеул: вероятността Иран да не стои зад атаката в Ормузкия проток е малка

14 Май, 2026 10:56, обновена 14 Май, 2026 11:00 2 570 13

  • иран-
  • ормузки проток-
  • сеул-
  • южна корея

Разследването на удара срещу южнокорейски кораб продължава, като се проверяват данни за два неидентифицирани обекта

Сеул: вероятността Иран да не стои зад атаката в Ормузкия проток е малка - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Високопоставен представител на правителството на Южна Корея заяви, че вероятността извършителят на атаката срещу южнокорейски плавателен съд в Ормузкия проток да е различен от Иран е „малка“, предаде националната агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Става дума за инцидент от 4 май, при който е бил ударен товарен кораб, плаващ под панамски флаг и опериран от подразделение на южнокорейската компания Hyundai Merchant Marine.

По думите на представителя разследването продължава, като се събират доказателства, които да потвърдят или отхвърлят евентуалната отговорност на Иран. Той отбеляза, че макар теоретично да съществува възможност за друг извършител, „здравият разум подсказва“, че тя е малка, като подчерта, че в района не са регистрирани пирати.

Въпреки това властите уточняват, че окончателни изводи могат да бъдат направени единствено след приключване на разследването. Засега е установено, че срещу кораба са извършени удари от два неидентифицирани летящи обекта, които са причинили сериозни щети, включително пробойна в кърмата и разрушено машинно отделение.

Южнокорейското министерство на отбраната съобщи, че е изпратен 10-членен технически екип в Дубай за допълнителен анализ на инцидента.

Сеул очаква „подходящ отговор“, ако бъде доказана отговорността на Иран, и вече подготвя дипломатически действия след окончателното установяване на извършителя.

Според южнокорейските власти това е 33-ият случай на нападение срещу граждански кораб от началото на конфликта между САЩ и Иран, като се обсъждат и мерки за реакция, предприети от други държави в подобни ситуации.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай онзи

    17 6 Отговор
    В района нямало пирати!А ако пиратите са под фалшив флаг? В този район всеки може да е заподозрян.

    11:06 14.05.2026

  • 2 ЮЖНОКОРЕЙЦИТЕ

    29 5 Отговор
    И ТЕ ГОЛЕМИ ТЪПАНАРИ.ПОД ДИКТОВКАТА НА САЩ СА.

    11:06 14.05.2026

  • 3 име

    6 23 Отговор
    Така се получава, щото всички евроатлантици се скатаха като скъсани мишлета когато президента Тръмп ги призова да ходят да отварят или затварят Ормузкия проток. Жълтурите да не мрънкат, ами да ходят да ди осигуряват преминаването.

    Коментиран от #8

    11:09 14.05.2026

  • 4 Овчар

    16 1 Отговор
    В дълбоката мрежа има снимки от сателит които показва кой иска да препише вината на други , и фактите утре ще трябва да го отразят , плъзнало е вече..!

    11:13 14.05.2026

  • 5 Криминалистът

    11 0 Отговор
    Характера на пробойната, увредената зона, метода на нападение - всичко е познато.

    11:28 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сталин

    12 3 Отговор
    Ами който не си плаща ,тъй става ,приятелите на краварите ще трябва да плащат такса за "приятелството" като минават през Ормузкия пролив

    11:46 14.05.2026

  • 8 Отивай да отваряш протока

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Стига дава акъл, който го нямаш !

    12:53 14.05.2026

  • 9 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор
    Южнокорееца сигурен ли е "че в района не са регистрирани пирати"?
    И ако се окаже че Иран е ударил кораба щяло да има "подходящ птговор", но ако не е Иран ще си мълчат. Ха ха ха

    15:24 14.05.2026

  • 10 Дидо

    0 1 Отговор
    Кво ни интересува какво мислят разни жълтури.

    16:00 14.05.2026

  • 11 Муня

    0 0 Отговор
    Утре Отварям протока,пускам и Асен и Киро за без пари

    22:36 14.05.2026

  • 12 Киро

    0 0 Отговор
    А не Радев,Теб ще пуснем да ти напълнят кошницата

    22:37 14.05.2026

  • 13 Асен

    0 0 Отговор
    Мен пуснете,че имам нужда от порене

    22:38 14.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания