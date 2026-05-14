Украйна съобщи за масирана руска въздушна атака с над 1500 дрона
Украйна съобщи за масирана руска въздушна атака с над 1500 дрона

14 Май, 2026 10:02 2 464 68

Един загинал и 16 ранени в Киев, а украинската ПВО е свалила стотици цели през нощта

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е извършила масирана въздушна атака срещу Украйна, при която са били използвани над 1560 дрона от началото на продължителното нападение, започнало в ранните часове на предходния ден. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски посочи, че от малко след полунощ са били изстреляни над 1560 дрона срещу украински градове и общини. По думите му подобни действия не съответстват на поведение на страна, която възприема войната като близка до приключване.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че само през изминалата нощ са били изстреляни и 56 ракети, както и 675 дрона срещу украинската територия. Според данните системите за противовъздушна отбрана са унищожили 652 дрона и 41 ракети. Регистрирани са 38 попадения на 24 различни места, а паднали отломки са причинили щети на още 18 локации в страната.

В резултат на атаката в Киев е загинал един човек, а 16 са ранени, съобщава Укринформ, позовавайки се на информация от ръководителя на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.


  • 1 кой мy дpeмe

    59 5 Отговор
    мевере току що намериха в изоставен софийски подлез чисто гол и привит от адски мьки, със счупени ребра и спукан ауспух, лидера на депесе ново начало, ден след като му бе свалена охраната

    10:03 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    83 5 Отговор
    Вече не си заслужава дори да коментираш зеления наркоман - пътник към вечните нарко полета!

    Коментиран от #10

    10:05 14.05.2026

  • 4 Руснаците

    5 69 Отговор
    Тероризират цивилното население.

    Коментиран от #9, #48

    10:05 14.05.2026

  • 5 Боли ме средния крак за украйна

    84 4 Отговор
    Чакай, чакай. Как така? Нали руснаците свършиха ракетите през 2022г още. Или лопатите лошо гърмят?

    10:06 14.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    5 74 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #15

    10:06 14.05.2026

  • 8 Антиблато

    8 71 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #12, #59

    10:07 14.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пост

    5 38 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Но ето че още го коментираш и утре пак ще го коментираш и след няколко години пак ще го коментираш (тайничко го харесваш нали)

    10:08 14.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ивайло Мирчев

    61 5 Отговор
    Бог да ги поживи руснаците. Давайте братя, архангел Михаил стои зад делото ви!

    10:09 14.05.2026

  • 14 Факти

    1 59 Отговор
    Русия копира Украйна също както копираше Запада по време на студената война. Всички знаем как приключи това. Когато копираш ти винаги изоставаш.

    10:10 14.05.2026

  • 15 Зелева супа

    64 3 Отговор

    До коментар #7 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Украйна ще бъде изчистена от зелената фашистка чума.

    Коментиран от #23

    10:11 14.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Някой

    56 2 Отговор
    Това ПВО, бе! Направо е свалило всичко. Да не повярва човек. Дами няма доста горящи и димящи обекти по украинско? От отломките ще да е!

    10:12 14.05.2026

  • 19 СтаМат МаГа

    45 3 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    10:12 14.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Боко

    42 3 Отговор
    Хич да не ви рипа …нали пишете навсякъде , че 404 побеждава 🤪👌

    10:14 14.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Съдията

    42 3 Отговор
    Ама много гърмят тия лопатки. И как бързо летят с чиповете от перални, ум да ти Зайдел.😂

    10:15 14.05.2026

  • 28 Перо

    38 1 Отговор
    Остава ционисткия шут сам да си повярва в пропагандата!

    Коментиран от #60

    10:15 14.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Деций

    36 2 Отговор
    Предполагам ,че от тези 1500 дрона 1497 са свалени ,а 3 са загубили ориентация и са паднли в нивите.

    10:20 14.05.2026

  • 34 И що така се разминава

    25 1 Отговор
    бройката на руските дронове, атакували Украйна в публикацията на Зеленски в социалната мрежа Х и информацията, която дават украинските военновъздушни сили?

    10:22 14.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    2 42 Отговор
    Новото мълчание на Кремъл: Защо служителите около Путин внезапно спряха да носят часовници.
    Нещо странно започна да се случва в Кремъл в средата на април.
    Нито движещи се танкове.
    Нито спешни предавания.
    Нито публични чистки.
    Ръчните часовници изчезнаха.
    Според доклади на „Можем обяснит“, на руските служители, присъстващи на срещи с Владимир Путин, е било тихомълком наредено да спрат да носят часовници. Неотдавнашни кадри от Кремъл показват редици от висши служители, седнали с голи китки – отсъствие, толкова умишлено, че стана невъзможно да се игнорира.
    В Кремъл, където параноята и властта действат рамо до рамо, дори едно тиктакащо устройство вече може да изглежда като вектор на заплаха.
    Опитните наблюдатели познават добре тази закономерност:
    когато лидерите започнат да ограничават обикновени предмети, това обикновено означава, че доверието в системата се срива по-бързо, отколкото обществеността осъзнава.

    Коментиран от #41

    10:26 14.05.2026

  • 37 Някой

    28 1 Отговор
    Срещу тях изстреляни 1000 дрона и ракети и свален 999, но ударени от последната 50 цели. Ясно!

    10:28 14.05.2026

  • 38 Ха ха ха

    35 2 Отговор

    До коментар #9 от "Думкай са":

    Правилно. И без това повечето западни украинци са из Евтопа, включително и у нас където от години се изтягат на аванта из нашите хотели по морето и са ми дотегнали до смърт с тяхната наглост и неблагодарност. Искаме сваляне на всички укрознамена от обществените сгради!

    10:28 14.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    2 43 Отговор
    Здравейте русофили, путинисти и вся ocтал.ь.ная св...ч! Тази нощ, Украйна отвори нова страница в световната военна история! Беше документирано унищожаването на руска ПВО система, в непосредствена близост до Кримски мост, от ракета, изстреляна от дрон! Да, в реално време беше ни беше презентиран дрон, който е в състояние да пренесе и изстреля 4 ракети, след което да се върне при оператора. Няма информация дали дронът се е прибрал след успешната мисия, но може да се направи обосновано предположение, че се работи в тази посока. Дронове за многократна употреба! Русофили, имам новина за вас... Евтините украински дронове и ракети стават още по-евтини!

    Коментиран от #43, #52, #53, #56, #61, #66, #67, #68

    10:30 14.05.2026

  • 41 Някой

    21 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хомосъветикyc си отива, идва светлина":

    Аз преди бях казал, че щях да целя излъчвания от смартфони. Един ирански генерал го убиха в Ирак май точно насочвано по телефона му. Един вид е издаване - ето тук съм!
    Освен че САЩ следеше смартфон на Меркел и други в НАТО през нещо в Дания.

    10:30 14.05.2026

  • 42 Гошо

    31 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мълчан гъc":

    Украинското какво ??? Ти кога си видял нещо качествено украинско? Като не знаеш истината, поне си мълчи, да не изглеждаш толкоз пр0.ст

    10:32 14.05.2026

  • 43 Гресиран козяк

    27 1 Отговор

    До коментар #40 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Но въпреки всичко продължаваш да си го слагаш в га,zyндера като украинските ти братя ☝️!

    10:34 14.05.2026

  • 44 Браво на Русия

    28 0 Отговор
    Време беше да не ги гали тези фашисти повече!

    10:35 14.05.2026

  • 45 МеракЛията

    21 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мълчан гъc":

    На украинците единствено качествени са им жриците на ноща ,но много от тях са с вълнести крака .

    Коментиран от #50

    10:37 14.05.2026

  • 46 Браво на Русия може и повече и по добра

    29 1 Отговор
    Заря да изпрати на Урко фашистите

    10:52 14.05.2026

  • 47 Артилерист

    34 0 Отговор
    Бившият водещ на комедийно предаване Зеленски не може да излезе от комичното си амплоа и ежедневно ни занимава с хумореските си. 1560 е сериозно число, за да бъде запълнено с реално съдържание на преброени атакуващи дронове. Второ, от моите разговори с колегите от катедра "ПВО" на Академията, съм останал с впечатлението, че те хвърлят шапките, ако постигнат ефективност по въздушните цели от порядъка на 20-30%. А от посочените тук числа излиза, че укро певеото е постигнало поразяване на руските дронове 97%, а по ракетите 25%. Като се вземе предвид, че 675 дрона са доста масирана атака и това, че още първата вълна от 50-100 дрона претоварват отслабеното укро ПВО, то може да заключим, 97% са по-скоро НЕПОРАЗЕНИТЕ цели, а за поразените са останалите 3%. За ефективността по ракетите сметката е още по-отчаваща, щото те са високоскоростни и влитат след претоварване на ПВО от дронове...

    Коментиран от #62

    11:02 14.05.2026

  • 48 Бъркаш се

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците":

    Това е метода на хахлите

    11:48 14.05.2026

  • 49 така така

    1 9 Отговор
    Кой ще подменя памперсите на джуджето?

    11:51 14.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ха ха ха

    14 0 Отговор
    Не виждам нищо лошо във вълнестите им крака. Жените им са превъзходни, но са прекалено материалистични кОрветини. Живял съм там.

    11:52 14.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    24 0 Отговор

    До коментар #40 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    долу уср@йна и подкрепящите ги,стига с тая евтина пропаганда за "успехите" на бандерите

    12:01 14.05.2026

  • 54 Мишел

    17 0 Отговор
    До тук 1560 руски дрона и 56 ракети - Кинжал 3 броя, 18- Искандер, 35 - Х101. Атаката продължава.

    12:15 14.05.2026

  • 55 Отреазвяващ

    8 0 Отговор
    Имат да си връщат.

    12:15 14.05.2026

  • 56 Факт

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Всички знаем за дефицитите на здравната ни система.Но не е нужно да се парадира с това.Пробвай с алтернативни лечения.

    13:31 14.05.2026

  • 57 попадения

    5 0 Отговор
    .........ПопаДениЯ на 24 различни места, а паднали отломки са причинили щети на още 18 ЛокАциИ..................

    13:42 14.05.2026

  • 58 Ей тези укронаzzисти,

    6 0 Отговор
    унищожили всичко пък железопътните тунели от западанлата джендерясалауропа сринати,влаковете с оръжие в пламъци и още и още доказано с видеокадри от взривове и попадения.

    15:29 14.05.2026

  • 59 По чувалите купищата са

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Антиблато":

    за Киев до сега над 12000,за руснаците под 450. Ич не ти въри жалката лъжлива пропаганда.

    15:31 14.05.2026

  • 60 Е,нали пресаташето му,

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Перо":

    го издаде че 2022г искал гьобелсова пропаганда,1000 +++ глави да хвърлят лъжлива пропаганда,каквато той им нареди...... Интервюто е с Такър Карлсън.

    15:34 14.05.2026

  • 61 От кой комикс го извади това,

    9 0 Отговор

    До коментар #40 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    или си се нашмъркал като кумира си зеленясал с бело от различнен произход и бълваш като него розови сънища непостижими. За твое сведение в каналите се върти как Ланцет пригоден да търси в автономен режим морски укронацистки дронове,прехвана и унищожи укропски дрон Магура в Черно море но далеч от Кримския мост. Така ,че Ланцет точно и прецизно отстранява туморите укронаzzистки,където и да са те.

    15:40 14.05.2026

  • 62 Страхотен коментар,

    6 0 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    изчерпателен откъдето и да погледнеш,само се чудя как не са го изтрили,че цензурата за такива истини е повече от жестока.

    15:43 14.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Горски

    8 0 Отговор
    Милиарди се изляха там и западняците искат още да излизват. Къде са парите? Изумен съм как, за няколко години Европа се самоунищожи и продължава надолу. Същият този върховен съд на Украйна разпореди ли вече лечение на Зеле от наркомания и просия? Щото това са зависимости и психични заболявания. А разпоредиха ли отстраняване на Зеле и съд за геноцид срещу украинския народ? Точно за това е трудно каква формула да изберат за край на войната за да няма свидетели на голямото ограбване и да им остане и някакво парче от Украйна. Същия онзи ЕС, за който толкова бленувахме и се борихме да ни приеме в обятията си вече го няма! Той се превърна в безобразна диктатура на шепа долнопробни, продажни и малоумни глобалисти, които го дърпат към дъното.

    18:18 14.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Слава на Руските ни Наши братя 🇧🇬 🇷🇺

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Здравейте укрохохлятски зеленисти,
    Тоже вся ocтал.ь.ная азовская
    Му..ар
    в.о...чая
    С.вол .ач!
    Тази нощ, Руснаците ви Е.П.
    Май...чи
    на и отвориха нова страница в световната военна история!
    Разцепиха ви наглите укро
    з.у.р.л.и.
    Беше заснето документирано унищожаването на украинското ви жалко командване на Донбаско направление от ракета, изстреляна от Миг - 35 !
    Да, в реално време беше ви беше презентиран Дебелия тлъст брада вечен, който е в състояние да и ви нацепи наглите азовски десни секторни кухи манерки.
    Миг 35 изстреля 8 ракети, след което се върна на Авиобазата си. Няма информация дали има оживяли хохали след успешната мисия Руският Прехвъщач, но пък може да се направи обосновано предположение, че се работи в тази посока
    Кинжали и Орешници против ж.а.л.к.а.т.а урокопери мога! Укрофили, про 100 имам новина за вас.тв .ри..
    Ударните Руски Ракети от Въздушно Космическите Войски на Русия стават още по- точни и ефективни.
    А ти точно укро българско Т.а.р.а.к.а.н
    Можеш да ми духнеш единствено на К
    о.

    21:14 14.05.2026

