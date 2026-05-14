Украйна съобщи за масирана руска въздушна атака с над 1500 дрона

Русия е извършила масирана въздушна атака срещу Украйна, при която са били използвани над 1560 дрона от началото на продължителното нападение, започнало в ранните часове на предходния ден. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа X Зеленски посочи, че от малко след полунощ са били изстреляни над 1560 дрона срещу украински градове и общини. По думите му подобни действия не съответстват на поведение на страна, която възприема войната като близка до приключване.
Украинските военновъздушни сили съобщиха, че само през изминалата нощ са били изстреляни и 56 ракети, както и 675 дрона срещу украинската територия. Според данните системите за противовъздушна отбрана са унищожили 652 дрона и 41 ракети. Регистрирани са 38 попадения на 24 различни места, а паднали отломки са причинили щети на още 18 локации в страната.
В резултат на атаката в Киев е загинал един човек, а 16 са ранени, съобщава Укринформ, позовавайки се на информация от ръководителя на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.
34 И що така се разминава
10:22 14.05.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Нещо странно започна да се случва в Кремъл в средата на април.
Нито движещи се танкове.
Нито спешни предавания.
Нито публични чистки.
Ръчните часовници изчезнаха.
Според доклади на „Можем обяснит“, на руските служители, присъстващи на срещи с Владимир Путин, е било тихомълком наредено да спрат да носят часовници. Неотдавнашни кадри от Кремъл показват редици от висши служители, седнали с голи китки – отсъствие, толкова умишлено, че стана невъзможно да се игнорира.
В Кремъл, където параноята и властта действат рамо до рамо, дори едно тиктакащо устройство вече може да изглежда като вектор на заплаха.
Опитните наблюдатели познават добре тази закономерност:
когато лидерите започнат да ограничават обикновени предмети, това обикновено означава, че доверието в системата се срива по-бързо, отколкото обществеността осъзнава.
Коментиран от #41
10:26 14.05.2026
