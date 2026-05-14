Назначиха 6 нови зам-министри в кабинета „Радев“

14 Май, 2026 11:41 2 143 15

  назначени-
  зам.-министри

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени шестима нови заместник-министри в три министерства, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

В Министерството на образованието и науката поста заместник-министър поемат Николай Витанов Витанов и Таня Ралчева Панчева.

В Министерството на земеделието и храните са назначени трима нови заместник-министри – Красимир Младенов Чакъров, Крум Владимиров Неделков и Янислав Дамянов Янчев.

Цвета Жекова Тимева е назначена за заместник-министър на транспорта и съобщенията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧОЧО

    13 0 Отговор
    Много са , как на всички ще им намерим службички , топли столчета и най важното високо заплатени.

    11:45 14.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Областната управителка на София е дала 25 000 евро за кампанията на Радев.Купи си поста

    Коментиран от #13

    11:48 14.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Знам министър на образованието подаде оставка след само пет дни за кражба на 3 млн евросредства.

    Коментиран от #11

    11:49 14.05.2026

  • 4 хмммм

    12 1 Отговор
    Напълниха ли ви с гълъби? Е сега животът ви ще се стъжни!

    11:50 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    3 11 Отговор
    Бастисвай тия айдуци Румба. Е за това гласувахме за теб.

    Коментиран от #8

    11:52 14.05.2026

  • 7 Образователния министър

    3 0 Отговор
    Обясняваше по телевизията някакви неща които хем били така хем иначе , но бавно развиващите се остават в училище напук на останалите деца за развитието на които явно са пречка което е очевадно. Претоплена манджа.

    11:54 14.05.2026

  • 8 Кои са тия айдуци

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    За кого говориш. Радев да не ти е баджанак

    11:57 14.05.2026

  • 9 Опа

    9 0 Отговор
    Да не се окажат пак кумци на някои олигарси както беше онази на Ветко и Маринела Арабаджиеви?

    11:58 14.05.2026

  • 10 Хаха

    4 6 Отговор
    Изкефи ме как Радев сложи личната си охрана за шеф на ДАНС.

    12:00 14.05.2026

  • 11 Ти остави ами тя май се мина

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Защото това май не било доказано.

    12:02 14.05.2026

  • 12 Време е за Президентска Р

    5 3 Отговор
    Пак ще раздува персонала Ще пълни гуши

    Коментиран от #15

    12:03 14.05.2026

  • 13 2205

    0 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И ако ти заведе дело за клевета имаш ли доказателства? Не си скрит! И мисля, че е време за такива писаници да се търси отговорност!

    12:06 14.05.2026

  • 14 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Ха честито!
    Щели да намаляват държавните служители,... ама друг път... по двама заместник министъра на министерство.

    15:18 14.05.2026

  • 15 Даката

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Време е за Президентска Р":

    Само това да не правим, щото ги виждаме идиотите Тръмп и Путин какви ги вършат, нима искате и нашият президент да заформи война на някоя страна, само защото му е доскучало и искал малко емоция на стари години, като Путин? Да не дава Господ да станем президентска република, щото ще бъде толкова извратена балканска, колкото руската и американската взети заедно.

    15:33 14.05.2026

