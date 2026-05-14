  Тема: Украйна

Украински съд разпореди задържане на бившия началник на президентската канцелария Андрий Ермак

14 Май, 2026 10:23, обновена 14 Май, 2026 10:25 3 201 126

Мярката е за 60 дни с възможност за гаранция от 140 милиона гривни при обвинения в корупция и пране на пари

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният антикорупционен съд на Украйна е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак, съобщава Укринформ, като се позовава на съдията Виктор Ногачевски, предава БТА.

Ермак е заподозрян в корупционни практики, включително пране на пари. Съдът е определил задържане за срок от 60 дни, считано от момента на реалното му задържане, като е предвидена възможност за освобождаване срещу гаранция в размер на 140 милиона гривни.

При внасяне на гаранцията върху него ще бъдат наложени редица ограничения. Те включват задължение да се явява при всяко призоваване от разследващите органи, прокуратурата или съда, както и да уведомява при промяна на адрес или месторабота.

Освен това Ермак няма да може да напуска Киев без разрешение, ще бъде задължен да предаде документите си за пътуване в чужбина и да носи електронно проследяващо устройство.

Допълнително му се забранява да поддържа контакт с други лица, свързани с делото, включително бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с определени свидетели по случая.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    36 22 Отговор
    Ех, кога ще стигнем Украйна!

    Коментиран от #5, #8, #26, #103

    10:26 14.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Да питам само

    102 6 Отговор
    Друсаното еврейско Зеле кога?

    Коментиран от #86

    10:29 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 не бери грижи скоро ще е

    50 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    готвят ни по същия сценарий

    Коментиран от #6

    10:30 14.05.2026

  • 6 койдазнай

    50 6 Отговор

    До коментар #5 от "не бери грижи скоро ще е":

    Робите винаги ги "готвят".
    Такава им е орисията!

    10:32 14.05.2026

  • 7 Адолф

    63 2 Отговор
    Оставете човека ,той е мил и добър ! Помага на Еленски с бели магистрали !

    10:32 14.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ха ха ха

    76 1 Отговор
    Той нали се хвалеше че щял веднага да замине на фронта за да се бие с руснаците. Май само се е бил в гърдите.

    10:33 14.05.2026

  • 10 Ти да видиш

    80 2 Отговор
    Тук истинските новини за бивша Украйна пристигат с три дена закъснение, но не и когато на Путин му прилошее, тогава разбираме на петата минута.

    Коментиран от #64

    10:34 14.05.2026

  • 11 Андрейчо загази яко

    48 1 Отговор
    Само да не ме кръщават , потника не е намесен и не знае за обкръжението около него !!
    При едни избори и той е в кюпа !!!

    10:35 14.05.2026

  • 12 Долу ЕС

    52 1 Отговор
    първо го оставиха да избяга с парите, сега ще го търсят .... предприсъединителната корупция е толерирана, след като влезеш в ес става следсъединителна и ЗАКОННА

    10:36 14.05.2026

  • 13 заразно зло

    58 2 Отговор
    Какво излиза от цялата работа ? Че всички в тая държава са крадци и мошеници ...

    Коментиран от #17

    10:37 14.05.2026

  • 14 Володимир Зеленски, президент

    7 36 Отговор
    Случва се и в най-добрите симейства !!!
    Ще отдам разпореждане да подравнят Червения площад, Нещо криво ми седи на картата ☝️

    10:37 14.05.2026

  • 15 Долу ЕС

    60 1 Отговор
    на нас ни спираха фондове за корупция, при Станишев уж, а на украинските фашисти заеми им теглим!!!

    Коментиран от #46

    10:37 14.05.2026

  • 16 Ермак

    46 1 Отговор
    а дали ще може да платя гаранцията в златни тoaлeтнu?

    10:38 14.05.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    4 42 Отговор

    До коментар #13 от "заразно зло":

    "..всички в тая държава са крадци и мошеници..."

    Пълен позор !!!
    В Русия сме най-честните и белите, това Шойгу, Иванов, Петров, Крадликов, Жуликов.....еша си нямат 😄

    10:40 14.05.2026

  • 18 Да,бе

    57 1 Отговор
    И "умния" ЕС продължава да налива милиарди в тая корупционна яма...Гарван,гарвану око не вади.

    10:41 14.05.2026

  • 19 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    45 2 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката, михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и продължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил, че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи.

    Родната сopocня веднага трябва да му повярва и да инвестира в производство на бандераски дронове, щото всички тези имоти в САЩ имат нужда от златни тоалетни!

    10:41 14.05.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    57 2 Отговор
    🤠🤠
    "Ледът се пука, дами и господа!"
    Палачинката се обръща❗
    Шефката на разузнаването на САЩ разследва повече от 120 биолаборатории в чужбина❗

    ПОВЕЧЕ от 40 от ОБЕКТИТЕ на ПРОВЕРКА се НАМИРАТ в..... Украйна🤔🤔🤔

    10:42 14.05.2026

  • 21 На един

    24 0 Отговор
    От този до Зеленски остава най-краткото разстояние в света на поезията.

    10:44 14.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хи хи

    30 0 Отговор
    А на маленкий зеля кога ще му сложат гривната ??

    Коментиран от #100

    10:45 14.05.2026

  • 24 Опааа

    34 0 Отговор
    Разчистване на свидетели и унищожаване на доказателства. Краят на зеленчука е близко.

    10:46 14.05.2026

  • 25 хахахахха

    18 0 Отговор
    щото пък ще го намерят🤣

    10:46 14.05.2026

  • 26 Файърфлай

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ама на фронта,на първа линия-Той и Ти ! Той-за наказание,Ти-"рицар" на "ценностите !

    10:48 14.05.2026

  • 27 Флипп

    29 1 Отговор
    Каквоо...корупция в Украйна....абсурд

    Коментиран от #30

    10:51 14.05.2026

  • 28 А наркомана

    26 2 Отговор
    Кога ?

    Коментиран от #34

    10:51 14.05.2026

  • 29 Герги

    7 13 Отговор
    Във всяко стадо има и мърша..

    Коментиран от #35

    10:54 14.05.2026

  • 30 ру БЛАТА

    3 27 Отговор

    До коментар #27 от "Флипп":

    Няма държава без корупция...в раша е в много пъти повече корупцията но модела на "нашите хора" в институциите работи и никой гък не казва

    Коментиран от #38, #43

    10:54 14.05.2026

  • 31 Ама ей

    30 1 Отговор
    Абе забирайте и шефа му наркоман и да мирне света!!!

    10:54 14.05.2026

  • 32 Пригожин

    3 20 Отговор
    Шойгу открадна парите.

    10:56 14.05.2026

  • 33 Коста

    20 2 Отговор
    Това е политически акт. За суми под 15 млн ЕК казва, че не е подкуп. Питайте кмета Коцев и ПП.

    10:57 14.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами естествено

    20 0 Отговор
    Има прекалено много безотчетни пари хвърлени от горе ще има корупция и крадене!!!

    10:58 14.05.2026

  • 38 Евроасматик с нервен тик

    27 1 Отговор

    До коментар #30 от "ру БЛАТА":

    Да за това им наливаме още 90 милиарда, нал тъй ...ЕС идиоти

    Коментиран от #40, #41

    10:59 14.05.2026

  • 39 Беро

    17 1 Отговор
    С 350 млн. в евро, яко ще търсят Ермак, крадливите урки!

    11:01 14.05.2026

  • 40 Надъхан капейчо 🤩🤡

    4 23 Отговор

    До коментар #38 от "Евроасматик с нервен тик":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно

    Коментиран от #45, #101, #106

    11:01 14.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Умрел руснак

    3 16 Отговор
    Нормално е да има корупция.Украйна до скоро беше част от бившият СССР.

    11:06 14.05.2026

  • 43 Има нюанс обаче

    27 3 Отговор

    До коментар #30 от "ру БЛАТА":

    В раша си крадат от техните пари...
    А урките крадат от нашите пари!

    Коментиран от #53, #98

    11:06 14.05.2026

  • 44 ХА ХА ХА

    1 17 Отговор
    Има една приказка В руЗЗия САМО КОРУПЦИЯТА Е ПОВЕЧЕ ОТ КАЛТА!!!!!!!!!!!!

    11:13 14.05.2026

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    29 1 Отговор

    До коментар #40 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    И как се грижи У...йна за нашата сигурност🤔
    Като ни изпраща за посланик жена отгледала УБИЕЦ на сънародник🤔❓
    Като ни изпраща уж не укропи4ка да размахва нож и намушква българи в България 🤔❓
    Като ни изпраща хиляди укри "НА МОРЕ",
    защото "НЕ ХАЧЕли на фронте"🤔❓
    Преди дни двама укрозащитници се гърмяха насред Варна, та раниха минаващ случайно гражданин🤔❗
    Така ли ни пазят🤔❓

    Коментиран от #47, #54

    11:13 14.05.2026

  • 46 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    2 19 Отговор

    До коментар #15 от "Долу ЕС":

    ФАШИСТИТЕ СА В КРЕМЪЛ ДА СЕ ЗНАЕ.

    Коментиран от #51, #60

    11:15 14.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ъъъъ

    21 0 Отговор
    Хахахаха...😂

    12 европейски лидери, измежду които Александър Стуб и Кая Калас, чиято русофобия е безгранична, са готови да се бият за правото да преговарят с Путин.....😂

    Кав дори твърди, че е най-подготвенс, защото безпогрешно можела да разпознае капаните на Путин и по собствените и думи, е най-подгодяща за "главен преговарящ"....😂

    Ужас! Кая и "подготвен" в едно изречение....😂

    11:16 14.05.2026

  • 49 Ти си

    2 3 Отговор

    До коментар #36 от "усс.ран русофил":

    Силно осаран

    11:17 14.05.2026

  • 50 " ДЕМОКРАЦИЯ"

    15 1 Отговор
    Управниците в Украйна се задавят от милиони евро за лични нужди, а глупаците от ЕС им пращат милиони за сметка на народите си.

    11:19 14.05.2026

  • 51 Я виж

    17 3 Отговор

    До коментар #46 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Дедяците на урсуляка и шмерц с какви униформи са били и после ми говори де са фашистите

    Коментиран от #61

    11:19 14.05.2026

  • 52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха":

    С това траене, сме на хала да събираме капачки за да оцелеят нашите деца❗
    А да даваме по една Средна заплата на всеки турист от У...йна ❗

    11:19 14.05.2026

  • 53 Рашка Феодалия

    2 12 Отговор

    До коментар #43 от "Има нюанс обаче":

    Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ

    Коментиран от #58, #69

    11:23 14.05.2026

  • 54 скучно и точка.

    4 13 Отговор

    До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щом няма оркове в ЕС значи е добре, те са истинската Zаплаха

    Коментиран от #114

    11:25 14.05.2026

  • 55 Артилерист

    17 1 Отговор
    Зеленски става токсичен-прекалено свободно хленчене и обвинения, че помощите закъсняват- за западните си господари и затова се вземат мерки за изолирането му. Наливат се стотици милиарди, а резултати почти няма освен имитационните терористични актове. Ареста на Ермак, интервюто на Тъкър Карлсен с бившата секретарка на клоуна и прочие, разкриват бруталната цининост на Зеленски и бандата му...

    11:26 14.05.2026

  • 56 Ха ХаХа

    9 1 Отговор
    Наркоманът се качи на платноходката...

    11:32 14.05.2026

  • 57 Ква кацелария бе урсула?

    18 1 Отговор
    Тоя Ермак е по-главен от Зеленски. Зелето е за пред камерите и да ходи да проси пари. Реално Ермак управляваше абсолютно всичко за евро-британския режим на Зеленски.
    Скоро ще го премахват този неуспошен проект - режима на Зеленски.

    11:33 14.05.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 хахахахха

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха":

    истината боли,нали

    11:35 14.05.2026

  • 60 Бъркаш се

    18 1 Отговор

    До коментар #46 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Фашизма е в к0чин@т@ наречена ес!

    Коментиран от #65

    11:36 14.05.2026

  • 61 АХА

    1 17 Отговор

    До коментар #51 от "Я виж":

    Говори за днешно време ,какво е било преди 81 ГОДИНИ Е ОТДАВНА МИНАЛО. Същото което се случш на ФАШСТКА ГЕРМАНИЯ ,ще се случи ина ПУТИНСКА русия.

    Коментиран от #62, #63

    11:37 14.05.2026

  • 62 Бъркаш се

    16 3 Отговор

    До коментар #61 от "АХА":

    Същото което се случи с фашистка Германия ще се случи с фашисткия ес!

    Коментиран от #76

    11:40 14.05.2026

  • 63 Файърфлай

    6 1 Отговор

    До коментар #61 от "АХА":

    За хора ,които бъркат сънищата с реалността си има психиатрична диагноза.Може да се лекува и без медикаменти,но най-напред спри да се интересуваш от политика.Не е лъжица за твойта младежка уста.

    11:45 14.05.2026

  • 64 Тити на Кака

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ти да видиш":

    Бъркаш, за прилошаванията на Путин научаваме половин час преди пропагандоните да нахвърлят доказателствения фейк из мрежата.
    Особености на технологията, измислена още по времето на Мастър Гьобелс.

    11:45 14.05.2026

  • 65 🤔🤔🤔🤔

    1 11 Отговор

    До коментар #60 от "Бъркаш се":

    Иди в рая на земята руЗЗия ,ама някъде в провинцията .Някое малко градче ,или някое селце където има черни пътища ,имат външни кенефи, няма газ още прекарана. От време на време се подава някой АЛКАШ С ПОДУТА ГЛАВА от АЛКОХОЛ и пак говори . РАДВАЙ СЕ ЧЕ НЕ СИ СЕ РОДИЛ ТАМ.

    Коментиран от #73, #75, #85, #90, #96

    11:45 14.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Рублевка

    9 1 Отговор
    Зеленият гущер си къса опашката от страх и не смее да се завърне в покрайнината.

    11:48 14.05.2026

  • 68 Т Живков

    1 9 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    11:48 14.05.2026

  • 69 любопитен

    6 2 Отговор

    До коментар #53 от "Рашка Феодалия":

    "...и тйотките винаги ГУБЯТ...", незнаем кога се пише "й" и кога "ь"?

    Коментиран от #122

    11:48 14.05.2026

  • 70 Дон Корлеоне

    1 13 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #71, #74

    11:49 14.05.2026

  • 71 нетърпеливко

    8 1 Отговор

    До коментар #70 от "Дон Корлеоне":

    Изчакай си темата за Хаяско и тогава троли!

    11:51 14.05.2026

  • 72 ахаааа

    6 0 Отговор
    циркове и драми да има за пред простолюдието

    11:51 14.05.2026

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    14 2 Отговор

    До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":

    А ти иди е някое бъгарско село, дето живеят две бабички, няма магазин, няма нищо и виж там какви са тоалетните. Тръгнал руските села със София да ми сравнява. Сравнявай София с Москва да те видя!

    Коментиран от #81

    11:51 14.05.2026

  • 74 маке..

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "Дон Корлеоне":

    А ратко още ли ви държи въвweцeтo нaпеефтьскио

    11:52 14.05.2026

  • 75 Смех с копейки

    3 9 Отговор

    До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":

    Изминаха 2 години откакто Путин покани бг русофилите да заживеят в Русия.Заминали-НУЛА брооя.🤣

    Коментиран от #83, #84

    11:53 14.05.2026

  • 76 ???

    2 7 Отговор

    До коментар #62 от "Бъркаш се":

    Абе то ще се види . ПЪЛЕН БЛОКАЖ ,няма интернет, БЛАТАРИТЕ не могат да си изтеглят спестяванията . КОРУХЦИЯ И ИНФЛАЦИЯ ОТ ТУК ДО НЕБЕТО. Съветските роби ще си мечтаят да избягат от РАЯ НА ЗЕМЯТА АМА ЩЕ Е КЪСНО ,КАК СЕ БЯГА ОТ ГУЛАК. А виж към СЕВЕРНА КОРЕЯ МОЖЕ ТАМ Е БИЛО ПО ДОБРЕ И ОТ РАЯ.
    .

    Коментиран от #111

    11:54 14.05.2026

  • 77 Хаяшко

    7 1 Отговор
    В Украината,кражбата е култ.Особено европари,които след златните тоалетни се връщат и при изпращачите.Не всички.То и тук,същото,ама на дребно.

    11:58 14.05.2026

  • 78 А зелю

    6 1 Отговор
    Кога

    11:58 14.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Тцк ......тцк

    7 1 Отговор
    Организира безплатна екскурзия до фронта задължително за либерали

    12:01 14.05.2026

  • 81 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    3 11 Отговор

    До коментар #73 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    То твоята любима русия👎👎👎👎👎не е само Москва , и още три четири големи града. 30 милиона ,другите 110 милиона как е .То и големите градове ги натисна кризата и то здраво. А ти чети СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА НЯМА ЛОШО .

    Коментиран от #87, #89, #113

    12:01 14.05.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Копейките се смеят

    9 2 Отговор

    До коментар #75 от "Смех с копейки":

    Някои реват

    12:02 14.05.2026

  • 84 Рублевка

    10 1 Отговор

    До коментар #75 от "Смех с копейки":

    Защо да заминават хората? Искат България да стане хубава за живеене страна, а не циганско гето, управлявано 30 години от борци, джудисти, сик и мик!
    Иди ти в Украйна. Зеленски даже ще ти плати и ще ти дава безплатно дрога да се биеш с "москалите".

    12:03 14.05.2026

  • 85 Защо не

    13 0 Отговор

    До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":

    идеш в някое полуизоставено българско село? Или мини по стария път за летище София през махалата, да видиш външни тоалетни в редица

    12:03 14.05.2026

  • 86 Хи хи хи

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам само":

    Скоро, скоро.....заедно с урсула

    12:03 14.05.2026

  • 87 хахахахха

    8 2 Отговор

    До коментар #81 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    а ти продължавай да си бълваш западната пропаганда и да доказваш колко си евтин и кух

    12:04 14.05.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Хахаха!🎺🥳😀

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    Ти не гледай какво има в чуждата паница. Тръгнал да ми обяснява как е в Русия. То в в България къде има прекаран газ, а? Никъде! Различно е в Русия. Има такива богати села, дето не си ги сънувал. Има и бедни и изоставени, както повечето в България. Както се казва, бях там и видях!

    12:08 14.05.2026

  • 90 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    10 2 Отговор

    До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":

    Аз съм роден там и затова знам че бълваш само лъжи за да получиш 2 цента от западналите

    Коментиран от #91

    12:09 14.05.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    5 4 Отговор

    До коментар #91 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":

    Добре че сме ние да подхранваме икономката ви,иначе сте чисто фалирали!

    12:13 14.05.2026

  • 94 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Урааааааа

    12:13 14.05.2026

  • 95 Рублевка

    7 1 Отговор
    Колеги форумци, тъй да се каже от двете страни на барикадата. Вие представяте ли си колко пари са 1000 милиарда? Най-големия джакпот в Евромилиони беше половин милиард. 1000 милиарда са 2000 пъти повече! И според Зеленски, не му дават достатъчно. Дедо Джо Байдън като се усети, какви пари е харизал се побърка човека.

    12:14 14.05.2026

  • 96 Иди тук, иди там…

    7 1 Отговор

    До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":

    В този контекст дали Ермак ще избяга от Украйна като си плати гаранцията? Как мислиш, защото статията е за него, не за Русия.

    12:18 14.05.2026

  • 97 Рублевка

    8 1 Отговор
    С парите, които заминаха за Украйна, можеше да се построят жилища за ВСИЧКИ БЕЗДОМНИ в САЩ и ЕС. Да се раздвижи строителството, което е моторът на икономиката. Да се премахне бедността и безработицата. Да се платят таксите на студентите. Да се увеличат пенсиите и заплатите в бюджетната сфера.
    А ТЕ ДАДОХА ПАРИТЕ НА ЕДИН ПОБЪРКАН УКРАИНСКИ НАРКОМАН!

    12:19 14.05.2026

  • 98 9ти септември

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Има нюанс обаче":

    ЕК съсипа ЕС защо ли.Сега и пандемия ще ви спретнат и ще ви надупчат и ушите

    Коментиран от #99

    12:20 14.05.2026

  • 99 Рублевка

    8 1 Отговор

    До коментар #98 от "9ти септември":

    Отново ваксини, маски, домашен арест, наречен "карантина" и глоби, ако се съберат повече от двама души. Много удобно, за да няма протести.
    Само Путин ще ги излекува тия шарлатани!

    12:24 14.05.2026

  • 100 Хи хи хи

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хи хи":

    коя гривна, тая около врата......испанците я наричат гаррота....

    Какво представлява:
    Гарротата е механизъм, състоящ се от стълб (дървен или железен), към който е привързан осъденият, и гривна (железен обръч с винт), която се стяга около врата с помощта на лост , докато настъпи смърт чрез задушаване или счупване на врата.

    гарротата (известна още като „garrote vil“) е официалният и основен метод за изпълнение на смъртни присъди в Испания по време на режима на Франсиско Франко (1939–1975).

    Коментиран от #102

    12:25 14.05.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Т Живков

    1 7 Отговор

    До коментар #100 от "Хи хи хи":

    Много куманисти е утрепал Франко!

    Коментиран от #107

    12:31 14.05.2026

  • 103 хмммм

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    по фашизъм ли? ами че тук е комунистически фашизъм. Или искаш от кафевия?

    12:35 14.05.2026

  • 104 Борба против корупцията

    7 0 Отговор
    Путин уволни заместник министъра на отбраната и го вкара във следствения изолатор за корупция. Покрай него още няколко души. Конфискува незаконно придобитите предприятия на западните "инвеститори". Обузда руските олигарси и някои от тях отидоха при украинците от хазарски произход Кобзон и Бандера.
    В БЪЛГАРИЯ КОГА? Кога ще бъдат върнати на народа предприятията от бандитската приватизация?

    12:36 14.05.2026

  • 105 Рублевка

    10 1 Отговор
    В Китайската народна република за кражба от държавата изкарват крадеца на стадиона след първото полувреме и го гърмят с калашник в кратуната.
    В България раздадоха държавната собственост, добита с труда на целия народ, на шепа шарлатани! Кражбата от народа я нарекоха "ПРИВАТИЗАЦИЯ".
    Откраднаха от народа спестяванията и нарекоха това "ШОКОВА ТЕРАПИЯ".

    12:43 14.05.2026

  • 106 Тръмп от Тръмбеш

    10 0 Отговор

    До коментар #40 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":

    С удоволствие ще ти нулирам центченценцата, а оркови- моркови не ги мисли. Един дрон да влезе в хола ти и ще бъдеш занулен и дори няма да го усетиш. Безмъдемодератърът е голямогъзгей!

    Коментиран от #123

    12:44 14.05.2026

  • 107 Танас

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "Т Живков":

    Ами тъмночервените вече посиняли кога

    12:45 14.05.2026

  • 108 не може да бъде

    10 0 Отговор
    Както казва един литературен герой -ледът се пука г-да съдебни заседатели!?Случайно ли е че в един момент се случват няколко знакови събития за Украйна !?Досега не знаеха ли че Ермак гребе не с лъжица а с черпак от меда...и само той ли!?Разбира се в ЕС нито знаят нито виждат нито са чули ...няма никакви златни тоалетни!?Даже комичният Рютте предлага всяка държава да отделя по 0,25% от БВП за Украйна ...разбира се Рютте не казва че има нужда най-вече от 0,25 % от населението ...демографският проблем е по-страшен!?Според мен вече част от влиятелните хора в САЩ -Тръмп е само един представител на тия хора-са на мнение че Украйна вече е силно губеща карта и може да им провали цялата игра и затова са решили да сменят и картите и играта !?Предстои да видим!?...Впрочем все пак искам да попитам- какво си мислят тия в ЕС като им останаха само седмици осмици и други слаби карти!?

    12:45 14.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Юрий

    0 10 Отговор
    Чета и не вярвам че българи пишат това.
    5 години Украйна удържа фронт от над 1000 километра срещу армия от над милион.
    И то не със шопска салата и ракия.
    Имаха гаранции за ненападение и то подписано от Русия САЩ и Англия.
    САЩ се оттеглиха . Остана само Англия и Европа която помага на една държава нападната от десет пъти по голяма сила. И не само не се предадоха а в момента дори освобождават от територията си.
    Всички губим от тази война.
    Всички губим от войните изобщо.
    Американците за един месец 50 милиарда
    А Европа всеки ден губи милиони заради американците. Не Украйна е проблема а Америка. Години не даваха на Украйна да използва оръжията си . Само защита . А руснаците влязоха през Беларус за да я вкарат във войната. Ето това е световното право.

    Коментиран от #112, #115, #116, #117, #119

    13:23 14.05.2026

  • 111 хахахахха

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "???":

    доста пошла пропаганда,и 2 цента няма да получиш

    13:54 14.05.2026

  • 112 хахахахха

    9 0 Отговор

    До коментар #110 от "Юрий":

    хахах мечтател,5 години едвам удържа с помощта на 52 държави,стига с тая евтина дезинформация,късате се да лъжете за няколко цента, срамота

    13:57 14.05.2026

  • 113 ха ха ха ....🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    8 0 Отговор

    До коментар #81 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":

    От къде ви избараха толкова недъгави козляци . Бас държа че Московското метро е 10 пъти по чисто и красиво отколкото у вас у Софето !!!...🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ....малоумна работа ...

    14:03 14.05.2026

  • 114 жик так

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "скучно и точка.":

    Всичките оркове са в ЕС. Я се поразходи из Лондон ,Париж ,Берлин ,Брюксел ... Само европейци и само европейска реч навсякъде ...

    14:05 14.05.2026

  • 115 Дако

    8 0 Отговор

    До коментар #110 от "Юрий":

    Украйна почна войната с 800 000 бандери в Донбас . Русия с 120 000 ...
    Можеш и сам да го прочетеш .
    После потника се хвалеше че мобилизирал 1 300 000 .. можеш и сам да го прочетеш ..
    А сега ловят "бойците" по улицата като кучета ..

    14:07 14.05.2026

  • 116 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #110 от "Юрий":

    И аз "чета и не вярвам" , че още има заблудени, да пишат небивалици 🤔❗
    Договори имаше, ама спазване нямаше❗
    САШтинските ШЕСТацИ ( VI USран флот) решиха да акостират в базите на Русия в Крим......и започна панаира❗
    Корабите тръгнаха, бе поискано разрешение от Турция за нарушаване договора за преминаване през Босфора .....
    Но преди укр...ите да изкарат войската от казармите в Крим- рокерите и населението вече бяха по улиците❗

    14:16 14.05.2026

  • 117 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #110 от "Юрий":

    Отговорът на този въпрос се крие в друг въпрос -колко време щеше да издържи и ще издържи още Украйна ако не беше американската помощ с оръжия пари и логистична подкрепа +подкрепата на още 30-40 държави от ЕС и НАТО както с пари и оръжия така и с най-различни наемници/ ще припомня че колумбийският президент обяви че в Украйна СЕГА се бият 7000 колумбийци/!?
    Украинците може и да не разбират но много българи както и други хора по света разбират че украинците се подлъгаха по чужд акъл станаха маша, острие срещу Русия -напълно ненужно безмислено и крайно вредно както за Украйна и Русия... и съвършено съзнателно пак под чужда диктовка пропуснаха няколко реални възможности за уреждане на конфликта с минимални компромиси !?И ако украинците още не са осъзнали добре що за човек е сегашният им национален идол Степан Бандера на много места по света хората знаят отдавна!?Защо ги ручаха жабетата украинците изобщо не мога да проумея!?

    Коментиран от #118

    14:20 14.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 веселяк

    1 0 Отговор

    До коментар #119 от "стоян георгиев":

    Медицината може да е безсилна в неговия случай, ама що да не го вземат за експерименти?

    16:49 14.05.2026

  • 121 Горски

    3 0 Отговор
    Милиарди се изляха там и западняците искат още да излизват. Къде са парите? Изумен съм как, за няколко години Европа се самоунищожи и продължава надолу. Същият този върховен съд на Украйна разпореди ли вече лечение на Зеле от наркомания и просия? Щото това са зависимости и психични заболявания. А разпоредиха ли отстраняване на Зеле и съд за геноцид срещу украинския народ? Точно за това е трудно каква формула да изберат за край на войната за да няма свидетели на голямото ограбване и да им остане и някакво парче от Украйна. Същия онзи ЕС, за който толкова бленувахме и се борихме да ни приеме в обятията си вече го няма! Той се превърна в безобразна диктатура на шепа долнопробни, продажни и малоумни глобалисти, които го дърпат към дъното.

    18:17 14.05.2026

  • 122 И Преди и сега

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "любопитен":

    Не е език от първа необходимост та да гледаме такива неща, учи английски и немски

    Коментиран от #125

    19:36 14.05.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Така ли

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "АЗОВ 666":

    Специално на тебе ще сготвя чавето ти,и ще те накарам да го хапнеш преди да потънеш в Дунав

    20:45 14.05.2026

  • 125 не знам за преди

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "И Преди и сега":

    ама сега учи руски и китайски,другите изчезват

    20:49 14.05.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

