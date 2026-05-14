Украински съд разпореди задържане на бившия началник на президентската канцелария Андрий Ермак

Върховният антикорупционен съд на Украйна е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак, съобщава Укринформ, като се позовава на съдията Виктор Ногачевски, предава БТА.

Ермак е заподозрян в корупционни практики, включително пране на пари. Съдът е определил задържане за срок от 60 дни, считано от момента на реалното му задържане, като е предвидена възможност за освобождаване срещу гаранция в размер на 140 милиона гривни.

При внасяне на гаранцията върху него ще бъдат наложени редица ограничения. Те включват задължение да се явява при всяко призоваване от разследващите органи, прокуратурата или съда, както и да уведомява при промяна на адрес или месторабота.

Освен това Ермак няма да може да напуска Киев без разрешение, ще бъде задължен да предаде документите си за пътуване в чужбина и да носи електронно проследяващо устройство.

Допълнително му се забранява да поддържа контакт с други лица, свързани с делото, включително бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с определени свидетели по случая.