Украински съд разпореди задържане на бившия началник на президентската канцелария Андрий Ермак

Върховният антикорупционен съд на Украйна е постановил мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак, съобщава Укринформ, като се позовава на съдията Виктор Ногачевски, предава БТА.
Ермак е заподозрян в корупционни практики, включително пране на пари. Съдът е определил задържане за срок от 60 дни, считано от момента на реалното му задържане, като е предвидена възможност за освобождаване срещу гаранция в размер на 140 милиона гривни.
При внасяне на гаранцията върху него ще бъдат наложени редица ограничения. Те включват задължение да се явява при всяко призоваване от разследващите органи, прокуратурата или съда, както и да уведомява при промяна на адрес или месторабота.
Освен това Ермак няма да може да напуска Киев без разрешение, ще бъде задължен да предаде документите си за пътуване в чужбина и да носи електронно проследяващо устройство.
Допълнително му се забранява да поддържа контакт с други лица, свързани с делото, включително бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с определени свидетели по случая.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #5, #8, #26, #103
10:26 14.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Да питам само
Коментиран от #86
10:29 14.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 не бери грижи скоро ще е
До коментар #1 от "Българин":готвят ни по същия сценарий
Коментиран от #6
10:30 14.05.2026
6 койдазнай
До коментар #5 от "не бери грижи скоро ще е":Робите винаги ги "готвят".
Такава им е орисията!
10:32 14.05.2026
7 Адолф
10:32 14.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ха ха ха
10:33 14.05.2026
10 Ти да видиш
Коментиран от #64
10:34 14.05.2026
11 Андрейчо загази яко
При едни избори и той е в кюпа !!!
10:35 14.05.2026
12 Долу ЕС
10:36 14.05.2026
13 заразно зло
Коментиран от #17
10:37 14.05.2026
14 Володимир Зеленски, президент
Ще отдам разпореждане да подравнят Червения площад, Нещо криво ми седи на картата ☝️
10:37 14.05.2026
15 Долу ЕС
Коментиран от #46
10:37 14.05.2026
16 Ермак
10:38 14.05.2026
17 Владимир Путин, президент
До коментар #13 от "заразно зло":"..всички в тая държава са крадци и мошеници..."
Пълен позор !!!
В Русия сме най-честните и белите, това Шойгу, Иванов, Петров, Крадликов, Жуликов.....еша си нямат 😄
10:40 14.05.2026
18 Да,бе
10:41 14.05.2026
19 Съветника на зеле михаило пpъдоляк
Родната сopocня веднага трябва да му повярва и да инвестира в производство на бандераски дронове, щото всички тези имоти в САЩ имат нужда от златни тоалетни!
10:41 14.05.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"Ледът се пука, дами и господа!"
Палачинката се обръща❗
Шефката на разузнаването на САЩ разследва повече от 120 биолаборатории в чужбина❗
ПОВЕЧЕ от 40 от ОБЕКТИТЕ на ПРОВЕРКА се НАМИРАТ в..... Украйна🤔🤔🤔
10:42 14.05.2026
21 На един
10:44 14.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Хи хи
Коментиран от #100
10:45 14.05.2026
24 Опааа
10:46 14.05.2026
25 хахахахха
10:46 14.05.2026
26 Файърфлай
До коментар #1 от "Българин":Ама на фронта,на първа линия-Той и Ти ! Той-за наказание,Ти-"рицар" на "ценностите !
10:48 14.05.2026
27 Флипп
Коментиран от #30
10:51 14.05.2026
28 А наркомана
Коментиран от #34
10:51 14.05.2026
29 Герги
Коментиран от #35
10:54 14.05.2026
30 ру БЛАТА
До коментар #27 от "Флипп":Няма държава без корупция...в раша е в много пъти повече корупцията но модела на "нашите хора" в институциите работи и никой гък не казва
Коментиран от #38, #43
10:54 14.05.2026
31 Ама ей
10:54 14.05.2026
32 Пригожин
10:56 14.05.2026
33 Коста
10:57 14.05.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами естествено
10:58 14.05.2026
38 Евроасматик с нервен тик
До коментар #30 от "ру БЛАТА":Да за това им наливаме още 90 милиарда, нал тъй ...ЕС идиоти
Коментиран от #40, #41
10:59 14.05.2026
39 Беро
11:01 14.05.2026
40 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #38 от "Евроасматик с нервен тик":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно
Коментиран от #45, #101, #106
11:01 14.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Умрел руснак
11:06 14.05.2026
43 Има нюанс обаче
До коментар #30 от "ру БЛАТА":В раша си крадат от техните пари...
А урките крадат от нашите пари!
Коментиран от #53, #98
11:06 14.05.2026
44 ХА ХА ХА
11:13 14.05.2026
45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":И как се грижи У...йна за нашата сигурност🤔
Като ни изпраща за посланик жена отгледала УБИЕЦ на сънародник🤔❓
Като ни изпраща уж не укропи4ка да размахва нож и намушква българи в България 🤔❓
Като ни изпраща хиляди укри "НА МОРЕ",
защото "НЕ ХАЧЕли на фронте"🤔❓
Преди дни двама укрозащитници се гърмяха насред Варна, та раниха минаващ случайно гражданин🤔❗
Така ли ни пазят🤔❓
Коментиран от #47, #54
11:13 14.05.2026
46 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #15 от "Долу ЕС":ФАШИСТИТЕ СА В КРЕМЪЛ ДА СЕ ЗНАЕ.
Коментиран от #51, #60
11:15 14.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Ъъъъ
12 европейски лидери, измежду които Александър Стуб и Кая Калас, чиято русофобия е безгранична, са готови да се бият за правото да преговарят с Путин.....😂
Кав дори твърди, че е най-подготвенс, защото безпогрешно можела да разпознае капаните на Путин и по собствените и думи, е най-подгодяща за "главен преговарящ"....😂
Ужас! Кая и "подготвен" в едно изречение....😂
11:16 14.05.2026
49 Ти си
До коментар #36 от "усс.ран русофил":Силно осаран
11:17 14.05.2026
50 " ДЕМОКРАЦИЯ"
11:19 14.05.2026
51 Я виж
До коментар #46 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Дедяците на урсуляка и шмерц с какви униформи са били и после ми говори де са фашистите
Коментиран от #61
11:19 14.05.2026
52 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #47 от "Ха ха":С това траене, сме на хала да събираме капачки за да оцелеят нашите деца❗
А да даваме по една Средна заплата на всеки турист от У...йна ❗
11:19 14.05.2026
53 Рашка Феодалия
До коментар #43 от "Има нюанс обаче":Раша винаги печели а мужиците и тйотките винаги ГУБЯТ
Коментиран от #58, #69
11:23 14.05.2026
54 скучно и точка.
До коментар #45 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Щом няма оркове в ЕС значи е добре, те са истинската Zаплаха
Коментиран от #114
11:25 14.05.2026
55 Артилерист
11:26 14.05.2026
56 Ха ХаХа
11:32 14.05.2026
57 Ква кацелария бе урсула?
Скоро ще го премахват този неуспошен проект - режима на Зеленски.
11:33 14.05.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 хахахахха
До коментар #47 от "Ха ха":истината боли,нали
11:35 14.05.2026
60 Бъркаш се
До коментар #46 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Фашизма е в к0чин@т@ наречена ес!
Коментиран от #65
11:36 14.05.2026
61 АХА
До коментар #51 от "Я виж":Говори за днешно време ,какво е било преди 81 ГОДИНИ Е ОТДАВНА МИНАЛО. Същото което се случш на ФАШСТКА ГЕРМАНИЯ ,ще се случи ина ПУТИНСКА русия.
Коментиран от #62, #63
11:37 14.05.2026
62 Бъркаш се
До коментар #61 от "АХА":Същото което се случи с фашистка Германия ще се случи с фашисткия ес!
Коментиран от #76
11:40 14.05.2026
63 Файърфлай
До коментар #61 от "АХА":За хора ,които бъркат сънищата с реалността си има психиатрична диагноза.Може да се лекува и без медикаменти,но най-напред спри да се интересуваш от политика.Не е лъжица за твойта младежка уста.
11:45 14.05.2026
64 Тити на Кака
До коментар #10 от "Ти да видиш":Бъркаш, за прилошаванията на Путин научаваме половин час преди пропагандоните да нахвърлят доказателствения фейк из мрежата.
Особености на технологията, измислена още по времето на Мастър Гьобелс.
11:45 14.05.2026
65 🤔🤔🤔🤔
До коментар #60 от "Бъркаш се":Иди в рая на земята руЗЗия ,ама някъде в провинцията .Някое малко градче ,или някое селце където има черни пътища ,имат външни кенефи, няма газ още прекарана. От време на време се подава някой АЛКАШ С ПОДУТА ГЛАВА от АЛКОХОЛ и пак говори . РАДВАЙ СЕ ЧЕ НЕ СИ СЕ РОДИЛ ТАМ.
Коментиран от #73, #75, #85, #90, #96
11:45 14.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Рублевка
11:48 14.05.2026
68 Т Живков
11:48 14.05.2026
69 любопитен
До коментар #53 от "Рашка Феодалия":"...и тйотките винаги ГУБЯТ...", незнаем кога се пише "й" и кога "ь"?
Коментиран от #122
11:48 14.05.2026
70 Дон Корлеоне
Коментиран от #71, #74
11:49 14.05.2026
71 нетърпеливко
До коментар #70 от "Дон Корлеоне":Изчакай си темата за Хаяско и тогава троли!
11:51 14.05.2026
72 ахаааа
11:51 14.05.2026
73 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":А ти иди е някое бъгарско село, дето живеят две бабички, няма магазин, няма нищо и виж там какви са тоалетните. Тръгнал руските села със София да ми сравнява. Сравнявай София с Москва да те видя!
Коментиран от #81
11:51 14.05.2026
74 маке..
До коментар #70 от "Дон Корлеоне":А ратко още ли ви държи въвweцeтo нaпеефтьскио
11:52 14.05.2026
75 Смех с копейки
До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":Изминаха 2 години откакто Путин покани бг русофилите да заживеят в Русия.Заминали-НУЛА брооя.🤣
Коментиран от #83, #84
11:53 14.05.2026
76 ???
До коментар #62 от "Бъркаш се":Абе то ще се види . ПЪЛЕН БЛОКАЖ ,няма интернет, БЛАТАРИТЕ не могат да си изтеглят спестяванията . КОРУХЦИЯ И ИНФЛАЦИЯ ОТ ТУК ДО НЕБЕТО. Съветските роби ще си мечтаят да избягат от РАЯ НА ЗЕМЯТА АМА ЩЕ Е КЪСНО ,КАК СЕ БЯГА ОТ ГУЛАК. А виж към СЕВЕРНА КОРЕЯ МОЖЕ ТАМ Е БИЛО ПО ДОБРЕ И ОТ РАЯ.
.
Коментиран от #111
11:54 14.05.2026
77 Хаяшко
11:58 14.05.2026
78 А зелю
11:58 14.05.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Тцк ......тцк
12:01 14.05.2026
81 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #73 от "Хахаха!🎺🥳😀":То твоята любима русия👎👎👎👎👎не е само Москва , и още три четири големи града. 30 милиона ,другите 110 милиона как е .То и големите градове ги натисна кризата и то здраво. А ти чети СЪВЕТСКАТА ПРОПАГАНДА НЯМА ЛОШО .
Коментиран от #87, #89, #113
12:01 14.05.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Копейките се смеят
До коментар #75 от "Смех с копейки":Някои реват
12:02 14.05.2026
84 Рублевка
До коментар #75 от "Смех с копейки":Защо да заминават хората? Искат България да стане хубава за живеене страна, а не циганско гето, управлявано 30 години от борци, джудисти, сик и мик!
Иди ти в Украйна. Зеленски даже ще ти плати и ще ти дава безплатно дрога да се биеш с "москалите".
12:03 14.05.2026
85 Защо не
До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":идеш в някое полуизоставено българско село? Или мини по стария път за летище София през махалата, да видиш външни тоалетни в редица
12:03 14.05.2026
86 Хи хи хи
До коментар #3 от "Да питам само":Скоро, скоро.....заедно с урсула
12:03 14.05.2026
87 хахахахха
До коментар #81 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":а ти продължавай да си бълваш западната пропаганда и да доказваш колко си евтин и кух
12:04 14.05.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #81 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":Ти не гледай какво има в чуждата паница. Тръгнал да ми обяснява как е в Русия. То в в България къде има прекаран газ, а? Никъде! Различно е в Русия. Има такива богати села, дето не си ги сънувал. Има и бедни и изоставени, както повечето в България. Както се казва, бях там и видях!
12:08 14.05.2026
90 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":Аз съм роден там и затова знам че бълваш само лъжи за да получиш 2 цента от западналите
Коментиран от #91
12:09 14.05.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #91 от "Оди у Въ.ш.кар.истан":Добре че сме ние да подхранваме икономката ви,иначе сте чисто фалирали!
12:13 14.05.2026
94 Отреазвяващ
12:13 14.05.2026
95 Рублевка
12:14 14.05.2026
96 Иди тук, иди там…
До коментар #65 от "🤔🤔🤔🤔":В този контекст дали Ермак ще избяга от Украйна като си плати гаранцията? Как мислиш, защото статията е за него, не за Русия.
12:18 14.05.2026
97 Рублевка
А ТЕ ДАДОХА ПАРИТЕ НА ЕДИН ПОБЪРКАН УКРАИНСКИ НАРКОМАН!
12:19 14.05.2026
98 9ти септември
До коментар #43 от "Има нюанс обаче":ЕК съсипа ЕС защо ли.Сега и пандемия ще ви спретнат и ще ви надупчат и ушите
Коментиран от #99
12:20 14.05.2026
99 Рублевка
До коментар #98 от "9ти септември":Отново ваксини, маски, домашен арест, наречен "карантина" и глоби, ако се съберат повече от двама души. Много удобно, за да няма протести.
Само Путин ще ги излекува тия шарлатани!
12:24 14.05.2026
100 Хи хи хи
До коментар #23 от "Хи хи":коя гривна, тая около врата......испанците я наричат гаррота....
Какво представлява:
Гарротата е механизъм, състоящ се от стълб (дървен или железен), към който е привързан осъденият, и гривна (железен обръч с винт), която се стяга около врата с помощта на лост , докато настъпи смърт чрез задушаване или счупване на врата.
гарротата (известна още като „garrote vil“) е официалният и основен метод за изпълнение на смъртни присъди в Испания по време на режима на Франсиско Франко (1939–1975).
Коментиран от #102
12:25 14.05.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Т Живков
До коментар #100 от "Хи хи хи":Много куманисти е утрепал Франко!
Коментиран от #107
12:31 14.05.2026
103 хмммм
До коментар #1 от "Българин":по фашизъм ли? ами че тук е комунистически фашизъм. Или искаш от кафевия?
12:35 14.05.2026
104 Борба против корупцията
В БЪЛГАРИЯ КОГА? Кога ще бъдат върнати на народа предприятията от бандитската приватизация?
12:36 14.05.2026
105 Рублевка
В България раздадоха държавната собственост, добита с труда на целия народ, на шепа шарлатани! Кражбата от народа я нарекоха "ПРИВАТИЗАЦИЯ".
Откраднаха от народа спестяванията и нарекоха това "ШОКОВА ТЕРАПИЯ".
12:43 14.05.2026
106 Тръмп от Тръмбеш
До коментар #40 от "Надъхан капейчо 🤩🤡":С удоволствие ще ти нулирам центченценцата, а оркови- моркови не ги мисли. Един дрон да влезе в хола ти и ще бъдеш занулен и дори няма да го усетиш. Безмъдемодератърът е голямогъзгей!
Коментиран от #123
12:44 14.05.2026
107 Танас
До коментар #102 от "Т Живков":Ами тъмночервените вече посиняли кога
12:45 14.05.2026
108 не може да бъде
12:45 14.05.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Юрий
5 години Украйна удържа фронт от над 1000 километра срещу армия от над милион.
И то не със шопска салата и ракия.
Имаха гаранции за ненападение и то подписано от Русия САЩ и Англия.
САЩ се оттеглиха . Остана само Англия и Европа която помага на една държава нападната от десет пъти по голяма сила. И не само не се предадоха а в момента дори освобождават от територията си.
Всички губим от тази война.
Всички губим от войните изобщо.
Американците за един месец 50 милиарда
А Европа всеки ден губи милиони заради американците. Не Украйна е проблема а Америка. Години не даваха на Украйна да използва оръжията си . Само защита . А руснаците влязоха през Беларус за да я вкарат във войната. Ето това е световното право.
Коментиран от #112, #115, #116, #117, #119
13:23 14.05.2026
111 хахахахха
До коментар #76 от "???":доста пошла пропаганда,и 2 цента няма да получиш
13:54 14.05.2026
112 хахахахха
До коментар #110 от "Юрий":хахах мечтател,5 години едвам удържа с помощта на 52 държави,стига с тая евтина дезинформация,късате се да лъжете за няколко цента, срамота
13:57 14.05.2026
113 ха ха ха ....🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #81 от "🤣🤣🤣🤣🤣🤣":От къде ви избараха толкова недъгави козляци . Бас държа че Московското метро е 10 пъти по чисто и красиво отколкото у вас у Софето !!!...🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ....малоумна работа ...
14:03 14.05.2026
114 жик так
До коментар #54 от "скучно и точка.":Всичките оркове са в ЕС. Я се поразходи из Лондон ,Париж ,Берлин ,Брюксел ... Само европейци и само европейска реч навсякъде ...
14:05 14.05.2026
115 Дако
До коментар #110 от "Юрий":Украйна почна войната с 800 000 бандери в Донбас . Русия с 120 000 ...
Можеш и сам да го прочетеш .
После потника се хвалеше че мобилизирал 1 300 000 .. можеш и сам да го прочетеш ..
А сега ловят "бойците" по улицата като кучета ..
14:07 14.05.2026
116 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #110 от "Юрий":И аз "чета и не вярвам" , че още има заблудени, да пишат небивалици 🤔❗
Договори имаше, ама спазване нямаше❗
САШтинските ШЕСТацИ ( VI USран флот) решиха да акостират в базите на Русия в Крим......и започна панаира❗
Корабите тръгнаха, бе поискано разрешение от Турция за нарушаване договора за преминаване през Босфора .....
Но преди укр...ите да изкарат войската от казармите в Крим- рокерите и населението вече бяха по улиците❗
14:16 14.05.2026
117 не може да бъде
До коментар #110 от "Юрий":Отговорът на този въпрос се крие в друг въпрос -колко време щеше да издържи и ще издържи още Украйна ако не беше американската помощ с оръжия пари и логистична подкрепа +подкрепата на още 30-40 държави от ЕС и НАТО както с пари и оръжия така и с най-различни наемници/ ще припомня че колумбийският президент обяви че в Украйна СЕГА се бият 7000 колумбийци/!?
Украинците може и да не разбират но много българи както и други хора по света разбират че украинците се подлъгаха по чужд акъл станаха маша, острие срещу Русия -напълно ненужно безмислено и крайно вредно както за Украйна и Русия... и съвършено съзнателно пак под чужда диктовка пропуснаха няколко реални възможности за уреждане на конфликта с минимални компромиси !?И ако украинците още не са осъзнали добре що за човек е сегашният им национален идол Степан Бандера на много места по света хората знаят отдавна!?Защо ги ручаха жабетата украинците изобщо не мога да проумея!?
Коментиран от #118
14:20 14.05.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 веселяк
До коментар #119 от "стоян георгиев":Медицината може да е безсилна в неговия случай, ама що да не го вземат за експерименти?
16:49 14.05.2026
121 Горски
18:17 14.05.2026
122 И Преди и сега
До коментар #69 от "любопитен":Не е език от първа необходимост та да гледаме такива неща, учи английски и немски
Коментиран от #125
19:36 14.05.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Така ли
До коментар #123 от "АЗОВ 666":Специално на тебе ще сготвя чавето ти,и ще те накарам да го хапнеш преди да потънеш в Дунав
20:45 14.05.2026
125 не знам за преди
До коментар #122 от "И Преди и сега":ама сега учи руски и китайски,другите изчезват
20:49 14.05.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.