Пентагонът спря изпращането на над 4000 американски войници в Полша

Министерство на отбраната на САЩ е отменило разполагането на повече от 4000 американски военнослужещи от бойна бригада в Европа, съобщава ДПА, предава News.bg.

Решението е изненадало част от военните служители, тъй като подготовката за мисията вече е била в напреднал етап.

Според представител на Пентагон решението е било обявено по време на среща с участието на Европейското командване на САЩ и представители на американската армия.

Първоначалният план е предвиждал военнослужещите да бъдат изпратени в Полша за деветмесечна ротация.

Още през март американската армия съобщи, че бригадата ще замени други подразделения като част от редовната смяна на силите в региона. По информация на Уолстрийт Джърнъл част от техниката и личния състав вече са били в процес на придвижване, което е направило решението още по-неочаквано.

Източници от Пентагона посочват, че Европейското командване е препоръчало след изтичането на настоящата ротация да не се изпращат нови над 4000 войници, но не е настоявало мисията да бъде прекратена незабавно.

Според специализираното издание Task & Purpose военнослужещите е трябвало да работят съвместно с полските въоръжени сили в рамките на операция Атлантическа решителност.

Мисията беше създадена през 2014 г. след анексирането на Крим от Русия с цел укрепване на сигурността на европейските съюзници от НАТО.

Новината идва около две седмици след като министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нареди изтеглянето на приблизително 5000 американски военнослужещи от Германия.

След това Полша заяви, че е готова да приеме допълнителни американски сили.

Полският президент Карол Навроцки посочи, че в момента на територията на страната са разположени около 10 000 американски войници, като повечето от тях участват в редовни ротации между различни военни бази в Европа.