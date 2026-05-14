Пентагонът спря изпращането на над 4000 американски войници в Полша

14 Май, 2026 07:44 1 924 17

Решението на Министерството на отбраната на САЩ изненада част от военните и поставя под въпрос планираната ротация в рамките на операция „Атлантическа решителност“

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерство на отбраната на САЩ е отменило разполагането на повече от 4000 американски военнослужещи от бойна бригада в Европа, съобщава ДПА, предава News.bg.

Решението е изненадало част от военните служители, тъй като подготовката за мисията вече е била в напреднал етап.

Според представител на Пентагон решението е било обявено по време на среща с участието на Европейското командване на САЩ и представители на американската армия.

Първоначалният план е предвиждал военнослужещите да бъдат изпратени в Полша за деветмесечна ротация.

Още през март американската армия съобщи, че бригадата ще замени други подразделения като част от редовната смяна на силите в региона. По информация на Уолстрийт Джърнъл част от техниката и личния състав вече са били в процес на придвижване, което е направило решението още по-неочаквано.

Източници от Пентагона посочват, че Европейското командване е препоръчало след изтичането на настоящата ротация да не се изпращат нови над 4000 войници, но не е настоявало мисията да бъде прекратена незабавно.

Според специализираното издание Task & Purpose военнослужещите е трябвало да работят съвместно с полските въоръжени сили в рамките на операция Атлантическа решителност.

Мисията беше създадена през 2014 г. след анексирането на Крим от Русия с цел укрепване на сигурността на европейските съюзници от НАТО.

Новината идва около две седмици след като министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет нареди изтеглянето на приблизително 5000 американски военнослужещи от Германия.

След това Полша заяви, че е готова да приеме допълнителни американски сили.

Полският президент Карол Навроцки посочи, че в момента на територията на страната са разположени около 10 000 американски войници, като повечето от тях участват в редовни ротации между различни военни бази в Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хм...

    3 20 Отговор
    Да ги пратят в помощ на приятелчето вова от кремль.

    Коментиран от #4

    08:07 14.05.2026

  • 2 факуса

    20 0 Отговор
    руснаците много наближиха полската граница препъвайки се според курабийкиния институт за войната и сащисаните решиха да не мрат толкоз

    08:09 14.05.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 2 Отговор
    А междувременно
    "Шефката на разузнаването на САЩ разследва повече от 120 биолаборатории в чужбина
    Повече от 40 от обектите на проверка се намират в Украйна!"🤠🤠🤠
    а ПО ПЕЙКИ-те рИвяха:
    "Их там НЕТ!"❗❗❗

    08:17 14.05.2026

  • 4 Хахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хм...":

    Вовата има много глупаци които да воюват, но пановете май ги чака трето разформироване на части.

    08:24 14.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рюте,

    13 2 Отговор
    Щом Украйна вече ни пази , за какво ли ни е притрябвало НАТО ??? И без това ни задължавате да отделяме % от БВП за новият "пазител на Европа" ? Но защо пък ще ни задължават?

    08:34 14.05.2026

  • 9 Иван

    6 1 Отговор
    Полска К..

    08:43 14.05.2026

  • 10 Взеха парите и си тръгват

    10 1 Отговор
    Който е правил бизнес с американци знае как стават неката накрая.

    08:53 14.05.2026

  • 11 Тези 4000 американски войници

    3 1 Отговор
    да заповядат в България!

    Ще ги настаним и посрещнем, сигурността на Бълария е гарантирана!

    САЩ трябва да се разположат по източната граница на Европа, за да има истинска възпираща сила.
    България, Румъния, Прибалтика- това са местата!

    Коментиран от #12

    10:20 14.05.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тези 4000 американски войници":

    Виж къде е Източната Граница на Европа,
    че да видиш как се излагаш, като краставичар на когото са пробутали да продава тиквички❗
    И жокер- МАЦКВА е в Европа, да знаш❗

    Коментиран от #13

    10:27 14.05.2026

  • 13 Говоря за цивилизованата Европа бе,

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не за монголската федерация!

    Никой не включва Московията към Европа!

    Къде се слагате в Европа пък вие!

    Коментиран от #14

    10:37 14.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Говоря за цивилизованата Европа бе,":

    Няма ДВЕ Европи❗Ама щом ОТпосолствоТО кажат, ще откриете и трета Европа❗

    Коментиран от #15

    11:05 14.05.2026

  • 15 Европа е не само географско понятие.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама в Кремъл не ги разбирате тия работи.

    Съвсем неотдана имаше една Берлинска стена, която арздеяше Европа на две- на цивилизцията и на руския ботуш.
    Сега Стената я няма , но ще изградим Желязна преграда между Цивизацията и Московията.
    Украйна е част от решението.

    Коментиран от #17

    12:01 14.05.2026

  • 16 666

    0 0 Отговор
    МАЛКО ПО-НАДАЛЕЧ ОТ НАС. НЕ НИ ТРЯБВА ШУМ. ИСКАМ СПОКОЙСТВИЕ.

    12:14 14.05.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Европа е не само географско понятие.":

    То за евроGEйчетата пъпът им е центъра на Света❗
    А да викаш на Централна и част от Западна Европа, че са Източна Европа е като да викаш,
    че лявата ти ръка е дясна❗
    Ама то нищо чудно да бъркаш дори и краката си❗ После се чудиш защо цял ден обувките ти стискат😉

    14:49 14.05.2026

