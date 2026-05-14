Ванс и Рубио като „стажанти“ в политическото шоу на Тръмп

Вицепрезидентът на Съединените американски щати Джей Ди Ванс отхвърли предположенията, че вече подготвя кандидатура за президентските избори през 2028 година, и омаловажи коментарите на президента Доналд Тръмп относно евентуална надпревара между него и държавния секретар Марко Рубио, предава News.bg.

Ванс заяви, че не мисли за следващите президентски избори и е изцяло съсредоточен върху задълженията си в администрацията на Тръмп. Той определи Рубио като „много, много близък приятел“ и подчерта, че между двамата няма съперничество.

През последните дни Тръмп даде сигнали, че обмисля кой би могъл да стане водещата фигура на Републиканската партия след края на неговия мандат.

Според публикация на Ню Йорк Таймс президентът е обсъждал със свои съветници дали Ванс или Рубио би бил по-подходящ за кандидат на партията през 2028 година. По време на неформален разговор в Белия дом той дори попитал присъстващите кого предпочитат, а впоследствие заявил, че комбинация с участието и на двамата би представлявала „отбор мечта“.

Ванс се пошегува, че подобни публични разсъждения напомнят на The Apprentice, телевизионното предаване, което Тръмп водеше преди да влезе в политиката.

По думите му не е типично за президент на Съединените щати да превръща въпроса за своя наследник в своеобразно телевизионно състезание.

Вицепрезидентът все пак призна, че е напълно естествено Тръмп да проявява интерес към това кой ще бъде кандидатът на Републиканската партия на следващите избори и понякога да се шегува с него и Рубио по тази тема.

Макар публично да избягва разговорите за собственото си политическо бъдеще, Ванс вече предприема стъпки, които биха могли да му помогнат при евентуална кандидатура за Белия дом. Като финансов председател на Националния комитет на Републиканската партия той е провел срещи с дарители в различни части на страната и активно подкрепя партийни кандидати в ключови щати, сред които и Айова.

Междувременно Марко Рубио печели все по-голяма подкрепа благодарение на водещата си роля в осъществяването на външнополитическата стратегия на администрацията. Въпреки това той нееднократно е заявявал, че няма намерение да се изправя срещу Ванс в евентуална вътрешнопартийна надпревара през 2028 година.

Предаването „Стажантът“, излъчвано по NBC в периода от 2004 до 2017 година, представяше Доналд Тръмп в ролята на бизнес лидер, който оценяваше участниците и ги отстраняваше с добре познатата фраза: „Уволнен си!“.