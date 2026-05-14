Си Цзинпин и Доналд Тръмп приключиха официалните си разговори в Пекин

Официалната среща между президента на Китай Си Цзинпин и президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп в Голямата зала на народа в Пекин приключи, съобщиха Китайската централна телевизия и Синхуа, предава БТА.

След официалните разговори Си Цзинпин проведе отделна среща с водещи американски бизнесмени, които са част от делегацията, придружаваща Доналд Тръмп по време на визитата му в Китай.

По време на тази дискусия китайският лидер приветства стремежа на Съединените щати към равнопоставено и взаимноизгодно икономическо сътрудничество между двете най-големи икономики в света.

След края на срещите двамата президенти посетиха Храма на Небето - архитектурен комплекс от XV век, който символизира връзката между Земята и Небето и е сред най-значимите културни забележителности на китайската столица.