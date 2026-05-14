Си Цзинпин и Доналд Тръмп приключиха официалните си разговори в Пекин

14 Май, 2026 08:49 4 095 55

Китайският лидер обсъди икономическото сътрудничество с американски бизнесмени, а двамата президенти посетиха Храма на Небето

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Официалната среща между президента на Китай Си Цзинпин и президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп в Голямата зала на народа в Пекин приключи, съобщиха Китайската централна телевизия и Синхуа, предава БТА.

След официалните разговори Си Цзинпин проведе отделна среща с водещи американски бизнесмени, които са част от делегацията, придружаваща Доналд Тръмп по време на визитата му в Китай.

По време на тази дискусия китайският лидер приветства стремежа на Съединените щати към равнопоставено и взаимноизгодно икономическо сътрудничество между двете най-големи икономики в света.

След края на срещите двамата президенти посетиха Храма на Небето - архитектурен комплекс от XV век, който символизира връзката между Земята и Небето и е сред най-значимите културни забележителности на китайската столица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТРЪМП ИЗГЛЕЖДА

    74 8 Отговор
    СА ГО ПОСТАВИЛИ В ПОЗА ПАРТЕР.

    08:53 14.05.2026

  • 2 Овчар

    59 3 Отговор
    Преди години Жак Фреско предрече на среща със студенти в Лихтенщайн че алчността и гордостта на властелините на планетата ще сринат монетарна система..! На там е тръгнало..!

    08:56 14.05.2026

  • 3 ели,

    62 9 Отговор
    Mиc иpчe малко, срещата не е между двете най големи икономики. Срещата е между първата икономика (Китай) и третата (все още сащ).

    Коментиран от #8, #15, #34

    08:57 14.05.2026

  • 4 Трол

    64 8 Отговор
    Трамп,идиот шизофрен ,Биби и зеления гущер смъркач,са злото на века дяволи в тяло на човеци

    08:57 14.05.2026

  • 5 Михаил

    56 2 Отговор
    и ко стана ся много шум за нищо

    Коментиран от #7

    08:57 14.05.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    10 68 Отговор
    Русия утече у Жълтата река ☝️😁

    08:59 14.05.2026

  • 7 Майор Деянов, на всеки километър

    12 64 Отговор

    До коментар #5 от "Михаил":

     "...и ко стана..."

    Ко стана....
    Русия стана прованса на Китай, това стана.

    09:00 14.05.2026

  • 8 ели,

    49 5 Отговор

    До коментар #3 от "ели,":

    Освен това президент е само инфантилния идиот тръмп. Председателя Си е Председател. На какво е Председател Председателя Си оставям на теб да разбереш самичка.

    Коментиран от #33

    09:00 14.05.2026

  • 9 Оракула от Делфи

    55 3 Отговор
    Си Дзи Пин им видя акъла , и по живо по здраво , обратно в къщи!

    Мао Дзе Дунг, беше казал една приказка ,...

    "Ако искаш да се научиш да плуваш, трябва да плуваш!!!"

    Аз ще променя съдържанието на тази приказка , като добавя специално за случая ...

    "Ако искаш да преавиш бизнес , трябва да работиш, а не да крадеш!"!!!

    Коментиран от #23

    09:04 14.05.2026

  • 10 А50

    48 5 Отговор
    Най-важното е, Си съобщил на Тръмп че е готов да повоюва за Тайван. Други резултати няма

    Коментиран от #17, #47

    09:07 14.05.2026

  • 11 Стига

    48 2 Отговор
    му толкоз отделено време ! Няма банкети , няма софри и губене на време .

    Коментиран от #21

    09:12 14.05.2026

  • 12 Край!

    5 53 Отговор
    Маскалия пак утече у каналя!

    Коментиран от #19, #41

    09:13 14.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    52 6 Отговор
    Медиите в САЩ коментират унижението на Тръмп посрещнат на летището от третокласен чиновник .

    Коментиран от #26

    09:13 14.05.2026

  • 14 факт

    38 2 Отговор
    Тези много бързо се наговориха. Май, нищо не са постигнали - общи приказки, ядене и пиене на корем.

    09:14 14.05.2026

  • 15 ели, ели пак малко сте чели

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "ели,":

    АКО БЕШЕ ВЯРНО ТОВА: ---- Mиc иpчe малко, срещата не е между двете най големи икономики. Срещата е между първата икономика (Китай) и третата (все още сащ).
    СЕГА КИТАЙ ЩЕШЕ ДА БЪДЕ В ТАЙВАН, А НЕ САЩ ДА ИЗХВЪРЛЯ СТАРИТЕ СИ БОМБИ И РАКЕТИ НАД ИРАН. ТАКА, ЧЕ НАД МАНДЖИТЕ БДЕТЕ И В РАБОТАТА НА МЪЖЕТЕ НЕ СЕ ВРЕТЕ!

    09:15 14.05.2026

  • 16 Петролните Венецулски пирати ...

    42 5 Отговор
    ги отсвириха от "Китайския козунак," като" луда мечка, мечето",
    по един хладък "Китайски чай " за из път , а" Китайската патка по Пекински" ще почака !
    На "пирати и хазартаджий" вяра да нямаш!!!

    09:16 14.05.2026

  • 17 Миролюб Войнов, историк

    10 52 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    "..Китай е готов да повоюва за Тайван.."

    Колко милиона века ща са нужни на комундетата и рушняците да разберете, че с война нищо не се постига !!! С какво остров Тайван заплашва Китай, с какво бедна пропадла Украйна заплашваше Русия ? И като направихта вайната в Украйна какъв е резултата, ползата, плюсовете, позитивното в тъжната руска картинка !
    Пък да не станахте по-умни, красиви, с топла вода, канализация и нормални коли ? Родения да пълзи не лети, крепостния човек не ще стане ☝️

    Коментиран от #22, #28, #46

    09:17 14.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Маскалия пак утече у каналя!

    6 29 Отговор

    До коментар #12 от "Край!":

    ПРАВ СИ! В ЦИРКА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА ИМА ХОРА, КОИТО ДА ЧИСТЯТ ФЕКАЛИИТЕ НА СЛОНОВЕТЕ.

    09:20 14.05.2026

  • 20 Храма на Небето

    4 25 Отговор
    Скоро ще прибере

    3Мата Дъртаци

    Путин Тръмп Си Дзин ПИН

    Милост няма да има за никой.

    Коментиран от #27, #30

    09:21 14.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Простият

    28 1 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, историк":

    си остава прозд, ако ще и историк да е.

    09:24 14.05.2026

  • 23 Врачката от Къс Пичан

    2 11 Отговор

    До коментар #9 от "Оракула от Делфи":

    ХЪъъъъ ???!
    Кво речи ???!.......или са напънЪ да кажеш нещо, та да не е без нищо ???!

    Коментиран от #42

    09:25 14.05.2026

  • 24 нннн

    41 1 Отговор
    Другарят Си показа на Тръмп какво са създавали хората, преди да научат, че някъде индианци гонят бизони...

    09:25 14.05.2026

  • 25 Хе-хе

    42 1 Отговор
    Който разбира малко от дипломация и етикет, знае как се посреща желан, равностоен и друг гост! Когато срещат желан, тръгват срещу него като Тодор Живков и протокола става мляскане, прегръдки и любов! Когато не си много зачетен, домакина стои на място, както стоеше Си и Тръмп с жалка походка, разбирайки хладното посрещане драпаше към него унизително! А Урсулата в Турция я држаха в кьошето, в Китай дори не и се полагаше стол! На летщето в двете посоки я третираха като обиковен пътник с виза! Пълна паспортна, митническа проверка и ветеринарен контрол!

    09:26 14.05.2026

  • 26 Хе хе...

    32 1 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Хан Чжън по правомощия е някъде пети, шести човек в Китай, та горе долу бива. Пак добре, че не е бил само началника на протокола.

    09:27 14.05.2026

  • 27 Скоро ще ги прибере

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "Храма на Небето":

    НО ДОТОГАВА, ЧЕРВЕИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБИЛНО ХРАНЕНИ С НЕВИННИ. И ЧОВЕЧЕСТВОТО ПАК НЯМА ДА СИ ИЗВАДИ ПОУКА. ПАК ЩЕ ВИКА: "ДОЛУ КРАЛЯ", "ДА ЖИВЕЕ КРАЛЯ" И ВСИЧКО ЩЕ ТЕЧЕ ПО СТАРОМУ.

    09:29 14.05.2026

  • 28 А50

    31 3 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, историк":

    Обясни това на комундетата в Сащ и Израел, които запалиха Либия, Сирия, Ливан, Газа, Иран от там и целия близък изток. А кой подпали войната в 404 и постоянно налива масло. Кой оргонизира терористшчни групи в Африка. Кой отвличе президент.

    Коментиран от #31

    09:32 14.05.2026

  • 29 Кочо

    21 2 Отговор
    А Песков, щом видя как се отнасят с Тръмп в Китай, заяви още териториални претенции в СВО - то си! Плюс Одеса! Так держать ромашки, одуванчики мои...!

    09:35 14.05.2026

  • 30 Чичо

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Храма на Небето":

    Първо талаша ще понамалее.Много талаш по тази Земя бе.

    09:40 14.05.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    5 20 Отговор

    До коментар #28 от "А50":

    "...кой подпали войната в 404..."

    Вярно, кой ли да е.....? 😄
    Да бе Рассия мирно стояла, не би Рассия чудо видяло ☝️

    Коментиран от #32

    09:48 14.05.2026

  • 32 Хи хи

    21 4 Отговор

    До коментар #31 от "Владимир Путин, президент":

    Рассия никво чудо не е видяла, а завладя 20% урковски територии, богати на редки суровини и минерали !!!!

    Коментиран от #35, #37

    09:55 14.05.2026

  • 33 Веднага ще ти приведа 20 евро,

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "ели,":

    ако успееш да напишеш тези твои два реда без граматични грешки!

    А не като сега- на два реда- пет грешки!

    Ако ти се наложи да напишеш една страница текст, сигурно ще ти трябва помощ! Хахаха!

    09:56 14.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путлеристан 🤮🤮

    4 11 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    Аз пък очаквах да кажеш че е освободила угнетените си сънародници ама то там Никой не остана и се видя че всичко си е било баш за територии и минерали не за човешки права...

    Коментиран от #54

    10:03 14.05.2026

  • 36 Обикновено след ткив официални срещи

    19 0 Отговор
    се публикув списък с постигнатите договорености между страните и подпсните взаимни споразумения.

    Тук няма такова нещо, но все пак има още време.
    Тръмп обеща все " велики " неща, да видим!

    10:03 14.05.2026

  • 37 Нито ги е " завладяла ",

    6 18 Отговор

    До коментар #32 от "Хи хи":

    нито пък ги е разработила!

    Украйнските дронове и ракети шетат из окупираните области като у дома си, руснаците си натискат парцалите в землянките и гледат небето, като излизат да пикаят!

    Това им е " печалбата ".

    10:06 14.05.2026

  • 38 факуса

    9 0 Отговор
    си взе парите и каза ще видим

    10:08 14.05.2026

  • 39 Към Войнов

    11 1 Отговор
    Войнов, преди Първата световна война, Британия връща остров Хелголанд, Британска военна база на Германия срещу колония във Африка. Това отваря пътя на Германскете воанни кораби към Сееверно море. Започва бурно производство на подводници и военни кораби. Германия се превръща във военна сила. Историята помни какви поражения са нанесли Германцте на съглашенците, по спеиално на Британския военен флот
    Та и тука, Китай се нуждае от коридор към Тихия океан, аТаюва зорко пази този коридор.

    10:11 14.05.2026

  • 40 копейка с чалма

    3 12 Отговор
    Сега Сибир на кого е?

    Коментиран от #55

    10:12 14.05.2026

  • 41 си пън

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Край!":

    крайчо,си не е кат тръмпоча,знае,че без русия са загубени

    10:23 14.05.2026

  • 42 Ей, ти жив ли, си бе" брачед"... ???

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Врачката от Къс Пичан":

    Виждам, че си забравил елачите!
    Бях се" затъжил за твоите " бисери" които "цвъкаш" от време на време!!!!!!

    10:26 14.05.2026

  • 43 САЩ и Китай са велики

    4 13 Отговор
    русия васал на Китай, мразена страна Агресор!

    10:29 14.05.2026

  • 44 Госあ

    11 0 Отговор
    Много обичам да ходя в Небесния храм. Страхотно е. Иначе, тази среща най вероятно е била по-скоро церемониална, отколкото съдържателна

    10:31 14.05.2026

  • 45 Те са приключили

    14 0 Отговор
    Ама какво са постигнали?
    Тръмп отлита.

    10:31 14.05.2026

  • 46 Не Тайван

    15 3 Отговор

    До коментар #17 от "Миролюб Войнов, историк":

    И не Украйна е заплахата, а САЩ , който се намества в тях. За да плячкосва и краде в задния двор, но собствениците не са съгласни. И ако трябва го показват с война.

    10:32 14.05.2026

  • 47 Китай е мъдър

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "А50":

    Кво воюване? Китай е проспериращ? Не е като мизерна затъваща русия да прави войни!

    10:34 14.05.2026

  • 48 Дзак

    8 0 Отговор
    Има ли официални изявления?

    10:43 14.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ройтерс

    1 11 Отговор
    Афтърпарти.
    Вечна дружба!

    10:48 14.05.2026

  • 51 Хи хи

    7 1 Отговор
    Тръмп на червеното комунистическо килимче при Си Дзин Пин.

    10:51 14.05.2026

  • 52 Руски трол

    6 2 Отговор
    Я, това е господарят на моя господар. Да живее другарят Си!

    10:56 14.05.2026

  • 53 Така де

    0 3 Отговор
    Вече са си поделили Русия.

    13:09 14.05.2026

  • 54 Забравяш нещо.

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Путлеристан 🤮🤮":

    Териториите, които станаха руски, можеха и щяха да си останат украински, ако укроевростанците бяха отговорили позитивно на първите предложения на Русия. Не се научиха, че първите предложения на Русия са най- изгодни за другата страна. Така че ...

    13:45 14.05.2026

  • 55 Руски е.

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "копейка с чалма":

    Както и Крим ,Донецк , Луганск и прилежащите им територии.

    13:48 14.05.2026

