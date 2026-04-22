Киев: Руснаците напредват като охлюви. Трябва да пратят на смърт още 1,5 милиона, за да окупират Донецка област

Постоянния представител на Украйна в ООН Андрий Мелник заяви, че Кремъл трябва да изпрати още 1,5 милиона руснаци на смърт, за да окупират територията на Донецка област, която остава под украински контрол, предаде УНИАН.

Мелник отбеляза, че ако руските окупатори продължат бавното си, „охлювоподобно“ настъпление по фронта, "страната агресор ще трябва да пожертва живота на 122 милиона свои войници", за да окупира цяла Украйна.

Постоянният представител на Украйна в ООН подчерта, че Русия постига минимални териториални придобивки с изключително висока човешка цена. Мелник нарече искането на Владимир Путин Украйна да предаде 20% от територията на Донецка област, контролирана от украинските въоръжени сили, „изнудване“.

Мелник призова Европа и Съединените щати да увеличат натиска върху Русия чрез санкции. Той цитира данни, показващи, че неотдавнашното отменяне на американските санкции върху продажбите на руски петрол може да донесе на Москва приблизително 10 милиарда долара само през април. Постоянният представител на Украйна в ООН отбеляза, че тези пари биха били достатъчни за производството на до половин милион ракети „Шахед“.

Дипломатът е уверен, че Русия няма да може да спечели войната и дори високите цени на петрола няма да помогнат.