"Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия"

Контраразузнавачи на Службата за сигурност на Украйна са задържали непълнолетен, който по указания на руски специални служби е подготвял двойна атака с взривни устройства в Полтавска област, съобщава Укринформ, предава News.bg.

Според разследването 17-годишният ученик е поставил две импровизирани взривни устройства с дистанционно задействане в близост до полицейско управление. Планът е предвиждал първата експлозия да бъде активирана през нощта на 17 април, а втората - след пристигането на аварийните екипи на мястото.

Службите са разкрили схемата и са обезвредили взривните устройства, преди те да бъдат задействани. Заподозреният е бил задържан след поставянето им.

По данни на разследването младежът е бил вербуван чрез канали в Telegram, докато е търсел възможности за бързи доходи. По указания на свои „куратори“ той е закупил необходимите компоненти и е сглобил устройствата в нает гараж, за което е получил заплащане.

Срещу него е повдигнато обвинение, като го заплашва наказание до 10 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.