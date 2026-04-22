Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия

Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия

22 Април, 2026 08:53 1 667 39

Планът е предвиждал две експлозии край полицейско управление в Полтавска област

Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Контраразузнавачи на Службата за сигурност на Украйна са задържали непълнолетен, който по указания на руски специални служби е подготвял двойна атака с взривни устройства в Полтавска област, съобщава Укринформ, предава News.bg.

Според разследването 17-годишният ученик е поставил две импровизирани взривни устройства с дистанционно задействане в близост до полицейско управление. Планът е предвиждал първата експлозия да бъде активирана през нощта на 17 април, а втората - след пристигането на аварийните екипи на мястото.

Службите са разкрили схемата и са обезвредили взривните устройства, преди те да бъдат задействани. Заподозреният е бил задържан след поставянето им.

По данни на разследването младежът е бил вербуван чрез канали в Telegram, докато е търсел възможности за бързи доходи. По указания на свои „куратори“ той е закупил необходимите компоненти и е сглобил устройствата в нает гараж, за което е получил заплащане.

Срещу него е повдигнато обвинение, като го заплашва наказание до 10 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 33 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последният Софиянец

    7 33 Отговор
    Онзи който уби в Киев петима цивилни, включително и деца е родом от Москва.

    Коментиран от #8, #19, #23

    08:56 22.04.2026

  • 2 Гларус

    38 4 Отговор
    Вчера гледам пред хотел в слънчев бряг украински автомобил.
    Пиколо разтоварва куфари.
    Питам го:
    Тез сега ли пристигат.
    А той:
    Нееее,закриха ски сезона и се прибират.

    Коментиран от #20

    08:57 22.04.2026

  • 3 Кой търси бързи доходи?

    21 2 Отговор
    Обикновено наркоманите.

    Коментиран от #10

    08:57 22.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 има надежда

    24 5 Отговор
    в младите родени във фашистка краина

    Коментиран от #14

    08:59 22.04.2026

  • 6 Иван Анчев плешивия циганин

    23 2 Отговор
    Щели да конфискуват имуществото на 17 годишен ученик.

    08:59 22.04.2026

  • 7 Пенчо

    26 5 Отговор
    Да проверят и детските градини, там е разковничето!

    09:01 22.04.2026

  • 8 Вашето мнение

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Украйна е руска дума и означава покрайнини. Когато Екатерина велика, отвоюва от османската империя Крим в покрайнините на Русия не е живеел никой, там са били блата и на никой не му изглеждало добре да живее там. Тогава Екатерина е обещала земи на всеки, който насели тази област от Русия. Дошли са освен руснаци, хора и от германия, полша, румъния и унгария. От тогава насам украйинците бяха глезеното дете на Русия и получаваха всичко на готово. Украинците помагаха на хитлер и извършваха зверства, защото се надяваха да продължават да бъдат хрантутници. Сталин после ги наказа съвсем заслужено, но продължи да се грижи за покрайнините на Русия. Сега новите нацисти подобно на хитлер им обещаха същото и хрантутниците от покрайнините клъвнаха на курабийките на нюлънд.

    09:04 22.04.2026

  • 9 Добро утро бакшиши

    9 21 Отговор
    Путлер - най-големият срам на планетата.

    Коментиран от #38

    09:12 22.04.2026

  • 10 Хаген Дас

    18 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кой търси бързи доходи?":

    Да правилно бързи доходи, златни тоалетни, проси бе грам унижение като лъже че са за народа и сигурността на Европа! Точен коментар топ наркоман!

    09:12 22.04.2026

  • 11 Лука

    3 14 Отговор

    До коментар #4 от "НаТия КапутиПакВиновенЕ Путин/Устата/":

    Успя ли да завършиш пети клас ?

    09:13 22.04.2026

  • 12 Мурка

    20 7 Отговор
    ЩОМ И ДЕЦАТА ВЗЕХА ДА ВЛИЗАТ В СЪПРОТИВАТА ХУНТАТА СИ ОТИВА

    09:14 22.04.2026

  • 13 Симпатизант

    16 6 Отговор
    Ремсисти и Комсомолци в акция. Това е Време Разделно, младите не ги свърта - едни на украинската линия, други на руската. И всичко това се случва защото западните атлантически ястреби високомерно и пренебрежително отказваха да чуят призивите на Русия

    Коментиран от #21

    09:15 22.04.2026

  • 14 Лука

    6 20 Отговор

    До коментар #5 от "има надежда":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    Коментиран от #24, #28, #35

    09:16 22.04.2026

  • 15 Eдин

    12 4 Отговор
    Е, най-после Русия се реши да използва украинския пример и опит ...

    Коментиран от #27

    09:17 22.04.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    5 21 Отговор
    Русия изпадна до там, че да ползва детски труд !!!
    Какъв срам таваришчи ☝️

    Коментиран от #17, #18, #22

    09:17 22.04.2026

  • 17 Ха Ха

    11 4 Отговор

    До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Детски труд ? - промит. Това е младата бодра смяна антифашисти.

    09:20 22.04.2026

  • 18 Мурка

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    БАНДЕРЛАНД ИЗТЕЧЕ С НЕЯ И УРСУЛАНД

    09:21 22.04.2026

  • 19 Едва ли е вярно

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    работа на службите.

    09:22 22.04.2026

  • 20 Хаген Дас

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гларус":

    Да те затова се точат у нас никой не ги закача! В Германия вече ги връщат на фронта, това е помощ за украинската армия, персонал! Иначе са големи патриоти от хотелите и плажовете!

    09:22 22.04.2026

  • 21 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 13 Отговор

    До коментар #13 от "Симпатизант":

    В русия непразнуват ленинската революция . А вие говорите за ремсисти и комсомолци ,кога ще влезете в 21 век ?

    Коментиран от #26

    09:24 22.04.2026

  • 22 Киро

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Това е дете което скоро ще е на 18 и насила ще е набутано да умре! Решило да вземе съдбата в ръцете си!

    09:24 22.04.2026

  • 23 Обикновено

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последният Софиянец":

    Службите сами създават схемата и сами я разкриват.

    09:24 22.04.2026

  • 24 Абе

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Ти не ни учи на ивратен морал и как да четем историята като дявола Евангелието::Русия нямаше морално право да остави своите на геноцид в подарените на Украйна земи барабар с хората ,а цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която днешните бандери и наркоманътсе отричат :)и не забравяй,че зъбите на Хитлер са в Москва:)А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите,на която Русия да не помага срещу османците. Та не ни чети извратената история на урсулите:)

    09:28 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ляв+

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Може и да не празнуват социалистическата революция, но Ленин си е още в Мавзолея. Поклон

    09:34 22.04.2026

  • 27 Друг

    13 3 Отговор

    До коментар #15 от "Eдин":

    Така е , само ако вярваш на преписаното в статията от украинската пропаганда, за "вербуване от Телеграм"!

    В цяла остатътна Украйна хората се надигат срещу режима. Взривове, стрелби и бой с брадви.
    Сега бандерите са подгонили и мобилизаторите да ги пращат на фронта и те се бранят ожесточено.
    А за фронта най ги е страх от тия дето са мобилизирали.

    Коментиран от #31, #32

    09:34 22.04.2026

  • 28 Мурка

    8 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    ТОВА Е ОТ ЛУКАВИЯ ПРОДАЛ СИ СЕ НА САТАНАИЛ

    09:34 22.04.2026

  • 29 Абе

    7 4 Отговор

    До коментар #25 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Това Господ го решава,а за Русия и най големият американски пророк Едгар Кейси друго предрича и я нарича "Фар на надеждата "за човечеството,нашата Ванга да не говорим. Той и предишния папа им каза на бандерите да се смирят и отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)Та не пишете глупости и имайте страх от Бога!

    09:37 22.04.2026

  • 30 Владимир Владимирович, император

    7 3 Отговор
    Ключовите думи са "конфискация на имущество". Искат да вземат жилището на родителите му и правят инсценировка. Оня ден един украински офицер си запали апартамента, да не му го вземат и го убиха в престрелка. Преди месец хората на Буданов и хора на Сирски се гърмяха за някакъв хотел. Мутри и бандити!

    09:39 22.04.2026

  • 31 Прочетете и по чии указания

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Друг":

    е пропагандната атака от статията и заглавието:

    "Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия"

    09:40 22.04.2026

  • 32 Ели Стоянова

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Друг":

    Еми това са фактите!

    09:43 22.04.2026

  • 33 незнайко

    4 3 Отговор
    КАКЪВ СМЯХ ! Конфискация на имущество на непълнолетен и затвор от 10 години без да си убил никого ! Това ли успяха да си измислят украинците за този заговор ?

    09:51 22.04.2026

  • 34 Русия

    2 6 Отговор
    е толкова безпомощна във военно отношение че вече не й остана друго освен да се мъчи с тероризъм и то с деца. Явно само децата вече се хващат на руската пропагандна

    09:55 22.04.2026

  • 35 незнайко

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лука":

    Господине кажете нещо за ОСВИЕНЦИМ, АУШВИЦ и ДАХАУ ! Явно много сте начетен !

    09:59 22.04.2026

  • 36 хмммм

    4 0 Отговор
    задържали са цървули глупавите укри

    10:31 22.04.2026

  • 37 Ама то тва са похватите на

    1 0 Отговор
    Будаланов,и много невръстни русначета са жертва на този изрод.Да обръщате действията на укробоклука и да ги приписвате за руски е нагло.

    11:50 22.04.2026

  • 38 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Добро утро бакшиши":

    евтини драскачи като тебе са най големия срам на планетата

    13:18 22.04.2026

  • 39 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Московията трябва да бъде разрушена...":

    Всички русофоби вън от България или изтреп@ни публично

    13:22 22.04.2026

