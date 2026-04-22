"Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия"

Контраразузнавачи на Службата за сигурност на Украйна са задържали непълнолетен, който по указания на руски специални служби е подготвял двойна атака с взривни устройства в Полтавска област, съобщава Укринформ, предава News.bg.
Според разследването 17-годишният ученик е поставил две импровизирани взривни устройства с дистанционно задействане в близост до полицейско управление. Планът е предвиждал първата експлозия да бъде активирана през нощта на 17 април, а втората - след пристигането на аварийните екипи на мястото.
Службите са разкрили схемата и са обезвредили взривните устройства, преди те да бъдат задействани. Заподозреният е бил задържан след поставянето им.
По данни на разследването младежът е бил вербуван чрез канали в Telegram, докато е търсел възможности за бързи доходи. По указания на свои „куратори“ той е закупил необходимите компоненти и е сглобил устройствата в нает гараж, за което е получил заплащане.
Срещу него е повдигнато обвинение, като го заплашва наказание до 10 години лишаване от свобода с конфискация на имущество.
1 Последният Софиянец
Коментиран от #8, #19, #23
08:56 22.04.2026
2 Гларус
Пиколо разтоварва куфари.
Питам го:
Тез сега ли пристигат.
А той:
Нееее,закриха ски сезона и се прибират.
Коментиран от #20
08:57 22.04.2026
3 Кой търси бързи доходи?
Коментиран от #10
08:57 22.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 има надежда
Коментиран от #14
08:59 22.04.2026
6 Иван Анчев плешивия циганин
08:59 22.04.2026
7 Пенчо
09:01 22.04.2026
8 Вашето мнение
До коментар #1 от "Последният Софиянец":Украйна е руска дума и означава покрайнини. Когато Екатерина велика, отвоюва от османската империя Крим в покрайнините на Русия не е живеел никой, там са били блата и на никой не му изглеждало добре да живее там. Тогава Екатерина е обещала земи на всеки, който насели тази област от Русия. Дошли са освен руснаци, хора и от германия, полша, румъния и унгария. От тогава насам украйинците бяха глезеното дете на Русия и получаваха всичко на готово. Украинците помагаха на хитлер и извършваха зверства, защото се надяваха да продължават да бъдат хрантутници. Сталин после ги наказа съвсем заслужено, но продължи да се грижи за покрайнините на Русия. Сега новите нацисти подобно на хитлер им обещаха същото и хрантутниците от покрайнините клъвнаха на курабийките на нюлънд.
09:04 22.04.2026
9 Добро утро бакшиши
Коментиран от #38
09:12 22.04.2026
10 Хаген Дас
До коментар #3 от "Кой търси бързи доходи?":Да правилно бързи доходи, златни тоалетни, проси бе грам унижение като лъже че са за народа и сигурността на Европа! Точен коментар топ наркоман!
09:12 22.04.2026
11 Лука
До коментар #4 от "НаТия КапутиПакВиновенЕ Путин/Устата/":Успя ли да завършиш пети клас ?
09:13 22.04.2026
12 Мурка
09:14 22.04.2026
13 Симпатизант
Коментиран от #21
09:15 22.04.2026
14 Лука
До коментар #5 от "има надежда":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
Коментиран от #24, #28, #35
09:16 22.04.2026
15 Eдин
Коментиран от #27
09:17 22.04.2026
16 Майор Деянов, на всеки километър
Какъв срам таваришчи ☝️
Коментиран от #17, #18, #22
09:17 22.04.2026
17 Ха Ха
До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":Детски труд ? - промит. Това е младата бодра смяна антифашисти.
09:20 22.04.2026
18 Мурка
До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":БАНДЕРЛАНД ИЗТЕЧЕ С НЕЯ И УРСУЛАНД
09:21 22.04.2026
19 Едва ли е вярно
До коментар #1 от "Последният Софиянец":работа на службите.
09:22 22.04.2026
20 Хаген Дас
До коментар #2 от "Гларус":Да те затова се точат у нас никой не ги закача! В Германия вече ги връщат на фронта, това е помощ за украинската армия, персонал! Иначе са големи патриоти от хотелите и плажовете!
09:22 22.04.2026
21 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #13 от "Симпатизант":В русия непразнуват ленинската революция . А вие говорите за ремсисти и комсомолци ,кога ще влезете в 21 век ?
Коментиран от #26
09:24 22.04.2026
22 Киро
До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":Това е дете което скоро ще е на 18 и насила ще е набутано да умре! Решило да вземе съдбата в ръцете си!
09:24 22.04.2026
23 Обикновено
До коментар #1 от "Последният Софиянец":Службите сами създават схемата и сами я разкриват.
09:24 22.04.2026
24 Абе
До коментар #14 от "Лука":Ти не ни учи на ивратен морал и как да четем историята като дявола Евангелието::Русия нямаше морално право да остави своите на геноцид в подарените на Украйна земи барабар с хората ,а цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която днешните бандери и наркоманътсе отричат :)и не забравяй,че зъбите на Хитлер са в Москва:)А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите,на която Русия да не помага срещу османците. Та не ни чети извратената история на урсулите:)
09:28 22.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ляв+
До коментар #21 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Може и да не празнуват социалистическата революция, но Ленин си е още в Мавзолея. Поклон
09:34 22.04.2026
27 Друг
До коментар #15 от "Eдин":Така е , само ако вярваш на преписаното в статията от украинската пропаганда, за "вербуване от Телеграм"!
В цяла остатътна Украйна хората се надигат срещу режима. Взривове, стрелби и бой с брадви.
Сега бандерите са подгонили и мобилизаторите да ги пращат на фронта и те се бранят ожесточено.
А за фронта най ги е страх от тия дето са мобилизирали.
Коментиран от #31, #32
09:34 22.04.2026
28 Мурка
До коментар #14 от "Лука":ТОВА Е ОТ ЛУКАВИЯ ПРОДАЛ СИ СЕ НА САТАНАИЛ
09:34 22.04.2026
29 Абе
До коментар #25 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Това Господ го решава,а за Русия и най големият американски пророк Едгар Кейси друго предрича и я нарича "Фар на надеждата "за човечеството,нашата Ванга да не говорим. Той и предишния папа им каза на бандерите да се смирят и отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин:)Та не пишете глупости и имайте страх от Бога!
09:37 22.04.2026
30 Владимир Владимирович, император
09:39 22.04.2026
31 Прочетете и по чии указания
До коментар #27 от "Друг":е пропагандната атака от статията и заглавието:
"Украйна задържа 17-годишен, подготвял двойна атака по указания от Русия"
09:40 22.04.2026
32 Ели Стоянова
До коментар #27 от "Друг":Еми това са фактите!
09:43 22.04.2026
33 незнайко
09:51 22.04.2026
34 Русия
09:55 22.04.2026
35 незнайко
До коментар #14 от "Лука":Господине кажете нещо за ОСВИЕНЦИМ, АУШВИЦ и ДАХАУ ! Явно много сте начетен !
09:59 22.04.2026
36 хмммм
10:31 22.04.2026
37 Ама то тва са похватите на
11:50 22.04.2026
38 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #9 от "Добро утро бакшиши":евтини драскачи като тебе са най големия срам на планетата
13:18 22.04.2026
39 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
До коментар #25 от "Московията трябва да бъде разрушена...":Всички русофоби вън от България или изтреп@ни публично
13:22 22.04.2026