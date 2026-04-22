"Украйна предлага Турция като домакин на среща Зеленски-Путин"

Украйна е поискала от Турция да бъде домакин на евентуална среща между президента Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Инициативата идва на фона на усилията на Киев да съживи мирните преговори, които са в застой от продължителния конфликт, отбелязва агенцията.

Сибига заяви, че Украйна е готова да разгледа всяка алтернатива на Беларус или Русия като място за евентуална среща, която президентът Володимир Зеленски отдавна настоява да се състои с цел прекратяване на войната.

Украинският министър не е уточнил дали Турция е дала отговор на предложението.