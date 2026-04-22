Ирански гвардейци откриха огън по контейнеровоз край бреговете на Оман

Елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е подложил на обстрел контейнеровоз край бреговете на Оман, съобщи UKMTO, цитирана от Deutsche Presse-Agentur (DPA), предава БТА.
Според информацията инцидентът е станал на около 15 морски мили (28 км) североизточно от Оман, когато плавателен съд на иранския Корпус се е приближил към контейнеровоза без радио комуникация и е открил огън.
От UKMTO посочват, че в резултат на стрелбата са нанесени сериозни щети по мостика на кораба.
Няма данни за пожар или екологични последици, а целият екипаж е останал невредим.
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.......
ПЕТРОЛА ПАК ЩЕ ТРЪГНЕ НАГОРЕ :)
.......
КОРАВИ ИРАНУШКИТЕ :)
11:28 22.04.2026
10 Изявление на Брюксел
Но е най-добре да си останете в къщи да не карате кола да не се къпете и да икономисвате горива.
Може да си купите колелета или магаренце с каручка
То ще има зелена енергия която да рупа и да ви вози
А ние за Украйна ще дарим 90 милиарда за да могат да пикат в Златни тоалетни и да си купуват бели прахчета корумпираните ракетьори
11:31 22.04.2026
12 Принципът
До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":на копейката е късоглкедството. Това е все пак човек, но роб, готов да си продаде свободата за няколко гроша. Липсва всякакъв разум и перспектива в милинето, ако избщо го има.
11:35 22.04.2026
13 Това е
До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":изявление на чалма, или човек готов да си нахлузи чалмата самао и само да лупи гориво с две копеки по-евтино.
11:37 22.04.2026
14 Копейката
До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":е готов да даде едно рамо и на дявола, ако е готов да помогне на руския късокрак фюрер.
11:43 22.04.2026
18 стават само за развлечение и забава
До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":Много ма кефи евротъпунра как е коментирал поста ти уж от различни хора идиотското си безсилие.
11:48 22.04.2026
21 Митрев
До коментар #19 от "Победа":Ирански аятоласи са вече занулени и затова вече не се показват. Бай Дончо ще започне отново да ликвидира остатъците след два дни.
12:34 22.04.2026
23 Точно това коментирахме
Такава е географията на протока, достатъчно е един кораб да пострада и никой друг не може да премине.
Тръмп мисли повече как да си напълни джоба с борсови игри, отколкото за войната. Ако имаше стратегия, нямаше да стигне до положението да стане за смях.
12:55 22.04.2026
