Ирански гвардейци откриха огън по контейнеровоз край бреговете на Оман

22 Април, 2026 11:23 2 113 24

Британската морска служба съобщава за сериозни щети по мостика, екипажът е невредим

Ирански гвардейци откриха огън по контейнеровоз край бреговете на Оман - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е подложил на обстрел контейнеровоз край бреговете на Оман, съобщи UKMTO, цитирана от Deutsche Presse-Agentur (DPA), предава БТА.

Според информацията инцидентът е станал на около 15 морски мили (28 км) североизточно от Оман, когато плавателен съд на иранския Корпус се е приближил към контейнеровоза без радио комуникация и е открил огън.

От UKMTO посочват, че в резултат на стрелбата са нанесени сериозни щети по мостика на кораба.

Няма данни за пожар или екологични последици, а целият екипаж е останал невредим.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    15 8 Отговор
    Войната между Ариите и Хазарите продължава вече хиляди години.

    11:27 22.04.2026

  • 5 Пич

    44 9 Отговор
    Глупаците от САЩ и Израел убиха питомните, и сега ще преговарят с дивите !!!

    11:27 22.04.2026

  • 6 САЩ И ЧИФУТЛЕНД

    32 10 Отговор
    НЕ ПРИЕМАТ УСЛОВИЯТА НА ИРАН,СТАВА ЛОШО ЗА ТЯХ.

    11:28 22.04.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 7 Отговор
    И ЕДНИТЕ ПУЦАТ И ДРУГИТЕ ПУЦАТ
    .......
    ПЕТРОЛА ПАК ЩЕ ТРЪГНЕ НАГОРЕ :)
    .......
    КОРАВИ ИРАНУШКИТЕ :)

    11:28 22.04.2026

  • 8 гост

    9 31 Отговор
    Гвардейците живи ли са...ако още са живи...жалко..

    11:31 22.04.2026

  • 9 ислямът

    9 20 Отговор
    днес е средство за управление на тълпата. Това донякъде държи режима, но този ресурс е на изчерпване.

    11:31 22.04.2026

  • 10 Изявление на Брюксел

    40 8 Отговор
    Няма да има проблеми с горивата а само със цената.
    Но е най-добре да си останете в къщи да не карате кола да не се къпете и да икономисвате горива.
    Може да си купите колелета или магаренце с каручка
    То ще има зелена енергия която да рупа и да ви вози
    А ние за Украйна ще дарим 90 милиарда за да могат да пикат в Златни тоалетни и да си купуват бели прахчета корумпираните ракетьори

    Коментиран от #12, #13, #14, #18

    11:31 22.04.2026

  • 11 Май

    6 25 Отговор
    иранците са станали християни, предложиха си двете бузи и сега им остана само задната част...

    11:33 22.04.2026

  • 12 Принципът

    9 26 Отговор

    До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":

    на копейката е късоглкедството. Това е все пак човек, но роб, готов да си продаде свободата за няколко гроша. Липсва всякакъв разум и перспектива в милинето, ако избщо го има.

    Коментиран от #17

    11:35 22.04.2026

  • 13 Това е

    7 22 Отговор

    До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":

    изявление на чалма, или човек готов да си нахлузи чалмата самао и само да лупи гориво с две копеки по-евтино.

    11:37 22.04.2026

  • 14 Копейката

    6 19 Отговор

    До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":

    е готов да даде едно рамо и на дявола, ако е готов да помогне на руския късокрак фюрер.

    11:43 22.04.2026

  • 15 Нищо неочаквано

    20 4 Отговор
    Английския кораб от сенчестия флот целия бил в пламъци.Пренасял скрит товар.

    11:44 22.04.2026

  • 16 Иран

    17 7 Отговор
    Кораба вече не може да снабдява с оръжие израел.

    Коментиран от #20

    11:45 22.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 стават само за развлечение и забава

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Изявление на Брюксел":

    Много ма кефи евротъпунра как е коментирал поста ти уж от различни хора идиотското си безсилие.

    Коментиран от #22

    11:48 22.04.2026

  • 19 Победа

    8 2 Отговор
    С този си акт Иран печели безапелационно войната.

    Коментиран от #21

    12:15 22.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Митрев

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "Победа":

    Ирански аятоласи са вече занулени и затова вече не се показват. Бай Дончо ще започне отново да ликвидира остатъците след два дни.

    12:34 22.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Точно това коментирахме

    7 1 Отговор
    многократно - Иран може с асиметрични средства - лодки, малки катери, с картечници и гранатомети, а и с ракети от своите брегове, да затвори Ормуз и да обезмисли усилията на цялата армада на Тръмп да контролира протока!
    Такава е географията на протока, достатъчно е един кораб да пострада и никой друг не може да премине.

    Тръмп мисли повече как да си напълни джоба с борсови игри, отколкото за войната. Ако имаше стратегия, нямаше да стигне до положението да стане за смях.

    12:55 22.04.2026

  • 24 Айрян мен

    1 0 Отговор
    Ух вече тук неможеш да напишеш думите тъп ъгъл и педал на велосипед

    14:40 22.04.2026

