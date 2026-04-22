Ирански гвардейци откриха огън по контейнеровоз край бреговете на Оман

Елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е подложил на обстрел контейнеровоз край бреговете на Оман, съобщи UKMTO, цитирана от Deutsche Presse-Agentur (DPA), предава БТА.

Според информацията инцидентът е станал на около 15 морски мили (28 км) североизточно от Оман, когато плавателен съд на иранския Корпус се е приближил към контейнеровоза без радио комуникация и е открил огън.

От UKMTO посочват, че в резултат на стрелбата са нанесени сериозни щети по мостика на кораба.

Няма данни за пожар или екологични последици, а целият екипаж е останал невредим.