Украйна ще помага на Балтийските държави срещу руски информационни атаки

Украйна ще окаже съдействие на Литва, Латвия и Естония във връзка с руските информационни кампании и обвиненията на Москва, че балтийските държави предоставят въздушното си пространство за украински дронове, съобщи Укринформ, цитирайки външния министър Андрий Сибига, предава БТА.

Сибига заяви, че Русия активно засилва дезинформационни кампании в региона, насочени към създаване на напрежение между Украйна и балтийските ѝ партньори.

По думите му балтийските държави са поискали помощ от Киев за противодействие на тези информационни атаки и за намаляване на напрежението, породено от руската реторика.

Украинският външен министър подчерта, че Киев ще съдейства на своите съюзници.

Естония, Латвия и Литва вече са отхвърлили обвиненията на Русия, като са заявили, че няма доказателства за използване на тяхното въздушно пространство за украински удари.