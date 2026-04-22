Украйна ще помага на Балтийските държави срещу руски информационни атаки
Украйна ще помага на Балтийските държави срещу руски информационни атаки

22 Април, 2026 11:54 990 51

Киев и балтийските страни отхвърлят твърденията на Москва за украински дронове във въздушното им пространство

Ели Стоянова

Украйна ще окаже съдействие на Литва, Латвия и Естония във връзка с руските информационни кампании и обвиненията на Москва, че балтийските държави предоставят въздушното си пространство за украински дронове, съобщи Укринформ, цитирайки външния министър Андрий Сибига, предава БТА.

Сибига заяви, че Русия активно засилва дезинформационни кампании в региона, насочени към създаване на напрежение между Украйна и балтийските ѝ партньори.

По думите му балтийските държави са поискали помощ от Киев за противодействие на тези информационни атаки и за намаляване на напрежението, породено от руската реторика.

Украинският външен министър подчерта, че Киев ще съдейства на своите съюзници.

Естония, Латвия и Литва вече са отхвърлили обвиненията на Русия, като са заявили, че няма доказателства за използване на тяхното въздушно пространство за украински удари.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоо yкpоп

    33 2 Отговор
    мяза като изваден от времето на товариш Хрушчев и също толкова пиян и неадекватен 😂😂

    Коментиран от #19

    11:56 22.04.2026

  • 2 Мурка

    28 3 Отговор
    СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ----ЪФ КОУРС---ЩЕ ГИ НАУЧИТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА НА СТРОЕЖ НА АЛТЪНКЕНЕФ

    11:57 22.04.2026

  • 3 Абе зор ша видат

    24 2 Отговор
    До като 404 /Х0х0лия/ не се затрие....

    11:58 22.04.2026

  • 4 СССс

    29 2 Отговор
    Мъртва Покрайна ще помага на ЕС ???

    11:59 22.04.2026

  • 5 Докога

    33 2 Отговор
    Ще ни занимавате с тази ботафорна държава и нелегитимните и ръководители

    Коментиран от #42

    11:59 22.04.2026

  • 6 Ха,ха

    19 2 Отговор
    Кви партньори имали буферайниците,😂😂

    11:59 22.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А ние

    29 2 Отговор
    Щехме да чекаме ток от УКРИЯ. От умрел писмо, както се вика.

    Коментиран от #16

    12:01 22.04.2026

  • 9 име

    22 1 Отговор
    Това как ще се случи, при положение, че в Бандеристан нямат даже ток?! Бандерите да не си мислят че балтийските пудели са още на телеграфи?

    12:01 22.04.2026

  • 10 Панфлет

    26 1 Отговор
    Брюкселският хомот
    Европа вече не е дом на свободни народи, а огромен стъклен архив за директиви. Тук „демокрация“ означава да изпълняваш заповеди на чиновници, които никой не е избирал, а „солидарност“ – да плащаш за грешките на богатите.
    Смениха суверенитета ни с квоти за криви краставици и ни продадоха приказката за „зелено бъдеще“, докато индустрията ни гасне. Обещаха ни единство, но ни дадоха безлична бюрокрация, която мери свободата ни в параграфи.
    Златните звезди на знамето не са път към светлината, а ограда. Време е да спрем да кимаме пред Брюксел и да си върнем правото да бъдем господари в собствената си къща!

    12:02 22.04.2026

  • 11 ЗЕЛЕНИТЕ СЕ ОПИТВАТ

    25 2 Отговор
    Да оправдаят бъдещата кражба на 90 МИЛИАРДА европари.

    12:02 22.04.2026

  • 12 Ама

    19 3 Отговор
    ТО ТЕЯ НЕМАТ ЖИВЕЦ ВЕЧЕ БЕ. ОТДАВНА СА ПОГРЕБАНИ.

    12:02 22.04.2026

  • 13 Смех в блатото

    24 1 Отговор
    Просещите помощ идват да помагат. Да се смеем ли, или да плачем?

    Чакаме да видим как Америка помага на Исраел.
    Щото Зеленски ходи да им помага. Ама нещо не се разбра къде останаха помагачите.

    12:03 22.04.2026

  • 14 Панфлет

    14 1 Отговор
    Ода за Синия октопод: Брюкселският сън и неговата цена
    Добре дошли в прекрасния нов свят на „единството“! Там, където слънцето не изгрява, докато не бъде одобрена директива за неговата яркост, а въздухът, който дишаме, е надлежно обложен с данък „солидарност“.
    Европа – някога люлка на нации, култури и велики идеи – днес е превърната в огромен стъклен офис в Брюксел. Там една армия от безименни чиновници, които никой не е избирал, денонощно се труди над най-съдбоносните въпроси на нашето битие: Колко трябва да е крива краставицата? Как точно се казва „сирене“ на език, който те не говорят? И най-важното – как да похарчат парите ни, преди ние самите да сме разбрали, че са ни ги взели.
    Ние не сме вече граждани, ние сме „статистически единици“. Нашата свобода свършва там, където започва следващият кохезионен фонд. Обещаха ни мир, а ни дадоха бюрокрация. Обещаха ни просперитет, а ни донесоха инфлация, опакована в красиви сини знамена със златни звезди.
    Суверенитетът? Това е „отживелица“. Националната гордост? „Опасен популизъм“. Днес е модерно да си безличен. Да кимаш в ритъма на Одата на радостта, докато индустрията ти се мести в Азия, а фермерите ти изхвърлят млякото на пътя, защото не отговаря на „зеления преход“.
    Брюксел е като грижовна, но деспотична леля, която ти купува обувки три номера по-малки и те кара да танцуваш, за да докажеш, че са ти удобни. И ако се оплачеш, че те стягат, тя ти спира джобните – в името на демокрацията, разбира се.
    Събуди с

    12:04 22.04.2026

  • 15 Както

    16 1 Отговор
    Помогнаха на арабите с дроните..или още по "успешно"?

    12:04 22.04.2026

  • 16 Ааа помня

    17 2 Отговор

    До коментар #8 от "А ние":

    Помня как Евроатлантическото ни правителство разправяше, че ще внасяме ток от Украйна и за това ще й дадем два реактора. После пък ние изнасяхме бензинови генератори.

    12:04 22.04.2026

  • 17 КАТО ГЛЕДАМ ТОЗИ ТУПАН

    18 3 Отговор
    КАКЪВ ИЗВОД ДА СИПРАВЯ ЗА УКРОПЛЕМЕТО.

    Коментиран от #43

    12:04 22.04.2026

  • 18 Констатация

    10 1 Отговор
    Географията вече не е доказателство😂😂😂😂😂

    12:05 22.04.2026

  • 19 КАК ДА НЕ МЯЗА

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тоо yкpоп":

    ЧЕ НАЛИ И ДВАМАТА СА ОТ УКРАЙНА

    12:05 22.04.2026

  • 20 Задниците им наакани

    21 1 Отговор
    ама чужди ще бършат.Излишната държава.

    12:05 22.04.2026

  • 21 пешо

    17 2 Отговор
    УКРАЙНА СА НАЙ ГОЛЕМИТЕ ПРОСЯЦИ

    12:06 22.04.2026

  • 22 Панфлет

    18 2 Отговор
    Брюкселският ценоразпис
    В името на „европейските ценности“ ни продадоха националния суверенитет за шепа празни обещания. Днес не решаваме сами съдбата си – чакаме Брюксел да подпише поредната директива, която вдига цените на тока, горивата и хляба ни.
    Замениха правото ни на избор с инфлация, опакована в синьо знаме. Когато цената на „единството“ е бедността на собствения ти народ, това не е съюз, а икономическо робство. Време е да си върнем държавата от ръцете на чиновниците!

    Коментиран от #28, #47

    12:07 22.04.2026

  • 23 Хаха

    15 2 Отговор
    Това мъртво лице на снимката щяло да помага.

    12:08 22.04.2026

  • 24 Някой

    13 1 Отговор
    Абе, 1-ви април мина преди доста време...

    12:09 22.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фройд

    19 1 Отговор
    А стига с тая украйна бе ! За какви се взеха , пазители на световния мир ?!
    Тия са по нагли от ционистите и по устати от арменците . Аре , байряка и тихо!

    Коментиран от #33

    12:09 22.04.2026

  • 27 Бат Зарко

    11 2 Отговор
    Тоя на снимката /андрий сибига/ да вземе една краставица и да се уплътни хубаво!

    Коментиран от #35

    12:11 22.04.2026

  • 28 Някой

    13 2 Отговор

    До коментар #22 от "Панфлет":

    Сега гледах по новините подлигата Гюров, щял да тегли заем от 1,5 млрд. на изпроводяк. Дали не са част от обещаните 90 млрд. на Бандерите.

    Коментиран от #36

    12:11 22.04.2026

  • 29 Питам

    13 2 Отговор
    До кога ще търпим бабичките от Европа да харчат нашите пари за тия толупи,окрали живота и здравето на народа си?

    12:14 22.04.2026

  • 30 Панфлет

    11 2 Отговор
    украйна и „Европейският мир“: Кой плаща сметката?
    Докато Брюксел се кичи с морално превъзходство, обикновеният европеец плаща данък „чужда война“. Нашите лидери превърнаха континента в заложник на геополитически игри, в които суверенитетът ни беше заменен от безпрекословно подчинение.
    Обещаха ни, че санкциите ще спрат конфликтите, но те спряха само нашия стандарт на живот. Днес националните ни бюджети се изпразват, за да захранват бездънни фондове, докато собствените ни народи тънат в несигурност и растящи цени.
    Превърнахме се в логистичен придатък на чужди интереси, губейки правото да мислим първо за себе си. Когато Брюксел избира да бъде „страна в конфликта“, той не защитава демокрацията – той защитава своята бюрократична значимост на гърба на нашия суверенитет и нашия хляб.

    Коментиран от #48

    12:15 22.04.2026

  • 31 На това

    6 2 Отговор
    Му се вика мечешка услуга. Само бой за тях.

    12:16 22.04.2026

  • 32 Мислещ

    11 2 Отговор
    Кривоглавия Гюров да бнимава какво подписва да не му отеснее България! Някой да го предупреди тоя мишок!

    12:17 22.04.2026

  • 33 Форд

    2 9 Отговор

    До коментар #26 от "Фройд":

    Мечтите на шепа кипейки за няло знаме са колкото трогателни толкова и комични 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #44

    12:19 22.04.2026

  • 34 Панфлет

    7 1 Отговор
    Задокеанският наставник
    Някога Европа беше център на света, днес е просто пазарна ниша в бележника на Вашингтон. Превърнахме се в „музей за вино и сирене“, докато истинските решения за нашето бъдеще се вземат на хиляди километри от тук. Под маската на „трансатлантическо партньорство“ ни пробутват нов вид зависимост – от американски втечнен газ, американски платформи и американски интереси.
    Обещаха ни сигурност, но ни донесоха търговски войни и мита, които разтърсват икономиката ни. Докато САЩ се хвалят с икономически растеж, европейската индустрия гасне под тежестта на санкции и скъпа енергия, които сами си наложихме по чужда инструкция. Суверенитетът ни беше заменен от клаузи за лоялност, а националната ни политика – от чинопочитание пред поредния „специален пратеник“.

    12:21 22.04.2026

  • 35 Мурка

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бат Зарко":

    БАТЕ С ПАТЛАДЖАН НЕ МОЕ ЛИ?

    12:24 22.04.2026

  • 36 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    НАУЧИЛ Е УРСУЛСКИТЕ НОМЕРА ДАВАШ 100 ПРИБИРАШ 60

    12:26 22.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тиква

    4 2 Отговор
    Ние окрабандерите ще ви научим на по голямо Лапане,паразитизъм и хрантутничество, който го може,може,а ние го доказахме на е в р о г ей ците.

    12:33 22.04.2026

  • 39 Ха ха ха ха ха ха

    6 1 Отговор
    украйна да си събира изметта от нашата държава и ВЪН !!!

    12:34 22.04.2026

  • 40 Ццц

    2 1 Отговор
    И как ще помагат като знаем, че украинците боравят с достоверна информация по изключение само ако ги разкрият.

    12:47 22.04.2026

  • 41 хи хих хи

    4 1 Отговор
    Те и на ОАЕ помагаха с ПВО и персите помляха обектите, които укрите пазеха. Отгоре на това две пво ракети успешно удариха два небостъргача. И арабите си ги върнаха на руския фронт.

    12:52 22.04.2026

  • 42 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "Докога":

    Украйна е член на ООН от 1945г . Няма претенции към констиуцията на Украйна и президента и от нормалните държави !!!

    Коментиран от #49

    12:57 22.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Форд":

    Вън хахлите и русофобите от България или публично изтреп@ни!

    13:36 22.04.2026

  • 45 Перо

    4 0 Отговор
    Измислените бивши съветски републики генерират стари, съветски, вътрешни вражди и конфликти, които пречат на работата на ЕС и са финансово бреме на всички страни членки! Особено вредни са изборите и назначаването на техните представители на важни ръководни постове в ЕС, които блокират важни икономически решения! Мястото на Калас като Комисар по външните работи е вредно за цялата общност! Освен животинска омраза тя не излъчва нищо положително и това ни струва скъпо сега! В подобна ситуация са и бившите републики в СФРЮ!

    13:41 22.04.2026

  • 46 Реалист

    1 0 Отговор
    Всичката Мара втасала

    14:09 22.04.2026

  • 47 точка

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Панфлет":

    На знамето на ЕСъто вместо звезди в действителност има бананови обелки. И яко ни пързалят от самото начало.

    14:12 22.04.2026

  • 48 точка

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Панфлет":

    В едно вече далечно време във фабриката имаше служба ,,Личен Състав,, Сега се казва ,,човешки ресурси,, И точно така ни използват.

    14:18 22.04.2026

  • 49 мефистофел

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Лука":

    през 1945 не е имало такава държава та камо ли да е била членка някаде ,слез от черешата смешник

    14:41 22.04.2026

  • 50 дядото

    3 0 Отговор
    те укрите продадоха братята си,щели да помагат на чуждите.пфу.

    15:06 22.04.2026

  • 51 Бен Търпин

    2 0 Отговор
    Всички украински изтърсаци да се прибират в Украйна,а не да се крият от мобилизация в България

    15:38 22.04.2026

