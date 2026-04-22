Новини
Свят »
Украйна »
Сибига: Украйна очаква България да запази подкрепата си за Киев
Сибига: Украйна очаква България да запази подкрепата си за Киев

22 Април, 2026 12:54 1 713 158

  • андрий сибига-
  • подкрепа-
  • киев-
  • българия-
  • украйна

Сибига подчерта значението на добросъседството и европейската солидарност

Сибига: Украйна очаква България да запази подкрепата си за Киев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна изрази очакване България да запази последователната си подкрепа към Киев по ключови въпроси, заяви външният министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предава БТА.

По думите му Украйна разчита на устойчивост в позицията на София - както по отношение на териториалната цялост на страната, така и по въпроса за бъдещото ѝ членство в Европейски съюз.

Сибига подчерта значението на добросъседските отношения и отбеляза, че всички държави членки на ЕС имат ангажименти в рамките на общата външна политика.

Той допълни, че Киев остава отворен за сътрудничество с европейските си партньори.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    15 109 Отговор
    румен единствено може да ръководи
    пионерчета на манифестация

    Коментиран от #14, #15

    12:55 22.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вашето мнение

    143 8 Отговор
    Ей сега, само до украински нацисти му е на българина. Паветните и магнитски са извън борда, няма кой да ви плаща златните тоалетни вече.

    Коментиран от #82

    12:56 22.04.2026

  • 4 Украйна е руска, не краварска,

    128 11 Отговор
    приемайте цар Путин и всичко ще е наред!?

    Коментиран от #41, #74, #84, #85

    12:57 22.04.2026

  • 5 Варна 3

    11 94 Отговор
    Споко, България стои зад Украйна. Тайно помагаме на украинците.

    Коментиран от #45, #46, #75

    12:57 22.04.2026

  • 6 Никой не може да реанимира

    106 6 Отговор
    този разложен труп. Да им отпуснат 90 милиарда за погребението и да се свършва че вече ни писна от шмъркащи линийки от Златни тоалетни

    12:57 22.04.2026

  • 7 Ние никога не

    103 6 Отговор
    подкрепяме фашисти! С народа там, да! Можем да дружим, но на взаимно изгодни условия. А с фашисти - никога!

    Коментиран от #76

    12:57 22.04.2026

  • 8 Ще има да чакате

    106 4 Отговор
    Свърши се с кльопачката!
    Събиряй си туристите и на фронта!

    12:57 22.04.2026

  • 9 Емил

    112 6 Отговор
    Този какъв е да казва кой какво даправи в ЕС, Украйна не е член!?
    Нагли !!!

    12:57 22.04.2026

  • 10 Па чекай си

    67 3 Отговор
    Кой ти пречи

    12:57 22.04.2026

  • 11 Фройд

    94 5 Отговор
    " и отбеляза, че всички държави членки на ЕС имат ангажименти в рамките на общата външна политика"

    това е нещо като , искаш не искаш ще слушаш какво ние искаме и го даваш ....

    Нагло !!!

    Що не си приберете навлеците и да се спасявате бе укроп ?!

    Коментиран от #80

    12:58 22.04.2026

  • 12 Гост

    71 6 Отговор
    Подкрепяме ви, бе, що не! Ама, пари НЕМА, и ви връщаме бардака от Черноморието! Без лоши чувства!

    12:58 22.04.2026

  • 13 Бъдеще

    96 5 Отговор
    Аз очаквам БЪЛГАРСКОТО правителство, преди всичко да се грижи за БЪЛГАРИТЕ!!! А укрите да са някъде след грижата Чад и Судан!!!

    12:58 22.04.2026

  • 14 Гост

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Боц, боц! Цврък!

    12:58 22.04.2026

  • 15 9689

    42 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Пионерчетата пораснаха,да му мислят мутрата,шопара и слуги.

    12:59 22.04.2026

  • 16 Баба Гошка

    61 3 Отговор
    Чиббаа сибига. Не ви щем проссяцци нийедни долни, подмолни, отмъстителни и зловредници

    12:59 22.04.2026

  • 17 Истинските българи ги боли шалтера

    76 4 Отговор
    за твоята Украйна.
    Изобщо не ни занимавайте с вашите бандеровски драми!
    Оправяйте се сами с руснаците, това не е наша война - който е поискал досега е отишъл на фронта да ви помогне.

    12:59 22.04.2026

  • 18 умиргай бе

    57 3 Отговор
    Гнусен бандера!

    12:59 22.04.2026

  • 19 ....

    32 3 Отговор
    Курабийката кво вика по въпроса?

    12:59 22.04.2026

  • 20 ЗАСПАЛ НАРОД

    63 5 Отговор
    Тези + Урсула ще откраднат още 90 МИЛИАРДА, които нашите деца и внуци ще връщат.

    Коментиран от #49, #66

    12:59 22.04.2026

  • 21 Нещастници

    44 3 Отговор
    аз се опасявам, че като спрат доставки, ще спре затварянето на болници и събирането на капачки, защото нямало пари за българите

    13:00 22.04.2026

  • 22 Българин...

    54 4 Отговор
    Тея паразити ядят парите в България но и искат пари и оръжие още!!!

    13:00 22.04.2026

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    56 4 Отговор
    От кога сме съседи с Украйна?!
    До колкото знам съседи на България са Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и Турция.....

    13:00 22.04.2026

  • 24 още пари ли искате ве гладници

    45 5 Отговор
    Украйна очаква България да запази урк навлеците по черноморието

    Коментиран от #42

    13:00 22.04.2026

  • 25 истина ти казвам

    47 3 Отговор
    Ма тоа като какъв се явява???? Тия само очакват и искат! Кви са тия та ше рекетират цела Европа? Да беха мислили когато малтретираха руснаци във пограничните региони! Сега циврат!

    13:01 22.04.2026

  • 26 Панфлет

    47 2 Отговор
    УКРАЙНА: КЪРВАВИЯТ БИЗНЕС СЪС СВОБОДАТА
    Докато идеалистите гният в калта на Донбас, „елитът“ в Киев осребрява тяхната саможертва.
    Търговци на смърт: Войната се превърна в най-рентабилното предприятие. Корупцията в тила не е просто престъпление – тя е държавна измяна, платена с живота на хиляди, които нямаха пари да подкупят военните окръжия.
    Диктатура под прикритие: Под маската на патриотизма се монтира авторитарна машина. Опозицията е смазана, медиите са опитомени, а всеки неудобен въпрос се клейми като „руска пропаганда“.
    Заложници на чужди амбиции: Украйна беше превърната в полигон. Народът е превърнат в разходен материал в геополитическа игра, чийто край се договаря в кабинети, където не мирише на барут.
    Победата е илюзия, ако след войната държавата остане собственост на същите олигарси, които я разграбиха. Украйна не се освобождава – тя просто сменя господарите си, докато гробищата растат.

    Коментиран от #38, #47

    13:01 22.04.2026

  • 27 Ама

    51 3 Отговор
    докога ще даваме милиарди на тези просяци, за да си купуват имения по света и златни кенефи?!

    Коментиран от #52

    13:02 22.04.2026

  • 28 Траян Танев

    46 3 Отговор
    На Украйна й мина модата, тва е. Ходи да просиш на други места Сибига ли си къв си.

    13:02 22.04.2026

  • 29 Свети Кибик-Юродив

    6 28 Отговор
    Спокойно, Румбата е наш човек. Досега да са спирали доставките на българско оръжие за Украйна? Нашите русофили с кеф продават оръжие на украинците.

    13:02 22.04.2026

  • 30 Румен Радев, политик

    8 39 Отговор
    Не е работа на дебелата Сибига да ми казва кво да правим, но ако мразим нещо повече от украинци, това са руснаците !!! Имате подкрепа до края ☝️

    13:02 22.04.2026

  • 31 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    40 4 Отговор
    Слънчев бряг е град пълен с украинци. Нещо по подобие на Кърджали, дето етническите турци са мнозинство.

    13:02 22.04.2026

  • 32 Да добре

    28 3 Отговор
    Мръшляци

    13:02 22.04.2026

  • 33 Помогнете си САМИ

    48 3 Отговор
    Абе, Сибига, защо бившият външен министър на Украйна - Дмитро Кулеба
    избяга от Украйна, а не замина на фронта да помогне на Украйна?

    Значи, вие самите не си помагате, а искате нашите българи да гинат
    на фронта докато вие крадете милиарди ОТ НАШИТЕ пари.

    13:03 22.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 12 Отговор
    Сега ПРОГРЕСИВНИТЕ ша лапат комисионните

    13:03 22.04.2026

  • 35 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    41 3 Отговор
    Нито цент повече за уср@йна, всички хахли и подкрепящите ги вън от България!

    13:04 22.04.2026

  • 36 Радев

    20 2 Отговор
    да ама не ;)

    13:05 22.04.2026

  • 37 Pумбата

    32 1 Отговор
    6aл cъм вa в изпадналите нациcти! 3еления нали ми се прави на мъж в София!

    13:05 22.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 30 Отговор

    До коментар #26 от "Панфлет":

    Путин също търгува ...смърт

    13:05 22.04.2026

  • 39 исторически парк

    28 2 Отговор
    Радев спира кранчето!

    13:05 22.04.2026

  • 40 Мурка

    25 1 Отговор
    СБОГОМ ГЕРГИНО ---ПОНЕ ТАКА СЕ НАДЯВАМ

    13:06 22.04.2026

  • 41 Хахахаха

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна е руска, не краварска,":

    Дайте управлението на русия на Киев и Зеленски, за да бъде отново Киевска Рус!

    13:06 22.04.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 32 Отговор

    До коментар #24 от "още пари ли искате ве гладници":

    Русконавлеците са в пъти повече по нашето Черноморие.

    Коментиран от #54

    13:06 22.04.2026

  • 43 Дудов

    20 0 Отговор
    Ами очаквайте си.Очакванията са безплатни..Може да има разочарования, но и те не струват пари

    13:06 22.04.2026

  • 44 Калашников

    23 2 Отговор
    Нещо почва да им пари на дупетата в Бандерландия,...едни съмнения ги гонят явно...!

    13:07 22.04.2026

  • 45 Мурка

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    МА ТУИЙ ОТ ФРОНТА ЛИ МА

    13:07 22.04.2026

  • 46 злодеида

    23 3 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    АБСОЛЮТНО, ние си лаем един срещу друг по форуми, приложения ..... плюем се, а управниците си правят каквото им наредят.Чудете се защо платихме толкова големи сметки за ток.

    13:07 22.04.2026

  • 47 681

    21 3 Отговор

    До коментар #26 от "Панфлет":

    Буферайна е гласена още от 2014, евреина слугата на народа, Зелена енергия Зеленски, Майдайн и госпожа Курабийка.

    13:08 22.04.2026

  • 48 АБВ

    29 3 Отговор
    Сибига, Сибига, фантазьор нещастен ! Скоро ще слезеш на земята и ще видиш реалността, а тя е: Пари за война България няма да дава. Затова бе и част от голямата подкрепа за Радев.

    13:08 22.04.2026

  • 49 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    4 16 Отговор

    До коментар #20 от "ЗАСПАЛ НАРОД":

    На Путин са 240 милиарда....не го мисли.

    13:08 22.04.2026

  • 50 Панфлет

    30 2 Отговор
    УКРАЙНА: КЛАННИЦА ЗА НАИВНИЦИ
    Докато „патриотите“ от телевизионните екрани крещят за победа, Украйна се превръща в гробище за собствения си народ и златна мина за своите предатели.
    Търговия с трупове: Мобилизацията се превърна в лов на хора. Бедните биват отвеждани насила в месомелачката, докато синовете на властта демонстрират лукс в Европа. Това не е отбрана, това е геноцид над собствената беднота.
    Държава-фантом: Милиардите от Запада потъват в черни дупки. Украйна вече не е суверенна държава, а корпорация за усвояване на военни помощи, където всяка ракета е комисионна, а всеки паднал войник – оправдание за следващия транш.
    Тиранията на „жълто-синьото“: Под флага на национализма се крие грозен авторитаризъм. Свободата на словото е мъртва, православието е гонено, а страхът е единственото, което държи режима прав.
    Украйна не се бори за свобода – тя се самоунищожава, за да поддържа банковите сметки на една шепа олигарси и техните западни куратори. Когато оръдията заглъхнат, ще остане само една опоскана земя, населена от вдовици и управлявана от престъпници.

    Коментиран от #149

    13:09 22.04.2026

  • 51 Конспиратор

    3 13 Отговор
    Дипломатът е наясно, че от румен кримски емпатия не може да очаква, но напразно се надява поне той да не финансира агресора.

    Коментиран от #56

    13:09 22.04.2026

  • 52 Оффффф

    14 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ама":

    Страшна перачница с любезното съдействие на курабийката и сие.

    13:10 22.04.2026

  • 53 НЕКА ДА СЕ ПИТА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД

    24 2 Отговор
    Нека да има референдум дали ние българите сме съгласни да помагаме
    на вашия режим.

    Коментиран от #71

    13:12 22.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Тома

    19 1 Отговор
    Сибига знае ли че за българските деца събираме капачки а гюро му даде 21 милиона евро

    13:13 22.04.2026

  • 56 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Конспиратор":

    Върви да спираш конете, Кон-Спирателю

    13:14 22.04.2026

  • 57 СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ

    18 3 Отговор
    БЕ ХОЛОЛ ТЛЪСТ!
    КАКВО НИ ЗАНИМАВАШ С ВАШАТА УКРАЙНА?

    Коментиран от #62, #90

    13:15 22.04.2026

  • 58 Феникс

    2 12 Отговор
    Аз очаквам Радев гумения скоро да получи инструкции за употреба на държавата! От някое чуждо посолство разбира се!

    Коментиран от #64

    13:16 22.04.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #54 от "Последния се смеи най-добри":

    Собственици на имоти: Значително по-голям е броят на руските граждани, които притежават недвижими имоти. По данни от началото на 2024 г. над 530 000 имота в страната са руска собственост, като общият брой на вписаните собственици (включително членове на семейства) надхвърля 1,5 милиона души.

    Кво прайм сега

    Коментиран от #69

    13:19 22.04.2026

  • 60 Лука

    2 8 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Вярно е,особенно за одобените от решетников (външно разузнаване на рф )

    13:20 22.04.2026

  • 61 Хаген Дас

    20 1 Отговор
    Май Украйна не разбира че една от причините да подкрепим Радев е прекалената подкрепа за тях! Всичко има граници, и щом не сте разбрали че сами не може да се справите вече си е ваш проблем! Мир се постига с диалог!

    13:21 22.04.2026

  • 62 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 8 Отговор

    До коментар #57 от "СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ":

    Сега ПРОГРЕСИВНИТЕ ша папкат комисионни от търговията с оръжие. Сред тях има и бая ДРУГАРИ.

    13:21 22.04.2026

  • 63 Свети Кибик-Юродив

    4 4 Отговор
    По време на служебните кабинети на Радев индиректният износ на българско оръжие, което в крайна сметка е стигнало до Украйна, е надхвърлил 3 млрд. лева. Гълъб Донев, като един "гълъб на мира" е въоръжавал украинците с българско оръжие с което те ефективно изтрепаха десетки хиляди "братушки". Боташко Зеленият Чорап е взимал тлъста комисионна от тези сделки.

    Коментиран от #79

    13:22 22.04.2026

  • 64 Драган Цанков 28

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Феникс":

    Утре на обяд, в 9.00ч. Радев а на килимчето.

    13:23 22.04.2026

  • 65 БРАВО

    4 8 Отговор
    България Да ! Но Радев.RU Нe !

    13:23 22.04.2026

  • 66 Хахахаха

    2 15 Отговор

    До коментар #20 от "ЗАСПАЛ НАРОД":

    Ами ако не искате да помагате на Украйна, аз не искам моите данъци които съм платил на запад, да идват като есвросубдии за България, за да ги крадат крадливи копейки, които подкрепят путин. Спирайте субсидиите за България.

    Коментиран от #95

    13:23 22.04.2026

  • 67 Я у лево

    12 2 Отговор
    Защо не поискаш от българските власти,да ти изпратят онези 57 хиляди навлеци,половината от тях мъже,здрави като бици,да те подпомогнат на фронта,или във производство, търговия,услуги,там в Незалежная? А не българина,през бюджета си( от джоба) да ги хрантути цели четири години! Досега,само за тях сме пръснали по 27 милиона годишно.А джелязку,от " добро сърце" им гласува хрантутенето да продължи до края на 2027 г.Абе дебелооките,ромлянина пред вашето нахалство е чист младенец.Знаете само едно: давайте, давайте,давайте!

    13:23 22.04.2026

  • 68 Ццц

    7 2 Отговор
    Циганига, кажи от къде си само и ние нататък си знаем какви са ви очакванията. В украинския вариант на Библията ако имаш две ризи, поискай още две от ближния..

    13:24 22.04.2026

  • 69 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #59 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Дали Путин ша защити военно сънародниците си в БГ.

    Коментиран от #78

    13:25 22.04.2026

  • 70 павела митова

    10 4 Отговор
    никакви пари за укрите ,само чамов материал ,дано руснаците ги редуцират по бързо

    Коментиран от #94

    13:25 22.04.2026

  • 71 Хахахаха

    5 14 Отговор

    До коментар #53 от "НЕКА ДА СЕ ПИТА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД":

    Ако вие не искате да помагате, ние на запад ще гласуваме да ви се спрат субсидиите от Европа! Аз не искам да плащам данъци, които отиват при русо роби.

    13:25 22.04.2026

  • 72 манол

    8 2 Отговор
    тоз,като какъв се опитва да ни размахва пръст

    13:26 22.04.2026

  • 73 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 10 Отговор
    Дали Радев ша изпусне комисионите от търговията с оръжия.

    13:26 22.04.2026

  • 74 Путин е като хитлер но е в зародиш

    14 11 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна е руска, не краварска,":

    Наглостта граничи с фашизъм,това е пълно не зачитане на Украйна !

    Коментиран от #91, #120

    13:27 22.04.2026

  • 75 варната

    11 7 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    укрите не са хора-Дарвин

    Коментиран от #96

    13:27 22.04.2026

  • 76 Лука

    4 17 Отговор

    До коментар #7 от "Ние никога не":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори ,а чети за фашизма !

    Коментиран от #93, #131

    13:31 22.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 15 Отговор

    До коментар #69 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Теоритично е възможно,дано да не се случи на практика . Ето защо трябва да помагаме на Украйна ! Не приемливо е да се налага воля със сила между държавите!

    Коментиран от #88

    13:42 22.04.2026

  • 79 Това е факт,

    5 0 Отговор

    До коментар #63 от "Свети Кибик-Юродив":

    но иначе всички ревяха само срещу Курнела. И до днес доставките не са намалели, даже напротив.

    Коментиран от #92

    13:42 22.04.2026

  • 80 Досадни

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Фройд":

    Бе мани ги тия, курабийката е шефката , да се оправят.

    13:43 22.04.2026

  • 81 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор
    И ПРОГРЕСИВНИТЕ обичат комисионите, Вервай ми

    13:43 22.04.2026

  • 82 Пръдльо изрожденски

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    То пък вас някой ще ви чуе??Каква ползата зз страната от вас-НИКАКВА!!

    13:43 22.04.2026

  • 83 Соваж бейби

    16 3 Отговор
    Ей много нагли украинци и нямат чувство за срам !И България и цяла Европа им помагат 4 години ,без да има желаещи от народа ,нямаше реферндум , политиците не ни питаха ,наводниха ни и с украински мигранти на хранилка !И продължават да търсят пари ,при положение че нищо не са върнали дори и лихва не пращат на Европа !Е няма такива банки или частни фирми с отпускане на пари да продължава да дава още и още ,само глупаците политици на които трябва им се потърси сметка !А дано господин Радев ги прати на .... си ,и спре цирка поне за България !

    Коментиран от #97

    13:44 22.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 А бе

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Украйна е руска, не краварска,":

    На цар Путин трона му нещо се е разкърцал,та ще видим какво следва.

    13:48 22.04.2026

  • 86 долу украйна

    17 2 Отговор
    днес на КПП М Търново се обърна автобус с украински туристи по време на ВОЙНА! е как един журналист не попита посланика на крайна или зеленски, като искат пари от нас, какви са тези екскурзии по време на ВОЙНА! ЕТОЗАТОВА Е СВО! стига сте лъгали наглеци такива! никаква помощ за тия войнолюбци! през ВСВ дали е имало екскурзии до Гърция аааа? ма ми ца та ви фашистка

    13:48 22.04.2026

  • 87 ВАШТА. МАМИЦА

    12 2 Отговор
    УКРИ. ФАШИСТКО КРАДЛИВИ И НАГЛИ

    Коментиран от #111

    13:49 22.04.2026

  • 88 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    11 2 Отговор

    До коментар #78 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Слава на България и Русия 🇧🇬🤝🇷🇺,
    вън хахлите и русофобите

    13:49 22.04.2026

  • 89 Соваж бейби

    7 3 Отговор

    До коментар #84 от "Пръдльо русоробски":

    След края на войната не се знае чия колония ще е Украйна и с тези дългове ?Ако някой ден Украйна доживее да е самостоятелна и независима ще е след векове може би или ще остане на картата една точка като България изядена от внички страни .

    13:51 22.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    11 3 Отговор

    До коментар #74 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Много ясно,никакво зачитане на уср@йна!,вън хахлите от България

    Коментиран от #117

    13:52 22.04.2026

  • 92 Свети Кибик-Юродив

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Това е факт,":

    Парите не миришат.

    13:53 22.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Сульовицее

    4 0 Отговор

    До коментар #70 от "павела митова":

    Много хора мислят,че ще стане точно обратното!!

    13:54 22.04.2026

  • 95 Първо отговори защо

    7 4 Отговор

    До коментар #66 от "Хахахаха":

    на цяла Европа се отръскват джобчетата,за да се финансира Украйна. Какви бяха икономическите и политическите договори на която и да е европейска държава с Украйна преди 2014 г. Как така интересите на Украйна станаха приоритетни за решаване в ЕС, вместо вътрешните му проблеми.И накрая забравяш, че България членува в ЕС и за да получва субсидии е изпълнила определени условия, докато Украйна е кандидат за членство от 28- ми февруари 2022г.

    Коментиран от #98, #99, #100, #101

    13:55 22.04.2026

  • 96 КОПЕЙЗАЖИ

    1 3 Отговор

    До коментар #75 от "варната":

    Защо мислите,че вас ви смятат??

    13:56 22.04.2026

  • 97 Хахахаха

    4 10 Отговор

    До коментар #83 от "Соваж бейби":

    Ей много нагли българета. Нито война водят, нито искат да помагат, но чакат само на пари от Европа да получават. Нагла работа ей.

    Коментиран от #102

    13:57 22.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Хахахаха

    4 14 Отговор

    До коментар #95 от "Първо отговори защо":

    Приоритет на Европа винаги е националната сигурност, а тя е свързана с Украйна! Ясно ли е?

    Коментиран от #109

    14:01 22.04.2026

  • 100 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #95 от "Първо отговори защо":

    На рашите също са им опраскани джобчетата обаче путлера хич не ги пита.

    Коментиран от #112

    14:02 22.04.2026

  • 101 Хахахаха

    2 6 Отговор

    До коментар #95 от "Първо отговори защо":

    И е така. България като подкрепи условията на ЕС, ще получи пари. Ако не подкрепя, няма да получи. Европа не е длъжна да дава пари на предатели все пак.

    Коментиран от #114

    14:06 22.04.2026

  • 102 Соваж бейби

    7 2 Отговор

    До коментар #97 от "Хахахаха":

    Уеш съжалявам че нямам власт да спра цирка с Украйна и другите натрапници в Европа !Защото те изяжда правото и на България и всички държави които са в Европа да си помагаме и ние да усвояваме тези пари те са за европейци не за натрапници ,разбра ли?Тези пари които се дадоха за Украйна по умно щеше де е да бяха даени за България и други държави тук за инфраструктура,заводи .....неща в интерес .Не да им плащаме войната на украинци те дори не са в Европа !

    Коментиран от #105

    14:08 22.04.2026

  • 103 Матрьошка

    7 1 Отговор
    Забрави. Край с помощите.

    14:08 22.04.2026

  • 104 Степан Степанич

    2 6 Отговор
    Защо да не подкрепяме с оръжие! Нали печелим деньги от това! Решение, което загърбя Украйна би било радевско, и негово лично, прието под диктовката лично от пyтинка от бункврчето , и несъобразено с електората! Защо не попитаме народа? Повечето от гласувалите за пишман президента са за Украйна!

    14:14 22.04.2026

  • 105 Хахахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #102 от "Соваж бейби":

    Хората мислят малко повече от колкото до носа си, копей. Ако Украйна беше паднала, Европа трябваше да инвестира трилиони евро в отбрана, а не тези милиарди които сега получава Украйна! Трилиони. Ама все пак за това се иска малко мислене, а при копейките липсва. Да не говорим всичките ресурси които има Украйна. Това не е лошо за ЕС, а как мислиш? Путлера защо мислиш обра руското население заради войната? Той също можеше да им осигури добър живот?

    14:16 22.04.2026

  • 106 КвА подкрепа бе?

    5 1 Отговор
    Наглост! КвА подкрепа бе? Да ходите да се шмАткате като туристи в Турция!

    14:17 22.04.2026

  • 107 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    Дано старшината не го излъже акъла да се прави на орбан.

    14:20 22.04.2026

  • 108 стоян георгиев

    2 4 Отговор
    Най важното за нас е пълната подкрепа към украйна.без украйна на е сме в сериозна опасност!

    14:21 22.04.2026

  • 109 Констатация

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Хахахаха":

    Коментарът е неубедителен. Пробвай пак.

    14:21 22.04.2026

  • 110 Хардлайнер

    4 1 Отговор
    Радев каза че е за Европа и НАТО! Сега ще видим дали лъже и дали е свободен!

    14:22 22.04.2026

  • 111 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "ВАШТА. МАМИЦА":

    Премина ли в шести клас ?

    14:22 22.04.2026

  • 112 Констатация

    3 3 Отговор

    До коментар #100 от "Хахахаха":

    България е член на ЕС, не на РФ. Дай друг довод.

    Коментиран от #115, #116

    14:23 22.04.2026

  • 113 Гориил

    3 2 Отговор
    Днес президентът Путин върна името Дзержински на Академията на ФСБ.Молете се за Европа.

    Коментиран от #119

    14:25 22.04.2026

  • 114 Констатация

    3 0 Отговор

    До коментар #101 от "Хахахаха":

    Така изглеждат надбягванията с хрътки в UK - тичат след изкуствен заек. Пиши по същество.

    14:25 22.04.2026

  • 115 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #112 от "Констатация":

    Е като България е член на ЕС, що викате - тупин, тупин, тупин?

    Коментиран от #133

    14:25 22.04.2026

  • 116 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #112 от "Констатация":

    И тя и Унгария беше член на ЕС! Но със спрени субсидии!

    Коментиран от #122, #129

    14:26 22.04.2026

  • 117 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #91 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Рашистите нямат основание да се обаждат!

    14:27 22.04.2026

  • 118 Хаха

    4 3 Отговор
    Те рейсовете помагат. Като намачкват по 30-40 бандери. Срамуват се да пишат.

    14:27 22.04.2026

  • 119 Лука

    3 5 Отговор

    До коментар #113 от "Гориил":

    Все по близо до сталинизма и фашизма !

    Коментиран от #127

    14:30 22.04.2026

  • 120 Хаха

    11 11 Отговор

    До коментар #74 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Путин ако беше като Хитлер, досега наркомана и ДРУЖКИТЕ му да са изпечени във камерите. А и някой от вас.

    14:32 22.04.2026

  • 121 Някой

    6 1 Отговор
    Укър или природно бедствие. Еднакво вредни за обществото.

    14:35 22.04.2026

  • 122 Значи няма разлика в модела

    4 1 Отговор

    До коментар #116 от "Хахахаха":

    на управление при социализма и при капитализма- все си подложен на натиск. При социализма мотото беше ,, Да дойдат танковете”( някъде даже дойдоха), а при капитализма ти бъркат в джоба при неподчинение.Първият модел се определя като груба сила, а финансовото изнудване се счита за мека такава.Би трябвало тези модели на управление да се наричат мека и твърда диктатура, избягвайки понятието “ демокрация”.

    Коментиран от #135

    14:40 22.04.2026

  • 123 Радев

    5 1 Отговор
    Има да чака

    14:40 22.04.2026

  • 124 Христо

    9 1 Отговор
    Не сме гласували за Радев за да дава каквото й да било на Украйна!

    14:45 22.04.2026

  • 125 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Кво значи подкрепа .да им наливаме безплатно кво се сетиш на тези Боkkk Луццци ?!

    14:52 22.04.2026

  • 126 Швейцария на Балканите

    9 0 Отговор
    Референдум по всеки важен за народа въпрос. Пари няма. Трябва да теглим заеми за Украйна. Съгласен ли сте. Добър въпрос за референдум. Нека народът си каже думата.

    14:53 22.04.2026

  • 127 Димитър Георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #119 от "Лука":

    Лука яж му и крема и сиреньето !

    14:54 22.04.2026

  • 128 дядото

    7 0 Отговор
    а българите обратно - очакваме да спрем с дондуркането на укрите в тяхната си война и да започнем да създаваме българия.а вие,краднете,но не от нашия залък.

    14:54 22.04.2026

  • 129 Спрат ли субсидиите

    3 0 Отговор

    До коментар #116 от "Хахахаха":

    Спираме вноските за Урсула, Зеленски и Кая.

    Коментиран от #137

    14:56 22.04.2026

  • 130 Опс

    4 0 Отговор
    Нагли и алчни до безкрайност !!! Малко орешници и да се приключи тая мъка - и нашта и вашта.....

    14:56 22.04.2026

  • 131 Фашизмът дойде

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Лука":

    на власт в покрайнината 2014 г с помоща на фащ. Те, хунтата започнаха да избиват руското население с армията. До 2022 г избиха цивино, руско население над 14 000 души. И покрай тях цяла европа стана вече фашистка. Кой помага на фашисти изобщо? И защо не видяха, какво правят тези, преди да им помагат? По време на 30-40 те г. на миналият век Германия е унищожавала също собственото си и чуждо население, само понеже не са били "арийци", а тези сега също на етнически принцип, така убиват населението, което не им пасва!
    И урсулите и каите одобряват избиването на цивилно население там, щом цели 8 години нищо не казаха против този фашистки режим, а вече почнаха и толкова усилено да му помагат... Е, какви са и те тогава??

    Коментиран от #134

    14:57 22.04.2026

  • 132 Теслатъ

    1 0 Отговор
    До го ... .!!!!!!

    14:58 22.04.2026

  • 133 Объркал си се

    3 0 Отговор

    До коментар #115 от "Хахахаха":

    Пропаганда на ниво “ Работническо дело” не се котира, особено у нас( добро - зло; правилно -грешно; черно- бяло).Живели сме при подобен модел и такъв тип пропаганда не работи тук.Управляващите чиновници в Брюксел не се стараят да обосноват решенията си въз основа на ползи и загуби от дадено тяхно действие , а декламират лозунги. Въпросът беше ясно зададен - какви са причините Украйна да е европейски приоритет, а не членовете на съюза с вътрешните им проблеми. Още не си отговорил.

    Коментиран от #142

    15:02 22.04.2026

  • 134 Кая си отмъщава

    3 2 Отговор

    До коментар #131 от "Фашизмът дойде":

    Като дете от фашистко семейството е била до десет годишна възраст в Сибир. Амнистира ги етническият украинец Никита Хрушчов. Бандеровците на Хрущов се инфилтрират във всички нива на властта и тровят великия Сталин.

    Коментиран от #146

    15:02 22.04.2026

  • 135 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "Значи няма разлика в модела":

    Война е, натиск не може да няма, особено за предатели!

    Коментиран от #139, #140

    15:03 22.04.2026

  • 136 Сибига

    3 1 Отговор
    Европейската солидарност не важи за конфликтната и корумпирана Руска покрайнина у Крайна. Оставете оръжията , спрете войната , спасете човешки животи. Сключете мирното споразумение и престанете да просите повече помощ!

    Коментиран от #138

    15:04 22.04.2026

  • 137 Хахахаха

    1 3 Отговор

    До коментар #129 от "Спрат ли субсидиите":

    И като спреш вноските, може бързо да излезеш от ЕС! Аз не мисля, че ЕС ще изгуби много, но за България не съм сигурен! Като гледам и Орбан не се натискаше нещо да изкарва Унгария от ЕС.

    Коментиран от #150

    15:05 22.04.2026

  • 138 Хахахаха

    1 6 Отговор

    До коментар #136 от "Сибига":

    Докато има руски солдати на украинска територия, ще воюват докато искат. Ти коя част от България ще дадеш на раша?

    Коментиран от #143, #155

    15:06 22.04.2026

  • 139 Констатация

    1 0 Отговор

    До коментар #135 от "Хахахаха":

    Тази война не е наша.

    15:07 22.04.2026

  • 140 Рублевка

    4 0 Отговор

    До коментар #135 от "Хахахаха":

    В Украйна те обявяват за предател, ако бандеровците ти харесат жилището или имаш друга собственост и спестявания. Оня ден убиха украински офицер на почти 60 години си запали апартамента да не му го вземат. Бандеровците го подгониха го и го застреляха.

    15:08 22.04.2026

  • 141 КАКВА ПОМОЩ? Я ЧЕТЕТЕ ДОЛУ:

    5 1 Отговор
    "Най-богатият човек в Украйна купи апартамент в Монако за рекордните 550 млн. долара." - Тези хора наистина ли се нуждаят от помощ?????

    Бедна България взема външни държавни дългове за да "помагаме" на Украйна.

    Има една народна приказка:

    БОЛЕН, ЗДРАВ НОСИ.

    Коментиран от #144

    15:08 22.04.2026

  • 142 Хахахаха

    10 6 Отговор

    До коментар #133 от "Объркал си се":

    Няма пропаганда пич. Не искате да помагате, добре. Субсидиите за България от Европа се пренасочват към Украйна. Няма проблем. Той и орбан викаше, да не го плашат, ама субсидии не получи.

    Коментиран от #147, #151, #153

    15:10 22.04.2026

  • 143 Констатация

    1 0 Отговор

    До коментар #138 от "Хахахаха":

    Или докато могат?

    Коментиран от #145

    15:10 22.04.2026

  • 144 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #141 от "КАКВА ПОМОЩ? Я ЧЕТЕТЕ ДОЛУ:":

    Аха. Е те и нашите олигарси имат апартаменти навсякъде, ама ЕС ви дава субсидии?

    15:11 22.04.2026

  • 145 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #143 от "Констатация":

    Ами все пак, ще видим кой ще издържи повече. Аз до колкото знам, ЕС има много повече пари от раша.

    Коментиран от #148, #158

    15:11 22.04.2026

  • 146 Еми тоя

    4 0 Отговор

    До коментар #134 от "Кая си отмъщава":

    Хрусчов също е бил хазарин, за това е освободил цялата фашистка орда, бендеровци от концлагерите на Сталин. НО, това е било голяма историческа грешка на СССР тогава. Виждаме, какво става днеска! Тези пак се вдигнаха и искат цяла Европа пак да удавят в кръв и за какво? Ревизионисти са. Страдат, че дедите им не са успели да наложат фашизма по света и да ни премахнат и нас... Славяните при тях са били също за унищожение... Не ме учудват днешните потомци на тези фашисти. Това изглежда не се лекува, то си им е в тъпите глави... Ама защо милиони и може би днес даже милиарди ще умрат заради техните психопатски убеждения? Всички фашисти завинаги в затворите, само така ще се отървем от световна война!

    15:14 22.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Констатация

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Хахахаха":

    Има пари, но няма ресурси.

    15:16 22.04.2026

  • 149 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Панфлет":

    Да чета ли Оруел, 1984, още не съм го чела.

    15:16 22.04.2026

  • 150 Пенсионер 69 годишен

    5 1 Отговор

    До коментар #137 от "Хахахаха":

    Какво загубихме от ЕС?
    1. Четири реактора на АЕЦ Козлодуй;
    2. Българския поток стана турски поток;
    3. Почти построената АЕЦ Белене беше съборена;
    Какво спечелихме от ЕС?
    1. Няколко души от България получават огромни заплати в ЕП, които ние им плащаме с вноските си;
    2. Правото да работим в турски фирми в ЕС;
    3. От "хубав" живот България загуби половината си население.

    15:16 22.04.2026

  • 151 Офффф

    2 1 Отговор

    До коментар #142 от "Хахахаха":

    Ма що бе, Курабийката не помага ли, 😂😂

    15:18 22.04.2026

  • 152 С добросъседските отношения

    5 2 Отговор
    Cибига нещо ни намеква, заплашително . Меко казано ни заплашва. При положение , че Украйна не е член на ЕС , на какво основание, всички трябва да им бъдат длъжни, да ги подкрепят и да им дават пари. Не желая Украйна да бъде част от ЕС.

    15:20 22.04.2026

  • 153 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #142 от "Хахахаха":

    Явно си хохохолска шлюю хаа под прикритие щом толкова се кефиш .

    Коментиран от #156

    15:24 22.04.2026

  • 154 Евроатлантик

    10 1 Отговор
    Радев днес каза ясно, че България ще подкрепя Украйна докато трябва...

    15:26 22.04.2026

  • 155 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #138 от "Хахахаха":

    Лапуркай бе тръбар ,много превъзбуден ми се виждаш мрррршооо !

    15:26 22.04.2026

  • 156 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #153 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Шлюю хаа не съм ,но съм небинарен член на управителното бюро на ПП-ДБ .

    15:32 22.04.2026

  • 157 Никъде

    1 0 Отговор
    не намерих какво съдържа сутляжът обещан от Андрешко Гяуров на зеленясалото блатно чудовище.

    15:34 22.04.2026

  • 158 Ти добре ли си със здравето?

    4 0 Отговор

    До коментар #145 от "Хахахаха":

    Отивай да се прегледаш.
    Я чети по-долу какви "пари" имал ЕС, то едно е да печаташ хартийки, а съвсем друго какво стои зад тях:

    ""Луфтханза" отменя 20 000 полета до октомври заради високи разходи за гориво.."

    Това ли са ти големите пари на ЕС?

    15:49 22.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания