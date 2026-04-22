Сибига: Украйна очаква България да запази подкрепата си за Киев

Украйна изрази очакване България да запази последователната си подкрепа към Киев по ключови въпроси, заяви външният министър Андрий Сибига, цитиран от Укринформ, предава БТА.

По думите му Украйна разчита на устойчивост в позицията на София - както по отношение на териториалната цялост на страната, така и по въпроса за бъдещото ѝ членство в Европейски съюз.

Сибига подчерта значението на добросъседските отношения и отбеляза, че всички държави членки на ЕС имат ангажименти в рамките на общата външна политика.

Той допълни, че Киев остава отворен за сътрудничество с европейските си партньори.