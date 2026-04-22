Киев очаква ЕС да одобри нов пакет санкции срещу Русия

Украйна е получила „окуражаващи сигнали“, че Европейски съюз ще одобри 20-ия пакет от санкции срещу Русия, заяви външният министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
По думите му новите мерки трябва да бъдат по-широки и да засегнат ключови елементи от руската икономика, включително индустрията, т.нар. „сенчест флот“ и морските услуги.
В същото време Словакия заяви, че няма да подкрепи санкциите без гаранции за възобновяване на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“.
Словашкият външен министър Юрай Бланар посочи обаче, че Братислава не възразява срещу предоставянето на заем от 90 млрд. евро на Украйна от ЕС.
Президентът Володимир Зеленски съобщи, че ремонтите по „Дружба“ са приключили и тръбопроводът е готов за подновяване на работа, след като транзитът бе спрян през януари заради щети, причинени според Киев от руски удари.
Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че забавя възстановяването на доставките - обвинения, които Киев отхвърля.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ни съ наядоха
14:34 22.04.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #31, #35, #42
14:34 22.04.2026
4 Бранник
14:34 22.04.2026
5 Сега!
Коментиран от #46
14:35 22.04.2026
6 Манията за величие на маскалите
А можеха да са като Дубай!
14:36 22.04.2026
7 Наблюдател
30 си сребърника броеше
С бяло си нос пудреше
Бели кахъри обсъждаше и ...
Бяло бъдеще обещаваше.
Кафяв се оказа коня му,
Кафяв и панталоня му,
С кафяво-бандерска политика
Настъпал е успешно мотика.
Белобради хора му казваха,
И път правилен показваха
- Бял байрак бързо да извади,
Щот бял ден няма да свари.
Но за целта се изискват "топки",
а той ги изгуби в нощта потна
когато капакът на пианото хлопна.
Коментиран от #18, #21
14:36 22.04.2026
8 Варна 3
14:36 22.04.2026
9 Смехотворно
Или може би си ги изсмуквате от пръстите в движение.
14:36 22.04.2026
10 Урсула фон дер Лайен, председател
14:36 22.04.2026
11 Варна 3
14:37 22.04.2026
12 Гориил
14:37 22.04.2026
13 Тука 5 дръти русодебила драскат
Толкова са русодебилите!
14:39 22.04.2026
14 Даскаля
14:39 22.04.2026
15 Брей брей
14:39 22.04.2026
16 Крайно време е
Коментиран от #48
14:39 22.04.2026
17 Казах вече
14:41 22.04.2026
18 Румен Радев, политик
До коментар #7 от "Наблюдател":Русия е пълната скръб ☝️
Кви байряци, кви пет рубли ....
Да се прибира дома и не смее покаже повече, че едни F-16 Block 70 питат за нея !!! 😁
Коментиран от #24
14:42 22.04.2026
19 Свети Кибик-Юродив
14:43 22.04.2026
20 Ново двайсе
14:43 22.04.2026
21 Пръцко
До коментар #7 от "Наблюдател":Жалък си, но и противен - като кал под ноктите... :))
14:44 22.04.2026
22 Даскала
14:45 22.04.2026
23 цъ цъ цъ
14:46 22.04.2026
24 Тремп Нобелов Епщайнски
До коментар #18 от "Румен Радев, политик":Няма да повярваш, кой най-много купува рубли и юани. Ще те светна-УСА.
А дълговете им ще ги плащат слугите им, които за жълти стотинки продават и майка си, и баща си.
14:46 22.04.2026
25 Курабийката
До коментар #1 от "Варна 3":Слава буферайне, машата на англосакса😂🤣
14:48 22.04.2026
26 Тома
Коментиран от #27
14:48 22.04.2026
27 Офффффф
До коментар #26 от "Тома":Иска на каймановите острови 🏝️
Коментиран от #30
14:49 22.04.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хайо
14:57 22.04.2026
30 Ма ща изедът
До коментар #27 от "Офффффф":Кайманите там бе...!?!?!!?
14:57 22.04.2026
31 Урсул фон РептиЛайнян🐍
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Усрайнско 💩,ходи си у скапания ти ционистко -бандерясал кенеф 404 и там си квичи колко щеш Слава на кой си искаш.
14:58 22.04.2026
32 Бялджип
15:01 22.04.2026
33 охохох
Коментиран от #51
15:04 22.04.2026
34 стоян георгиев
Коментиран от #41
15:05 22.04.2026
35 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Слава на Русия!
долу уср@йна
15:07 22.04.2026
36 КОШМАР
15:07 22.04.2026
37 Ццц
15:13 22.04.2026
38 Анонимен
15:17 22.04.2026
39 Това прасе
15:23 22.04.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "стоян георгиев":Европа ядоса Тръмп и той поискал кодовете на ракетите да изпепели Париж, Брюксел и Берлин. Крещял ужасно. Едвам го укротили военните.
15:26 22.04.2026
42 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Мразим фашистката хунта! Не ти ли е ясно? Виж, колко минуса имаш.
Коментиран от #49
15:28 22.04.2026
43 Бен Търпин
15:30 22.04.2026
44 КОЛЬО ПАРЪМА
15:31 22.04.2026
45 демократ
15:57 22.04.2026
46 Лука
До коментар #5 от "Сега!":Време е рашистите да си ходят !
Коментиран от #47
16:32 22.04.2026
47 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #46 от "Лука":време е русофобите да бъдат позорно изгонени от България заедно с чаветата си!
Коментиран от #50
16:36 22.04.2026
48 Лука
До коментар #16 от "Крайно време е":Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фащизма !
16:37 22.04.2026
49 Лука
До коментар #42 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Каквото и име да си пишеш няма да си сред работническия елит на русия !
16:39 22.04.2026
50 Лука
До коментар #47 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":Няма да се получи ,фашистите да останат в България !
16:42 22.04.2026
51 Лука
До коментар #33 от "охохох":Не може нямаме такъв микроскоп !
16:45 22.04.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
16:53 22.04.2026