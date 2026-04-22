Киев очаква ЕС да одобри нов пакет санкции срещу Русия
Киев очаква ЕС да одобри нов пакет санкции срещу Русия

22 Април, 2026 14:31, обновена 22 Април, 2026 14:33 1 092 52

Сибига говори за „окуражаващи сигнали“, но Словакия поставя условия заради „Дружба“

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е получила „окуражаващи сигнали“, че Европейски съюз ще одобри 20-ия пакет от санкции срещу Русия, заяви външният министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му новите мерки трябва да бъдат по-широки и да засегнат ключови елементи от руската икономика, включително индустрията, т.нар. „сенчест флот“ и морските услуги.

В същото време Словакия заяви, че няма да подкрепи санкциите без гаранции за възобновяване на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“.

Словашкият външен министър Юрай Бланар посочи обаче, че Братислава не възразява срещу предоставянето на заем от 90 млрд. евро на Украйна от ЕС.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че ремонтите по „Дружба“ са приключили и тръбопроводът е готов за подновяване на работа, след като транзитът бе спрян през януари заради щети, причинени според Киев от руски удари.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че забавя възстановяването на доставките - обвинения, които Киев отхвърля.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ни съ наядоха

    41 5 Отговор
    По евтино щеше да излезе Русия да ги прибере и живота да продължи. Тези като ромите само на помощи карат, и като не им дадеш си расист.

    14:34 22.04.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    8 48 Отговор
    Слава Украини!

    Коментиран от #31, #35, #42

    14:34 22.04.2026

  • 4 Бранник

    9 40 Отговор
    Време е да върнем ЗЗД /Закона за Защита на Държавата/ от 30-те години, защото е възможно руските еничари пак да гръмнат някоя църква!

    14:34 22.04.2026

  • 5 Сега!

    38 6 Отговор
    Време е Украйна да получи Сарматче с атомче!

    Коментиран от #46

    14:35 22.04.2026

  • 6 Манията за величие на маскалите

    9 32 Отговор
    винаги в историята е завършвала с мизерия!
    А можеха да са като Дубай!

    14:36 22.04.2026

  • 7 Наблюдател

    33 9 Отговор
    Зелен клоун на бял кон седеше
    30 си сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    Но за целта се изискват "топки",
    а той ги изгуби в нощта потна
    когато капакът на пианото хлопна.

    Коментиран от #18, #21

    14:36 22.04.2026

  • 8 Варна 3

    11 11 Отговор
    Да живее Киевска Рус!

    14:36 22.04.2026

  • 9 Смехотворно

    18 6 Отговор
    Пуснете ги тези санкции наведнъж, какво ги влачите с години?
    Или може би си ги изсмуквате от пръстите в движение.

    14:36 22.04.2026

  • 10 Урсула фон дер Лайен, председател

    17 5 Отговор
    Първо Киев и Зелката спрат да бръщолевят за преговори, пък ЕС ще помисли. Не ми казвай кво да правим, ферхщен ? ☝️

    14:36 22.04.2026

  • 11 Варна 3

    7 29 Отговор
    Ядрените слънца ще грейнат над Москва, това ги чакат руснаците.

    14:37 22.04.2026

  • 12 Гориил

    20 4 Отговор
    Англия кара всички да плащат за нейния просперитет.

    14:37 22.04.2026

  • 13 Тука 5 дръти русодебила драскат

    7 22 Отговор
    Защо русофилската партия на Малинов не може да набере 0,1 процента на изборите?
    Толкова са русодебилите!

    14:39 22.04.2026

  • 14 Даскаля

    6 19 Отговор
    Ще я уморат тая русия! На путинка легото не се подрежда, но пък доминото се разпада!

    14:39 22.04.2026

  • 15 Брей брей

    17 4 Отговор
    Тоя как се е нахилил, не е истина. Златно биде и за него, обещано от белоноско.

    14:39 22.04.2026

  • 16 Крайно време е

    22 4 Отговор
    да се приключи веднъж завинаги с фашистката бандеровскща сган на зеленото , крадливо наркоманче! Украинкият народ не е виновен , но за съжаление търпи кокаиновия наглец!

    Коментиран от #48

    14:39 22.04.2026

  • 17 Казах вече

    15 4 Отговор
    Укрия е чао

    14:41 22.04.2026

  • 18 Румен Радев, политик

    7 22 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Русия е пълната скръб ☝️
    Кви байряци, кви пет рубли ....
    Да се прибира дома и не смее покаже повече, че едни F-16 Block 70 питат за нея !!! 😁

    Коментиран от #24

    14:42 22.04.2026

  • 19 Свети Кибик-Юродив

    6 16 Отговор
    Орбан беше главната пречка. Фицо е далеч по-умерен и никога не е "играл" за Кремъл, както унгарският ром. Парите отиват за Украйна.

    14:43 22.04.2026

  • 20 Ново двайсе

    15 0 Отговор
    Вече не трият, прекъсват връзката преди да постнеш. Демократично нали…

    14:43 22.04.2026

  • 21 Пръцко

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Жалък си, но и противен - като кал под ноктите... :))

    14:44 22.04.2026

  • 22 Даскала

    5 15 Отговор
    Кви санкции бря! Русията нема веке ничто! Само кал и рускини за продан!

    14:45 22.04.2026

  • 23 цъ цъ цъ

    10 1 Отговор
    тази мазна гнида ли е на показ днес - вафли.бг.

    14:46 22.04.2026

  • 24 Тремп Нобелов Епщайнски

    10 1 Отговор

    До коментар #18 от "Румен Радев, политик":

    Няма да повярваш, кой най-много купува рубли и юани. Ще те светна-УСА.
    А дълговете им ще ги плащат слугите им, които за жълти стотинки продават и майка си, и баща си.

    14:46 22.04.2026

  • 25 Курабийката

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Слава буферайне, машата на англосакса😂🤣

    14:48 22.04.2026

  • 26 Тома

    7 2 Отговор
    Значи сибига иска на 20 ката да му влезе на ЕС с тези санкции

    Коментиран от #27

    14:48 22.04.2026

  • 27 Офффффф

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тома":

    Иска на каймановите острови 🏝️

    Коментиран от #30

    14:49 22.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хайо

    8 1 Отговор
    Лудостта няма граници .19 пакета не помогнаха ,но сега 20 щял да помогне.Ако ЕС може без Русия ,защо не затвори границата направо с русия ? Какъв е проблема ? Но народа на ЕС е глупав и си играем с 5-15 ,сега 20 ,после 35

    14:57 22.04.2026

  • 30 Ма ща изедът

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Офффффф":

    Кайманите там бе...!?!?!!?

    14:57 22.04.2026

  • 31 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Усрайнско 💩,ходи си у скапания ти ционистко -бандерясал кенеф 404 и там си квичи колко щеш Слава на кой си искаш.

    14:58 22.04.2026

  • 32 Бялджип

    3 0 Отговор
    Те вече одобриха 20-тия пакет

    15:01 22.04.2026

  • 33 охохох

    10 1 Отговор
    Русите може да ги хванете за пакета.С две ръце и да го поемете дълбоко,едн0ро3и!

    Коментиран от #51

    15:04 22.04.2026

  • 34 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Британския Мирър пише ,че оранжевият ненормалник Тръмп преди седмица е поискал кодовете за изстрелване на ядрените ракети,но на това негово искане американските генерали от Пентагона и ген.щаба не само са му отказали,но и са го заплашили про подобни претенции и действия от.негова страна за разпалване на ядрен конфликт дори с арест на Тръмп и сваляне от поста като неадекватен и неспособен да изпълнява задълженията си и предаване на правомощията му на вицепрезидента Ванс..

    Коментиран от #41

    15:05 22.04.2026

  • 35 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Слава на Русия!
    долу уср@йна

    15:07 22.04.2026

  • 36 КОШМАР

    11 1 Отговор
    ВЪРВИ ВОЙНА ПРИ ТЯХ ТЕ СЕ ШМАТКАТ ПО ЕКСКУРЗИИ. А ДЖЕНДЪРИТЕ ПРАЩАТ ПАРИ САМО И САМО ДА НЕ СПИРА ВОЙНАТА

    15:07 22.04.2026

  • 37 Ццц

    9 1 Отговор
    Три статии за този идьот - албинос и все с очаквания към някой. И това само за днес. Утре какво ново ще иска?

    15:13 22.04.2026

  • 38 Анонимен

    9 1 Отговор
    Докога ще плащаме?

    15:17 22.04.2026

  • 39 Това прасе

    6 0 Отговор
    Киевляните ще го обесят, както иракчаните обесиха Тарик Азиз, тения външен.

    15:23 22.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахаха!🎺🥳😀

    7 1 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Европа ядоса Тръмп и той поискал кодовете на ракетите да изпепели Париж, Брюксел и Берлин. Крещял ужасно. Едвам го укротили военните.

    15:26 22.04.2026

  • 42 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Мразим фашистката хунта! Не ти ли е ясно? Виж, колко минуса имаш.

    Коментиран от #49

    15:28 22.04.2026

  • 43 Бен Търпин

    9 2 Отговор
    Киев вече да не очаква нищо....и всички украинци марш да вадите руски паспорти

    15:30 22.04.2026

  • 44 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 2 Отговор
    Киев ще яде Лапад с ориз

    15:31 22.04.2026

  • 45 демократ

    2 1 Отговор
    Русия е поразила украинско пристанище и електроцентрала – 380 хиляди са без ток, също и два завода за дронове.

    15:57 22.04.2026

  • 46 Лука

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сега!":

    Време е рашистите да си ходят !

    Коментиран от #47

    16:32 22.04.2026

  • 47 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Лука":

    време е русофобите да бъдат позорно изгонени от България заедно с чаветата си!

    Коментиран от #50

    16:36 22.04.2026

  • 48 Лука

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Крайно време е":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фащизма !

    16:37 22.04.2026

  • 49 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Каквото и име да си пишеш няма да си сред работническия елит на русия !

    16:39 22.04.2026

  • 50 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Няма да се получи ,фашистите да останат в България !

    16:42 22.04.2026

  • 51 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "охохох":

    Не може нямаме такъв микроскоп !

    16:45 22.04.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Сега ПРОГРЕСИВНИТЕ ша лапат прогресивно комисионните от оръжията за Украйна.

    16:53 22.04.2026

