Киев очаква ЕС да одобри нов пакет санкции срещу Русия

Украйна е получила „окуражаващи сигнали“, че Европейски съюз ще одобри 20-ия пакет от санкции срещу Русия, заяви външният министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По думите му новите мерки трябва да бъдат по-широки и да засегнат ключови елементи от руската икономика, включително индустрията, т.нар. „сенчест флот“ и морските услуги.

В същото време Словакия заяви, че няма да подкрепи санкциите без гаранции за възобновяване на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“.

Словашкият външен министър Юрай Бланар посочи обаче, че Братислава не възразява срещу предоставянето на заем от 90 млрд. евро на Украйна от ЕС.

Президентът Володимир Зеленски съобщи, че ремонтите по „Дружба“ са приключили и тръбопроводът е готов за подновяване на работа, след като транзитът бе спрян през януари заради щети, причинени според Киев от руски удари.

Унгария и Словакия обвиниха Украйна, че забавя възстановяването на доставките - обвинения, които Киев отхвърля.