Москва: Глупаво е да се твърди, че Русия печели от блокадата на Ормузкия проток

Настоящото състояние на корабоплаването в Ормузкия проток и военноморската блокада на Иран от страна на САЩ оказват влияние и върху Русия, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Панкин пред репортери в централата на ООН.

„Разбира се, това засегна всички; би било глупаво да се каже, че Русия не е засегната“, каза той. „Хората гледат на това само в едно измерение - че като износител на петрол, Русия само печели от това. Първо обаче, високите цени намаляват търсенето. Второ, цените на горивата, торовете и много други неща се покачват. Това ни прави уязвими, защото внасяме много и те ще стават по-скъпи. В същото време със сигурност сме горе-долу самодостатъчни.“

Според Панкин настоящата ситуация е изключително тежка. „Тази криза е сравнима с големите кризи, които са се случили през последните 50-60 години“, добави заместник-министърът на външните работи.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи военноморската си блокада на Ислямската република, докато не бъде постигнато окончателно споразумение. Впоследствие Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че Иран е затворил пролива, докато военноморската блокада на САЩ не бъде напълно отменена. Корпусът призова корабособствениците стриктно да спазват иранските препоръки и определи изявленията на президента на САЩ относно ситуацията в Ормузкия проток като „недостоверни“.