Москва: Глупаво е да се твърди, че Русия печели от блокадата на Ормузкия проток

23 Април, 2026 05:30, обновена 23 Април, 2026 05:39 452 7

Със сигурност сме горе-долу самодостатъчни, но и уязвими от случващото се, заяви зам. министърът на МВнР на Русия Александър Панкин

Москва: Глупаво е да се твърди, че Русия печели от блокадата на Ормузкия проток - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Настоящото състояние на корабоплаването в Ормузкия проток и военноморската блокада на Иран от страна на САЩ оказват влияние и върху Русия, заяви руският заместник-министър на външните работи Александър Панкин пред репортери в централата на ООН.

„Разбира се, това засегна всички; би било глупаво да се каже, че Русия не е засегната“, каза той. „Хората гледат на това само в едно измерение - че като износител на петрол, Русия само печели от това. Първо обаче, високите цени намаляват търсенето. Второ, цените на горивата, торовете и много други неща се покачват. Това ни прави уязвими, защото внасяме много и те ще стават по-скъпи. В същото време със сигурност сме горе-долу самодостатъчни.“

Според Панкин настоящата ситуация е изключително тежка. „Тази криза е сравнима с големите кризи, които са се случили през последните 50-60 години“, добави заместник-министърът на външните работи.

По-рано иранският външен министър Абас Арагчи обяви отварянето на Ормузкия проток за търговско корабоплаване. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще продължи военноморската си блокада на Ислямската република, докато не бъде постигнато окончателно споразумение. Впоследствие Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви, че Иран е затворил пролива, докато военноморската блокада на САЩ не бъде напълно отменена. Корпусът призова корабособствениците стриктно да спазват иранските препоръки и определи изявленията на президента на САЩ относно ситуацията в Ормузкия проток като „недостоверни“.


  • 1 Вашето мнение

    1 3 Отговор
    Ако ние европейците не си свалим розовите очилца, дето сме сложили, не прогледнем и не изритаме бюрократите русофоби в ес скоро не само, че няма да летим, ами и всички ще пляскаме пидалите. Русия е огромна страна с ресурси от цялата менделеева таблица и тя си се оправя.

    Коментиран от #2, #5

    05:47 23.04.2026

  • 2 Еврюпеперунгел

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Нищо друго не е по-важно от това моите права да бъдат запазени.

    05:48 23.04.2026

  • 3 Така е

    0 2 Отговор
    Москва не печели от скъпия петрол,защото е реекспортьор!

    05:49 23.04.2026

  • 4 Според

    1 0 Отговор
    Москва е "глупаво да се твърди че Русия печели от ситуацията в Ормуз" но копейките по форумите го твърдят постоянно. Защо ли?

    Коментиран от #7

    05:55 23.04.2026

  • 5 Демократична Република Конго

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    също е огромна страна с цялата менделеевата таблица и е също толкова мизерна като Раша, затова хората бягат оттам в "загниващия Запад". Когато видя масова миграция на западноевропейци към Русия, тогава ще повярвам че в Русия е толкова приятно. Освен това съм бил в Русия и мога да сравня мизерията там само с това което съм виждал в Индия

    05:58 23.04.2026

  • 6 Всъщност

    0 0 Отговор
    всички големи печелят милиарди в момента, губи само крайния потребител

    06:00 23.04.2026

  • 7 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Според":

    Като се вдигне цената на вазелина, ще запееш друга песен! Стенейки!

    06:01 23.04.2026

