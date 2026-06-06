Предлагат над 200 избити тракийски деца да бъдат канонизирани в светци

Избитите преди 113 години в местността „Илиева нива“ в Източни родопи над 200 тракийски деца да бъдат канонизирани в светци. Това предложение са внесли в Светия синод на БПЦ от Съюза на Тракийските дружества и Тракийският научен институт, съобщи бТВ.
То стана ясно по време на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“ – 2026, посветен на 30 години от откриването на Мемориалния комплекс и обединен от посланието: „Памет – Духовност – Приемственост“.
На поклонението на „Илиева нива“ днес присъства президентът на Република България Илияна Йотова, която нарече мястото, пропито с кръв „голгота на тракийските деца“.
„И ако сме научили урока си, един от тях е – да помним. И да не затваряме голямата книга на славната бълагрска история , в която всяка страница има и трагедия, но има и величие“, с тези думи президентът на Република България се обърна към хората, дошли на Националния младежки тракийски събор.
„Ние знаем какво е памет. 113 години предаваме тази памет от поколение, на поколение“, каза още Йотова в словото си.
Преди „Илиева нива“ президентът посети Антична вила „Армира“, където беше посрещната от кмета на община Ивайловград Диана Овчарова.
Йотова разгледа вилата и присъства на концерт на хор „Кантикус де Орис“, с диригент Дорис Хофман.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е полткоректно
Коментиран от #11
17:01 06.06.2026
2 Mатей
17:05 06.06.2026
3 ТРАКИЕЦ
ДОСВИДАНИЕ СЛИВНИШКА $ЛИ ВО!
17:06 06.06.2026
4 Дориана
Коментиран от #51
17:06 06.06.2026
5 Иванов
Коментиран от #38
17:07 06.06.2026
6 как само 200 ???
17:09 06.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Неофит
Коментиран от #12
17:13 06.06.2026
9 Пука Ми !
И На Тях !
17:17 06.06.2026
10 Хм…
Коментиран от #35
17:17 06.06.2026
11 Кой уби 200 деца.
До коментар #1 от "Не е полткоректно":Нито дума..Трябва да помним..но трябва да кажем кои са убийците..има го в интернет..не е тайна скрита под камък..През 1913г. редовна османска-турска войска избива пеленачета, скрите на южния бряг на Арда..Възможно ще се намери някой който ще нарече това мит, както се случило с Батак..и дори ще има спонсори..нпо-та..
17:19 06.06.2026
12 Ако Нямаш !
До коментар #8 от "Неофит":Акъл в Главата !
Няма Кой ?
Да ти освети !
Пътя !
17:20 06.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 От Комунисти уроци абсолютно Не,
200 Деца преди 113 г., а Фамилиите които са разделени и унищожени, принудени да се мразят един друг защото едните Комунисти, другите Богаташи и т.н.,
Родители които мълчат, история която остава неразказана, открадната Земя която е върната след 45 г. за да бъде продадена на безценица, Фамилии които никога няма седнат на една маса заедно?
Проклети да сте во век и веков за нова което сторихте на Българите и България.
Не мразя никой, каквото е било, било!
🇧🇬Прошка и Християнствo ще спаси Българите и България от червената чума.🇧🇬
17:22 06.06.2026
15 Най-важното е
Коментиран от #25
17:22 06.06.2026
16 Комунистин
17:23 06.06.2026
17 защо трябва
До коментар #7 от "Учуден":ще нараним чувства на наследници на тези убийци..никак не е добре..все пак сме в ЕС..и трябва да помним избирателно..Примерно вече не можеш да кажеш турско робство..коректно според нпо -та било владисчество..направо романтично..или клането в Батак..вече е мит..според платени медии..
Коментиран от #18, #31
17:24 06.06.2026
18 Хм…
До коментар #17 от "защо трябва":Робство е утвърденият термин от време оно. Но не е било робство, щом имаш право на собственост, строиш църкви, училища, читалища, издаваш вестници, не те продават като крепостен селянин, не те залагат на комар. Владичество е, в много случаи непоносимо жестоко, но не е робство. Сред роби личности като Ботев, Левски, Бенковски, Каравелов, Волов, Каблешков не биха се появили.
Коментиран от #30, #63
17:30 06.06.2026
19 Добре че стана президент
Къде си се чесала до сега?
От теб госпожо само фалш се стича!
Противно женище!
17:30 06.06.2026
20 БУКВАТА "Ч"
На 17 май 2026 г. се навършват 150 години от Бояджишкото клане на 1955 Българи и Кървавото хоро на деца от село Бояджик, Ямболско, родното село на дядото на Бащата на компютъра Джон Атанасов.Предлагаме ви един римейков обзор на тези трагични събития, като анонсираме с просвещението ви какви са потърпевшите Българи в тях!
17:31 06.06.2026
21 Език мой, враг мой
17:32 06.06.2026
22 И какво те учидва
До коментар #7 от "Учуден":Автора явно преписва от нета без да полага собствени усилия. Ми той може би дори не е в България. Съжалявам. ...
17:33 06.06.2026
23 БУКВАТА "Ч"
Здравейте приятели... днес е 17 май, още една незабравима дата от ТУРСКОТО РОБСТВО в България, защото само един робовладелец може да се разпорежда така с човешките животи, може да убива безнаказано и да решава кой ще живее, кой ще умре и кой да бъде даден на турски семейства за роб или робиня.
На този ден се навършват 146 години от Бояджишкото клане и Кървавото хоро на 50 деца от село Бояджик, Ямболско.
Кървавото хоро е кулминацията на Бояджишката буна.
Всичко е опожарено, разрушено, разграбено. Според исторически анализи на чужди дипломати “никой, който не е видял лично последствията от изгореното село, не може да си представи колко страшно бедствие го е сполетяло.”
17:34 06.06.2026
24 БУКВАТА "Ч"
По време на празника владеещият околните села Едем ага нападнал селото със своите черкези, които започнали издевателства и грабежи. За да имат време да избягат по околните села, селяните поставили стража в покрайнините на селото. По този повод било докладвано на Шефкет паша, който се намирал в Сливен, че в Бояджик се готви бунт.
Така на 17 май 1876 г. той с един табор башибозуци отива в Бояджик и започва погром над селото.
Голяма част от населението се укрива в местната църква, но тя била обстрелвана със снаряди, затова укрилите се вътре били принудени да излязат. Започва зверското им физическо изтребление. Убити са десетки мъже, жени и деца.
17:35 06.06.2026
25 Гост
До коментар #15 от "Най-важното е":Важно е да помним историята, за да не се повтаря.
17:36 06.06.2026
26 Сатана Z
17:36 06.06.2026
27 БУКВАТА "Ч"
Пашата обявил, че ако му изиграят хубаво българско хоро, ще ги пощади. С надежда да се спасят, младите се съгласили. Музиката засвирила и те заиграли тежко сватбено хоро. Със звуците на кавала започнало и свистенето на ятаганите, децата по едно падали посечени. Турците не позволявали на никое да напусне хорото. Така последните е трябвало да играят върху телата на своите братя, сестри или приятели... След това турските заптиета с пищов доубиват всеки от упор.
17:37 06.06.2026
28 БУКВАТА "Ч"
Цялото имущество на бояджичени станало плячка на башибозуците. Девойките и жените, които не са избити са озлочестени и дадени на турски семейства за робини. Бояджишкото клане е определено от историците като трето по броя на жертвите след Баташкото и Старозагорското и като второ по жестокост клане след Баташкото.
17:37 06.06.2026
29 Кой пиар те подучи
Коментиран от #37
17:38 06.06.2026
30 Гост
До коментар #18 от "Хм…":Имали са собственост дотолкова, че ако спрат да обработват земята тя им бива отнета и дадена на друг, без обезщетение.
А докато я обработват, плащат 50% данък от изкараното.
И всичкото, защото все някой е трябвало да изкарва храна за ония, с ятаганите.
17:39 06.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Якото турско "съжителство"
След успехите ни в Балканската война( главно на България с превземането на Одрин) и завистта на съседите ни, започва Междусъюзническата война между България от една страна - Гърция и Сърбия от друга. Когато с.г. румънска войска „атакува“ несъществуващ български противник, завзема северната част на страната и нахлува в Софийското поле. Турция внимателно следи развоя на събитията. Възползва се от отсъствието на българска войска в Тракия и на 30 юни 1913 г. нейната армия преминава установената от Лондонския мирен договор нова граница по линията Мидия-Енос и започва геноцида над тракийските българи от редовната турска армия. Избити са 60 000 мъже,жени и деца. С каквото могат да носят на гръб,пеша, на 150 км. са прогонени над 400 000 души. Повсеместни безчинства и издевателства. Унищожени са църкви и 280 български училища...
Става въпрос за геноцид, който е осъществен от официалните турски власти, използвали турската редовна армия. Става дума за зверства, които човек трудно може да си представи. Отнемани са деца, размествани са по турски селища и др. Заграбени около 3 милиона и 500 хиляди декара частна българска земя. Това е престъпление срещу човечеството. С две международни конвенции то се третира като най-тежко престъпление и за него няма давност. По данни на външно министерство на Царство България малко преди Балканската война само в Тракия българите са били
Коментиран от #33
17:41 06.06.2026
33 Якото турско "съжителство"
До коментар #32 от "Якото турско "съжителство"":..По данни на външно министерство на Царство България малко преди Балканската война само в Тракия българите са били около 450 хиляди. В Мала Азия са били няколко десетки хиляди. Става въпрос за над половин милион българско население...
17:41 06.06.2026
34 Фактите са Избирателни и Помним
Антихристи - Комунисти които преследват Християнската Вяра и Християнството в България, Фашисти които Преследват по Кръв, ДНК, евреи, цигани и Християни, Фашисти които преследват по Идеология - Комунисти.
Списъкът е толкова дълъг че няма свършване а България, България българино е Царство и място на Омразата.
Сега официално Мразим Руснаци и помагаме на Фашизоидната Хунта в Кийв.
Русия се разпада ката ден в медиите на професионалните предатели, а Отрепки и Професионални Предатели като Дайнов и сие, немогат да се надпишат как ruskies свършват ката ден.
България като Територия на Омразата.
Мразя ви вкупом, бял ден и хаир да не видите, в Ада да се мъчите во век и веков, към Властимащите.
17:42 06.06.2026
35 Най жестоките
До коментар #10 от "Хм…":Войни са религиозните и идеологическите, дават се много жертви неизбирателно
17:46 06.06.2026
36 БУКВАТА "Ч"
Днес някои продажни безродници се опитват да омаловажат ТУРСКОТО РОБСТВО и дори да го обявят за несъществуващо! Под диктовката на продали се на Анкара политици, депутати и министри, се пренаписват учебниците по история и литература и промиват мозъците на нашите деца.
„Робство е нямало, имало е някакво османско присъствие и българинът е живял добре и спокойно”???
А една мастита писателка-османистка, агент-доносник на ДС, се опита да ни убеди, че „турският спахия не бил чак толкова лош и вреден човек”/!?/…
Всъщност, това целят плановете „Йозал” и доктрината „Дълес” – народ без историческа памет, без добро образование, с ниска култура, народ на слуги и безотечественици…
Автор на статията: Таня Тсиолакиду
17:46 06.06.2026
37 Гост
До коментар #29 от "Кой пиар те подучи":Вълкът иска агнето да не помни какво е било.
500 г няма да бъдат забравени поне още 500 века.
А вие, поне приемете истината, че сте потомци на българи, насилствено потурчени.
17:46 06.06.2026
38 Без име
До коментар #5 от "Иванов":Не тя дава това предложение, но откъде акъл, че първо да прочетеш статията.
17:48 06.06.2026
39 Фъфлека Дилов Ви чака в
17:48 06.06.2026
40 Перо
17:48 06.06.2026
41 БУКВАТА "Ч"
Българите от това село са единствените, дръзнали да се вдигнат на въстание от равнинните села и цели пет дена да одържат свободна родната си свещена земя, която ще ги приюти и веднага извиси за светейшо възкресение след саможертвената ѝм вярност към заветите на Христа!
Децата и жените са събрани в църквата, а девойките са скрити в изкопан трап, покрит за маскировка с греди и слама. Селяните са по окопи и прикрития за отбрана.
Още при първите изстрели на оръдията един от снарядите улучил църквата и укрилите се в нея жени и деца загинали.
Не успели да се спасят и укрилите се в трапа 40 девойки. След като сламата пламнала, някои от тях изгорели живи, други били убити, а трети - изнасилени и продадени в робство.
След това боевете се пренесели по улиците. Много от къщите били изгорени, а оцелелите - ограбени. Много от бягащите по улиците се насочили към полето с надеждата да намерят спасение в избуялите жита, но и едните и другите били настигани от аскера и башибозуците и съсичани или разстрелвани.
17:49 06.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Интересно
Не премълчавай истината!
17:50 06.06.2026
44 Хм…
До коментар #42 от "Хм…":Черкезки
17:51 06.06.2026
45 Я глей ти
До коментар #42 от "Хм…":Милетът не гледа кръв и род. В османската империя турчин е бил всеки, който изповядва ислямът и се кланят на султанът.
17:52 06.06.2026
46 Ако беше останала Санстефанска България
Русия и България извоюваха свободата и установиха нова Санстефанска България но запада ни разбишка на княжество ,източна румелия
17:55 06.06.2026
47 Дан Блек
17:56 06.06.2026
48 За Баташкото Клане,
До коментар #42 от "Хм…":същият Ахмет Барутанлията (това защото Ахмед които е Помак излиза от село Барутин, от което е родом)
Българи изклани от помохамеданчени Българи.
Това е.
Коментиран от #57
17:57 06.06.2026
49 По времето на социализъма и след 1989
17:57 06.06.2026
50 Якото турско "съжителство"
До коментар #42 от "Хм…":Стига бе, вЕрно ли?
А как българите станаха помаци - мюсюлмани??
А от къде, защо и поради какво са тоя башибузук - мюсюлмани??
17:59 06.06.2026
51 Тая пък на всяко гърне
До коментар #4 от "Дориана":Мелодия
А стига се прави на каквато не си
Известна си яко
18:02 06.06.2026
52 Мисля че може
18:02 06.06.2026
53 зомбиран читател за войната в украйна
18:03 06.06.2026
54 Същият Ахмед Барутанлията
До коментар #31 от "Баташкото клане е извършено от":завършва живота си в спокойствие в Освободена България с Пенсия от Турция.
А на Майката на Васил Левски, Българската Държава отказва да даде Пенсия, сега се сетили че 200 деца били убити от Турците, след 113 години.
Коментиран от #58
18:03 06.06.2026
55 БУКВАТА "Ч"
18:04 06.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Якото турско "съжителство"
До коментар #48 от "За Баташкото Клане,":Не е това! Тия номера не минават!
Батачани не са клани от ислямизирани българи, а от османски башибозук - най-войнствените мюсюлмански народности в империята, преселили се в Родопите от Мала Азия и Албания – арнаутски башибозуци или накратко Арнаути. Турция осигурява на башибозуците само оръжие без заплата, за да може башибозукът, да се издържа от грабеж и убийства (колкото повече издивателства,толкова повече печалба), и да държи в подчинение християнския български народ.
Башибозукът е творение на Османската империя, нали така! Между другото (до колкото се знае) Ахмед Ага Барутанлията (Ахмед ага Касалицки ), сина му и целия му сой са ислямизирани гърци!
И всички отбягват да кажат най - важното - КЛАНЕТО В БАТАК Е ДЕЛО НА МЮСЮЛМАНИ!
18:05 06.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 БУКВАТА "Ч"
18:09 06.06.2026
60 Българо-мохамеданин помак
18:11 06.06.2026
61 Трябва неродените моми и юнаци
Да се обявят за светци
18:12 06.06.2026
62 БУКВАТА "Ч"
Бояджишко клане, където манипулаторите и фалшификатори мерзавци лъжат най – нагло за броя на жертвите и още малко да ги квалифицират като "жертви на битови скандали" както вече 35 години управниците на България и майце продавци крият престъпленията на циганите и разни емигранти:
"Бояджишкото клане е определено от историците като трето по броя на жертвите след Баташкото и Старозагорското и като второ по жестокост клане след Баташкото. В него загинават 170 души мъже, жени и деца, и 2-ма свещеници – Желязко Колев и Господин Иванов..."
В друга публикация на фалшификаторите
С възпоменателна церемония Бояджик ще отбележи 150 години от Бояджишкия бунт ни замайват с лажерно поетично съобщение тъй между другото за "десетки загубили живота си":
... Бояджишкият бунт остава една от най-трагичните страници в историята на Ямболския край. През май 1876 година десетки жители на Бояджик губят живота си в стремежа към свобода и справедливост по време на Априлското въстание.
Ето истински документи за турските зверства:
За "Кървавото хоро" в село Бояджик и жестоката история на едно клане! От всички учебници, с които съм работил, само един споменава клането в Бояджик, и той е за 7. клас! Тази история трябва да бъде поместена във всички учебници!
18:17 06.06.2026
63 провинциалист
До коментар #18 от "Хм…":Освен това не са били в северноамерикански памукови плантации, така че няма как да са били роби.
18:18 06.06.2026
64 БУКВАТА "Ч"
БОЯДЖИСКОТО КЛАНЕ Е БИЛО ПО-СТРАШНО ОТ БАТАШКОТО,НО НЯМАЛО ВАЗОВ ДА ГО ОПИШЕ!!!
Георги Анчев
ТИЯ ЗВЕРСТВА СА ГИ ОРГАНИЗИРАЛИ ЕВРЕИТЕ НЕ ОТОМАНЦИТЕ.
Зорка Атанасова
А разни историци тръгнали да ни убеждават че не е имало турско робство а тези клането в Батак и Бояджик и на други места в България какво са били бе продажни историци!
Svetoslav Dichev
Моят пра пра дядо е бил попа на селото, който е водил това кърваво хоро. Има книга "Бояджишкият бунт" на Александър Миланов.
Василка Желязкова
Ами Старозагорското клане с опожаряването и 12000 девойки робини по турските пазари,но само местните библиотеки съхраняват тази история, която упорито се мъчат да изтрият.
Yanushka Ruseva
И двамата ми пра, прадядовци по бащина линия са убити именно в това Бояджишко клане. Моята баба до последно преди да умре все ни разказваше за големия ужас, предадено от нейната майка и ни пееше най-тъжните песни за това време... Да, и ние имаме книгата "Бояджишкият бунт", където са и много от имената на загиналите. Доколкото знам, има две издания и е била издадена в доста малък тираж. Да, Джон Атанасов винаги много е държал да се знае, че неговите корени по бащина линия са български. Дори когато американският президент Джордж Буш - старши го награждава за откритието му, в речта си казва, че Джон Атанасов винаги много се е гордеел със своите български корени. Джон Атанасов има много други открития и изобретения, освен компютъра, разбира се -
18:19 06.06.2026
65 БУКВАТА "Ч"
все някой трябва да напомня на тоя народ за пътя и премеждията на дедите ни. Както Паисий Хилендарски,както Софроний Врачански - как се забравя такава история и такава смела майка,която не издава своя юнак и първа се хваща на хорото с думите: Отвори се земьо,погълни ме.
И въпреки зверствата на турците отново протягаме ръка и Душа към турците за опрощение с пасажи от споменатия по – горе постинг
"Петлешковден. Черната карма на турците, чиито предци закачаха на ченгел и заравяха живи Българите не даващи децата си за еничари. Предлагаме взаимно опрощение"
18:22 06.06.2026
66 БУКВАТА "Ч"
... Българите сме длъжни първи да си вземем прошка от другата страна – в случая от турците, въпреки че по всички човешки критерии и норми ние сме абсолютно потърпевшата страна, още и защото по трансепохалния сценарий на Българските Богове Те са планирали и дали тази черна отрицателна роля на перманентни душмани на Българите, на бившето тракийско нефеноменно племе турци, а нашите Свети Предци като преки подизпълнители на Божията драматизация "Българите и човешката цивилзация" в земен и в светейши режим перманентно са моделирали, възпитавали, контролирали и управлявали турците да бъдат такива каквито са станали в културно и цивилизационно отношение и да вършат всичко това, което са вършили и сторили връз Българите!
Българите сме длъжни първи да си вземем прошка от турците, още и защото с Божествения си произход, Божествена красота и хубост, с Божествения си интелект и културно и цивилизационно величие Българите сме предизвикали перманентната дълбока завист, ревност, омраза и ненавист на нефеноменното безкултурно бивше тракийско племе турки, тюрки, турци към нас.
Затова е и толкова непонятната за непосветените висша тайна доктрина на Богомилите от Всемирното Бяло Братство, че накрая на Божията драматизация всички – всички до един!!!, ще бъдат спасени, защото са знаели отлично, че всичките наши върли врагове и душмани от всички племена, са техни генетични родственици задължително от Божия Български жречески род Дуло, и всич
18:23 06.06.2026
67 БУКВАТА "Ч"
Затова аз и нашият екип казваме на турците, за да изчистим и преосветим общата ни енергийно и генетично сложно преплетена родова карма, която изгаря и нас Българите:
– Вземаме си прошка от вас за всичко, и ви даваме прошка за всичко!
Кои от Българите и турците ще ни последват!
... Вече три (6) години след постинга и протегнатата ни ръка без никакви финансови и други материални претенции от наша страна, а само духовно – морални, никой турчин не ни е последвал да поиска прошка от Българите, въпреки че със страшните земетресения от 6 февруари 2023 г. няколко дни след постинга ни, Боговете ни им дадоха категоричен превантивен знак за това!
екип на bezistena със синергитичното съекипничество на Таня Тсиолакиду, Историк Тодор Тодоров и светейшият ни съекипник Свети Джон Атанасов, Свети Николай Тесличков и светии от Вси Светии, всички все Българи!
18:27 06.06.2026
68 Клането в Батак е дело башибозук,
Това са Фактите, за Батак, изклани са м/у 5 и 7 хиляди Българи.
Коментиран от #74
18:30 06.06.2026
69 Пуснаха бот
18:30 06.06.2026
70 БУКВАТА "Ч"
От това, което видях, от разследванията, които направих, и от сведенията, които получих, аз установих следните факти.
Броят на селищата, които са били изгорени изцяло или частично в областите на Пловдив, Родопа и Пазарджик е най-малко шестдесет и пет и техните имена са... (Следва подробен списък на селищата с броя на къщите, черквите и училищата.)
В някои селища жителите са били изклани с проява на най-голяма жестокост и изнасилване не само на жени и девойки, но дори и на лица от другия пол.
Тези престъпления са били извършени както от редовните войски, така и от башибозуци.
Особено внимание войските са оказали на черквите и училищата, които в някои случаи са били запалени с газ и барут.
Олтарите са били изкъртени, иконописта по стените - издраскана и продупчена, а светите места - омърсени и осквернени.
Много трудно е да се определи броят на българите, които са били убити, но аз съм склонен да посоча 15 000 убити като най-ниска цифра в споменатите области.
Начинът, по който войската е свършила своята работа може да се види от няколко подробности, събрани на самото място.
18:30 06.06.2026
71 БУКВАТА "Ч"
На стари мъже избождали очите, а крайниците отсичали и тогава били оставяни да мрат, освен ако някой по-благосклонен мъж не ги довършвал окончателно.
В една от разрушените черкви стар човек е бил изнасилен в олтара, а след това жив изгорен.
Бременни жени били разпорвани и неродени бебета били разнасяни на върха на байонетите на пушките, докато малки деца били задължени да носят кървящите глави на техните другарчета. .....
Гледката на Батак е достатъчна, за да се провери всичко, което е казано за турските репресивни действия срещу българското въстание.
Аз видях тази гледка три месеца след клането.
По всяко направление се виждат човешки кости, черепи, ребра, дори цели скелети, глави на девойки, все още украсени с дълги сплитки, кости на деца, скелети все още в облекло. ....
Тук градският първенец Трандафил бил набит на кол, после изгорен.
18:31 06.06.2026
72 БУКВАТА "Ч"
Ахмед ага Барутанлията, началник на селската полиция, заповядал опустошаването на селището и поголовно клане на всички жители, като около сто млади девойки били запазени да удовлетворят сластта на покорителите, а след това също били така убити. Цели 5000 души, повечето жени и деца, са загинали тук и техните кости белеят по развалините, а скапващото се месо и телата заразяват въздуха.
Ахмед ага, който командвал клането е награден с орден и повишен в ранг юзбашия. Опит се прави, и не само от турците, да се оправдаят тези зверства въз основа на първоначалните зверства, които, твърди се, били извършени от българите.
Аз внимателно проучвах това становище и не можах да установя българите да са извършили каквото и да е изстъпление или жестокост или деяние, което може да се окачестви с тези думи.
18:32 06.06.2026
73 БУКВАТА "Ч"
Няма турски жени и деца, убити хладнокръвно.
Аз успях да получа доказателства за смъртта само на две жени в Панагюрище, които не са били умишлено убити.
Няма мюсюлмански жени, които да са били изнасилени.
Няма мюсюлмани, които да са били измъчвани.
Няма ограбена мюсюлманска къща. Няма осквернена и разрушена джамия.
Целият доклад на специалния турски пратеник Едип ефенди е изтъкан от лъжи.
Имам честта и т.н. ....." Юджин Скайлър Пловдив,
10 август 1876 г.
18:33 06.06.2026
74 Ми не е вярно
До коментар #68 от "Клането в Батак е дело башибозук,":Не е родом от това село. И не е това поантата. Некомпетентен си и имаш много грешки включително и граматически. Не си дорасъл да ме апострофираш.
18:33 06.06.2026