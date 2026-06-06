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Предлагат над 200 избити тракийски деца да бъдат канонизирани в светци

Предлагат над 200 избити тракийски деца да бъдат канонизирани в светци

6 Юни, 2026 16:50 1 422 74

  • илияна йотова-
  • тракийски деца-
  • илиева нива

Президентът Илияна Йотова нарече мястото, пропито с кръв „голгота на тракийските деца“

Предлагат над 200 избити тракийски деца да бъдат канонизирани в светци - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Избитите преди 113 години в местността „Илиева нива“ в Източни родопи над 200 тракийски деца да бъдат канонизирани в светци. Това предложение са внесли в Светия синод на БПЦ от Съюза на Тракийските дружества и Тракийският научен институт, съобщи бТВ.

То стана ясно по време на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“ – 2026, посветен на 30 години от откриването на Мемориалния комплекс и обединен от посланието: „Памет – Духовност – Приемственост“.

На поклонението на „Илиева нива“ днес присъства президентът на Република България Илияна Йотова, която нарече мястото, пропито с кръв „голгота на тракийските деца“.

„И ако сме научили урока си, един от тях е – да помним. И да не затваряме голямата книга на славната бълагрска история , в която всяка страница има и трагедия, но има и величие“, с тези думи президентът на Република България се обърна към хората, дошли на Националния младежки тракийски събор.

„Ние знаем какво е памет. 113 години предаваме тази памет от поколение, на поколение“, каза още Йотова в словото си.

Преди „Илиева нива“ президентът посети Антична вила „Армира“, където беше посрещната от кмета на община Ивайловград Диана Овчарова.

Йотова разгледа вилата и присъства на концерт на хор „Кантикус де Орис“, с диригент Дорис Хофман.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е полткоректно

    18 1 Отговор
    Ще издразним комшиите. От тази полткоректност сме на този хал.

    Коментиран от #11

    17:01 06.06.2026

  • 2 Mатей

    2 1 Отговор
    Мълчи юроде!

    17:05 06.06.2026

  • 3 ТРАКИЕЦ

    12 5 Отговор
    МНОГО ПОПУЛИЗЪМ, АМА НЯМА ДА СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ НА ЕСЕН!
    ДОСВИДАНИЕ СЛИВНИШКА $ЛИ ВО!

    17:06 06.06.2026

  • 4 Дориана

    13 8 Отговор
    Много глупава идея. Това означава , че вече нивото и значението на светците за някои хора е паднало толкова ниско, че всички , които поискат могат да канонизират този или онзи човек с различни доводи. Това е пълен абсурд ! Светците носят Висша духовна сила и не всеки може реално да бъде светец.

    Коментиран от #51

    17:06 06.06.2026

  • 5 Иванов

    18 0 Отговор
    Има огромна разлика между мъченици и светци. Предизборният PR на тази соросоидка става особено гнусен, щом намеси и избитите деца!

    Коментиран от #38

    17:07 06.06.2026

  • 6 как само 200 ???

    12 0 Отговор
    над 200 000 са със сигурност а колко са откраднати....

    17:09 06.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Неофит

    9 0 Отговор
    Много добре става рекламата ако има дечица,светла им памет.Светецът осветява пътя с ум и разум.

    Коментиран от #12

    17:13 06.06.2026

  • 9 Пука Ми !

    4 3 Отговор
    Предполагам !

    И На Тях !

    17:17 06.06.2026

  • 10 Хм…

    15 1 Отговор
    Нито съм чел, нито слушал за това. Но ако е вярно, децата са невинни жертви. Някой е решил да трупа капитал от гибелта им с тия светци.

    Коментиран от #35

    17:17 06.06.2026

  • 11 Кой уби 200 деца.

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Не е полткоректно":

    Нито дума..Трябва да помним..но трябва да кажем кои са убийците..има го в интернет..не е тайна скрита под камък..През 1913г. редовна османска-турска войска избива пеленачета, скрите на южния бряг на Арда..Възможно ще се намери някой който ще нарече това мит, както се случило с Батак..и дори ще има спонсори..нпо-та..

    17:19 06.06.2026

  • 12 Ако Нямаш !

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Неофит":

    Акъл в Главата !

    Няма Кой ?

    Да ти освети !

    Пътя !

    17:20 06.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 От Комунисти уроци абсолютно Не,

    10 2 Отговор
    и къде бяхте 113 години, свине❗️

    200 Деца преди 113 г., а Фамилиите които са разделени и унищожени, принудени да се мразят един друг защото едните Комунисти, другите Богаташи и т.н.,

    Родители които мълчат, история която остава неразказана, открадната Земя която е върната след 45 г. за да бъде продадена на безценица, Фамилии които никога няма седнат на една маса заедно?

    Проклети да сте во век и веков за нова което сторихте на Българите и България.

    Не мразя никой, каквото е било, било!

    🇧🇬Прошка и Християнствo ще спаси Българите и България от червената чума.🇧🇬

    17:22 06.06.2026

  • 15 Най-важното е

    3 6 Отговор
    Да възраждаме омразата. Отново и отново. Поводи в историята има колкото щеш.

    Коментиран от #25

    17:22 06.06.2026

  • 16 Комунистин

    1 5 Отговор
    Раята съвсем изтрещя. Господ акъл да им даде.

    17:23 06.06.2026

  • 17 защо трябва

    9 4 Отговор

    До коментар #7 от "Учуден":

    ще нараним чувства на наследници на тези убийци..никак не е добре..все пак сме в ЕС..и трябва да помним избирателно..Примерно вече не можеш да кажеш турско робство..коректно според нпо -та било владисчество..направо романтично..или клането в Батак..вече е мит..според платени медии..

    Коментиран от #18, #31

    17:24 06.06.2026

  • 18 Хм…

    6 10 Отговор

    До коментар #17 от "защо трябва":

    Робство е утвърденият термин от време оно. Но не е било робство, щом имаш право на собственост, строиш църкви, училища, читалища, издаваш вестници, не те продават като крепостен селянин, не те залагат на комар. Владичество е, в много случаи непоносимо жестоко, но не е робство. Сред роби личности като Ботев, Левски, Бенковски, Каравелов, Волов, Каблешков не биха се появили.

    Коментиран от #30, #63

    17:30 06.06.2026

  • 19 Добре че стана президент

    7 3 Отговор
    Та да се сети за тракийчетата и « Армира».
    Къде си се чесала до сега?
    От теб госпожо само фалш се стича!
    Противно женище!

    17:30 06.06.2026

  • 20 БУКВАТА "Ч"

    8 0 Отговор
    Бояджишкото клане на 17 май 1876 на 1955 души,а не 150 както ни лъжат. Как Светиите спасиха дядото на Джон Атанасов–Бащата на компютъра,за да има компютър сега!
    На 17 май 2026 г. се навършват 150 години от Бояджишкото клане на 1955 Българи и Кървавото хоро на деца от село Бояджик, Ямболско, родното село на дядото на Бащата на компютъра Джон Атанасов.Предлагаме ви един римейков обзор на тези трагични събития, като анонсираме с просвещението ви какви са потърпевшите Българи в тях!

    17:31 06.06.2026

  • 21 Език мой, враг мой

    3 1 Отговор
    славната бълагрска история

    17:32 06.06.2026

  • 22 И какво те учидва

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Учуден":

    Автора явно преписва от нета без да полага собствени усилия. Ми той може би дори не е в България. Съжалявам. ...

    17:33 06.06.2026

  • 23 БУКВАТА "Ч"

    8 0 Отговор
    На 17 май 2022 г. се навършват 146 години от Бояджишкото клане и Кървавото хоро на 50 деца от село Бояджик, Ямболско.
    Здравейте приятели... днес е 17 май, още една незабравима дата от ТУРСКОТО РОБСТВО в България, защото само един робовладелец може да се разпорежда така с човешките животи, може да убива безнаказано и да решава кой ще живее, кой ще умре и кой да бъде даден на турски семейства за роб или робиня.
    На този ден се навършват 146 години от Бояджишкото клане и Кървавото хоро на 50 деца от село Бояджик, Ямболско.
    Кървавото хоро е кулминацията на Бояджишката буна.
    Всичко е опожарено, разрушено, разграбено. Според исторически анализи на чужди дипломати “никой, който не е видял лично последствията от изгореното село, не може да си представи колко страшно бедствие го е сполетяло.”

    17:34 06.06.2026

  • 24 БУКВАТА "Ч"

    7 0 Отговор
    На 11 май 1876 г. хората от Бояджик се събират в църковния двор да отдадат сърдечните си почести пред ликовете на първите славянски учители и равноапостоли светите братя Кирил и Методий.
    По време на празника владеещият околните села Едем ага нападнал селото със своите черкези, които започнали издевателства и грабежи. За да имат време да избягат по околните села, селяните поставили стража в покрайнините на селото. По този повод било докладвано на Шефкет паша, който се намирал в Сливен, че в Бояджик се готви бунт.
    Така на 17 май 1876 г. той с един табор башибозуци отива в Бояджик и започва погром над селото.
    Голяма част от населението се укрива в местната църква, но тя била обстрелвана със снаряди, затова укрилите се вътре били принудени да излязат. Започва зверското им физическо изтребление. Убити са десетки мъже, жени и деца.

    17:35 06.06.2026

  • 25 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Най-важното е":

    Важно е да помним историята, за да не се повтаря.

    17:36 06.06.2026

  • 26 Сатана Z

    8 0 Отговор
    От статията и речта на Йотовица не се разбира от какво са загинали тия 200 българчета? Бъдете конкретни като в криминална сводка.

    17:36 06.06.2026

  • 27 БУКВАТА "Ч"

    8 0 Отговор
    В съседното село Болярско са скрити около 50 деца на възраст от 13 до 17 години, но голяма част са издадени и отведени от турците в местността Рачерски мост, след което преди да ги убият са накарани да играят хорото останало в българската история, като "Кърваво хоро".
    Пашата обявил, че ако му изиграят хубаво българско хоро, ще ги пощади. С надежда да се спасят, младите се съгласили. Музиката засвирила и те заиграли тежко сватбено хоро. Със звуците на кавала започнало и свистенето на ятаганите, децата по едно падали посечени. Турците не позволявали на никое да напусне хорото. Така последните е трябвало да играят върху телата на своите братя, сестри или приятели... След това турските заптиета с пищов доубиват всеки от упор.

    17:37 06.06.2026

  • 28 БУКВАТА "Ч"

    8 0 Отговор
    След оттеглянето на турците става ясно, че един не бил доубит - раненият в корема Тодор Вълчев Русев, който успял да отхвърли телата върху себе си. Той е единственият оцелял, който разказва зловещата история за Бояджишкото кърваво хоро, което е част от историята на България по време на петте века робство.
    Цялото имущество на бояджичени станало плячка на башибозуците. Девойките и жените, които не са избити са озлочестени и дадени на турски семейства за робини. Бояджишкото клане е определено от историците като трето по броя на жертвите след Баташкото и Старозагорското и като второ по жестокост клане след Баташкото.

    17:37 06.06.2026

  • 29 Кой пиар те подучи

    1 10 Отговор
    Много обичате кръв,това комунетата.Кланета да има,да мразим.

    Коментиран от #37

    17:38 06.06.2026

  • 30 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хм…":

    Имали са собственост дотолкова, че ако спрат да обработват земята тя им бива отнета и дадена на друг, без обезщетение.
    А докато я обработват, плащат 50% данък от изкараното.
    И всичкото, защото все някой е трябвало да изкарва храна за ония, с ятаганите.

    17:39 06.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Якото турско "съжителство"

    9 0 Отговор
    Е това е мисирско представяне на новина. За какво иде реч, за Трагедията на Тракийските българи:
    След успехите ни в Балканската война( главно на България с превземането на Одрин) и завистта на съседите ни, започва Междусъюзническата война между България от една страна - Гърция и Сърбия от друга. Когато с.г. румънска войска „атакува“ несъществуващ български противник, завзема северната част на страната и нахлува в Софийското поле. Турция внимателно следи развоя на събитията. Възползва се от отсъствието на българска войска в Тракия и на 30 юни 1913 г. нейната армия преминава установената от Лондонския мирен договор нова граница по линията Мидия-Енос и започва геноцида над тракийските българи от редовната турска армия. Избити са 60 000 мъже,жени и деца. С каквото могат да носят на гръб,пеша, на 150 км. са прогонени над 400 000 души. Повсеместни безчинства и издевателства. Унищожени са църкви и 280 български училища...

    Става въпрос за геноцид, който е осъществен от официалните турски власти, използвали турската редовна армия. Става дума за зверства, които човек трудно може да си представи. Отнемани са деца, размествани са по турски селища и др. Заграбени около 3 милиона и 500 хиляди декара частна българска земя. Това е престъпление срещу човечеството. С две международни конвенции то се третира като най-тежко престъпление и за него няма давност. По данни на външно министерство на Царство България малко преди Балканската война само в Тракия българите са били

    Коментиран от #33

    17:41 06.06.2026

  • 33 Якото турско "съжителство"

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Якото турско "съжителство"":

    ..По данни на външно министерство на Царство България малко преди Балканската война само в Тракия българите са били около 450 хиляди. В Мала Азия са били няколко десетки хиляди. Става въпрос за над половин милион българско население...

    17:41 06.06.2026

  • 34 Фактите са Избирателни и Помним

    4 1 Отговор
    избирателно, според това кой е на Власт, Турци, Българи,
    Антихристи - Комунисти които преследват Християнската Вяра и Християнството в България, Фашисти които Преследват по Кръв, ДНК, евреи, цигани и Християни, Фашисти които преследват по Идеология - Комунисти.
    Списъкът е толкова дълъг че няма свършване а България, България българино е Царство и място на Омразата.

    Сега официално Мразим Руснаци и помагаме на Фашизоидната Хунта в Кийв.
    Русия се разпада ката ден в медиите на професионалните предатели, а Отрепки и Професионални Предатели като Дайнов и сие, немогат да се надпишат как ruskies свършват ката ден.

    България като Територия на Омразата.

    Мразя ви вкупом, бял ден и хаир да не видите, в Ада да се мъчите во век и веков, към Властимащите.

    17:42 06.06.2026

  • 35 Най жестоките

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хм…":

    Войни са религиозните и идеологическите, дават се много жертви неизбирателно

    17:46 06.06.2026

  • 36 БУКВАТА "Ч"

    6 0 Отговор
    Сред убитите е и дядото на великия българин, изобретил компютъра - Джон Атанасов. Неговият баща по чудо оцелява. Куршумът, убил дядото, оставя белег на главата на петмесечния Иван, оцелял в прегръдките на бащата си. Той спасява детето си с цената на своя живот...
    Днес някои продажни безродници се опитват да омаловажат ТУРСКОТО РОБСТВО и дори да го обявят за несъществуващо! Под диктовката на продали се на Анкара политици, депутати и министри, се пренаписват учебниците по история и литература и промиват мозъците на нашите деца.
    „Робство е нямало, имало е някакво османско присъствие и българинът е живял добре и спокойно”???
    А една мастита писателка-османистка, агент-доносник на ДС, се опита да ни убеди, че „турският спахия не бил чак толкова лош и вреден човек”/!?/…
    Всъщност, това целят плановете „Йозал” и доктрината „Дълес” – народ без историческа памет, без добро образование, с ниска култура, народ на слуги и безотечественици…

    Автор на статията: Таня Тсиолакиду

    17:46 06.06.2026

  • 37 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Кой пиар те подучи":

    Вълкът иска агнето да не помни какво е било.
    500 г няма да бъдат забравени поне още 500 века.
    А вие, поне приемете истината, че сте потомци на българи, насилствено потурчени.

    17:46 06.06.2026

  • 38 Без име

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иванов":

    Не тя дава това предложение, но откъде акъл, че първо да прочетеш статията.

    17:48 06.06.2026

  • 39 Фъфлека Дилов Ви чака в

    3 3 Отговор
    Деветият Кръг на Ада, драги Властимащи където към Българският Казан в който Фъфлека Дилов вече ври во век и веков Охрана Няма и не трябва да Ви казвам защо, проклети да сте докато сте живи и да се мъчите в Ада като умрете, Властимащите.

    17:48 06.06.2026

  • 40 Перо

    3 0 Отговор
    Така и прогонените българи не получиха обезщетение! Тая не се спря, всеки ден търси популярност и си мисли, че ще я изберат на изборите!

    17:48 06.06.2026

  • 41 БУКВАТА "Ч"

    3 0 Отговор
    На 29 май (16 май нов стил) 1876 година редовната армия и башибузук на Шефкет паша обгражда Ямболското село Бояджик, приютило най – будните Ямболци и съхранения жречески първосвещенчески елит на Божия жреческо – царски род Дуло след падането на Ямбол под турско робство.
    Българите от това село са единствените, дръзнали да се вдигнат на въстание от равнинните села и цели пет дена да одържат свободна родната си свещена земя, която ще ги приюти и веднага извиси за светейшо възкресение след саможертвената ѝм вярност към заветите на Христа!
    Децата и жените са събрани в църквата, а девойките са скрити в изкопан трап, покрит за маскировка с греди и слама. Селяните са по окопи и прикрития за отбрана.
    Още при първите изстрели на оръдията един от снарядите улучил църквата и укрилите се в нея жени и деца загинали.
    Не успели да се спасят и укрилите се в трапа 40 девойки. След като сламата пламнала, някои от тях изгорели живи, други били убити, а трети - изнасилени и продадени в робство.
    След това боевете се пренесели по улиците. Много от къщите били изгорени, а оцелелите - ограбени. Много от бягащите по улиците се насочили към полето с надеждата да намерят спасение в избуялите жита, но и едните и другите били настигани от аскера и башибозуците и съсичани или разстрелвани.

    17:49 06.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Интересно

    4 3 Отговор
    Избити от кого, Йотова?
    Не премълчавай истината!

    17:50 06.06.2026

  • 44 Хм…

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хм…":

    Черкезки

    17:51 06.06.2026

  • 45 Я глей ти

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хм…":

    Милетът не гледа кръв и род. В османската империя турчин е бил всеки, който изповядва ислямът и се кланят на султанът.

    17:52 06.06.2026

  • 46 Ако беше останала Санстефанска България

    7 1 Отговор
    Такива неща нямаше да се случат
    Русия и България извоюваха свободата и установиха нова Санстефанска България но запада ни разбишка на княжество ,източна румелия

    17:55 06.06.2026

  • 47 Дан Блек

    3 0 Отговор
    Прави си предизборен ПР. Не мисля, че политици имат право да назначават светци. Само папата има право на това.

    17:56 06.06.2026

  • 48 За Баташкото Клане,

    5 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хм…":

    същият Ахмет Барутанлията (това защото Ахмед които е Помак излиза от село Барутин, от което е родом)

    Българи изклани от помохамеданчени Българи.

    Това е.

    Коментиран от #57

    17:57 06.06.2026

  • 49 По времето на социализъма и след 1989

    2 1 Отговор
    Колко ли аборта са направени на живи ембриони

    17:57 06.06.2026

  • 50 Якото турско "съжителство"

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хм…":

    Стига бе, вЕрно ли?
    А как българите станаха помаци - мюсюлмани??
    А от къде, защо и поради какво са тоя башибузук - мюсюлмани??

    17:59 06.06.2026

  • 51 Тая пък на всяко гърне

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Мелодия
    А стига се прави на каквато не си
    Известна си яко

    18:02 06.06.2026

  • 52 Мисля че може

    0 0 Отговор
    В момента анализатор внимателно чете комент. и като истински психолог преценява дали да се възползва юотова.

    18:02 06.06.2026

  • 53 зомбиран читател за войната в украйна

    1 0 Отговор
    В първия момент като прочетох за "тракийски деца" си помислих за някакви деца на древните траки. Още се чудя откъде го измъкнаха този термин. Като не пишете нищо що е то тракийски деца, а виждам само популизум и демагогия, сядам сам да си поровя в нета да видя какво е това...

    18:03 06.06.2026

  • 54 Същият Ахмед Барутанлията

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Баташкото клане е извършено от":

    завършва живота си в спокойствие в Освободена България с Пенсия от Турция.

    А на Майката на Васил Левски, Българската Държава отказва да даде Пенсия, сега се сетили че 200 деца били убити от Турците, след 113 години.

    Коментиран от #58

    18:03 06.06.2026

  • 55 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Петлешковден. Черната карма на турците, чиито предци закачаха на ченгел и заравяха живи Българите не даващи децата си за еничари.

    18:04 06.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Якото турско "съжителство"

    6 0 Отговор

    До коментар #48 от "За Баташкото Клане,":

    Не е това! Тия номера не минават!

    Батачани не са клани от ислямизирани българи, а от османски башибозук - най-войнствените мюсюлмански народности в империята, преселили се в Родопите от Мала Азия и Албания – арнаутски башибозуци или накратко Арнаути. Турция осигурява на башибозуците само оръжие без заплата, за да може башибозукът, да се издържа от грабеж и убийства (колкото повече издивателства,толкова повече печалба), и да държи в подчинение християнския български народ.

    Башибозукът е творение на Османската империя, нали така! Между другото (до колкото се знае) Ахмед Ага Барутанлията (Ахмед ага Касалицки ), сина му и целия му сой са ислямизирани гърци!

    И всички отбягват да кажат най - важното - КЛАНЕТО В БАТАК Е ДЕЛО НА МЮСЮЛМАНИ!

    18:05 06.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Бащата на компютъра – ДЖОН ВИНСЪНТ АТАНАСОВ В СЕЛО БОЯДЖИК, КЪДЕТО ДУХОВЕТЕ НА ОБЩИТЕ С РОДСТВЕНИКА МУ ДЕДИ НА БИЛ ГЕЙТС (Вѝлям Хѐнри Гейтс), ПОЗНАТИ ЗА НЕПОСВЕТЕНИТЕ КАТО ИЗВЪНЗЕМНИ, а за нас посветените като Светии от Вси Светии, СЕ ЗАВРЪЩАТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ДА ЧЕРПЯТ СИЛИ, ИЗНУРЕНИ ОТ ИЗМОРИТЕЛНАТА СИ ДЕНОНОЩНА РАБОТА НА ГЛАВНИ ПРОЕКТАНТИ И МЕНЪДЖЕРИ И АНГЕЛИ – ПАЗИТЕЛИ НА ОСНОВАНАТА ОТ БИЛ С ТЯХНА ПОМОЩ ОГРОМНА СВЕТОВНА ИМПЕРИЯ ЗА КОМПЮТЪРНИ ИНОВАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ, И СОФТУЕР MICROSOFТ, И ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ПОДГОТВЯ ТРАНСЕПОХАЛНОТО ТРИУМФАЛНО ЗАВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БОГОВЕ!

    18:09 06.06.2026

  • 60 Българо-мохамеданин помак

    4 0 Отговор
    Но днес те са избиратели на турската партия под българска регистрация чието съществуване е отговорност на българския елит който не само че не знае историята ами не знае езика.

    18:11 06.06.2026

  • 61 Трябва неродените моми и юнаци

    3 2 Отговор
    Убити като ембриони
    Да се обявят за светци

    18:12 06.06.2026

  • 62 БУКВАТА "Ч"

    0 2 Отговор
    Ние даваме за пример няколко нагли фалшификации в официалните документи за броя на избитите Българи в Бояджишкото клане, като например във Википедия

    Бояджишко клане, където манипулаторите и фалшификатори мерзавци лъжат най – нагло за броя на жертвите и още малко да ги квалифицират като "жертви на битови скандали" както вече 35 години управниците на България и майце продавци крият престъпленията на циганите и разни емигранти:

    "Бояджишкото клане е определено от историците като трето по броя на жертвите след Баташкото и Старозагорското и като второ по жестокост клане след Баташкото. В него загинават 170 души мъже, жени и деца, и 2-ма свещеници – Желязко Колев и Господин Иванов..."

    В друга публикация на фалшификаторите

    С възпоменателна церемония Бояджик ще отбележи 150 години от Бояджишкия бунт ни замайват с лажерно поетично съобщение тъй между другото за "десетки загубили живота си":

    ... Бояджишкият бунт остава една от най-трагичните страници в историята на Ямболския край. През май 1876 година десетки жители на Бояджик губят живота си в стремежа към свобода и справедливост по време на Априлското въстание.


    Ето истински документи за турските зверства:

    За "Кървавото хоро" в село Бояджик и жестоката история на едно клане! От всички учебници, с които съм работил, само един споменава клането в Бояджик, и той е за 7. клас! Тази история трябва да бъде поместена във всички учебници!

    18:17 06.06.2026

  • 63 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хм…":

    Освен това не са били в северноамерикански памукови плантации, така че няма как да са били роби.

    18:18 06.06.2026

  • 64 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Terzieva Vanq

    БОЯДЖИСКОТО КЛАНЕ Е БИЛО ПО-СТРАШНО ОТ БАТАШКОТО,НО НЯМАЛО ВАЗОВ ДА ГО ОПИШЕ!!!

    Георги Анчев

    ТИЯ ЗВЕРСТВА СА ГИ ОРГАНИЗИРАЛИ ЕВРЕИТЕ НЕ ОТОМАНЦИТЕ.

    Зорка Атанасова

    А разни историци тръгнали да ни убеждават че не е имало турско робство а тези клането в Батак и Бояджик и на други места в България какво са били бе продажни историци!

    Svetoslav Dichev

    Моят пра пра дядо е бил попа на селото, който е водил това кърваво хоро. Има книга "Бояджишкият бунт" на Александър Миланов.

    Василка Желязкова

    Ами Старозагорското клане с опожаряването и 12000 девойки робини по турските пазари,но само местните библиотеки съхраняват тази история, която упорито се мъчат да изтрият.

    Yanushka Ruseva

    И двамата ми пра, прадядовци по бащина линия са убити именно в това Бояджишко клане. Моята баба до последно преди да умре все ни разказваше за големия ужас, предадено от нейната майка и ни пееше най-тъжните песни за това време... Да, и ние имаме книгата "Бояджишкият бунт", където са и много от имената на загиналите. Доколкото знам, има две издания и е била издадена в доста малък тираж. Да, Джон Атанасов винаги много е държал да се знае, че неговите корени по бащина линия са български. Дори когато американският президент Джордж Буш - старши го награждава за откритието му, в речта си казва, че Джон Атанасов винаги много се е гордеел със своите български корени. Джон Атанасов има много други открития и изобретения, освен компютъра, разбира се -

    18:19 06.06.2026

  • 65 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Иванка Тодорова

    все някой трябва да напомня на тоя народ за пътя и премеждията на дедите ни. Както Паисий Хилендарски,както Софроний Врачански - как се забравя такава история и такава смела майка,която не издава своя юнак и първа се хваща на хорото с думите: Отвори се земьо,погълни ме.

    И въпреки зверствата на турците отново протягаме ръка и Душа към турците за опрощение с пасажи от споменатия по – горе постинг

    "Петлешковден. Черната карма на турците, чиито предци закачаха на ченгел и заравяха живи Българите не даващи децата си за еничари. Предлагаме взаимно опрощение"

    18:22 06.06.2026

  • 66 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Предлагаме взаимно опрощение"

    ... Българите сме длъжни първи да си вземем прошка от другата страна – в случая от турците, въпреки че по всички човешки критерии и норми ние сме абсолютно потърпевшата страна, още и защото по трансепохалния сценарий на Българските Богове Те са планирали и дали тази черна отрицателна роля на перманентни душмани на Българите, на бившето тракийско нефеноменно племе турци, а нашите Свети Предци като преки подизпълнители на Божията драматизация "Българите и човешката цивилзация" в земен и в светейши режим перманентно са моделирали, възпитавали, контролирали и управлявали турците да бъдат такива каквито са станали в културно и цивилизационно отношение и да вършат всичко това, което са вършили и сторили връз Българите!

    Българите сме длъжни първи да си вземем прошка от турците, още и защото с Божествения си произход, Божествена красота и хубост, с Божествения си интелект и културно и цивилизационно величие Българите сме предизвикали перманентната дълбока завист, ревност, омраза и ненавист на нефеноменното безкултурно бивше тракийско племе турки, тюрки, турци към нас.
    Затова е и толкова непонятната за непосветените висша тайна доктрина на Богомилите от Всемирното Бяло Братство, че накрая на Божията драматизация всички – всички до един!!!, ще бъдат спасени, защото са знаели отлично, че всичките наши върли врагове и душмани от всички племена, са техни генетични родственици задължително от Божия Български жречески род Дуло, и всич

    18:23 06.06.2026

  • 67 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Вместо да скачате връз Българите, интелигентните турци трябва да се възрадвате, че и вие сте Божествен гинетичен и интелектуален продукт на феноменните Българи!!!!

    Затова аз и нашият екип казваме на турците, за да изчистим и преосветим общата ни енергийно и генетично сложно преплетена родова карма, която изгаря и нас Българите:

    – Вземаме си прошка от вас за всичко, и ви даваме прошка за всичко!

    Кои от Българите и турците ще ни последват!

    ... Вече три (6) години след постинга и протегнатата ни ръка без никакви финансови и други материални претенции от наша страна, а само духовно – морални, никой турчин не ни е последвал да поиска прошка от Българите, въпреки че със страшните земетресения от 6 февруари 2023 г. няколко дни след постинга ни, Боговете ни им дадоха категоричен превантивен знак за това!

    екип на bezistena със синергитичното съекипничество на Таня Тсиолакиду, Историк Тодор Тодоров и светейшият ни съекипник Свети Джон Атанасов, Свети Николай Тесличков и светии от Вси Светии, всички все Българи!

    18:27 06.06.2026

  • 68 Клането в Батак е дело башибозук,

    0 0 Отговор
    мохамедани, така наречените irregulars към Турската Армия, най фанатизираната и жестока част от Турската Армия предвождана от Ахмед Барутанлията, помак, родом от село Барутин.

    Това са Фактите, за Батак, изклани са м/у 5 и 7 хиляди Българи.

    Коментиран от #74

    18:30 06.06.2026

  • 69 Пуснаха бот

    0 0 Отговор
    Най накрая за да размива форума. Това е посегателство срещу свободата на словото.

    18:30 06.06.2026

  • 70 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    "Сър, относно зверствата и кланетата, извършени от турците в България, имам честта да Ви съобщя, че аз посетих градовете Одрин, Пловдив, Пазарджик, както и селищата Станимака, Кадикени, Кричим, Перущица, Пещера, Радулово, Батак, Калагларе, Панагюрище, Копривщица и Клису­ра, намиращи се в областта на Пловдив и Пазарджик.
    От това, което видях, от разследванията, които направих, и от сведенията, които получих, аз установих след­ните факти.
    Броят на селищата, които са били изгорени изцяло или частично в областите на Пловдив, Родопа и Пазарджик е най-малко шестдесет и пет и техните имена са... (Следва подробен списък на селищата с броя на къщите, черквите и училищата.)
    В някои селища жителите са били изклани с проява на най-голяма жестокост и изнасилване не само на жени и девойки, но дори и на лица от другия пол.
    Тези престъпления са били извършени както от редовните войски, така и от башибозуци.
    Особено внимание войските са оказали на черквите и училищата, които в някои случаи са били запалени с газ и барут.
    Олтарите са били изкъртени, иконописта по стените - издраскана и продупчена, а светите места - омърсени и осквернени.
    Много трудно е да се определи броят на българите, които са били убити, но аз съм склонен да посоча 15 000 убити като най-ниска цифра в споменатите области.
    Начинът, по който войската е свършила своята работа може да се види от няколко подробности, събрани на самото място.

    18:30 06.06.2026

  • 71 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Разбойниците нападали осемгодишни деца и осемдесетгодишни баби, без разлика на възраст и пол.
    На стари мъже избождали очите, а крайниците отсичали и тогава били оставяни да мрат, освен ако някой по-благосклонен мъж не ги довършвал окончателно.
    В една от разрушените черкви стар човек е бил изнасилен в олтара, а след това жив изгорен.
    Бременни жени били разпорвани и неродени бебета били разнасяни на върха на байонетите на пушките, докато малки деца били задължени да носят кървящите глави на техните другарчета. .....
    Гледката на Батак е достатъчна, за да се провери всичко, което е казано за турските репресивни действия срещу българското въстание.
    Аз видях тази гледка три месеца след клането.
    По всяко направление се виждат човешки кости, черепи, ребра, дори цели скелети, глави на девойки, все още украсени с дълги сплитки, кости на деца, скелети все още в облекло. ....
    Тук градският първенец Трандафил бил набит на кол, после изгорен.

    18:31 06.06.2026

  • 72 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Тук е училищната сграда, в която 200 жени и деца са били живи изгорени; тук са черквата и черковният двор, където хиляда полуразложени форми можеха още да се видят, изпълвайки мястото с грамада, висока няколко фута: ръце, нозе и глави се показваха изпод камъните, напразно хвърлени върху тях да ги прикрият.
    Ахмед ага Барутанлията, началник на селската полиция, заповядал опустошаването на селището и поголовно клане на всички жители, като около сто млади девойки били запазени да удовлетворят сластта на покорителите, а след това също били така убити. Цели 5000 души, повечето жени и деца, са загинали тук и техните кости белеят по развалините, а скапващото се месо и телата заразяват въздуха.
    Ахмед ага, който командвал клането е награден с орден и повишен в ранг юзбашия. Опит се прави, и не само от турците, да се оправдаят тези зверства въз основа на първоначалните зверства, които, твърди се, били извършени от българите.
    Аз внимателно проучвах това становище и не можах да установя българите да са извършили каквото и да е изстъпление или жестокост или деяние, което може да се окачестви с тези думи.

    18:32 06.06.2026

  • 73 БУКВАТА "Ч"

    0 1 Отговор
    Напразно търсех да получа от турските чиновници списък с подобни изстъпления. Хафъз Нури ефенди, виден турчин в Пловдив определя броя на мюсюлманите, убити по време на въстанието на 155.

    Няма турски жени и деца, убити хладнокръвно.
    Аз успях да получа доказателства за смъртта само на две жени в Панагюрище, които не са били умишлено убити.
    Няма мю­сюлмански жени, които да са били изнасилени.
    Няма мюсюлмани, които да са били измъчвани.
    Няма ограбена мюсюл­манска къща. Няма осквернена и разрушена джамия.
    Целият доклад на специалния турски пратеник Едип ефенди е изтъкан от лъжи.
    Имам честта и т.н. ....." Юджин Скайлър Пловдив,
    10 август 1876 г.

    18:33 06.06.2026

  • 74 Ми не е вярно

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Клането в Батак е дело башибозук,":

    Не е родом от това село. И не е това поантата. Некомпетентен си и имаш много грешки включително и граматически. Не си дорасъл да ме апострофираш.

    18:33 06.06.2026

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