Предлагат над 200 избити тракийски деца да бъдат канонизирани в светци

Избитите преди 113 години в местността „Илиева нива“ в Източни родопи над 200 тракийски деца да бъдат канонизирани в светци. Това предложение са внесли в Светия синод на БПЦ от Съюза на Тракийските дружества и Тракийският научен институт, съобщи бТВ.

То стана ясно по време на Националния младежки тракийски събор „Илиева нива“ – 2026, посветен на 30 години от откриването на Мемориалния комплекс и обединен от посланието: „Памет – Духовност – Приемственост“.

На поклонението на „Илиева нива“ днес присъства президентът на Република България Илияна Йотова, която нарече мястото, пропито с кръв „голгота на тракийските деца“.

„И ако сме научили урока си, един от тях е – да помним. И да не затваряме голямата книга на славната бълагрска история , в която всяка страница има и трагедия, но има и величие“, с тези думи президентът на Република България се обърна към хората, дошли на Националния младежки тракийски събор.

„Ние знаем какво е памет. 113 години предаваме тази памет от поколение, на поколение“, каза още Йотова в словото си.

Преди „Илиева нива“ президентът посети Антична вила „Армира“, където беше посрещната от кмета на община Ивайловград Диана Овчарова.

Йотова разгледа вилата и присъства на концерт на хор „Кантикус де Орис“, с диригент Дорис Хофман.