Тръмп се похвали, че е спрял екзекуцията на осем иранки, Техеран отрича за смъртни присъди срещу жените

23 Април, 2026 06:46, обновена 23 Април, 2026 06:54 1 202 18

Те помагали на ранени протестиращи по време на гражданското недоволство преди войната

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран няма да екзекутира осем жени, участвали в протестите, обхванали Ислямската република миналата зима, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в TruthSocial.

„Чудесна новина! Току-що бях информиран, че осемте протестиращи жени, планирани за екзекуция тази вечер в Иран, вече няма да бъдат екзекутирани“, написа той.

Според Тръмп четири жени ще бъдат освободени незабавно, докато останалите четири ще получат по един месец затвор. Президентът на САЩ изрази благодарност към иранските власти за решението им и за вниманието, което е обърнато на молбата му.

The Hill, позовавайки се на организации за правата на човека, съобщава, че жените са били обвинени в подпомагане на ранени демонстранти по време на протестите и хвърляне на предмети. Новината за помилването, отбелязва изданието, идва на фона на продължаващото прекратяване на огъня и дискусиите за евентуални нови преговори между САЩ и Иран.

В края на миналата година в Иран избухнаха мащабни протести заради икономическото положение на страната. Най-малко 2000 души загинаха по време на безредиците, като оценките варират. Иранските власти ограничиха достъпа до интернет в страната. Техеран обвини САЩ и Израел за организирането на протестите.

Агенция Фарс по-рано отхвърли като невярно твърдението на Тръмп, че Иран е планирал да екзекутира осем жени, задържани по време на протестите. Според агенцията някои от тях са били освободени преди обявяването на президента на САЩ, докато други са получили обвинения, които не налагат смъртно наказание.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тремп Нобелов Епщайнски

    Абе има и доста неща, за които е срамно да се похвали на дърти години.

    Коментиран от #17

    07:06 23.04.2026

  • 2 Фантата

    спря най голямата война съществувала а именно междузвездни войни

    07:06 23.04.2026

  • 3 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    КУ-КУ ПАЛОМА

    Коментиран от #4, #6

    07:08 23.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Куку у руку

    До коментар #3 от "БЛАТЕН АСЕЧКИ":

    Па дома!
    Стига ни занимавахте със съновиденията на един карлуковец!

    07:25 23.04.2026

  • 7 Домашно насилие

    И в Саудитска Арабия и Афганистан има подобни екзекуции. Тези "новини" са за вътрешна употреба в Америка, защо ги публикувате тук?

    07:28 23.04.2026

  • 8 Дзак

    А тук един човек изнасилил жена си. Останалото го знаете!

    Коментиран от #9

    07:29 23.04.2026

  • 9 Факт

    До коментар #8 от "Дзак":

    Това хич не е за "хвалба"! Макар че, има връзки.

    07:33 23.04.2026

  • 10 Най много съдебни грешки

    С изпълнени смъртни присъди, по данни, има в САЩ!
    Г-н Тръмпов нещо немее по тази статистика!

    07:34 23.04.2026

  • 11 Бесен - Язовец

    Доналд лъже повече и от ихтиманска кадъна

    07:37 23.04.2026

  • 12 Луд с картечница в мол

    Рижата бай Перукан се вживява в ролята на Добрия ,същият този психо който искаше да бомби Иран с тактически ядрени оръжия преди преди дни и да унищожи цяла нация и да ги върне в каменната ера .

    07:57 23.04.2026

  • 13 Тръмп спря и

    нашествието на марсианците тая нощ!

    08:08 23.04.2026

  • 14 Kaлпазанин

    Клоуна мисли да се кандидатира и за на добрите в Техеран ,за аятолах.даже му строят и небостъргач

    08:18 23.04.2026

  • 15 нннн

    Тръмп се похвали, че е позволил на слънцето да изгрее.

    08:25 23.04.2026

  • 16 сащисан кравар

    Бай Дончо изби и 170 момиченца, как е пропуснал да се похвали?

    08:35 23.04.2026

  • 17 Жалка работа

    До коментар #1 от "Тремп Нобелов Епщайнски":

    Човека даже си няма циганка да го хвали, налага му се сам да го прави.

    09:20 23.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

