Тръмп се похвали, че е спрял екзекуцията на осем иранки, Техеран отрича за смъртни присъди срещу жените

Иран няма да екзекутира осем жени, участвали в протестите, обхванали Ислямската република миналата зима, съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в TruthSocial.

„Чудесна новина! Току-що бях информиран, че осемте протестиращи жени, планирани за екзекуция тази вечер в Иран, вече няма да бъдат екзекутирани“, написа той.

Според Тръмп четири жени ще бъдат освободени незабавно, докато останалите четири ще получат по един месец затвор. Президентът на САЩ изрази благодарност към иранските власти за решението им и за вниманието, което е обърнато на молбата му.

The Hill, позовавайки се на организации за правата на човека, съобщава, че жените са били обвинени в подпомагане на ранени демонстранти по време на протестите и хвърляне на предмети. Новината за помилването, отбелязва изданието, идва на фона на продължаващото прекратяване на огъня и дискусиите за евентуални нови преговори между САЩ и Иран.

В края на миналата година в Иран избухнаха мащабни протести заради икономическото положение на страната. Най-малко 2000 души загинаха по време на безредиците, като оценките варират. Иранските власти ограничиха достъпа до интернет в страната. Техеран обвини САЩ и Израел за организирането на протестите.

Агенция Фарс по-рано отхвърли като невярно твърдението на Тръмп, че Иран е планирал да екзекутира осем жени, задържани по време на протестите. Според агенцията някои от тях са били освободени преди обявяването на президента на САЩ, докато други са получили обвинения, които не налагат смъртно наказание.