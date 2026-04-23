Пентагонът: Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме до шест месеца

23 Април, 2026 11:29, обновена 23 Април, 2026 11:32 1 344 29

Предупреждения за мини и риск за световните енергийни пазари

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме около шест месеца и да окаже сериозно влияние върху цените на изкопаемите горива в световен мащаб, са заявили представители на Пентагон по време на закрита презентация пред Конгреса на САЩ, съобщи „Вашингтон пост“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според информацията, цитирана от трима служители, законодателите са били уведомени, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в района на протока и околните води. Част от тях, според източниците, са били разположени дистанционно с помощта на GPS технология, а други - чрез малки плавателни съдове.

Говорител на Пентагона е определил част от информацията като неточна, но същевременно признава, че липсва ясна и надеждна картина за ситуацията в района.

Ормузкият проток е ключов маршрут, през който преминава около една пета от световния петролен трафик. Международни корабни компании и анализатори предупреждават, че дори при официално възстановяване на нормалното корабоплаване, остават сериозни рискове за сигурността.

Напрежението в региона продължава на фона на засилените опасения за безопасността на морските маршрути и възможни енергийни сътресения в глобален мащаб.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 2 Отговор
    Първо трябва да ви пуснат до протока!!! Оказахте се шматки !!!

    11:32 23.04.2026

  • 2 Куртулуш

    13 1 Отговор
    А на чичо Дони голямата гъ зяга кой ще е разминира?

    Коментиран от #4

    11:36 23.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ОБОР НАГЪЛ!ВИЕ И СТАНЯХО СТЕ НАЙ ГОЛЕМИТЕ ЗЛОДЕИ!

    11:38 23.04.2026

  • 4 Сапьор

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Куртулуш":

    Дони не е оперативно интересен! Виж, Мелания от друга страна, има много скрити подмоли, където трябва да се провери!

    11:40 23.04.2026

  • 5 Кирчо

    11 3 Отговор
    Персийския залив ше се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    Коментиран от #15

    11:41 23.04.2026

  • 6 Беййй

    12 0 Отговор
    Ха ха ха може и 10 години

    11:42 23.04.2026

  • 7 Трол

    9 0 Отговор
    Който иска евтин петрол, да слага водолазния костюм и да отива да разминира.

    11:42 23.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    8 0 Отговор
    Тръмп и Путин трупат пачки и няма нужда да отварят протока.

    Коментиран от #20

    11:46 23.04.2026

  • 10 Блумбърг предупреди

    23 1 Отговор
    че горивата в Европа ще стигнат за около 30 дни.
    След шест месеца Европейския съюз ще е фалирал и то при условие че военните действия не се възобновят.
    А вчера Русия спря и петролопровода Дружба за Германия.
    Без повече коментар

    Коментиран от #29

    11:46 23.04.2026

  • 11 Алексия

    10 0 Отговор
    Гмуркането с" шнорхел" е вълнуващо занимание , което се прави с цел изследване на морското дъно и морската фауна 😂😂🙃

    11:49 23.04.2026

  • 12 Тъпите краварчета си мислят,че

    17 1 Отговор
    могат да шетат из протока без разрешение на персите!Това са Ирански териториални води!!!

    11:52 23.04.2026

  • 13 арети

    8 0 Отговор
    операция "ормузка тапа" върви по 📝 план

    11:53 23.04.2026

  • 14 зи проток,като иранците ша го направят

    10 1 Отговор
    на решето. пентагона и краврника се оказаха банада шайкаджии терористи и пирати,а като военна сила са кръгла нула даже 00 равносилно на wc. Иранците ги докараха да просят за мир и освен пиратство друго не могат да направят.

    11:57 23.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ГанЯ

    1 11 Отговор
    Да си го разминират тези дето го минираха. До тогава пълна блокада за тях. 😁

    Коментиран от #27

    12:01 23.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не е добре нито за едните

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    нито за другите. В краварника цените се вдигат,в Русия също,защото предлагането на енерго продукти е обединено в един общ консорциум но страните членки от ОПЕК.

    12:04 23.04.2026

  • 21 Баба Гошка

    13 1 Отговор
    Плоскоглавият ТрЪмП си мислеше, че ще наррита персите за 12 дни като предходната година и ще му клекнат. Ах, каква изненада. Не само не клекнаха, но разтуриха на чаршафите туризма и икономиката и спряха кранчето на нефта, газа и торовете. Сега ТрЪмП се чуди как да излезе от ситуацията кат "победител". Щели да разминиррват. Алоууу, няма как да минете оттам, никой вече и от чаршафите не ви вярва. Плащайте репарации както се полага и бЕгайте с подвити опашки прерийни пссетта.

    12:04 23.04.2026

  • 22 Само питам

    6 1 Отговор
    Ко стана с блокадата на Чичо ?
    Май чичо сдаде багажа ?? Прави се че не вижда !!

    Блокадата на Ормуз се разпада, ирански заобикалят US флота ??!!

    Приблизително 34 ирански петролни танкера са се измъкнали през блокадата, като 19 кораба са напуснали Персийския залив покрай военноморските сили на Тръмп, а други 15 кораба са влезли от Арабско море към Иран !!!

    12:07 23.04.2026

  • 23 дядо поп

    8 1 Отговор
    Ако се сключи мирен договор с Иран , иранците ще го разминират за отрицателно време. Минирането не е като да сееш ряпа на къра. На всяка мина се знаят координатите от тези които са ги поставяли. Ако се разминира на сляпо , на краварчетата и шест месеца ще са им малко.

    12:09 23.04.2026

  • 24 кой първи ще сдаде багажа

    3 1 Отговор
    Персите или краварите ?!!

    Коментиран от #28

    12:09 23.04.2026

  • 25 жик так

    8 1 Отговор
    Краварите ходиха да преговарят ....ама бадева биха пътя !
    Персите казаха - с терористи не преговаряме !!

    12:11 23.04.2026

  • 26 кой е по на зор за преговори

    8 1 Отговор
    Дали Иранците които даже някоя чистачка не пратиха да преговаря , или краварите които увиснаха с цяла делегация и още чакат ?

    12:12 23.04.2026

  • 27 Китайски и руски танкери преминават

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГанЯ":

    през Ормузкия проток и краварите не смеят да ги доближат,запднало евроджейските нямат шанс два са спрени от иранците и са конфискувани,един гръцки с укропонаzzzистки екипаж,другия някакъв нагличански и малоумнобританците реват на умряло.

    12:18 23.04.2026

  • 28 Краварника разбира се,

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "кой първи ще сдаде багажа":

    персите имат нефто и газопровод през Каспийско море и влиза в русия-азерски поток за Турция и за източна Европа.

    12:22 23.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.