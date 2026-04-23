Пентагонът: Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме до шест месеца

Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме около шест месеца и да окаже сериозно влияние върху цените на изкопаемите горива в световен мащаб, са заявили представители на Пентагон по време на закрита презентация пред Конгреса на САЩ, съобщи „Вашингтон пост“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Според информацията, цитирана от трима служители, законодателите са били уведомени, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в района на протока и околните води. Част от тях, според източниците, са били разположени дистанционно с помощта на GPS технология, а други - чрез малки плавателни съдове.
Говорител на Пентагона е определил част от информацията като неточна, но същевременно признава, че липсва ясна и надеждна картина за ситуацията в района.
Ормузкият проток е ключов маршрут, през който преминава около една пета от световния петролен трафик. Международни корабни компании и анализатори предупреждават, че дори при официално възстановяване на нормалното корабоплаване, остават сериозни рискове за сигурността.
Напрежението в региона продължава на фона на засилените опасения за безопасността на морските маршрути и възможни енергийни сътресения в глобален мащаб.
4 Сапьор
До коментар #2 от "Куртулуш":Дони не е оперативно интересен! Виж, Мелания от друга страна, има много скрити подмоли, където трябва да се провери!
11:40 23.04.2026
10 Блумбърг предупреди
След шест месеца Европейския съюз ще е фалирал и то при условие че военните действия не се възобновят.
А вчера Русия спря и петролопровода Дружба за Германия.
Без повече коментар
Коментиран от #29
11:46 23.04.2026
20 Не е добре нито за едните
До коментар #9 от "Последния Софиянец":нито за другите. В краварника цените се вдигат,в Русия също,защото предлагането на енерго продукти е обединено в един общ консорциум но страните членки от ОПЕК.
12:04 23.04.2026
22 Само питам
Май чичо сдаде багажа ?? Прави се че не вижда !!
Блокадата на Ормуз се разпада, ирански заобикалят US флота ??!!
Приблизително 34 ирански петролни танкера са се измъкнали през блокадата, като 19 кораба са напуснали Персийския залив покрай военноморските сили на Тръмп, а други 15 кораба са влезли от Арабско море към Иран !!!
12:07 23.04.2026
24 кой първи ще сдаде багажа
Коментиран от #28
12:09 23.04.2026
Персите казаха - с терористи не преговаряме !!
12:11 23.04.2026
27 Китайски и руски танкери преминават
До коментар #18 от "ГанЯ":през Ормузкия проток и краварите не смеят да ги доближат,запднало евроджейските нямат шанс два са спрени от иранците и са конфискувани,един гръцки с укропонаzzzистки екипаж,другия някакъв нагличански и малоумнобританците реват на умряло.
12:18 23.04.2026
28 Краварника разбира се,
До коментар #24 от "кой първи ще сдаде багажа":персите имат нефто и газопровод през Каспийско море и влиза в русия-азерски поток за Турция и за източна Европа.
12:22 23.04.2026
