Пентагонът: Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме до шест месеца

Разминирането на Ормузкия проток може да отнеме около шест месеца и да окаже сериозно влияние върху цените на изкопаемите горива в световен мащаб, са заявили представители на Пентагон по време на закрита презентация пред Конгреса на САЩ, съобщи „Вашингтон пост“, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според информацията, цитирана от трима служители, законодателите са били уведомени, че Иран може да е поставил 20 или повече мини в района на протока и околните води. Част от тях, според източниците, са били разположени дистанционно с помощта на GPS технология, а други - чрез малки плавателни съдове.

Говорител на Пентагона е определил част от информацията като неточна, но същевременно признава, че липсва ясна и надеждна картина за ситуацията в района.

Ормузкият проток е ключов маршрут, през който преминава около една пета от световния петролен трафик. Международни корабни компании и анализатори предупреждават, че дори при официално възстановяване на нормалното корабоплаване, остават сериозни рискове за сигурността.

Напрежението в региона продължава на фона на засилените опасения за безопасността на морските маршрути и възможни енергийни сътресения в глобален мащаб.