Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Шишков за "Баба Алино": Ако не го събори строителят, ще е общината

Шишков за "Баба Алино": Ако не го събори строителят, ще е общината

8 Юни, 2026 22:27 804 33

  • иван шишков-
  • баба алино-
  • лот 4

Пуснал съм нов сигнал в прокуратурата, свързан с Лот 4, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството

Шишков за "Баба Алино": Ако не го събори строителят, ще е общината - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Експерти откриха втори незаконен сондаж в местността "Баба Алино" край Варна.

"Организирана слепота"

"Като човек, който дълги години съм се занимавал с администрация, никога не съм вярвал, че това може да се случи в България. Това са широко затворени очи, организирана слепота - това, че всички не виждат, значи някой ги е организирал да не виждат, разбира се, след това казах и че сглобката е сглобила незаконния град. На всичко им е ясно - няма как да се започне от 2023 година, да се започне поетапно, да се изваждат документи, които нямат нищо общо с правото, след това да се строи и никой да не реагира при жалбите", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че има и попълнени сгради в кадастъра.

"Ако сградите не са попълнени в кадастъра и няма удостоверение за търпимост, най-големият грях за цялата приказка, която говорим, са тези два документа, защото те стават основания за сделки. Градът изниква, никой не иска да го види, но накрая го и продават. Каквато и рекламна кампания да има, ако няма документи, с които да могат да бъдат извършени сделки и да се случи разплащане, то няма как. Всичко това е плод на една много сериозна организация", допълни Шишков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Освобождаването на шефа на кадастъра

Служебният министър Николай Найденов се е опитвал да смени шефа на кадастъра във Варна, но е получил обаждане да не го прави.

"Аз не съм получил обаждане. Виждате ли разликата между нашето управление и предишните управления? В момента се прави много сериозна проверка на нейната дейност в кадастъра във Варна, прави се проверка и на община Варна от 2023 година насам колко удостоверения за търпимост има. Този проблем може да се окаже, че не е само за този незаконен град. И щом някой си позволява да го направи в такъв мащаб, то дали не се е правило и преди това, и след това в по-малки мащаби?", попита гостът.

Проверки на ДНСК и удостоверения

От думите му стана ясно, че ДНСК ще установи дали за издаването на удостоверенията е имало необходимото основание.

"Всички тези удостоверения за търпимост ще бъдат проверени, също така ще бъде проверено дали тези сгради са съществували през 2021 година или не. 2021 година е годината, в която една сграда, ако е построена незаконно, може да придобие статут на търпимост само ако е изградена преди нея. След този момент строежите не могат да получат такъв статут", коментира още министърът.

Той е на мнение, че "не става дума просто за чадър".

"Чадърът е на една политическа класа, която е в дълбока опозиция, но тази политическа класа, сглобена под чадъра, създаде този начин на мислене. Всички казват, че това е огромно беззаконие, но за да стигнеш до това беззаконие, това означава, че това е твоят начин на мислене. Всички тези злоупотреби, които бяхме намерили преди 3-години, намериха своето надграждане. И това е най-притеснителното. Трябва да се търси отговорност от всички. Става въпрос за много пари", подчерта Иван Шишков.

Министърът посети и "Баба Алино". "Става въпрос за нови сгради. Ангажиментът да не се допусне това е бил на кмета на Варна, а сега и премахването на незаконното строителство отново е негов. Много е лесно кметът да поиска проверка, няма как тя да му бъде отказана. Продължителността на проверката зависи от това какво количество ще излезе. Кадастралната карта на Варна е одобрена много след 2001 година. Събарянето трябва да го направи този, който е извършил незаконното строителство. Ако не го направи, ще го направи общината, ще запорира сметки. Може да бъде направен запор и на земята", добави той.

Казусът с магистрала "Хемус"

"Пуснал съм нов сигнал в прокуратурата, свързан с Лот 4, за който сме коментирали, че има незаконно строителство. Тогава министър Иван Иванов издаде разрешение за строителство и публично обяви, че аз лъжа. Той казва, че няма незаконно строителство. Да, но го има, има си документи, има пълни доказателство. Дотук нарушението е административно, проблемът е, че то нараства в момент, в който се плащат 13-14 млн.", призна още министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 3 Отговор
    Горкото Благо !!! Тъкмо взе парите, и сега едни лоши чичковци ще му разпоредят да бута !!! А едни други и още по лоши чичковци ще му кажат - Ти що буташ, нали взе парите?!
    Бам

    Коментиран от #13, #17

    22:30 08.06.2026

  • 2 Педро Диас

    3 9 Отговор
    Всичко трябва да се събори, а държавата да покрие кредитите на гражданите.

    Коментиран от #8, #15

    22:31 08.06.2026

  • 3 Какъв

    4 2 Отговор
    мушмул е тоя. Като беше два пъти служебен на муньо защо не ти пукаше какво става в държавата. Сега истерясваш в студиата и сипеш опорки. На вас никой не ви звънял по телефона. Звънят на муньото и той ви строява. Тоя рошльо нещо много съмнително нервничи, притеснява се да не го погнат и него

    22:32 08.06.2026

  • 4 1488

    5 3 Отговор
    утре в 12 ч голям протест на украинците
    срещу събарянето на града в баба алино

    посланичката плаща

    22:32 08.06.2026

  • 5 Реалностите

    8 1 Отговор
    "строителят" са мега нагли yкpи, които дори оспорват в съда събарянето на незаконната ограда, която са поставили в гора!?
    "Чакай" да си бутнат сградите! Те наглеците все още вярват, че ще им се размине, че някой дебелак, ще се намеси и всичко, ще им се нареди, все пак са си платили?
    Така че, багерите да влизат и да ги почват иначе не чакайте после обикновените хора да идват и да ви молят и чакат с години за някое разрешително за строеж и да им съдирате и кожата за капак!

    Коментиран от #9

    22:33 08.06.2026

  • 6 Браво, отлично!

    5 2 Отговор
    А сега провери хотелите и комплексите по Черноморието и по зимните курорти. На кои са и с какви пари са построени. Виж и тези в чужбина, че не са малко. Важното е да върви лафа. Да има банани за маймуните. Ха, ха!

    22:33 08.06.2026

  • 7 Боби

    5 6 Отговор
    Само който не е строил нещо и не знае каква мъка е, той може с лека ръка да събаря. Безумно е това, вместо да му се измисли предназначение.

    Коментиран от #10

    22:33 08.06.2026

  • 8 Ааа... Не !

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Педро Диас":

    Кредитите да ги покрива банката на някой си Младен...

    22:33 08.06.2026

  • 9 някой

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реалностите":

    тлъст ояден бай ганьо с голям мерцедес...

    22:36 08.06.2026

  • 10 да ве

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Боби":

    Ако си строил няма да напишеш такава глупост!

    22:36 08.06.2026

  • 11 Радкото

    4 1 Отговор
    ви е наредил ударно да облъчвате народонаселението да не се интересува от вашите мръсотии. Каквото и да правите хората видяха, че царят е гол. Само зомбираните продължават да хълцат възторжено. Оставка подлеци

    22:36 08.06.2026

  • 12 Да ама...!

    4 1 Отговор
    Това събаряне на над 100 здрави и яки железобетонни сгради ще е струва пари...и то много пари...!
    Отделно пък ще има после доста разходи и по извозване на не малкото строителните отпадъци...!

    Коментиран от #25

    22:37 08.06.2026

  • 13 Мнение

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ПО-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС Е:

    КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:

    - КАТО НЕЗАКОННИЯТ УКРО-АНКЛАВ КРАЙ ВАРНА;
    - КАТО ВКАРВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ С ФАЛШИВИ ДАННИ В ЗАРОБВОЗОНАТА;
    - КАТО ДЕСЕТ ГОДИШНИЯТ ДОГОВОР НА ГЮРОВ И НЕИНСКИ СЪС ЗЕЛЬО ...

    И КАТО МНОГО ДРУГИ АНТИБЪЛГАРСКИ ПОЛИТИКИ, ПРОКАРАНИ ОТ Т.НАР. ЕВРОАТЛАНТИЦИ!
    ТА КОГА НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ИМА НАКАЗАНИ ЗА ТИЯ ОГРОМНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ???

    ВСИЧКИ ОТ ГЕРБ, ДПС, ППДБ, БСП И ИТН ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ПОД ЛУПА И ОПАНДИЗЕНИ, АКО СА УЧАСТВАЛИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ТОЯ УКРАИНСКИ АНКЛАВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!!!

    ПРЕДИ НАШИЯТ НАРОД ОТНОВО ДА ПЛАТИ ЧРЕЗ ДАНЪЦИТЕ СИ ЧУЖДАТА КОРУПЦИОННА СХЕМА (ПОРЕДНА), ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА ОПАНДИЗЕНИ УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ, ДЕТО СА ПРЯКО ОТГОВОРНИ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ!!!
    ЕДВА СЛЕД ТОВА ДА СЕ КОМПЕНСИРАТ ИЗЛЪГАНИТЕ ХОРА!!!

    Коментиран от #19

    22:38 08.06.2026

  • 14 Хайде вече

    3 0 Отговор
    Ще събориш курника си на село.Празни думи, както винаги и никакви действия

    22:39 08.06.2026

  • 15 Без тия,моля...!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Педро Диас":

    Има не малко коментари,че собствениците,сега се правят на жертви,но е било публична тайна,че закупуват незаконни жилища...!

    Коментиран от #23

    22:40 08.06.2026

  • 16 Секретна комуникация и охрана

    4 0 Отговор
    Варна и Бургас са вече руски анклав,навсякъде се лее руска реч,охраната на баба Алино беше с калашници,това е безобразие ,а службите нищо

    Коментиран от #20

    22:41 08.06.2026

  • 17 Някоя си

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нищо чудно, да излезете прав! Разбира се, не му го пожелавам.

    Коментиран от #21

    22:41 08.06.2026

  • 18 пепедебебаси

    3 3 Отговор
    Благо Коцев трябва да бъде арестуван отново.

    22:43 08.06.2026

  • 19 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Мнение":

    Също като с жените - ти им вярваш, те ти разбиват сърцето! Разликата е, че ако продължиш да вярваш на жените си човек, а ако продължиш да вярваш на политиците си идиот!!!

    22:45 08.06.2026

  • 20 проста копейка

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Секретна комуникация и охрана":

    Америка ни ограбва рашките ни асвабадиха от свободата заедно с турчолята и затуй сме им вечно благадарная чебурашка имурзилка...

    22:45 08.06.2026

  • 21 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Някоя си":

    И аз въобще не му го пожелавам, но е твърде възможно!

    22:46 08.06.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Жална им майка на хората, които са си дали парите там!
    Разбира се виновни няма да има... в бандитска държава виновни никога няма!

    22:47 08.06.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Без тия,моля...!":

    Няма такова нещо като публична тайна - щом имат документи значи им е дал документ с невярно съдържание и някой е извършил престъпление, а те са жертви. А щом този някой, който е давал документите са община и държава - община и държава ще плащат!

    22:49 08.06.2026

  • 24 кога

    2 0 Отговор
    българските "политици" и "бизнесмени" ще си признаят че не правят и никога не са правили нищо друго освен да крадат и ще се самонатикат в затвора за кеф на народа?

    Коментиран от #26

    22:53 08.06.2026

  • 25 въпросът се решава лесно

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Да ама...!":

    Бързо налагане на запори и възбрани върху банковите сметки и имотите на Благо Джизъса, пардон Коцев, районния кмет, издал удостоверенията за търпимост, шефката на кадастъра, шефът на РДНСК и останалите калинки по веригата. Като виновни длъжностни лица те носят лична отговорност за действията си при изпълнение на служебните си задължения. След конфискацията на имуществото им дори ще останат пари, защото тези са толкова алчни, че са натрупали милиони. Няма нерешим проблем за този, който е решил да възстанови държавността и да спази закона. Проблем има само когато се имитира дейност. Предстои да разберем за кое от двете става дума.

    22:53 08.06.2026

  • 26 Анджо

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "кога":

    Никога.

    22:55 08.06.2026

  • 27 А50

    0 0 Отговор
    Важно е не дали ще съборят някоя къща, а дали най накрая ще влезнат в затвора държавни служитили за извършените престъпления по служба.

    22:56 08.06.2026

  • 28 Истината

    1 0 Отговор
    Мафията си има съдебна система и никой няма да бъде осъден преди реформата ѝ. Иначе някои ги съдят по бързата процедура, докато други ги дондуркат до изтичане на давността.

    Коментиран от #29

    22:57 08.06.2026

  • 29 или докато пробутат

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Истината":

    поредната поправка в закона която узаконява кражбите и измамите им

    22:59 08.06.2026

  • 30 Хюмън гравитейшън

    0 0 Отговор
    Иван Николаевич Портных До 2011 г. Иванушка е руски гражданин,после кмет от СИК,на 23 години беше началник на гранда , собственик мджигруп

    23:01 08.06.2026

  • 31 ХиХи

    0 0 Отговор
    Дайте координатите на ВВП, още тая вечер ще му пусне едно Цирконче

    23:02 08.06.2026

  • 32 име

    0 0 Отговор
    Сигурен съм че журналиста е объркал годините. Не 2021, а 2001г. Според промените в ЗУТ от 2007г, ако някоя незаконна сграда е построена преди 2001г, след проверки може да и се издаде удостоверение за търпимост и да се пристъпи към узаконяване. Архитекта на район Приморски е издал такива неверни удостовереия и на тяхна база е заполчнало всичко.

    23:03 08.06.2026

  • 33 Дънди прешън

    0 0 Отговор
    В Царево още стои бетонното градче на Костя бос на уралската мафия и бивш военен от гру

    23:04 08.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове