Шишков за "Баба Алино": Ако не го събори строителят, ще е общината

Експерти откриха втори незаконен сондаж в местността "Баба Алино" край Варна.

"Организирана слепота"

"Като човек, който дълги години съм се занимавал с администрация, никога не съм вярвал, че това може да се случи в България. Това са широко затворени очи, организирана слепота - това, че всички не виждат, значи някой ги е организирал да не виждат, разбира се, след това казах и че сглобката е сглобила незаконния град. На всичко им е ясно - няма как да се започне от 2023 година, да се започне поетапно, да се изваждат документи, които нямат нищо общо с правото, след това да се строи и никой да не реагира при жалбите", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че има и попълнени сгради в кадастъра.

"Ако сградите не са попълнени в кадастъра и няма удостоверение за търпимост, най-големият грях за цялата приказка, която говорим, са тези два документа, защото те стават основания за сделки. Градът изниква, никой не иска да го види, но накрая го и продават. Каквато и рекламна кампания да има, ако няма документи, с които да могат да бъдат извършени сделки и да се случи разплащане, то няма как. Всичко това е плод на една много сериозна организация", допълни Шишков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Освобождаването на шефа на кадастъра

Служебният министър Николай Найденов се е опитвал да смени шефа на кадастъра във Варна, но е получил обаждане да не го прави.

"Аз не съм получил обаждане. Виждате ли разликата между нашето управление и предишните управления? В момента се прави много сериозна проверка на нейната дейност в кадастъра във Варна, прави се проверка и на община Варна от 2023 година насам колко удостоверения за търпимост има. Този проблем може да се окаже, че не е само за този незаконен град. И щом някой си позволява да го направи в такъв мащаб, то дали не се е правило и преди това, и след това в по-малки мащаби?", попита гостът.

Проверки на ДНСК и удостоверения

От думите му стана ясно, че ДНСК ще установи дали за издаването на удостоверенията е имало необходимото основание.

"Всички тези удостоверения за търпимост ще бъдат проверени, също така ще бъде проверено дали тези сгради са съществували през 2021 година или не. 2021 година е годината, в която една сграда, ако е построена незаконно, може да придобие статут на търпимост само ако е изградена преди нея. След този момент строежите не могат да получат такъв статут", коментира още министърът.

Той е на мнение, че "не става дума просто за чадър".

"Чадърът е на една политическа класа, която е в дълбока опозиция, но тази политическа класа, сглобена под чадъра, създаде този начин на мислене. Всички казват, че това е огромно беззаконие, но за да стигнеш до това беззаконие, това означава, че това е твоят начин на мислене. Всички тези злоупотреби, които бяхме намерили преди 3-години, намериха своето надграждане. И това е най-притеснителното. Трябва да се търси отговорност от всички. Става въпрос за много пари", подчерта Иван Шишков.

Министърът посети и "Баба Алино". "Става въпрос за нови сгради. Ангажиментът да не се допусне това е бил на кмета на Варна, а сега и премахването на незаконното строителство отново е негов. Много е лесно кметът да поиска проверка, няма как тя да му бъде отказана. Продължителността на проверката зависи от това какво количество ще излезе. Кадастралната карта на Варна е одобрена много след 2001 година. Събарянето трябва да го направи този, който е извършил незаконното строителство. Ако не го направи, ще го направи общината, ще запорира сметки. Може да бъде направен запор и на земята", добави той.

Казусът с магистрала "Хемус"

"Пуснал съм нов сигнал в прокуратурата, свързан с Лот 4, за който сме коментирали, че има незаконно строителство. Тогава министър Иван Иванов издаде разрешение за строителство и публично обяви, че аз лъжа. Той казва, че няма незаконно строителство. Да, но го има, има си документи, има пълни доказателство. Дотук нарушението е административно, проблемът е, че то нараства в момент, в който се плащат 13-14 млн.", призна още министърът.