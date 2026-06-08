Шишков за "Баба Алино": Ако не го събори строителят, ще е общината

Експерти откриха втори незаконен сондаж в местността "Баба Алино" край Варна.
"Организирана слепота"
"Като човек, който дълги години съм се занимавал с администрация, никога не съм вярвал, че това може да се случи в България. Това са широко затворени очи, организирана слепота - това, че всички не виждат, значи някой ги е организирал да не виждат, разбира се, след това казах и че сглобката е сглобила незаконния град. На всичко им е ясно - няма как да се започне от 2023 година, да се започне поетапно, да се изваждат документи, които нямат нищо общо с правото, след това да се строи и никой да не реагира при жалбите", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в студиото на "Денят ON AIR".
Той припомни, че има и попълнени сгради в кадастъра.
"Ако сградите не са попълнени в кадастъра и няма удостоверение за търпимост, най-големият грях за цялата приказка, която говорим, са тези два документа, защото те стават основания за сделки. Градът изниква, никой не иска да го види, но накрая го и продават. Каквато и рекламна кампания да има, ако няма документи, с които да могат да бъдат извършени сделки и да се случи разплащане, то няма как. Всичко това е плод на една много сериозна организация", допълни Шишков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Освобождаването на шефа на кадастъра
Служебният министър Николай Найденов се е опитвал да смени шефа на кадастъра във Варна, но е получил обаждане да не го прави.
"Аз не съм получил обаждане. Виждате ли разликата между нашето управление и предишните управления? В момента се прави много сериозна проверка на нейната дейност в кадастъра във Варна, прави се проверка и на община Варна от 2023 година насам колко удостоверения за търпимост има. Този проблем може да се окаже, че не е само за този незаконен град. И щом някой си позволява да го направи в такъв мащаб, то дали не се е правило и преди това, и след това в по-малки мащаби?", попита гостът.
Проверки на ДНСК и удостоверения
От думите му стана ясно, че ДНСК ще установи дали за издаването на удостоверенията е имало необходимото основание.
"Всички тези удостоверения за търпимост ще бъдат проверени, също така ще бъде проверено дали тези сгради са съществували през 2021 година или не. 2021 година е годината, в която една сграда, ако е построена незаконно, може да придобие статут на търпимост само ако е изградена преди нея. След този момент строежите не могат да получат такъв статут", коментира още министърът.
Той е на мнение, че "не става дума просто за чадър".
"Чадърът е на една политическа класа, която е в дълбока опозиция, но тази политическа класа, сглобена под чадъра, създаде този начин на мислене. Всички казват, че това е огромно беззаконие, но за да стигнеш до това беззаконие, това означава, че това е твоят начин на мислене. Всички тези злоупотреби, които бяхме намерили преди 3-години, намериха своето надграждане. И това е най-притеснителното. Трябва да се търси отговорност от всички. Става въпрос за много пари", подчерта Иван Шишков.
Министърът посети и "Баба Алино". "Става въпрос за нови сгради. Ангажиментът да не се допусне това е бил на кмета на Варна, а сега и премахването на незаконното строителство отново е негов. Много е лесно кметът да поиска проверка, няма как тя да му бъде отказана. Продължителността на проверката зависи от това какво количество ще излезе. Кадастралната карта на Варна е одобрена много след 2001 година. Събарянето трябва да го направи този, който е извършил незаконното строителство. Ако не го направи, ще го направи общината, ще запорира сметки. Може да бъде направен запор и на земята", добави той.
Казусът с магистрала "Хемус"
"Пуснал съм нов сигнал в прокуратурата, свързан с Лот 4, за който сме коментирали, че има незаконно строителство. Тогава министър Иван Иванов издаде разрешение за строителство и публично обяви, че аз лъжа. Той казва, че няма незаконно строителство. Да, но го има, има си документи, има пълни доказателство. Дотук нарушението е административно, проблемът е, че то нараства в момент, в който се плащат 13-14 млн.", призна още министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Бам
Коментиран от #13, #17
22:30 08.06.2026
2 Педро Диас
Коментиран от #8, #15
22:31 08.06.2026
3 Какъв
22:32 08.06.2026
4 1488
срещу събарянето на града в баба алино
посланичката плаща
22:32 08.06.2026
5 Реалностите
"Чакай" да си бутнат сградите! Те наглеците все още вярват, че ще им се размине, че някой дебелак, ще се намеси и всичко, ще им се нареди, все пак са си платили?
Така че, багерите да влизат и да ги почват иначе не чакайте после обикновените хора да идват и да ви молят и чакат с години за някое разрешително за строеж и да им съдирате и кожата за капак!
Коментиран от #9
22:33 08.06.2026
6 Браво, отлично!
22:33 08.06.2026
7 Боби
Коментиран от #10
22:33 08.06.2026
8 Ааа... Не !
До коментар #2 от "Педро Диас":Кредитите да ги покрива банката на някой си Младен...
22:33 08.06.2026
9 някой
До коментар #5 от "Реалностите":тлъст ояден бай ганьо с голям мерцедес...
22:36 08.06.2026
10 да ве
До коментар #7 от "Боби":Ако си строил няма да напишеш такава глупост!
22:36 08.06.2026
11 Радкото
22:36 08.06.2026
12 Да ама...!
Отделно пък ще има после доста разходи и по извозване на не малкото строителните отпадъци...!
Коментиран от #25
22:37 08.06.2026
13 Мнение
До коментар #1 от "Пич":ПО-ВАЖНИЯТ ВЪПРОС Е:
КОГА НАЙ-ПОСЛЕ ДОКАЗАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ:
- КАТО НЕЗАКОННИЯТ УКРО-АНКЛАВ КРАЙ ВАРНА;
- КАТО ВКАРВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ С ФАЛШИВИ ДАННИ В ЗАРОБВОЗОНАТА;
- КАТО ДЕСЕТ ГОДИШНИЯТ ДОГОВОР НА ГЮРОВ И НЕИНСКИ СЪС ЗЕЛЬО ...
И КАТО МНОГО ДРУГИ АНТИБЪЛГАРСКИ ПОЛИТИКИ, ПРОКАРАНИ ОТ Т.НАР. ЕВРОАТЛАНТИЦИ!
ТА КОГА НАЙ ПОСЛЕ ЩЕ ИМА НАКАЗАНИ ЗА ТИЯ ОГРОМНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ???
ВСИЧКИ ОТ ГЕРБ, ДПС, ППДБ, БСП И ИТН ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ПОД ЛУПА И ОПАНДИЗЕНИ, АКО СА УЧАСТВАЛИ В СЪЗДАВАНЕТО НА ТОЯ УКРАИНСКИ АНКЛАВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ!!!
ПРЕДИ НАШИЯТ НАРОД ОТНОВО ДА ПЛАТИ ЧРЕЗ ДАНЪЦИТЕ СИ ЧУЖДАТА КОРУПЦИОННА СХЕМА (ПОРЕДНА), ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ИМА ОПАНДИЗЕНИ УПРАВЛЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ, ДЕТО СА ПРЯКО ОТГОВОРНИ ЗА СЛУЧИЛОТО СЕ!!!
ЕДВА СЛЕД ТОВА ДА СЕ КОМПЕНСИРАТ ИЗЛЪГАНИТЕ ХОРА!!!
Коментиран от #19
22:38 08.06.2026
14 Хайде вече
22:39 08.06.2026
15 Без тия,моля...!
До коментар #2 от "Педро Диас":Има не малко коментари,че собствениците,сега се правят на жертви,но е било публична тайна,че закупуват незаконни жилища...!
Коментиран от #23
22:40 08.06.2026
16 Секретна комуникация и охрана
Коментиран от #20
22:41 08.06.2026
17 Някоя си
До коментар #1 от "Пич":Нищо чудно, да излезете прав! Разбира се, не му го пожелавам.
Коментиран от #21
22:41 08.06.2026
18 пепедебебаси
22:43 08.06.2026
19 Пич
До коментар #13 от "Мнение":Също като с жените - ти им вярваш, те ти разбиват сърцето! Разликата е, че ако продължиш да вярваш на жените си човек, а ако продължиш да вярваш на политиците си идиот!!!
22:45 08.06.2026
20 проста копейка
До коментар #16 от "Секретна комуникация и охрана":Америка ни ограбва рашките ни асвабадиха от свободата заедно с турчолята и затуй сме им вечно благадарная чебурашка имурзилка...
22:45 08.06.2026
21 Пич
До коментар #17 от "Някоя си":И аз въобще не му го пожелавам, но е твърде възможно!
22:46 08.06.2026
22 ДрайвингПлежър
Разбира се виновни няма да има... в бандитска държава виновни никога няма!
22:47 08.06.2026
23 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Без тия,моля...!":Няма такова нещо като публична тайна - щом имат документи значи им е дал документ с невярно съдържание и някой е извършил престъпление, а те са жертви. А щом този някой, който е давал документите са община и държава - община и държава ще плащат!
22:49 08.06.2026
24 кога
Коментиран от #26
22:53 08.06.2026
25 въпросът се решава лесно
До коментар #12 от "Да ама...!":Бързо налагане на запори и възбрани върху банковите сметки и имотите на Благо Джизъса, пардон Коцев, районния кмет, издал удостоверенията за търпимост, шефката на кадастъра, шефът на РДНСК и останалите калинки по веригата. Като виновни длъжностни лица те носят лична отговорност за действията си при изпълнение на служебните си задължения. След конфискацията на имуществото им дори ще останат пари, защото тези са толкова алчни, че са натрупали милиони. Няма нерешим проблем за този, който е решил да възстанови държавността и да спази закона. Проблем има само когато се имитира дейност. Предстои да разберем за кое от двете става дума.
22:53 08.06.2026
26 Анджо
До коментар #24 от "кога":Никога.
22:55 08.06.2026
27 А50
22:56 08.06.2026
28 Истината
Коментиран от #29
22:57 08.06.2026
29 или докато пробутат
До коментар #28 от "Истината":поредната поправка в закона която узаконява кражбите и измамите им
22:59 08.06.2026
30 Хюмън гравитейшън
23:01 08.06.2026
31 ХиХи
23:02 08.06.2026
32 име
23:03 08.06.2026
33 Дънди прешън
23:04 08.06.2026