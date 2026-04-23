След блокадата на Доналд Тръмп! Над 10 милиона барела ирански петрол са напуснали Персийския залив

Повече от 10 милиона барела ирански суров петрол са напуснали Персийския залив през седмицата след налагането от страна на САЩ на морска блокада на иранските пристанища, разкри AП. Агенцията се позова на аналитичната фирма Vortexa.
Vortexa заяви, че е регистрирала 34 движения на санкционирани и свързани с Иран танкери в и извън Персийския залив между 13 април и понеделник 20 април, включително 19 изходящи и 15 входящи пътувания.
Поне шест от танкерите, напуснали Персийския залив по време на американската блокада, са превозвани ирански нефтени товари в размер на 10,7 милиона барела на стойност най-малко 910 милиона долара.
FT посочва, че един от танкерите, заобиколил американската блокада и напуснал Персийския залив, е "Дорена" - супертанкер под ирански флаг, който е напуснал ирански води на 17 април и е сигнализирал за местоположението си край южния бряг на Индия ден по-късно.
Танкерът е санкциониран от САЩ и е един от ключовите елементи на иранската флота за износ на петрол.
Данните на Vortexa показаха, че още два танкера, санкционирани от САЩ, са заобиколили блокадата на иранските пристанища на 20 април, докато няколко други санкционирани танкера под флага на други държави са влезли в Персийския залив в следващите дни.
Иранската контрабанда става, докато Тръмп представя морската си блокада срещу Иран като "огромен успех", заявявайки, че тази мярка е лишила страната от стотици милиони долари приходи от петрол и търговия.
Иран осъди блокадата като незаконна и нарушение на крехкото примирие, като обеща да отвърне на двете конфискации на кораби, извършени от американските сили в регионални и международни води.
Иранските медии съобщиха в сряда, че военните сили на страната са конфискували поне три кораба в Ормузкия проток, защото са нарушили правилата за преминаване.
Иран поддържа строг контрол над транзита през пролива от началото на американско-израелската агресия срещу страната в началото на март.
Иранските власти дадоха да се разбере, че може да облекчат ограниченията в Ормузкия проток, ако САЩ отменят незаконната си блокада и другите санкции срещу режима на аятоласите.
Въпросът се превърна в сериозна пречка пред дипломатическите усилия за организиране на нов кръг преговори с посредничество между Техеран и Вашингтон, след като първият кръг приключи в Пакистан на 12 април без постигане на споразумение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #4
19:58 23.04.2026
2 Оракула от Делфи
това майтап ли е или "Трут сошъл" глупости???
20:00 23.04.2026
3 Ганя Путинофила
Коментиран от #5, #22
20:00 23.04.2026
4 Тръм стана за смях на цял свят!!!
До коментар #1 от "Помак":Уууууууу боклук!!!
Не съм терорист а реалист!!1
20:02 23.04.2026
5 555
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":Хахаха… Няма да се учудя… 🤣🤣🤣
20:03 23.04.2026
6 Коста
20:03 23.04.2026
7 Аз съм веган
Коментиран от #27
20:03 23.04.2026
8 ГОЛЕМ СМЕХ
20:04 23.04.2026
9 ГОЛЕМ СМЕХ
Ударили са по сто тояги на голо на всеки от екипажа....
Коментиран от #13
20:06 23.04.2026
10 Голям джумбиш
Коментиран от #12
20:07 23.04.2026
11 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА
Коментиран от #18
20:08 23.04.2026
12 Голям джумбиш поправка
До коментар #10 от "Голям джумбиш":Да обиждаш Боня или да тупаш по голото празноглаво теме охлюва Радев.
20:08 23.04.2026
13 Така де
До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Може и по един к.... да са ударили на Аятоласите.
20:16 23.04.2026
14 Хм...
Такива ми ти работи!
20:17 23.04.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #25
20:20 23.04.2026
16 Дони Оранжадата
20:20 23.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
Коментиран от #19, #23
20:27 23.04.2026
18 Американска царевица...
До коментар #11 от "КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА":"хаяш ли!!!
Коментиран от #24, #26
20:28 23.04.2026
19 Арабина дупе не дава!!!
До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Кораба си е минал и заминал!!!
Америте нямали храна на корабите???
20:30 23.04.2026
20 Хм...
Ако пiHд0cиTe или мoшeтaта бомбардират електроцентрала в Иран, Иран ще унищожи всички електроцентрали в иcpahell и в съюзниците на инфантилния идиот тръмп на арабския полуостров.
Ако пiHд0cиTe или мoшeтaта бомбардират петролни или газови находища в Иран, Иран ще унищожи всички такива находища в иcpahell и в съюзниците на инфантилния идиот тръмп на арабския полуостров.
Ако пiHд0cиTe или мoшeтaта убият ирански политик или мирен гражданин, например някое момиченце, Иран ще унищожи всички дата центрове и технологични компании в иcpahell и в съюзниците на инфантилния идиот тръмп на арабския полуостров.
Ако до дни пiHд0cиTe не се разкарат от ормуз и арабския полуостров, Иран ще унищожи цялата високотехнологична подводна инфраструктура (подводните кабели) в региона и ще затвори и баб ел мандиб.
Та така...
Коментиран от #33
20:31 23.04.2026
21 Мишел
20:32 23.04.2026
22 Бая , овца си..
До коментар #3 от "Ганя Путинофила":не блей повече , и млъкни!!!
20:32 23.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Американска царевица...":Статията пише че корабите са САНКЦИОНИРАНИ ОТ САЩ...как ли???
20:37 23.04.2026
25 Я пъ тоа
До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Да си чул че има сухопътни коридори от Иран към Русия и Китай,вярно обемите няма да са същите ,но все е нещо .Но муцка 🦄,на Прайда тези теми не се коментират .
Коментиран от #28, #29, #38
20:37 23.04.2026
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #18 от "Американска царевица...":Как ли контейнеровоз ша кара ...царевица...е нема такъв сайт.
20:38 23.04.2026
27 АсанБГ
До коментар #7 от "Аз съм веган":Облла Дай веган,пожали невръстните козичката Доротея и братчето и и пръчлето Стоянчо Г.
20:41 23.04.2026
28 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Я пъ тоа":През Азърбайджан и Грузия....сухопътно,
Биби им разбомби пътищата....ша прекарват храна с мулета през планините...за 90 милиона иранци...я по сериозно
20:44 23.04.2026
29 Баце,
До коментар #25 от "Я пъ тоа":Иран си ползва и Каспийско море, и жп линиите в посока Китай и Русия. Освен това Иран си държи корабите в индийския океан в свой териториални води или в индийски териториални води. Близо до брега. ПiHд0cиTe така или иначе не смеят да си доближат корабите на по малко от 600 км до бреговете на Иран. Палят им се пералните и им се запушват тоалетните.
Коментиран от #30, #34
20:44 23.04.2026
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #29 от "Баце,":Биби им разбомби пристанищата на Каспийско море...
Сигурно карат храни с китайски джонги.
20:47 23.04.2026
31 ГОЛЕМ СМЕХ
То от месец блокада, човешко е.
20:49 23.04.2026
32 Бай Араб
21:06 23.04.2026
33 Санитар от Карлуково
До коментар #20 от "Хм...":Не е ли забавен! Разсмива ни по цял ден...
21:11 23.04.2026
34 Бай Араб
До коментар #29 от "Баце,":Ти кенефчия по корабите ли си? Или то сега му викат - пламбър.Баце кенефа.Ибрикчи уста.
21:14 23.04.2026
35 Хаха
21:15 23.04.2026
36 Бай Араб
21:15 23.04.2026
37 Отстрани
Идиотът Тръмп удвои приходите на Русия и Иран за един месец, браво! Това е техният човек!
22:45 23.04.2026
38 Един
До коментар #25 от "Я пъ тоа":Ти нормален ли си. Един камион цистерна е 20 тона, а супер танкер е 300 000 тона. Просто не е изгодно, даже си е направо на загуба. Най-изгидно е с тръбопровод между другото. Ама уви трябват инвестиции първо
01:37 24.04.2026