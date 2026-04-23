След блокадата на Доналд Тръмп! Над 10 милиона барела ирански петрол са напуснали Персийския залив

23 Април, 2026 19:55 1 655 38

Техеран поддържа строг контрол над транзита през пролива от началото на американско-израелската агресия срещу страната в началото на март

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Повече от 10 милиона барела ирански суров петрол са напуснали Персийския залив през седмицата след налагането от страна на САЩ на морска блокада на иранските пристанища, разкри AП. Агенцията се позова на аналитичната фирма Vortexa.

Vortexa заяви, че е регистрирала 34 движения на санкционирани и свързани с Иран танкери в и извън Персийския залив между 13 април и понеделник 20 април, включително 19 изходящи и 15 входящи пътувания.

Поне шест от танкерите, напуснали Персийския залив по време на американската блокада, са превозвани ирански нефтени товари в размер на 10,7 милиона барела на стойност най-малко 910 милиона долара.

FT посочва, че един от танкерите, заобиколил американската блокада и напуснал Персийския залив, е "Дорена" - супертанкер под ирански флаг, който е напуснал ирански води на 17 април и е сигнализирал за местоположението си край южния бряг на Индия ден по-късно.

Танкерът е санкциониран от САЩ и е един от ключовите елементи на иранската флота за износ на петрол.

Данните на Vortexa показаха, че още два танкера, санкционирани от САЩ, са заобиколили блокадата на иранските пристанища на 20 април, докато няколко други санкционирани танкера под флага на други държави са влезли в Персийския залив в следващите дни.

Иранската контрабанда става, докато Тръмп представя морската си блокада срещу Иран като "огромен успех", заявявайки, че тази мярка е лишила страната от стотици милиони долари приходи от петрол и търговия.

Иран осъди блокадата като незаконна и нарушение на крехкото примирие, като обеща да отвърне на двете конфискации на кораби, извършени от американските сили в регионални и международни води.

Иранските медии съобщиха в сряда, че военните сили на страната са конфискували поне три кораба в Ормузкия проток, защото са нарушили правилата за преминаване.

Иран поддържа строг контрол над транзита през пролива от началото на американско-израелската агресия срещу страната в началото на март.

Иранските власти дадоха да се разбере, че може да облекчат ограниченията в Ормузкия проток, ако САЩ отменят незаконната си блокада и другите санкции срещу режима на аятоласите.

Въпросът се превърна в сериозна пречка пред дипломатическите усилия за организиране на нов кръг преговори с посредничество между Техеран и Вашингтон, след като първият кръг приключи в Пакистан на 12 април без постигане на споразумение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    21 4 Отговор
    Варелите си вървят ,Иран и Русия помагат на световната икономика да се балансира ...кой мИ дреме на за един мак Доналд Тръмп на никой ..3 та сила е света значи си никой

    Коментиран от #4

    19:58 23.04.2026

  • 2 Оракула от Делфи

    27 2 Отговор
    Дочухме че Иран прави контрабанда на петрол в собствените си териториални води ,
    това майтап ли е или "Трут сошъл" глупости???

    20:00 23.04.2026

  • 3 Ганя Путинофила

    8 22 Отговор
    След 30 дни Тръмп вероятно ще предложи сделка на Брюксел и путин, Украйна да влезе в ЕС и НАТО на мястото на България, а путин да си вземе България като силно изразена путинофилска територия!

    Коментиран от #5, #22

    20:00 23.04.2026

  • 4 Тръм стана за смях на цял свят!!!

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Помак":

    Уууууууу боклук!!!
    Не съм терорист а реалист!!1

    20:02 23.04.2026

  • 5 555

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    Хахаха… Няма да се учудя… 🤣🤣🤣

    20:03 23.04.2026

  • 6 Коста

    28 2 Отговор
    Кой дава право на САЩ да санкционира? Да е Оман, ОАЕ.. разбирам. Кой покани САЩ и Израел?

    20:03 23.04.2026

  • 7 Аз съм веган

    4 23 Отговор
    Копейките как се кефят,се едно те ще ги вземат тези пари

    Коментиран от #27

    20:03 23.04.2026

  • 8 ГОЛЕМ СМЕХ

    14 9 Отговор
    Танкери, минали през блокадата са САНКЦИОНИРАНИ ОТ САЩ....вие за малоумници ли ни имате бре.

    20:04 23.04.2026

  • 9 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 9 Отговор
    Как САЩ са санкционирани танкерите..
    Ударили са по сто тояги на голо на всеки от екипажа....

    Коментиран от #13

    20:06 23.04.2026

  • 10 Голям джумбиш

    5 19 Отговор
    След като руският "журналист" Соловьов си позволи брутално да обижда в ефир лидерката на Италия- Мелони, наричайки я фашистка, идио.ка, к.рва и т.н., вилите му там за десетки милиони евро бяха разрушени и разнесени с багери и трактори. То да не е като да обиждаш Броня или да тичаш по голото теме някой охлюв като Радев.

    Коментиран от #12

    20:07 23.04.2026

  • 11 КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА

    7 2 Отговор
    Също бил минал....е нема такъв сайт.

    Коментиран от #18

    20:08 23.04.2026

  • 12 Голям джумбиш поправка

    2 13 Отговор

    До коментар #10 от "Голям джумбиш":

    Да обиждаш Боня или да тупаш по голото празноглаво теме охлюва Радев.

    20:08 23.04.2026

  • 13 Така де

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Може и по един к.... да са ударили на Аятоласите.

    20:16 23.04.2026

  • 14 Хм...

    19 2 Отговор
    Към момента Иран печели от износ на енергоносители повече от преди инфантилния идиот тръмп да се поведе по акъла на приятелчето си биби. Освен това Иран събира такси в риали от когото и колкото си поиска. Изключение правят Китай, Русия, Индия, Пакистан. Те преминават през ормуз безплатно, когато и както си поискат. ПiHд0cиTe и мoшeтaта изобщо не преминават.
    Такива ми ти работи!

    20:17 23.04.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 15 Отговор
    Как ли аятоласите изнасят петрол през Залива, че нещо не са разбра.....за САЩ нема русначета, китайчета, индийчета. Излизат ли от ирански пристанища, лошо им се пише.

    Коментиран от #25

    20:20 23.04.2026

  • 16 Дони Оранжадата

    4 7 Отговор
    Отивам да се обадя на моя приятел Пуси да пием по една ракия като двама истински неможачи.

    20:20 23.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 11 Отговор
    За да минат през блокадата на САЩ, явно аятоласите са дали д.у.п.е.

    Коментиран от #19, #23

    20:27 23.04.2026

  • 18 Американска царевица...

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "КОНТЕЙНЕРОВОЗ НАТОВАРЕН С ЦАРЕВИЦА":

    "хаяш ли!!!

    Коментиран от #24, #26

    20:28 23.04.2026

  • 19 Арабина дупе не дава!!!

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Кораба си е минал и заминал!!!
    Америте нямали храна на корабите???

    20:30 23.04.2026

  • 20 Хм...

    13 3 Отговор
    Освен това днес Иран обяви:
    Ако пiHд0cиTe или мoшeтaта бомбардират електроцентрала в Иран, Иран ще унищожи всички електроцентрали в иcpahell и в съюзниците на инфантилния идиот тръмп на арабския полуостров.
    Ако пiHд0cиTe или мoшeтaта бомбардират петролни или газови находища в Иран, Иран ще унищожи всички такива находища в иcpahell и в съюзниците на инфантилния идиот тръмп на арабския полуостров.
    Ако пiHд0cиTe или мoшeтaта убият ирански политик или мирен гражданин, например някое момиченце, Иран ще унищожи всички дата центрове и технологични компании в иcpahell и в съюзниците на инфантилния идиот тръмп на арабския полуостров.
    Ако до дни пiHд0cиTe не се разкарат от ормуз и арабския полуостров, Иран ще унищожи цялата високотехнологична подводна инфраструктура (подводните кабели) в региона и ще затвори и баб ел мандиб.
    Та така...

    Коментиран от #33

    20:31 23.04.2026

  • 21 Мишел

    6 2 Отговор
    Блокадата на САЩ се удави в Ормузкия проток.

    20:32 23.04.2026

  • 22 Бая , овца си..

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    не блей повече , и млъкни!!!

    20:32 23.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Американска царевица...":

    Статията пише че корабите са САНКЦИОНИРАНИ ОТ САЩ...как ли???

    20:37 23.04.2026

  • 25 Я пъ тоа

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да си чул че има сухопътни коридори от Иран към Русия и Китай,вярно обемите няма да са същите ,но все е нещо .Но муцка 🦄,на Прайда тези теми не се коментират .

    Коментиран от #28, #29, #38

    20:37 23.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Американска царевица...":

    Как ли контейнеровоз ша кара ...царевица...е нема такъв сайт.

    20:38 23.04.2026

  • 27 АсанБГ

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Аз съм веган":

    Облла Дай веган,пожали невръстните козичката Доротея и братчето и и пръчлето Стоянчо Г.

    20:41 23.04.2026

  • 28 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    През Азърбайджан и Грузия....сухопътно,
    Биби им разбомби пътищата....ша прекарват храна с мулета през планините...за 90 милиона иранци...я по сериозно

    20:44 23.04.2026

  • 29 Баце,

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    Иран си ползва и Каспийско море, и жп линиите в посока Китай и Русия. Освен това Иран си държи корабите в индийския океан в свой териториални води или в индийски териториални води. Близо до брега. ПiHд0cиTe така или иначе не смеят да си доближат корабите на по малко от 600 км до бреговете на Иран. Палят им се пералните и им се запушват тоалетните.

    Коментиран от #30, #34

    20:44 23.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Баце,":

    Биби им разбомби пристанищата на Каспийско море...
    Сигурно карат храни с китайски джонги.

    20:47 23.04.2026

  • 31 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 5 Отговор
    Явно американците да опънали аятоласите на палубата за да ги пуснат...
    То от месец блокада, човешко е.

    20:49 23.04.2026

  • 32 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Агента на ФСБ Краснов бизнесмен който е фалирал три пъти сега управлява САЩ

    21:06 23.04.2026

  • 33 Санитар от Карлуково

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Хм...":

    Не е ли забавен! Разсмива ни по цял ден...

    21:11 23.04.2026

  • 34 Бай Араб

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "Баце,":

    Ти кенефчия по корабите ли си? Или то сега му викат - пламбър.Баце кенефа.Ибрикчи уста.

    21:14 23.04.2026

  • 35 Хаха

    4 2 Отговор
    И "блокадата" като "чадъря" на евреите. Изтърбушени отвсякъде.

    21:15 23.04.2026

  • 36 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Рижава говоряща глава.

    21:15 23.04.2026

  • 37 Отстрани

    4 0 Отговор
    Едни лесни милиард долара в джоба на Иран!
    Идиотът Тръмп удвои приходите на Русия и Иран за един месец, браво! Това е техният човек!

    22:45 23.04.2026

  • 38 Един

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Я пъ тоа":

    Ти нормален ли си. Един камион цистерна е 20 тона, а супер танкер е 300 000 тона. Просто не е изгодно, даже си е направо на загуба. Най-изгидно е с тръбопровод между другото. Ама уви трябват инвестиции първо

    01:37 24.04.2026

