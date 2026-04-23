След блокадата на Доналд Тръмп! Над 10 милиона барела ирански петрол са напуснали Персийския залив

Повече от 10 милиона барела ирански суров петрол са напуснали Персийския залив през седмицата след налагането от страна на САЩ на морска блокада на иранските пристанища, разкри AП. Агенцията се позова на аналитичната фирма Vortexa.

Vortexa заяви, че е регистрирала 34 движения на санкционирани и свързани с Иран танкери в и извън Персийския залив между 13 април и понеделник 20 април, включително 19 изходящи и 15 входящи пътувания.

Поне шест от танкерите, напуснали Персийския залив по време на американската блокада, са превозвани ирански нефтени товари в размер на 10,7 милиона барела на стойност най-малко 910 милиона долара.

FT посочва, че един от танкерите, заобиколил американската блокада и напуснал Персийския залив, е "Дорена" - супертанкер под ирански флаг, който е напуснал ирански води на 17 април и е сигнализирал за местоположението си край южния бряг на Индия ден по-късно.

Танкерът е санкциониран от САЩ и е един от ключовите елементи на иранската флота за износ на петрол.

Данните на Vortexa показаха, че още два танкера, санкционирани от САЩ, са заобиколили блокадата на иранските пристанища на 20 април, докато няколко други санкционирани танкера под флага на други държави са влезли в Персийския залив в следващите дни.

Иранската контрабанда става, докато Тръмп представя морската си блокада срещу Иран като "огромен успех", заявявайки, че тази мярка е лишила страната от стотици милиони долари приходи от петрол и търговия.

Иран осъди блокадата като незаконна и нарушение на крехкото примирие, като обеща да отвърне на двете конфискации на кораби, извършени от американските сили в регионални и международни води.

Иранските медии съобщиха в сряда, че военните сили на страната са конфискували поне три кораба в Ормузкия проток, защото са нарушили правилата за преминаване.

Иран поддържа строг контрол над транзита през пролива от началото на американско-израелската агресия срещу страната в началото на март.

Иранските власти дадоха да се разбере, че може да облекчат ограниченията в Ормузкия проток, ако САЩ отменят незаконната си блокада и другите санкции срещу режима на аятоласите.

Въпросът се превърна в сериозна пречка пред дипломатическите усилия за организиране на нов кръг преговори с посредничество между Техеран и Вашингтон, след като първият кръг приключи в Пакистан на 12 април без постигане на споразумение.