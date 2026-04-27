Скритата цел на американската война срещу Иран може да е Китай

Докато Вашингтон и Техеран се опитват да поддържат крехкото примирие, един от най-големите въпроси, висящи над конфликта, може би изобщо не се отнася до Иран, а до Китай.

Китайският лидер Си Дзинпин тази седмица публично призова за отваряне на Ормузкия пролив и настоя за незабавно примирие - най-ясната му намеса в конфликта досега и знак, че Пекин следи събитията отблизо.

Зинеб Рибуа, научен сътрудник в Института "Хъдсън", специализирана в китайското влияние в Близкия изток и Северна Африка, заяви пред Eye for Iran, че по-широкото значение на операция "Епична ярост" - американската кампания срещу Иран - може да се състои в отслабването на стратегическата позиция на Китай чрез неговите дълбоки връзки с Ислямската република.

"Аз съм сред онези, които смятат, че става въпрос за отслабване на Китай", каза Рибуа. "Не мисля, че администрацията го казва по този начин... но мисля, че това е много важно."

Пекин е принуден да излезе на светло

В продължение на седмици Китай до голяма степен избягваше да коментира публично кризата в Ормузкия пролив, въпреки зависимостта си от енергийните доставки от Персийския залив.

Рибуа заяви, че внезапните коментари на Си отразяват тревогата на Пекин и може би са разкрили ограниченото влияние на Китай върху Техеран.

"Дълго време съществуваше предположението, че САЩ са в упадък", каза тя, добавяйки, че намесата на Си подсказва, че Вашингтон може би "нарушава статуквото, от което се ползваше Китай".

Тя добави, че Пекин остава зависим от позициите на САЩ в пролива и може би не разполага с достатъчно влияние, за да окаже пряк натиск върху Техеран.

Защо Иран е важен за Китай

Китай остава основен купувач на ирански суров петрол и отдавна се възползва от изолацията на Техеран.

"Китай спечели по три направления", каза Рибуа. "Първото е именно петролът... 90% от иранския петрол отива в Китай и то с отстъпка."

Китай е най-големият вносител на суров петрол в света, внасяйки около 11 милиона барела на ден, и е изложен на всякакви смущения в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световното потребление.

Според данни китайските купувачи са взели повече от 80% от изнасяния от Иран суров петрол през 2025 г., често с отстъпки от 8 до 10 долара под цената на Брент, което осигурява на Пекин ценен евтин източник на доставки.

Всяко продължително противостояние между САЩ и Иран или морска блокада в Ормузкия пролив може да принуди Китай да замени по-евтиния ирански петрол с по-скъпи алтернативи, докато по-високите разходи за транспорт и застраховка биха добавили допълнителен натиск.

Рибуа каза, че Иран служи и като тестова площадка за заобикаляне на санкциите и алтернативни финансови канали.

"Това, за което Ислямската република беше полезна за Китай, всъщност е и лабораторията за заобикаляне на санкциите."

Мрежи, свързани с Китай, са използвали фиктивни компании, прехвърляния от кораб на кораб, преетикетирани товари и алтернативни канали за плащане, за да поддържат потока на ирански петрол въпреки западните ограничения.

САЩ в капан в Близкия изток

Усилията на Иран да превърне Ормузкия проток в оръжие може би са нанесли вреда и на един от най-важните му партньори.

"Ислямската република смяташе, че като превърне Ормузкия проток в оръжие, ще може да окаже натиск върху американския президент", каза Рибуа. "Но в този процес те нанесоха вреда на Китай."

Тъй като Китай е силно зависим от регионалните енергийни потоци, всяко продължително прекъсване повишава залога за Пекин.

Рибуа твърди, че по-широката борба остава съсредоточена в Азия.

"Искате американците да бъдат заклещени в Близкия изток", каза тя. "Това е идеалният сценарий, когато мислите за нахлуване в Тайван."

Ако Рибуа е права, операция "Епична ярост" може да се окаже нещо повече от кампания за ограничаване на Иран. Тя може да бележи ранна стъпка в по-широка борба за влиянието на Китай в Близкия изток - и отвъд него.