Скритата цел на американската война срещу Иран може да е Китай

27 Април, 2026 07:17

В продължение на седмици Китай до голяма степен избягваше да коментира публично кризата в Ормузкия пролив, въпреки зависимостта си от енергийните доставки от Персийския залив

Докато Вашингтон и Техеран се опитват да поддържат крехкото примирие, един от най-големите въпроси, висящи над конфликта, може би изобщо не се отнася до Иран, а до Китай.

Китайският лидер Си Дзинпин тази седмица публично призова за отваряне на Ормузкия пролив и настоя за незабавно примирие - най-ясната му намеса в конфликта досега и знак, че Пекин следи събитията отблизо.

Зинеб Рибуа, научен сътрудник в Института "Хъдсън", специализирана в китайското влияние в Близкия изток и Северна Африка, заяви пред Eye for Iran, че по-широкото значение на операция "Епична ярост" - американската кампания срещу Иран - може да се състои в отслабването на стратегическата позиция на Китай чрез неговите дълбоки връзки с Ислямската република.

"Аз съм сред онези, които смятат, че става въпрос за отслабване на Китай", каза Рибуа. "Не мисля, че администрацията го казва по този начин... но мисля, че това е много важно."

Пекин е принуден да излезе на светло

В продължение на седмици Китай до голяма степен избягваше да коментира публично кризата в Ормузкия пролив, въпреки зависимостта си от енергийните доставки от Персийския залив.

Рибуа заяви, че внезапните коментари на Си отразяват тревогата на Пекин и може би са разкрили ограниченото влияние на Китай върху Техеран.

"Дълго време съществуваше предположението, че САЩ са в упадък", каза тя, добавяйки, че намесата на Си подсказва, че Вашингтон може би "нарушава статуквото, от което се ползваше Китай".

Тя добави, че Пекин остава зависим от позициите на САЩ в пролива и може би не разполага с достатъчно влияние, за да окаже пряк натиск върху Техеран.

Защо Иран е важен за Китай

Китай остава основен купувач на ирански суров петрол и отдавна се възползва от изолацията на Техеран.

"Китай спечели по три направления", каза Рибуа. "Първото е именно петролът... 90% от иранския петрол отива в Китай и то с отстъпка."

Китай е най-големият вносител на суров петрол в света, внасяйки около 11 милиона барела на ден, и е изложен на всякакви смущения в Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световното потребление.

Според данни китайските купувачи са взели повече от 80% от изнасяния от Иран суров петрол през 2025 г., често с отстъпки от 8 до 10 долара под цената на Брент, което осигурява на Пекин ценен евтин източник на доставки.

Всяко продължително противостояние между САЩ и Иран или морска блокада в Ормузкия пролив може да принуди Китай да замени по-евтиния ирански петрол с по-скъпи алтернативи, докато по-високите разходи за транспорт и застраховка биха добавили допълнителен натиск.

Рибуа каза, че Иран служи и като тестова площадка за заобикаляне на санкциите и алтернативни финансови канали.

"Това, за което Ислямската република беше полезна за Китай, всъщност е и лабораторията за заобикаляне на санкциите."

Мрежи, свързани с Китай, са използвали фиктивни компании, прехвърляния от кораб на кораб, преетикетирани товари и алтернативни канали за плащане, за да поддържат потока на ирански петрол въпреки западните ограничения.

САЩ в капан в Близкия изток

Усилията на Иран да превърне Ормузкия проток в оръжие може би са нанесли вреда и на един от най-важните му партньори.

"Ислямската република смяташе, че като превърне Ормузкия проток в оръжие, ще може да окаже натиск върху американския президент", каза Рибуа. "Но в този процес те нанесоха вреда на Китай."

Тъй като Китай е силно зависим от регионалните енергийни потоци, всяко продължително прекъсване повишава залога за Пекин.

Рибуа твърди, че по-широката борба остава съсредоточена в Азия.

"Искате американците да бъдат заклещени в Близкия изток", каза тя. "Това е идеалният сценарий, когато мислите за нахлуване в Тайван."

Ако Рибуа е права, операция "Епична ярост" може да се окаже нещо повече от кампания за ограничаване на Иран. Тя може да бележи ранна стъпка в по-широка борба за влиянието на Китай в Близкия изток - и отвъд него.


  • 1 Владимир Путин, президент

    3 11 Отговор
    Не е Китай !!!
    Я знаю кой ☝️

    07:20 27.04.2026

  • 2 МГОГО ДЪЛБОКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    16 2 Отговор
    За елементарни евроанализатори.

    07:21 27.04.2026

  • 3 Мнооого е

    16 1 Отговор
    Скрита. Та фащ открито си говорят вече, че "Китай е най-голямата опасност за тяхната национална сигурност!" Защо? Ами огромна икономическа мощ, означава и огромни възможности за военна индустрия... Само не мога да разбера, защо Китай още се мотат??? Всичко е ясно вече: "Западналите всичките са против Русия, Китай, Иран, БРИКС... Е, войната вече е започнала. Кво има още да чакат? Да ги "отслабват стратегически" и тях ли?

    07:22 27.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дзак

    4 1 Отговор
    От болната глава на здравата!

    07:27 27.04.2026

  • 7 А фащ толкова

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "Няма край руZкия ПОЗОР....":

    Добре се справят с Иран, че напълно си затвърдиха първото място на военна сила в света? Само дето не им остана и никакво ПВО/ПРО в Близкият Изток! И на авионосците им се повредиха тоалетните от интензивното ползване, нали?

    07:33 27.04.2026

  • 8 Така е

    6 1 Отговор
    А Китай е скрита цел към Юпитер !

    07:35 27.04.2026

  • 9 Някой

    12 0 Отговор
    Оооо. Откриха топлата вода.

    07:35 27.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не бери кахър

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хм...":

    Кой им праща ракети и спътникова информация?

    07:37 27.04.2026

  • 12 нннн

    9 1 Отговор
    Дрън-дрън. Нетаняху каза ,,Хайде", и Тръмп - ,,Хайде.
    Статията е за отклоняване вниманието от Израел.

    07:38 27.04.2026

  • 13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    13 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #14

    07:38 27.04.2026

  • 14 Димяща ушанка

    2 6 Отговор

    До коментар #13 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Утре влизам в Киев!

    07:41 27.04.2026

  • 15 Дон Корлеоне

    0 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:42 27.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мишел

    13 0 Отговор
    Три военни кораба на Китай са в Ормузкия проток и показно го отпушиха от американската блокада , която бе също от три кораба. Китайският военен флот е по голям, по -модерен и по-силен от този на САЩ. Той е причината, че САЩ вероятно няма да посмеят да блокират повече протока.

    07:44 27.04.2026

  • 18 Едни крадци

    16 0 Отговор
    Китай да влиза в протока и да си съпровожда корабите друг избор няма, ако се повредят и другите самолетоносачи трудно ще им бъде на американците но лесно на света. Всъщност света стана заложник на еди крадци на нефт и газ. ВЕвропа са Украйна а в глобален аспект тези които ограничават със санкции всичките

    07:45 27.04.2026

  • 19 ЮДОСАКСИТЕ И ТЕХНИТЕ СЛУГИ

    10 0 Отговор
    Са минало. Идва нов световен ред.

    07:48 27.04.2026

  • 20 КИТАЙ НЕ Е ВЕНЕЦУЕЛА

    8 0 Отговор
    КРИВИТЕ СМЕТКИ НА РИЖОТО ТЕ ЛЕ

    07:59 27.04.2026

  • 21 Механик

    9 0 Отговор
    Не знам дали войната срещу Иран е със скрита цел, Китай. Но САЩ да внимават да не би да станат явна цел за Китай, щото дракона така ще ги нагази, че дебелите американци ще отслабнат за нула време и ще проговорят на "мандарин".

    Коментиран от #25

    08:00 27.04.2026

  • 22 Риба със същия мозък като на Кая

    7 0 Отговор
    Ама нали някой се е възхитил и е публикувал анализа и!
    Не само Китай, а и целия свят страда от мераците на Нетаняху и лобито в САЩ. А Китай, най-малко защото си има Русия за съсед. И пак ще е най-конкурентно способен. Китай никога няма да остави Иран в ръчичките им. А и иранците днес са на посещение в Москва. Ако Израел и САЩ пак опитат и Иран спази обещанието си да занули шейховете, не 1/5, а 1/3 ще изчезне снабдяването с горива, торове, хелий и т.н.!

    Първо Европа ще оттече в канала след това Япония и Южна Корея. САЩ ще се се задържат икономически и поне ще могат да купуват от Китай.

    Коментиран от #24

    08:12 27.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Риба със същия мозък като на Кая":

    "САЩ ще се се задържат икономически и поне ще могат да купуват от Китай".
    С този дълг и с тази икономика САЩ нямат никакви шансове да се задържат икономически.

    08:44 27.04.2026

  • 25 Абе тебе са те газили...

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    ... здраво по дебелата ти тиква🤣

    08:58 27.04.2026

