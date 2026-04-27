Преглед на печата! Стрелбата на медийно събитие в събота, на което присъстваше и Тръмп

Стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон в събота, на която присъстваше и президентът на САЩ Доналд Тръмп, е водеща тема за редица американски и британски издания.

Нахлулият в периметъра на сигурността на вечерята на кореспондентите на Белия дом стрелец, който бе обезвреден след престрелка с агенти на Сикрет Сървис, е искал да вземе на прицел висши държавни служители, включително вероятно и самия президент на САЩ, пише в. „Вашингтон Пост“.

В послание, изпратено до свои роднини минути преди атаката, той се описал като „приятелски настроен федерален убиец“ и изразил остри критики срещу политиката на администрацията на Тръмп, посочва изданието.

Въпреки че властите все още не са оповестили официално името на мъжа, според запознати с разследването източници той е 31-годишният Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, отбелязва „Вашингтон Пост“. Профили в социалните мрежи, които изглежда принадлежат на Алън, го описват като дизайнер на видеоигри на свободна практика и учител на непълно работно време.

Смята се, че Алън първо е пътувал с влак от Калифорния до Чикаго, а след това до Вашингтон, преди да се настани в хотел „Хилтън“ в американската столица, където внесъл две оръжия, които купил по-рано, пише в. „Лос Анджелис Таймс“.

Нападателят успял да премине през няколко периметъра на охраната на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, преди да бъде неутрализиран от агенти на Сикрет Сървис пред балната зала, където са се намирали президентът Тръмп и редица други високопоставени федерални служители, посочва изданието.

Осуетената атака бе поредният от поредица случаи, при които въоръжени мъже успяват да се доближат опасно близо до Тръмп, което отново повдигна въпроси за безопасността и сигурността на президента в момент на силно политическо разделение в страната и ожесточени конфликти в чужбина, коментира вестникът.

Около 10 минути преди Алън да открие огън в събота вечер, той изпратил на семейството си изпълнен с критики срещу Тръмп манифест, в който описал и изненадата си от „нивото на некомпетентност“ на охраната на място, пише британският в. „Телеграф“.

Тридесет и една годишният мъж, въоръжен с ловна пушка, пистолет и няколко ножа, нахлул през контролно-пропускателен пункт в хотел „Хилтън“ във Вашингтон и успял да се приближи на около 90 метра от американския президент, посочва изданието. В съобщението до семейството си той заявил, че ирански наемни убийци биха могли да се появят с картечница на събитието и „никой не би забелязал нищо“.

Сикрет Сървис сега ще трябва да обясни как въоръжен мъж е успял да се доближи толкова близо до масата, на която са седели президентът, първата дама и висши фигури от кабинета, отбелязва „Телеграф“.

В манифеста си Алън посочва списък с цели, които иска да застреля, подреден от най-висок към най-нисък приоритет, като начело в списъка са били поставени служители от администрацията на Тръмп, пише в. „Гардиън“.

Редица американски медии цитираха анонимни служители, според които предишни публикации на Алън в социалните мрежи съдържали изказвания срещу Тръмп, подобни на съдържанието на манифеста, посочва изданието.

Макар в манифеста да не се споменава името на Доналд Тръмп, в текста се изразява недоволство от редица действия на администрацията и неотдавнашни събития, включително американските удари по плавателни съдове за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, отбелязва вестникът.

В интервю за „60 Минути“ вчера Тръмп нарече нападателя „болен човек“ и се ядоса на водещата Нора О’Донъл за това, че прочете части от манифеста в ефир, пише „Гардиън“.

В друго интервю президентът разказа за събитията от събота с равнодушен тон, като заяви, че не се е почувствал особено разтревожен в момента. „Не бях притеснен“, каза Тръмп в отговор на въпрос дали се е притеснил, след като чул изстрелите. „Разбирам живота. Живеем в луд свят“, добави той.