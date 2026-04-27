Преглед на печата! Стрелбата на медийно събитие в събота, на което присъстваше и Тръмп

27 Април, 2026 11:03

Осуетената атака бе поредният от поредица случаи, при които въоръжени мъже успяват да се доближат опасно близо до Тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Стрелбата по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон в събота, на която присъстваше и президентът на САЩ Доналд Тръмп, е водеща тема за редица американски и британски издания.

Нахлулият в периметъра на сигурността на вечерята на кореспондентите на Белия дом стрелец, който бе обезвреден след престрелка с агенти на Сикрет Сървис, е искал да вземе на прицел висши държавни служители, включително вероятно и самия президент на САЩ, пише в. „Вашингтон Пост“.

В послание, изпратено до свои роднини минути преди атаката, той се описал като „приятелски настроен федерален убиец“ и изразил остри критики срещу политиката на администрацията на Тръмп, посочва изданието.

Въпреки че властите все още не са оповестили официално името на мъжа, според запознати с разследването източници той е 31-годишният Коул Томас Алън от Торънс, Калифорния, отбелязва „Вашингтон Пост“. Профили в социалните мрежи, които изглежда принадлежат на Алън, го описват като дизайнер на видеоигри на свободна практика и учител на непълно работно време.

Смята се, че Алън първо е пътувал с влак от Калифорния до Чикаго, а след това до Вашингтон, преди да се настани в хотел „Хилтън“ в американската столица, където внесъл две оръжия, които купил по-рано, пише в. „Лос Анджелис Таймс“.

Нападателят успял да премине през няколко периметъра на охраната на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом, преди да бъде неутрализиран от агенти на Сикрет Сървис пред балната зала, където са се намирали президентът Тръмп и редица други високопоставени федерални служители, посочва изданието.

Осуетената атака бе поредният от поредица случаи, при които въоръжени мъже успяват да се доближат опасно близо до Тръмп, което отново повдигна въпроси за безопасността и сигурността на президента в момент на силно политическо разделение в страната и ожесточени конфликти в чужбина, коментира вестникът.

Около 10 минути преди Алън да открие огън в събота вечер, той изпратил на семейството си изпълнен с критики срещу Тръмп манифест, в който описал и изненадата си от „нивото на некомпетентност“ на охраната на място, пише британският в. „Телеграф“.

Тридесет и една годишният мъж, въоръжен с ловна пушка, пистолет и няколко ножа, нахлул през контролно-пропускателен пункт в хотел „Хилтън“ във Вашингтон и успял да се приближи на около 90 метра от американския президент, посочва изданието. В съобщението до семейството си той заявил, че ирански наемни убийци биха могли да се появят с картечница на събитието и „никой не би забелязал нищо“.

Сикрет Сървис сега ще трябва да обясни как въоръжен мъж е успял да се доближи толкова близо до масата, на която са седели президентът, първата дама и висши фигури от кабинета, отбелязва „Телеграф“.

В манифеста си Алън посочва списък с цели, които иска да застреля, подреден от най-висок към най-нисък приоритет, като начело в списъка са били поставени служители от администрацията на Тръмп, пише в. „Гардиън“.

Редица американски медии цитираха анонимни служители, според които предишни публикации на Алън в социалните мрежи съдържали изказвания срещу Тръмп, подобни на съдържанието на манифеста, посочва изданието.

Макар в манифеста да не се споменава името на Доналд Тръмп, в текста се изразява недоволство от редица действия на администрацията и неотдавнашни събития, включително американските удари по плавателни съдове за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, отбелязва вестникът.

В интервю за „60 Минути“ вчера Тръмп нарече нападателя „болен човек“ и се ядоса на водещата Нора О’Донъл за това, че прочете части от манифеста в ефир, пише „Гардиън“.

В друго интервю президентът разказа за събитията от събота с равнодушен тон, като заяви, че не се е почувствал особено разтревожен в момента. „Не бях притеснен“, каза Тръмп в отговор на въпрос дали се е притеснил, след като чул изстрелите. „Разбирам живота. Живеем в луд свят“, добави той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    Стрелбата на медийно събитие е медийно събитие😀

    11:07 27.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    eGати охраната... човек с пушка да мине покрай тях, при положение, че са били вече предупредени🤔❗

    Коментиран от #28

    11:09 27.04.2026

  • 4 Пич

    11 0 Отговор
    Първо, не случайно беше избрано ярко медийно събитие, наситено с журналисти! Второ - правят ви на хайави, защото посланието е само за Тръмп! Влак, млак, селяндур така нахлува на събитие , охранявано от Сикрет Сървиз и куп други служби?! Което не беше на открито, забележете! Този си беше вътре! Трето, когато профуча покрай охраната, първият който измъка оръжие, започна да трие време да коленичи и да се прицелва в позьорски пози. Аз, а и някои от вас знаят, че в такъв случай най бързата реакция е стрелба по силует! Четвърто, първо спасиха Ванас! Защото Тръмп получи само две опции - или се маха от Иран, или се маха от президентството, и това Ванс е много необходим!!!

    11:13 27.04.2026

  • 5 9689

    5 3 Отговор
    Героизирането на престъпник е престъпление.

    11:15 27.04.2026

  • 6 Преглед на печата!

    5 0 Отговор
    “ Печат ли бе - да го опишеш ?
    Печат ли бе - да го разровиш?
    Разровиш ли го - ще мирише
    и ще горчи като отрова.”

    11:16 27.04.2026

  • 7 Овчар

    3 0 Отговор
    Просто искаха да уплашат кърлежа и той избяга ...!

    11:17 27.04.2026

  • 8 поредния заблуден американец

    2 1 Отговор
    при байдън беше един . при тръмпи станаха 6 ма . не е разумно с оръжие отблизо да атакуваш тежко въоръжени униформени . то досега имаха ловни пушки, имаха експлозиви , имаха картечни пистолети . тук 90 те избиха около 220 бизнесмени . винаги атакуваха от разстояние . с дългоцевно оръжие . с експлозиви . от засада с картечни пистолети , пушки . дори 3-4 охранители плашеха нападател да влезне в бой отблизо . но имаше и по 2-3 или 6 да влизат избиват бизнесмените в заведение и си излизат . добре че са го хванали .

    Коментиран от #20

    11:19 27.04.2026

  • 9 койдазнай

    10 0 Отговор
    Има една приказка, за "Лъжливото овчарче".
    Мисля, че е много подходяща за слуая.

    11:20 27.04.2026

  • 10 ти да видиш

    8 0 Отговор
    Циркаджия баце!

    11:23 27.04.2026

  • 11 то пушка пистолет и ножове са

    5 0 Отговор
    6-7 килограма . ако беше с самоделна бомба щеше да унищожи над 20 души . доказано е 3 кг тротил в сграда прави доста големи разрушения . един вид ако е камикадзе . а можеше да не е сам . атентатът срещу доган беше с газов пистолет . срещу гешев със самоделна бомба . в америка службите се учат . затова и се показват толкова много пропуски при нападенията . Чарли го свитнаха с един патрон във вратът . в светът има за година по 10-15 атентати .

    11:34 27.04.2026

  • 12 Републиканец

    2 2 Отговор
    Стрелецът е бил нает от бандеровците, недоволни от спирането на американския кеш. Те са най-заинтересувани икономически.

    11:35 27.04.2026

  • 13 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Пак циркове и клоунади. Атентат, опит за убийство бла бла бла ха ха ха

    11:37 27.04.2026

  • 14 Смех, бате

    7 0 Отговор
    Пак приказки от 1001 нощ и медиен цирк режисиран от самия Тръмп. Този път дори е смешно и комично.

    11:40 27.04.2026

  • 15 Господин Тръмп

    1 1 Отговор
    трябва да се пази, защото украинските терористи могат да го убият или наранят!

    11:40 27.04.2026

  • 16 Иронично

    5 0 Отговор
    Откъде ги намират такива некадърни стрелци, че и ги фащат демостративно пред медиите ха ха.

    Коментиран от #18

    11:43 27.04.2026

  • 17 Бомбардирайте Киев

    1 0 Отговор
    като планината Тора Бора! Накажете терористите!

    11:43 27.04.2026

  • 18 Намира ги Буданов

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Иронично":

    Той е организатор на украинските терористични актове.

    11:45 27.04.2026

  • 19 Айде пак

    4 1 Отговор
    Тръмпоча пак със същия театър, горкия жертва бил. Хората го мразят, но не им трябва неговата смърт а унижението и падението му. Да остане в историята като президента на глупостта и срама.

    11:46 27.04.2026

  • 20 Споко, бе пич

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "поредния заблуден американец":

    Това си беше постановка за медиите и овците. Посмей се

    11:49 27.04.2026

  • 21 Айде по-сериозно

    5 0 Отговор
    Убийството на президент е голям залог и винаги е поръчково. За това се наема най-добрия килър от армията или спецчастите. Там няма пропуск, има резултат. Затова че, смешните постановки няма нужда да се коментират. Рейтинга на американския президент лети стремглаво надолу а това е отчаят опит да то превърнат в жертва. Неуспешен опит.

    11:59 27.04.2026

  • 22 Димитър Георгиев- ДиДи

    1 0 Отговор
    Айде да е хаирлия ,другия път да не пропускат .

    12:00 27.04.2026

  • 23 Харви Уайнстийн

    1 0 Отговор
    Абе не видяхте ли ,че е постановка тип Холивуд,загледайте се в лицето на "стрелеца и ще видите ,че това е Уил Смит или евентуално сина му ,тука вече не съм 100 % сигурен.

    Коментиран от #27

    12:04 27.04.2026

  • 24 Ъперкът

    2 0 Отговор
    Режисирано до най-малкия детайл. Толкова камери на точните места, нагласени с цел да снимат цирка, бум в медиите на видеа от всички възможни ъгли че чак да ти е смешно. Спецназ се движат като бабички, стараейки се да позират както на репетицията. Момъка с пушката беше най-зле от всички. Смях.

    12:07 27.04.2026

  • 25 Шоо

    3 0 Отговор
    Тоя рижавия през три месеца ли ще си организира фейк атентати?

    12:17 27.04.2026

  • 26 НЕРАЗБРАЛ!

    2 0 Отговор
    ,,...описал и изненадата си от „нивото на некомпетентност“ на охраната на място,
    В съобщението до семейството си той заявил, че ирански наемни убийци биха могли да се появят с картечница на събитието и „никой не би забелязал нищо“.
    При тези Факти,САЩ че и самият Тръмп,се счупиха да хвалят и превъзнасят до небесата ,,Съкрет сървис,че са си свършили перфектно работата...?!?!

    12:33 27.04.2026

  • 27 САЩ са майстори на Холивуд- постановки!

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Харви Уайнстийн":

    Като се почне от стъпването на луната,та се стигне до поредната постановка,с опит за покушение срещу Тръмп...!
    Но вече номерът им се изтърка,а те горките не го осъзнават,че само се излагат...

    12:37 27.04.2026

  • 28 И то не някаква мини-пушка...!

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А...ловджийска!
    Които са характерни ,с дългата си цев и големи габарити...

    12:43 27.04.2026

  • 29 Бай

    0 0 Отговор
    Доналд Тръмп=Бойко Борисов !

    12:44 27.04.2026