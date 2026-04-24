Стабилно нагоре! Цените на петрола растат на фона на ескалацията около Ормузкия проток

Цените на петрола се повишиха в петък на фона на нарастващи опасения от нова военна ескалация в Близкия изток, след като Иран разпространи кадри с командоси, щурмуващи търговски кораб в Ормузкия проток, както и информации за активиране на иранската противовъздушна отбрана срещу "враждебни цели".

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 99 цента, или 0,94%, до 106,06 долара за барел към 04:10 GMT, докато американският лек суров петрол (WTI) добави 71 цента, или 0,73%, до 96,56 долара за барел. За седмицата Брент отчита ръст от 17,13%, а WTI - от 15,13%, което е второто най-голямо седмично увеличение от началото на войната.

Поскъпването идва на фона на продължаващото затваряне на Ормузкия проток след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран - ключов маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Още в четвъртък двата основни бенчмарка скочиха с над 3%, като цените се повишиха с около 5 долара за барел след съобщения за активни бойни действия във въздушното пространство над Техеран и вътрешнополитическо напрежение в Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран може да е засилил въоръженията си по време на двуседмичното примирие, но подчерта, че американските сили биха могли да ги неутрализират "само за един ден". В същото време той отказа да постави конкретен срок за постигане на мирно споразумение, заявявайки, че иска "голяма сделка" и призова да не бъде пришпорван.

Анализатори предупреждават, че примирието все повече изглежда като подготовка за нова фаза на конфликта. Според доклад на Haitong Futures, ако преговорите между Вашингтон и Техеран не доведат до съществен напредък до края на април и бойните действия бъдат подновени, цените на петрола могат да достигнат нови върхове за годината.

Допълнително напрежение предизвика публикуваното от Иран видео, показващо операция по превземане на голям търговски кораб в Ормузкия проток - демонстрация на контрола на Техеран върху стратегическия воден път. Експерти предупреждават, че продължителни смущения в трафика през протока могат да свалят глобалните запаси от суров петрол и рафинирани продукти под сезонните им петгодишни нива още в края на май или началото на юни, което ще добави допълнителна "рискова премия" към цените.

Междувременно Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието си с три седмици след среща на високо равнище във Вашингтон. Ливан ще работи със САЩ за засилване на отбранителните си способности срещу шиитската групировка "Хизбула", която не е участвала в преговорите и заявява, че има "право на съпротива".

Преди това Израел предупреди, че е готов да възобнови ударите срещу Иран - сигнал, който допълнително засилва несигурността на енергийните пазари и поддържа цените на суровината под натиск за ново поскъпване.