Стабилно нагоре! Цените на петрола растат на фона на ескалацията около Ормузкия проток

24 Април, 2026 11:48 2 006 39

  • петрол-
  • иран-
  • опек-
  • ормузки проток-
  • доналд тръмп-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Поскъпването идва на фона на продължаващото затваряне на Ормузкия проток след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран - ключов маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Цените на петрола се повишиха в петък на фона на нарастващи опасения от нова военна ескалация в Близкия изток, след като Иран разпространи кадри с командоси, щурмуващи търговски кораб в Ормузкия проток, както и информации за активиране на иранската противовъздушна отбрана срещу "враждебни цели".

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 99 цента, или 0,94%, до 106,06 долара за барел към 04:10 GMT, докато американският лек суров петрол (WTI) добави 71 цента, или 0,73%, до 96,56 долара за барел. За седмицата Брент отчита ръст от 17,13%, а WTI - от 15,13%, което е второто най-голямо седмично увеличение от началото на войната.

Поскъпването идва на фона на продължаващото затваряне на Ормузкия проток след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран - ключов маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Още в четвъртък двата основни бенчмарка скочиха с над 3%, като цените се повишиха с около 5 долара за барел след съобщения за активни бойни действия във въздушното пространство над Техеран и вътрешнополитическо напрежение в Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран може да е засилил въоръженията си по време на двуседмичното примирие, но подчерта, че американските сили биха могли да ги неутрализират "само за един ден". В същото време той отказа да постави конкретен срок за постигане на мирно споразумение, заявявайки, че иска "голяма сделка" и призова да не бъде пришпорван.

Анализатори предупреждават, че примирието все повече изглежда като подготовка за нова фаза на конфликта. Според доклад на Haitong Futures, ако преговорите между Вашингтон и Техеран не доведат до съществен напредък до края на април и бойните действия бъдат подновени, цените на петрола могат да достигнат нови върхове за годината.

Допълнително напрежение предизвика публикуваното от Иран видео, показващо операция по превземане на голям търговски кораб в Ормузкия проток - демонстрация на контрола на Техеран върху стратегическия воден път. Експерти предупреждават, че продължителни смущения в трафика през протока могат да свалят глобалните запаси от суров петрол и рафинирани продукти под сезонните им петгодишни нива още в края на май или началото на юни, което ще добави допълнителна "рискова премия" към цените.

Междувременно Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието си с три седмици след среща на високо равнище във Вашингтон. Ливан ще работи със САЩ за засилване на отбранителните си способности срещу шиитската групировка "Хизбула", която не е участвала в преговорите и заявява, че има "право на съпротива".

Преди това Израел предупреди, че е готов да възобнови ударите срещу Иран - сигнал, който допълнително засилва несигурността на енергийните пазари и поддържа цените на суровината под натиск за ново поскъпване.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    26 5 Отговор
    Е На кой да се сърдим за инфлацията, високите цени на петрола, скъпите цени на храните в магазините...... Сигурно сорисята пак ще обвинят руския президент Путин , Ама и малките деца вече знаят ,че всичко идва от лудия Дончо....

    Коментиран от #22

    11:53 24.04.2026

  • 2 Ъперкът

    21 3 Отговор
    Войната с най-големи икономически последици и унищожени животи в новата история е гарантирана от Ротшилдовци а рижия старец е само кукла на конци.

    11:53 24.04.2026

  • 3 Мурка

    15 4 Отговор
    Повече ме интересува цената на БАНАНИТЕ

    Коментиран от #14

    11:53 24.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ура,,Ура

    23 5 Отговор
    Рижавият старчок е на път да докара и продоволствена криза в целия свят. Поради предстоящ дефицит на торове.

    Коментиран от #12

    11:59 24.04.2026

  • 6 Стенли

    26 4 Отговор
    И на всичкото това , малоу,юниците в Брюксел ще харижат деветдесет милиарда на Украйна , щото това дето го наричат "заем" все едно аз да взема от банката половин милион без никакви обезпечение и да кажа ще ги върна когато спечеля джакпота от тотото😁🤑, и вместо да се види дали не може да се получава руски петрол те налагат други санкции , ето Радев ако истински държавник ще прави каквото правят Унгария и Словакия да получаваме руски петрол и да каже ний пари за война която не е наша нямаме излишни да даваме🤔

    Коментиран от #11, #24

    11:59 24.04.2026

  • 7 Силиций

    10 3 Отговор
    Най-голямата "сделка" за целия свят ще е ако американското недуразумение си го прибере онзи отгоре.

    Коментиран от #9

    12:01 24.04.2026

  • 8 Небинарен ляв

    12 2 Отговор
    Играта на кораби се превърна в Игра на падение и срам от напомпания с мускули въздухар който скоро ще плаче под масата. Икономически оцелелият ще е победител а това няма да е въздухара под масата. Ще оцелее разумния стратег и играч на световната сцена Русия .

    12:02 24.04.2026

  • 9 Силиций

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Силиций":

    Недоразумение....,меко казано :)))

    12:02 24.04.2026

  • 10 Жеко

    12 1 Отговор
    Пишат в мрежите за 415 загинали американски военни в тая война . Арабските медии пишат пък за 600+ ..
    Връщали ги нелегално в щатите .
    При една сухопътна операция , може доста народа да загине .

    12:03 24.04.2026

  • 11 Гресирана ватенка

    4 12 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    Те в Унгария добре направиха на изборите 😁😁😁

    Коментиран от #13, #27

    12:05 24.04.2026

  • 12 Мурка

    7 7 Отговор

    До коментар #5 от "Ура,,Ура":

    БАБАТИ И ДЯДО ТИ САМО С ТОРОВЕ ГЛЕДАХА ГРАДИНАТА

    12:06 24.04.2026

  • 13 Мурка

    15 4 Отговор

    До коментар #11 от "Гресирана ватенка":

    И НАРОДНИЯТ СЪД ДОБРЕ Е НАПРАВИЛ -ЛОШО ЧЕ Е ПРОПУСНАЛ НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ

    12:08 24.04.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мурка":

    Ще си ги бодеш ли 😁

    Коментиран от #15, #17

    12:09 24.04.2026

  • 15 Мурка

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    ЩЕ ГИ ОСТАВЯ ЗА СЕКТАНТИ КАТО ТЕБ

    12:11 24.04.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    2 8 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #19, #20

    12:13 24.04.2026

  • 17 Гресиран козяк

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Ицка със собствените си ....й наа плюс люспи и семки от чушки и диня ,явно обичаш да го поуппп Ваш ?Купи си диня и печени чушки ,а на мен остави останалото 😂😂😂 .

    12:23 24.04.2026

  • 18 Констатация

    7 0 Отговор
    Вместо да констатирате ОчевАден Факт, кажете кой стои зад това, не че не го знаем, люботитно ни е, може ли да посочите кои са Двамата Виновници за този "Подарък"!?

    12:25 24.04.2026

  • 19 Дон Дони

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Това ли ти е проблема?

    Коментиран от #21

    12:25 24.04.2026

  • 20 Пиночет

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Дон Корлеоне след като си излекува майй Съллаа ,пускаш ли вече в дивия ?Абе просто да намина през Орфея -Хасково и да олла бяя жиллата ,хем и да се вида с Асенчо набързо .Нали тарифата е същата 2.50€еврака,пълна програма 5€врака ,просто да почистя и смажа оръжието .

    12:27 24.04.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Дони":

    Завоалирано търся кой да ме ргггтаа срещу заплащане ,ама вие копейките сте бавнозагряващи албански реотани !

    Коментиран от #25

    12:29 24.04.2026

  • 22 Хахахаха

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Копей, не се оплаквай. Все пак дончо беше избора на копейките за президент! Даже последния софиянец прави банкет в ресторанта си, като спечели тръмп. Така че, това е вашия избор. Те всичките ви избори на президенти са такива все пак. На и ди о ти.

    Коментиран от #30, #34

    12:29 24.04.2026

  • 23 Бай Дън

    10 1 Отговор
    Тръмп се е заял и докато не фалира ЕС няма да престане! Много добре знае че агресията срещу Иран влияе най много на ЕС! Сами си забраниха руските горива, сега не могат да получават и от близкия изток! Просто съюза ще се разпадне! В момента е дигнал мерник на Испания, така действа американската машина разделяй и владей!

    12:30 24.04.2026

  • 24 Хахахаха

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Стенли":

    По-добре милиарди за Украйна, от колкото милиарди по субсидии за България. В Украйна парите се използват по-ефективно, а в България просто изчезват в нищото.

    Коментиран от #26, #29, #36

    12:32 24.04.2026

  • 25 Дон Дони

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дон Корлеоне":

    Да но не си познал за копейка! Явно багажа ти е толкова! Във всеки конфликт търсиш руска вина! Да виновни са трябвало е да кастрират дядо ти тс да не се появява недоразумение!

    Коментиран от #28

    12:33 24.04.2026

  • 26 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Явно за това спамваш тук по цял ден и като не стигат кинтите обикаляш вечер кофите на хелzzz кичън ,не мога и муцка да те нарека щот си дрррттт изпаднал дррррр гелллл .

    12:35 24.04.2026

  • 27 Стенли

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гресирана ватенка":

    Ами добре направиха , казаха като имате бол пари давайте , ний излишни пари нямаме да даваме😁

    12:37 24.04.2026

  • 28 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Дон Дони":

    Оооох жребецо ,хич ви няма копейките по тънката част , ами търся си кой да ме обязди и укроти -жребец с характер и мъжка сила .Явно не си моя човек и си губя времето ,Чаоче сладур !

    12:38 24.04.2026

  • 29 Хаген Дас

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    Да и дядо ти, а и ти след време да ровите по кофите и да спите под мостове, това ще е ефекта! Но такива шилета го заслужавате! Знаеш ли колко се води война в Украйна, защо няма репортажи а само спуснати техни видеа! Организират си мачове, екскурзии, четири години а Киев изглежда по добре от София!

    Коментиран от #33, #35

    12:43 24.04.2026

  • 30 Истинския Професор Герджиков

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Небинарен козяк ,я ся ме осветли нали се явяваш суупървайзър или по нашему Онбашията на групата Олли Гофф +Рени с интелект на амеби , дето спамят тук по цял ден ,та да си дойдем на думата :Ся последно рижата бай Перукан ,агент Краснов ли е ,че и аз изпадам вече в размисъл ?

    12:45 24.04.2026

  • 31 Бай Дончо

    4 2 Отговор
    се ядосал на НАТО, крещял и поискал кодовете за атома да ги накаже. Генералите едвам го разубедили. Почне ли патаклама с Иран, Европа блокира.

    12:51 24.04.2026

  • 32 Брей

    5 0 Отговор
    Стабилно нагоре
    А защо стабилно нагоре когато са само 20% от петрола 🤔🤣

    12:51 24.04.2026

  • 33 Хахахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хаген Дас":

    Ами аз и сега си ровя редовно в кофите ,но знам къде точно и кога и си нямаш на идея какви ценни неща изпадат ,ама откъде необразован копей да знае ?

    12:52 24.04.2026

  • 34 т-п трол copoсоиден

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Кой се оплаква, козяк, нали сме в клуба на богатите и още преди войната това, което струваше едно левче, стана едно евро. В клуба на богатите е така!

    12:53 24.04.2026

  • 35 Киев изглежда по добре от София!

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Хаген Дас":

    Болен здрав носи! Събирайте капачки и евро за златни кенефи на бандеровците!

    Коментиран от #39

    12:54 24.04.2026

  • 36 що бе

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Хахахаха":

    И у нас може да купуваме златни тоалетни със субсидиите и да сме ефектовни като украинците ;)

    12:58 24.04.2026

  • 37 Владимир Владимирович, император

    3 1 Отговор
    Не е вярно! Европа не се нуждае от нефт и газ, затова спряхме нефта за Германия, а урките им взривиха Северен поток. Каква радост и еуфория беше на сайта! Щяла да "фърчи вата"❗Хахаха🤣😀🤣😀🤣

    13:04 24.04.2026

  • 38 Владимир Владимирович, император

    3 2 Отговор
    Без природен газ няма минерални торове и добивите падат с 2/3. Европа ще изкупи българското жито и ще смучете на зеления мухъл радиоактивното!

    13:07 24.04.2026

  • 39 Хаген Дас

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Киев изглежда по добре от София!":

    Да ще е добре да им дадем нашия дял от заема в капачки!

    14:18 24.04.2026

