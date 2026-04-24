Стабилно нагоре! Цените на петрола растат на фона на ескалацията около Ормузкия проток

Цените на петрола се повишиха в петък на фона на нарастващи опасения от нова военна ескалация в Близкия изток, след като Иран разпространи кадри с командоси, щурмуващи търговски кораб в Ормузкия проток, както и информации за активиране на иранската противовъздушна отбрана срещу "враждебни цели".
Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 99 цента, или 0,94%, до 106,06 долара за барел към 04:10 GMT, докато американският лек суров петрол (WTI) добави 71 цента, или 0,73%, до 96,56 долара за барел. За седмицата Брент отчита ръст от 17,13%, а WTI - от 15,13%, което е второто най-голямо седмично увеличение от началото на войната.
Поскъпването идва на фона на продължаващото затваряне на Ормузкия проток след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран - ключов маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Още в четвъртък двата основни бенчмарка скочиха с над 3%, като цените се повишиха с около 5 долара за барел след съобщения за активни бойни действия във въздушното пространство над Техеран и вътрешнополитическо напрежение в Иран.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Техеран може да е засилил въоръженията си по време на двуседмичното примирие, но подчерта, че американските сили биха могли да ги неутрализират "само за един ден". В същото време той отказа да постави конкретен срок за постигане на мирно споразумение, заявявайки, че иска "голяма сделка" и призова да не бъде пришпорван.
Анализатори предупреждават, че примирието все повече изглежда като подготовка за нова фаза на конфликта. Според доклад на Haitong Futures, ако преговорите между Вашингтон и Техеран не доведат до съществен напредък до края на април и бойните действия бъдат подновени, цените на петрола могат да достигнат нови върхове за годината.
Допълнително напрежение предизвика публикуваното от Иран видео, показващо операция по превземане на голям търговски кораб в Ормузкия проток - демонстрация на контрола на Техеран върху стратегическия воден път. Експерти предупреждават, че продължителни смущения в трафика през протока могат да свалят глобалните запаси от суров петрол и рафинирани продукти под сезонните им петгодишни нива още в края на май или началото на юни, което ще добави допълнителна "рискова премия" към цените.
Междувременно Доналд Тръмп съобщи, че Израел и Ливан са се съгласили да удължат примирието си с три седмици след среща на високо равнище във Вашингтон. Ливан ще работи със САЩ за засилване на отбранителните си способности срещу шиитската групировка "Хизбула", която не е участвала в преговорите и заявява, че има "право на съпротива".
Преди това Израел предупреди, че е готов да възобнови ударите срещу Иран - сигнал, който допълнително засилва несигурността на енергийните пазари и поддържа цените на суровината под натиск за ново поскъпване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #22
11:53 24.04.2026
2 Ъперкът
11:53 24.04.2026
3 Мурка
Коментиран от #14
11:53 24.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ура,,Ура
Коментиран от #12
11:59 24.04.2026
6 Стенли
Коментиран от #11, #24
11:59 24.04.2026
7 Силиций
Коментиран от #9
12:01 24.04.2026
8 Небинарен ляв
12:02 24.04.2026
9 Силиций
До коментар #7 от "Силиций":Недоразумение....,меко казано :)))
12:02 24.04.2026
10 Жеко
Връщали ги нелегално в щатите .
При една сухопътна операция , може доста народа да загине .
12:03 24.04.2026
11 Гресирана ватенка
До коментар #6 от "Стенли":Те в Унгария добре направиха на изборите 😁😁😁
Коментиран от #13, #27
12:05 24.04.2026
12 Мурка
До коментар #5 от "Ура,,Ура":БАБАТИ И ДЯДО ТИ САМО С ТОРОВЕ ГЛЕДАХА ГРАДИНАТА
12:06 24.04.2026
13 Мурка
До коментар #11 от "Гресирана ватенка":И НАРОДНИЯТ СЪД ДОБРЕ Е НАПРАВИЛ -ЛОШО ЧЕ Е ПРОПУСНАЛ НЯКОИ ЕЛЕМЕНТИ
12:08 24.04.2026
14 Гресирана ватенка
До коментар #3 от "Мурка":Ще си ги бодеш ли 😁
Коментиран от #15, #17
12:09 24.04.2026
15 Мурка
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":ЩЕ ГИ ОСТАВЯ ЗА СЕКТАНТИ КАТО ТЕБ
12:11 24.04.2026
16 Дон Корлеоне
Коментиран от #19, #20
12:13 24.04.2026
17 Гресиран козяк
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":Ицка със собствените си ....й наа плюс люспи и семки от чушки и диня ,явно обичаш да го поуппп Ваш ?Купи си диня и печени чушки ,а на мен остави останалото 😂😂😂 .
12:23 24.04.2026
18 Констатация
12:25 24.04.2026
19 Дон Дони
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Това ли ти е проблема?
Коментиран от #21
12:25 24.04.2026
20 Пиночет
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Дон Корлеоне след като си излекува майй Съллаа ,пускаш ли вече в дивия ?Абе просто да намина през Орфея -Хасково и да олла бяя жиллата ,хем и да се вида с Асенчо набързо .Нали тарифата е същата 2.50€еврака,пълна програма 5€врака ,просто да почистя и смажа оръжието .
12:27 24.04.2026
21 Дон Корлеоне
До коментар #19 от "Дон Дони":Завоалирано търся кой да ме ргггтаа срещу заплащане ,ама вие копейките сте бавнозагряващи албански реотани !
Коментиран от #25
12:29 24.04.2026
22 Хахахаха
До коментар #1 от "Европеец":Копей, не се оплаквай. Все пак дончо беше избора на копейките за президент! Даже последния софиянец прави банкет в ресторанта си, като спечели тръмп. Така че, това е вашия избор. Те всичките ви избори на президенти са такива все пак. На и ди о ти.
Коментиран от #30, #34
12:29 24.04.2026
23 Бай Дън
12:30 24.04.2026
24 Хахахаха
До коментар #6 от "Стенли":По-добре милиарди за Украйна, от колкото милиарди по субсидии за България. В Украйна парите се използват по-ефективно, а в България просто изчезват в нищото.
Коментиран от #26, #29, #36
12:32 24.04.2026
25 Дон Дони
До коментар #21 от "Дон Корлеоне":Да но не си познал за копейка! Явно багажа ти е толкова! Във всеки конфликт търсиш руска вина! Да виновни са трябвало е да кастрират дядо ти тс да не се появява недоразумение!
Коментиран от #28
12:33 24.04.2026
26 Хахахаха
До коментар #24 от "Хахахаха":Явно за това спамваш тук по цял ден и като не стигат кинтите обикаляш вечер кофите на хелzzz кичън ,не мога и муцка да те нарека щот си дрррттт изпаднал дррррр гелллл .
12:35 24.04.2026
27 Стенли
До коментар #11 от "Гресирана ватенка":Ами добре направиха , казаха като имате бол пари давайте , ний излишни пари нямаме да даваме😁
12:37 24.04.2026
28 Дон Корлеоне
До коментар #25 от "Дон Дони":Оооох жребецо ,хич ви няма копейките по тънката част , ами търся си кой да ме обязди и укроти -жребец с характер и мъжка сила .Явно не си моя човек и си губя времето ,Чаоче сладур !
12:38 24.04.2026
29 Хаген Дас
До коментар #24 от "Хахахаха":Да и дядо ти, а и ти след време да ровите по кофите и да спите под мостове, това ще е ефекта! Но такива шилета го заслужавате! Знаеш ли колко се води война в Украйна, защо няма репортажи а само спуснати техни видеа! Организират си мачове, екскурзии, четири години а Киев изглежда по добре от София!
Коментиран от #33, #35
12:43 24.04.2026
30 Истинския Професор Герджиков
До коментар #22 от "Хахахаха":Небинарен козяк ,я ся ме осветли нали се явяваш суупървайзър или по нашему Онбашията на групата Олли Гофф +Рени с интелект на амеби , дето спамят тук по цял ден ,та да си дойдем на думата :Ся последно рижата бай Перукан ,агент Краснов ли е ,че и аз изпадам вече в размисъл ?
12:45 24.04.2026
31 Бай Дончо
12:51 24.04.2026
32 Брей
А защо стабилно нагоре когато са само 20% от петрола 🤔🤣
12:51 24.04.2026
33 Хахахаха
До коментар #29 от "Хаген Дас":Ами аз и сега си ровя редовно в кофите ,но знам къде точно и кога и си нямаш на идея какви ценни неща изпадат ,ама откъде необразован копей да знае ?
12:52 24.04.2026
34 т-п трол copoсоиден
До коментар #22 от "Хахахаха":Кой се оплаква, козяк, нали сме в клуба на богатите и още преди войната това, което струваше едно левче, стана едно евро. В клуба на богатите е така!
12:53 24.04.2026
35 Киев изглежда по добре от София!
До коментар #29 от "Хаген Дас":Болен здрав носи! Събирайте капачки и евро за златни кенефи на бандеровците!
Коментиран от #39
12:54 24.04.2026
36 що бе
До коментар #24 от "Хахахаха":И у нас може да купуваме златни тоалетни със субсидиите и да сме ефектовни като украинците ;)
12:58 24.04.2026
37 Владимир Владимирович, император
13:04 24.04.2026
38 Владимир Владимирович, император
13:07 24.04.2026
39 Хаген Дас
До коментар #35 от "Киев изглежда по добре от София!":Да ще е добре да им дадем нашия дял от заема в капачки!
14:18 24.04.2026