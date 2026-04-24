Тръмп: Присъствието на Путин на срещата на Г-20 в Маями ще е доста полезно, но едва ли ще се случи

24 Април, 2026 05:00, обновена 24 Април, 2026 05:16 1 388 6

Американският президент отрече да е отправял покана на този етап до руския лидер

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Присъствието на руския президент Владимир Путин на предстоящата среща на върха на Г-20 в Съединените щати през декември би било много полезно, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп,пред репортери в Белия дом.

Тръмп отговори отрицателно на въпрос дали е отправил покана до руския лидер.

„Но ако той дойде, това би било много полезно“, заяви президентът на САЩ.

Тръмп обаче се съмнява, че Путин ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями.

„Не съм сигурен, че ще дойде. Честно казано, съмнявам се, че би дошъл“, каза американският лидер.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    2 4 Отговор
    Предстои да видим!

    05:08 24.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Путлер е бита карта...

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Не излиза от бункера .

    05:21 24.04.2026

  • 5 Гориил

    3 1 Отговор
    Путин няма да дойде, дори Тръмп да коленичи.

    06:37 24.04.2026

  • 6 Чортов

    0 0 Отговор
    Когато Тръмп отиде на среща на БРИКС, тогава и Путин на Г-20.

    08:22 24.04.2026