Тръмп: Присъствието на Путин на срещата на Г-20 в Маями ще е доста полезно, но едва ли ще се случи

Присъствието на руския президент Владимир Путин на предстоящата среща на върха на Г-20 в Съединените щати през декември би било много полезно, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп,пред репортери в Белия дом.

Тръмп отговори отрицателно на въпрос дали е отправил покана до руския лидер.

„Но ако той дойде, това би било много полезно“, заяви президентът на САЩ.

Тръмп обаче се съмнява, че Путин ще присъства на предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями.

„Не съм сигурен, че ще дойде. Честно казано, съмнявам се, че би дошъл“, каза американският лидер.