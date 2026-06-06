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Жребият за новия сезон на Първа лига ще се тегли със специализиран софтуер

Жребият за новия сезон на Първа лига ще се тегли със специализиран софтуер

6 Юни, 2026 16:09 631 0

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По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия сезон в елита на българския футбол

Жребият за новия сезон на Първа лига ще се тегли със специализиран софтуер - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз (БФС) обяви, че официалната церемония по изтеглянето на жребия за сезон 2026/2027 в efbet Лига (Първа лига) ще се проведе на 8 юни (понеделник) от 19:00 часа в хотел „Милениум“ в София, предаде БТА.

По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие.

Жребият ще бъде генериран посредством специализирания софтуер на американската компания лидер на пазара GotSport.

Генерален партньор на вечерта ще бъде efbet, а церемонията ще бъде излъчена на живо в ефира на Diema sport.


София / България
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