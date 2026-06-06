Жребият за новия сезон на Първа лига ще се тегли със специализиран софтуер

Българският футболен съюз (БФС) обяви, че официалната церемония по изтеглянето на жребия за сезон 2026/2027 в efbet Лига (Първа лига) ще се проведе на 8 юни (понеделник) от 19:00 часа в хотел „Милениум“ в София, предаде БТА.

По време на церемонията ще бъде определена програмата за новия шампионатен сезон в елита на българския футбол, като представители на клубовете и футболната общественост ще присъстват на официалното събитие.

Жребият ще бъде генериран посредством специализирания софтуер на американската компания лидер на пазара GotSport.

Генерален партньор на вечерта ще бъде efbet, а церемонията ще бъде излъчена на живо в ефира на Diema sport.