Спасиха коте, паднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение в двора на "Гранична полиция"

Малкa спасителна акция e организирана вчера в двора на Главна дирекция „Гранична полиция“. На 5 юни, около 22,00 часа, през телефон 112 е постъпил сигнал от буден гражданин за бедстващо котенце в двора на дирекцията, съобщиха от „Гранична полиция“.
Тя е насочена към ГДГП, където главен оперативен дежурен инспектор Николай Томов, който е на дежурство, реагира веднага, установява мястото и преценява, че животното е попаднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение.
Около шахтата има няколко котки, като една от тях вероятно е майката на котенцето.
Предвид риска, свързан с наличието на кабели под напрежение, инспектор Томов търси съдействие от компетентен авариен екип.
В подобни случаи действията следва да се извършват от специалисти, които имат необходимата подготовка и правомощия да работят в среда с електрическо напрежение.
На място се отзовават служители на аварийна служба към ЕРМ Запад, район „Запад“. Благодарение на професионалната намеса на електромонтьорите Валери Йолковски и Георги Вутев, котенцето е извадено без инцидент и преместено на безопасно място в двора на дирекцията, при майка си.
„Благодарим на всички за бързата реакция, отговорността и човечността. Понякога една навременна реакция е достатъчна, за да бъде спасен един малък живот“, коментира от „Гранична полиция“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реалистъ
А между другото защо никой не говори за съкращения в Гранична полиция, след като вече сме в Шенген и граничния контрол с Румъния и Гърция отпадна.
Коментиран от #9
16:12 06.06.2026
2 Какво стана с катастрофата
16:12 06.06.2026
3 Айляк
16:13 06.06.2026
4 Дон
16:15 06.06.2026
5 Механик
Някои хора изобщо не са от цивилизацията.
Коментиран от #6
16:24 06.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 любопитен
16:32 06.06.2026
8 Как е разтегнал
Едно голямо Браво!
16:33 06.06.2026
9 тогази
До коментар #1 от "реалистъ":койший клиент на маати?
16:41 06.06.2026
10 Троян
16:41 06.06.2026
11 Гикон
16:43 06.06.2026
12 Дзак
17:00 06.06.2026
13 Р Г В
PS : Как е възможно да не е уведомен за ситуацията с котето за да си повиши рейтинга в очите на слепите.
18:31 06.06.2026