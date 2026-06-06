Спасиха коте, паднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение в двора на "Гранична полиция"

Малкa спасителна акция e организирана вчера в двора на Главна дирекция „Гранична полиция“. На 5 юни, около 22,00 часа, през телефон 112 е постъпил сигнал от буден гражданин за бедстващо котенце в двора на дирекцията, съобщиха от „Гранична полиция“.

Тя е насочена към ГДГП, където главен оперативен дежурен инспектор Николай Томов, който е на дежурство, реагира веднага, установява мястото и преценява, че животното е попаднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение.

Около шахтата има няколко котки, като една от тях вероятно е майката на котенцето.

Предвид риска, свързан с наличието на кабели под напрежение, инспектор Томов търси съдействие от компетентен авариен екип.

В подобни случаи действията следва да се извършват от специалисти, които имат необходимата подготовка и правомощия да работят в среда с електрическо напрежение.

На място се отзовават служители на аварийна служба към ЕРМ Запад, район „Запад“. Благодарение на професионалната намеса на електромонтьорите Валери Йолковски и Георги Вутев, котенцето е извадено без инцидент и преместено на безопасно място в двора на дирекцията, при майка си.

„Благодарим на всички за бързата реакция, отговорността и човечността. Понякога една навременна реакция е достатъчна, за да бъде спасен един малък живот“, коментира от „Гранична полиция“.