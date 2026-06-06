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Спасиха коте, паднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение в двора на "Гранична полиция"

Спасиха коте, паднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение в двора на "Гранична полиция"

6 Юни, 2026 16:10 1 057 13

  • спасителна операция-
  • гдгп-
  • коте

На място се отзовават служители на аварийна служба към ЕРМ Запад, район „Запад“

Спасиха коте, паднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение в двора на "Гранична полиция" - 1
Снимка: ГДГП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малкa спасителна акция e организирана вчера в двора на Главна дирекция „Гранична полиция“. На 5 юни, около 22,00 часа, през телефон 112 е постъпил сигнал от буден гражданин за бедстващо котенце в двора на дирекцията, съобщиха от „Гранична полиция“.

Тя е насочена към ГДГП, където главен оперативен дежурен инспектор Николай Томов, който е на дежурство, реагира веднага, установява мястото и преценява, че животното е попаднало в дълбока кабелна шахта с високо напрежение.

Около шахтата има няколко котки, като една от тях вероятно е майката на котенцето.

Предвид риска, свързан с наличието на кабели под напрежение, инспектор Томов търси съдействие от компетентен авариен екип.

В подобни случаи действията следва да се извършват от специалисти, които имат необходимата подготовка и правомощия да работят в среда с електрическо напрежение.

На място се отзовават служители на аварийна служба към ЕРМ Запад, район „Запад“. Благодарение на професионалната намеса на електромонтьорите Валери Йолковски и Георги Вутев, котенцето е извадено без инцидент и преместено на безопасно място в двора на дирекцията, при майка си.

„Благодарим на всички за бързата реакция, отговорността и човечността. Понякога една навременна реакция е достатъчна, за да бъде спасен един малък живот“, коментира от „Гранична полиция“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    12 6 Отговор
    Милиционерите сами са вкарали котето вътре, за да снимат и да си правят PR.
    А между другото защо никой не говори за съкращения в Гранична полиция, след като вече сме в Шенген и граничния контрол с Румъния и Гърция отпадна.

    Коментиран от #9

    16:12 06.06.2026

  • 2 Какво стана с катастрофата

    15 1 Отговор
    Лилавите да не са от новото начало та ги криете

    16:12 06.06.2026

  • 3 Айляк

    14 3 Отговор
    Браво. Хвала на таквиз герои. А колко мигранти ескортираха из България?

    16:13 06.06.2026

  • 4 Дон

    14 2 Отговор
    Много харесвам котки 😻

    16:15 06.06.2026

  • 5 Механик

    22 5 Отговор
    Нивото на една цивилизация може да се определи по отношението на хората към животните.
    Някои хора изобщо не са от цивилизацията.

    Коментиран от #6

    16:24 06.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 любопитен

    10 1 Отговор
    Що не пишете за катастрофата бе?

    16:32 06.06.2026

  • 8 Как е разтегнал

    20 0 Отговор
    лапичките от удоволствие.
    Едно голямо Браво!

    16:33 06.06.2026

  • 9 тогази

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    койший клиент на маати?

    16:41 06.06.2026

  • 10 Троян

    3 14 Отговор
    Морското ми свинче се оказа във страшна беда, няма моркови. Да викна жандармерията? Излагате се със тия новини.

    16:41 06.06.2026

  • 11 Гикон

    15 1 Отговор
    Много мило.Хора сме

    16:43 06.06.2026

  • 12 Дзак

    5 0 Отговор
    Браво. Имат инстинкт да се крият!

    17:00 06.06.2026

  • 13 Р Г В

    0 0 Отговор
    Днес шефа на Гранична полиция с патос обясняваше колко канала за трафик на мигранти са разбили през 2025г. а вие го занимавате с коте паднало в необезопасена шахта. Преди години вместо да бъде уволнен за побоя нанесен от негови служители на задържани нарушители под колоните на МС и селфитата които си правиха с полуголо момиче той бе преназначен за шеф на Гранична полиция.
    PS : Как е възможно да не е уведомен за ситуацията с котето за да си повиши рейтинга в очите на слепите.

    18:31 06.06.2026

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