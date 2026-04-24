Двама загинали при израелски удар в Южен Ливан въпреки примирието

24 Април, 2026 16:20 779 14

ЦАХАЛ нареди евакуация на населено място и обвини „Хизбула“ в използване на цивилни зони

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Израелски въздушен удар в Южен Ливан е причинил смъртта на двама души, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Атаката е извършена след удължаването на примирието между двете страни.

По данни на ведомството ударът е бил насочен срещу град Тулин.

Междувременно Ройтерс информира, че израелската армия е призовала жителите на Дейр Амес, разположен северно от обявената „буферна зона“, да напуснат домовете си. Според съобщението военните планират да извършат удари в района, ден след като примирието между Израел и Ливан беше удължено с три седмици.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха, че „Хизбула“ използва населеното място като база за операции, но не представиха доказателства или конкретни данни за това.

От армията предупредиха, че всяка дейност в района, свързана с военни действия, ще доведе до незабавен отговор от страна на Израел.


  • 1 Кан Кубрат

    6 0 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.

    16:26 24.04.2026

  • 2 авантгард

    6 0 Отговор
    Аха, когато израел убива - загинали имало.
    Когато при руски действия има загинали - убити били.
    Гиди лицемери недни!

    16:28 24.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

