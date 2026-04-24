Полски изтребители прехванаха руски Су-30 над Балтийско море

Полски изтребители F-16 са засекли и съпроводили два руски самолета Су-30 над Балтийско море, съобщи заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В изявление в социалната мрежа „Екс“ той подчерта, че всяко действие, което застрашава сигурността на Полша или региона, ще бъде посрещнато с незабавен отговор от страна на НАТО.

От полското Министерство на националната отбрана уточниха, че руските изтребители не са нарушили въздушното пространство на страната.

По-рано през седмицата, в понеделник, самолети на НАТО са прехванали руски стратегически бомбардировачи и други военни летателни апарати в района на Балтийско море.