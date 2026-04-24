Полски изтребители прехванаха руски Су-30 над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски Су-30 над Балтийско море

24 Април, 2026 17:34, обновена 24 Април, 2026 17:56 1 410 69

Варшава предупреждава за бърза реакция на НАТО при заплаха за регионалната сигурност

Полски изтребители прехванаха руски Су-30 над Балтийско море
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полски изтребители F-16 са засекли и съпроводили два руски самолета Су-30 над Балтийско море, съобщи заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

В изявление в социалната мрежа „Екс“ той подчерта, че всяко действие, което застрашава сигурността на Полша или региона, ще бъде посрещнато с незабавен отговор от страна на НАТО.

От полското Министерство на националната отбрана уточниха, че руските изтребители не са нарушили въздушното пространство на страната.

По-рано през седмицата, в понеделник, самолети на НАТО са прехванали руски стратегически бомбардировачи и други военни летателни апарати в района на Балтийско море.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 35 Отговор
    Франция ще даде на Полша ЯО!!!

    Коментиран от #9, #51

    17:45 24.04.2026

  • 2 уахахаха

    56 9 Отговор
    Как са ги прехванали?!? Принудили са ги да кацнат или са ги свалили?!? Май само са им казали добър ден!

    Коментиран от #8, #31

    17:46 24.04.2026

  • 3 България

    14 46 Отговор
    Абе у дри тоя монголски таралясник! Тоя блатни алкаше от добро не разбират

    Коментиран от #55

    17:47 24.04.2026

  • 4 Прихванали..

    47 7 Отговор
    ... НЕ в тяхното въздушно пространство на Марко Тотев дръжката !!

    Коментиран от #36

    17:47 24.04.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    43 5 Отговор
    МИС ИРКИ, ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА ДА ГЛЕДАШ НЯКОГО ОТ ДРУГИЯ ТРОТОАР И ДА ОТИДЕШ ДА ГО ХВАНЕШ ЗА РЪКАТА❗

    Коментиран от #65

    17:47 24.04.2026

  • 6 Няма край руZкия ПОЗОР....

    11 39 Отговор
    ..и те тека....😁😁☝️

    17:47 24.04.2026

  • 7 Сушките са пощадили

    43 11 Отговор
    поллските кенЕф16-ки

    17:48 24.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ще даде

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    ако има. Ама тя още 60-те си го подари на исраел

    Коментиран от #12

    17:49 24.04.2026

  • 10 Ердо

    6 19 Отговор
    СВАЛЯЙ!

    17:49 24.04.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 8 Отговор
    Прехващането е свързано с демонстрация на сила при която ЗАСТАВЯШ нарушителя да НАПУСНЕ твоето въздушно пространство или да КАЦНЕ на посочена писта ❗
    теА само са гледали от прилично разстояние✈️

    Коментиран от #16, #26

    17:50 24.04.2026

  • 12 ЪХЪ

    4 17 Отговор

    До коментар #9 от "Ще даде":

    Баш така е копей.

    17:51 24.04.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    7 30 Отговор
    Русия проби поредното дъно ☝️
    Вторая армия.....
    Вторая ама след Джибути 😁

    17:51 24.04.2026

  • 14 Хванаха банана

    24 3 Отговор
    между двете мандарини.

    17:51 24.04.2026

  • 15 куку

    27 5 Отговор
    прихванали те венерическа болест..

    17:53 24.04.2026

  • 16 Що си толкоз прозд?

    11 14 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ракетите въздух -въздух летят много БЪРЖЕ.

    Коментиран от #17, #21, #37

    17:53 24.04.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 2 Отговор

    До коментар #16 от "Що си толкоз прозд?":

    А ти що си мислиш, че мислиш и разбираш ❗❓
    С ракетата можеш да го свалиш, не и да го прихванеш❗

    Коментиран от #41

    17:55 24.04.2026

  • 18 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ

    7 25 Отговор
    428 монголски фръчила и 364 вертушки... Фира в Украйна!!
    АааааааХахахаха
    А в ... Амуджистан,..ни едно Без- аналогово москалско фръчило не литна! Израел ги занули тотално ,. барабар със.. смешните...С- 300,..С-- 400 и другите кюнци .

    Коментиран от #57

    17:55 24.04.2026

  • 19 Гост

    21 4 Отговор
    А СУтата разбрали ли са? Или не им се е занимавало да им нашокат репите, м?
    ПС
    И аз така прехванах едно Ферари онзи ден на светофара в София! Ама той после зави, щото таман вкарвах втора И направо щях...

    17:57 24.04.2026

  • 20 Теслатъ

    5 22 Отговор
    Е, па що да не ги "прихванат", като в Кремъл стои такова м е к о те ло!? Утре ако поляците свалят руски самолет над Балтийско море, единственната реакция на Кремъл озвучена от Мадам "Столичная" или Песочника ще е поредната "Глубокая Озобоченность" и туй-то!!!!

    17:58 24.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор

    До коментар #16 от "Що си толкоз прозд?":

    Чети бааавно и ако имаш нужда потърси помощ, някой да ти разясни прочетеното:

    "Прeхващане в авиацията е приближаването на самолет за противовъздушна отбрана (самолет-прехващач) до самолет-нарушител с цел неговото идентифициране,
    -- указване на нарушението на екипажа му
    И
    -- последващо извеждане на нарушителя от забранената зона
    ИЛИ
    -- ескортирането му до най-близкото летище за кацане!"
    Нито е имало НАРУШЕНИЕ,
    Нито е имало ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЗОНАТА,
    Нито е имало ПРИНУДА ЗА КАЦАНЕ❗

    17:58 24.04.2026

  • 22 Коста

    5 5 Отговор
    Ама НАТО збае ли, че трябва да отговаря?

    17:59 24.04.2026

  • 23 Ти чети

    3 20 Отговор
    Прихваща се и ако не слуша се сваля.Питай турците.

    Коментиран от #28

    18:02 24.04.2026

  • 24 Тити

    2 16 Отговор
    Да бяха ги свалили.

    18:02 24.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Нищо Подобно ма ..буар опушен

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Когато една въздушна цел е прехваната ( образно казано... Взета на мушка) , звуков и видео сигнал алармира пилота на прехваната цел!

    Коментиран от #32

    18:05 24.04.2026

  • 27 факуса

    8 0 Отговор
    бърза смяна на памперси в движение

    18:05 24.04.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 3 Отговор

    До коментар #23 от "Ти чети":

    А ти ЩО НЕ ЧЕТЕШ❗
    Турския самолет който визираш, въобще не е правил опит за прехващане. Нещо повече, турските власти въобще не са знаели какво се случва❗

    Коментиран от #30

    18:07 24.04.2026

  • 29 Валерий Герасимов, началник щаб

    4 12 Отговор
    Таваришчи....
    Този месец Рассия не превзе нито една деревня или населен пункт !!! Но "асвабадихме" ЛНР за ПЕТИ път тази година ☝️

    18:08 24.04.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Самолетът излита от БАЗА на САШт, кръжи във въздуха изчаквайки заповед и след като бомбардировачите не навлизат в турското въздушно пространство е изпратен над сирийска територия и заставайки зад единия самолет го сваля над сирийска територия❗
    И това при постигнато споразумение да няма конфронтация между руски и САШтински самолети, което успокоява Русия и тя изпраща бомбардировачите БЕЗ ПОДДРЪЖКА от изтребители ❗

    18:12 24.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 2 Отговор

    До коментар #26 от "Нищо Подобно ма ..буар опушен":

    Когато караш по правилата, дреме ли ти ако зад теб се движи патрулка🤔❓

    Коментиран от #35

    18:15 24.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хихата

    11 4 Отговор
    Полша не вдяна ли, че Тръмп няма никакво намерение да си разваля отношенията с Путин? И че, ако някоя НАТО-вска държава си навлече неприятности с Рудия, хАмерика няма да тръгне да я защитава. Тъй, че Полша да внимава с мераците си да се включва в регионалния конфликт между два братски народа, че може накрая да гризне дръвцето (като т.н. Украйна). Не им ли дойде акъла на поляците, че с Русия шега не бива?

    Коментиран от #39

    18:20 24.04.2026

  • 35 Действително е така

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Макар,че .. нарушаването на въздушните граници е ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА на всички държави! Включително България! При рутинни полети , (обикновено Звено)целта е да задействаш умишлено ПВО системите на.. "противника" ,..за да не... "спят " !

    18:22 24.04.2026

  • 36 Селендуркоо гламав

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Прихванали..":

    Ако е в във въздушното пространство на някой от държавите ще го думнат без проблем! Когато е в международно въздушно пространство се наблюдава,докато се разбере какви са намеренията на натрапника.

    Коментиран от #42

    18:22 24.04.2026

  • 37 Сельооо

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Що си толкоз прозд?":

    Ако той е прозд,както си написал,ти си пет пъти по вече от него!Намери си детска градина да си играеш на война!!

    18:25 24.04.2026

  • 38 Румен Радев, политик

    1 10 Отговор
    Как липсва....
    Как липсва на Русия един Румен Радев, един Льотчик който да вдигне юмрука и народа срещу путинското недоразумение и режим.....💪

    18:26 24.04.2026

  • 39 Мирен гражданин

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "Хихата":

    Ако и Полша се включи, спукана му е работата на джуджи! То и така не е цъфнал. Вече е наясно, че за да спре войната, трябва да капитулира. Така стават тези неща!

    Коментиран от #53, #66

    18:32 24.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахахаха

    0 9 Отговор

    До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Като им изпищи на сушките, че са на мушка, са прихванати. Ако не изпълняват се свалят!

    Коментиран от #48

    18:51 24.04.2026

  • 42 Аха,

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Селендуркоо гламав":

    вече знаем от теб че си селяндурин но и гламав:)

    19:01 24.04.2026

  • 43 РЕАЛИСТ

    10 1 Отговор

    До коментар #33 от "Не разбираш":

    Попитах изкуствения интелект какво ще се случи при dogfight между Ф-16 и Су-30 , които са участвали в срещата. Отговорът е , че Сушката превъзхожда във всичко Ефката и единствената опция за Ефката е да бяга.

    19:03 24.04.2026

  • 44 Тиква

    10 1 Отговор
    Поляците като пинчери,видяха Су и се наакаха,нато ряпа да яде със окрабандерия.

    19:05 24.04.2026

  • 45 Хахаха!🎺🥳😀

    9 1 Отговор
    В Полша има гориво до първи май! Хахаха🤣😀🤣😀❗❗❗

    19:07 24.04.2026

  • 46 Майор Мишев

    8 0 Отговор
    Пановете явно са напълнили кюлотите .

    19:13 24.04.2026

  • 47 дядо Петър

    6 0 Отговор
    Защо не са го очеткали? А-а-а-а ясно е защо. Защото за целта трябват здрави панталонки!

    19:14 24.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хахахаха":

    Пищи ти прррр дялллника кат те рггггтатт яки млади момци .

    19:16 24.04.2026

  • 49 ХА ХА

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Не разбираш":

    Лапуркай бе тръбар безказармен,иранците свалиха Ф 35 в морето и останките му пътуват вече към Русия ,разбра ли мрррршооо !

    19:19 24.04.2026

  • 50 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Не разбираш":

    Явно тебе така те оправкават непълнолетни роммми кат им се е.......бее .

    19:21 24.04.2026

  • 51 И, после и двете ша

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    изчезнат от света.

    19:38 24.04.2026

  • 52 А, ти у казармата

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Беги прибирай козите":

    баляшика ли изхвърляне 1 година бе цента съдран или бе оператор на РК 1.

    19:40 24.04.2026

  • 53 555

    0 7 Отговор

    До коментар #39 от "Мирен гражданин":

    В момента Полша, може в конвенционален сблъсък да накара матрьошките да танцуват казачок… Даже и без чужда помощ… Само малко подкрепа от Украйна, и са разлели самовара на Вовата…

    Коментиран от #56, #67

    19:41 24.04.2026

  • 54 Мазньо

    4 0 Отговор
    Тя и комшийката ме пре хвана оня ден.Бая го подържа.

    19:47 24.04.2026

  • 55 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "България":

    всички русофоби изгонени от България или заключени до живот, Слава на братска Русия 🇧🇬🤝🇷🇺

    Коментиран от #62

    19:56 24.04.2026

  • 56 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "555":

    как сте оцелели досега такива сл@б0умници не е ясно

    Коментиран от #58, #59

    19:57 24.04.2026

  • 57 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":

    фактите не лъжат,но вие п0дл0гите се късате да лъжете

    20:03 24.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 555

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Не оцеляваме, а живеем добре… Как ли? Тайна е…

    Коментиран от #60

    20:17 24.04.2026

  • 60 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "555":

    не бой се,ще поправим тази грешка скоро!

    Коментиран от #64

    20:18 24.04.2026

  • 61 Гост

    3 0 Отговор
    Спомням си как едно Су прехвана американски разузнавателен дрон! И си го опиша с керосин! Ето, това е прихващане, хващаш, опитваш, маркираш, и изчезват! Хммм!

    20:19 24.04.2026

  • 62 555

    0 2 Отговор

    До коментар #55 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    В мечтите ти само… Хахаха…

    20:20 24.04.2026

  • 63 СТИГА БЕ

    3 0 Отговор
    Пановете в акция,... съпровод на руски самолети. Страшна новина

    20:20 24.04.2026

  • 64 555

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":

    Предполагам до 3 дни???

    Коментиран от #69

    20:21 24.04.2026

  • 65 ТОЧНО

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ама карай, жумбиш да има...гръмко заглавие, ние кликаме от любопитство, а мисирката ръкопляска доволна

    20:22 24.04.2026

  • 66 Истината ли

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Мирен гражданин":

    "И Полша ако се включи" ??? Край с Русия?? А бе, недоразумение по рождение, ГЕРМАНИЯ ПРЕГАЗИ ПОЛША ЗА МЕСЕЦ И 6 ДЕНА, БЕ,тиквениче, малко!!/от 1 септември до 6 октомври 1939 година!!/ Сега сигурно е "много силна" с тези останали полски цигани и евреи, а?? Че "Адолфчо" изтреби май само 6 милиона полски евреи...

    20:23 24.04.2026

  • 67 Истината ли

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "555":

    Полша ще танцува с "рашъните" , както с Германия!!/КОЯТО ПРЕГАЗИ ПОЛША ЗА САМО МЕСЕЦ И 6 ДЕНА!! ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1939 Г.,И НА 6-ТИ ОКТОМВРИ ПОЛША КЛЕКНА И ГО НА.. ЛА..ПА.. ..

    20:28 24.04.2026

  • 68 Така Така

    1 0 Отговор
    Този народ плоския не са ми приятни ама хич

    20:33 24.04.2026

  • 69 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "555":

    около седмица предполагам,ще видим момчетата кога ще ми предоставят адреса ти

    20:33 24.04.2026

