Полски изтребители прехванаха руски Су-30 над Балтийско море

Полски изтребители F-16 са засекли и съпроводили два руски самолета Су-30 над Балтийско море, съобщи заместник-министърът на националната отбрана на Полша Чезари Томчик, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
В изявление в социалната мрежа „Екс“ той подчерта, че всяко действие, което застрашава сигурността на Полша или региона, ще бъде посрещнато с незабавен отговор от страна на НАТО.
От полското Министерство на националната отбрана уточниха, че руските изтребители не са нарушили въздушното пространство на страната.
По-рано през седмицата, в понеделник, самолети на НАТО са прехванали руски стратегически бомбардировачи и други военни летателни апарати в района на Балтийско море.
1 Българин
Коментиран от #9, #51
17:45 24.04.2026
2 уахахаха
Коментиран от #8, #31
17:46 24.04.2026
3 България
Коментиран от #55
17:47 24.04.2026
4 Прихванали..
Коментиран от #36
17:47 24.04.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #65
17:47 24.04.2026
6 Няма край руZкия ПОЗОР....
17:47 24.04.2026
7 Сушките са пощадили
17:48 24.04.2026
9 Ще даде
До коментар #1 от "Българин":ако има. Ама тя още 60-те си го подари на исраел
Коментиран от #12
17:49 24.04.2026
10 Ердо
17:49 24.04.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
теА само са гледали от прилично разстояние✈️
Коментиран от #16, #26
17:50 24.04.2026
12 ЪХЪ
До коментар #9 от "Ще даде":Баш така е копей.
17:51 24.04.2026
13 Владимир Путин, президент
Вторая армия.....
Вторая ама след Джибути 😁
17:51 24.04.2026
14 Хванаха банана
17:51 24.04.2026
15 куку
17:53 24.04.2026
16 Що си толкоз прозд?
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ракетите въздух -въздух летят много БЪРЖЕ.
Коментиран от #17, #21, #37
17:53 24.04.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Що си толкоз прозд?":А ти що си мислиш, че мислиш и разбираш ❗❓
С ракетата можеш да го свалиш, не и да го прихванеш❗
Коментиран от #41
17:55 24.04.2026
18 ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ
АааааааХахахаха
А в ... Амуджистан,..ни едно Без- аналогово москалско фръчило не литна! Израел ги занули тотално ,. барабар със.. смешните...С- 300,..С-- 400 и другите кюнци .
Коментиран от #57
17:55 24.04.2026
19 Гост
ПС
И аз така прехванах едно Ферари онзи ден на светофара в София! Ама той после зави, щото таман вкарвах втора И направо щях...
17:57 24.04.2026
20 Теслатъ
17:58 24.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #16 от "Що си толкоз прозд?":Чети бааавно и ако имаш нужда потърси помощ, някой да ти разясни прочетеното:
"Прeхващане в авиацията е приближаването на самолет за противовъздушна отбрана (самолет-прехващач) до самолет-нарушител с цел неговото идентифициране,
-- указване на нарушението на екипажа му
И
-- последващо извеждане на нарушителя от забранената зона
ИЛИ
-- ескортирането му до най-близкото летище за кацане!"
Нито е имало НАРУШЕНИЕ,
Нито е имало ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЗОНАТА,
Нито е имало ПРИНУДА ЗА КАЦАНЕ❗
17:58 24.04.2026
22 Коста
17:59 24.04.2026
23 Ти чети
Коментиран от #28
18:02 24.04.2026
24 Тити
18:02 24.04.2026
26 Нищо Подобно ма ..буар опушен
До коментар #11 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Когато една въздушна цел е прехваната ( образно казано... Взета на мушка) , звуков и видео сигнал алармира пилота на прехваната цел!
Коментиран от #32
18:05 24.04.2026
27 факуса
18:05 24.04.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Ти чети":А ти ЩО НЕ ЧЕТЕШ❗
Турския самолет който визираш, въобще не е правил опит за прехващане. Нещо повече, турските власти въобще не са знаели какво се случва❗
Коментиран от #30
18:07 24.04.2026
29 Валерий Герасимов, началник щаб
Този месец Рассия не превзе нито една деревня или населен пункт !!! Но "асвабадихме" ЛНР за ПЕТИ път тази година ☝️
18:08 24.04.2026
30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Самолетът излита от БАЗА на САШт, кръжи във въздуха изчаквайки заповед и след като бомбардировачите не навлизат в турското въздушно пространство е изпратен над сирийска територия и заставайки зад единия самолет го сваля над сирийска територия❗
И това при постигнато споразумение да няма конфронтация между руски и САШтински самолети, което успокоява Русия и тя изпраща бомбардировачите БЕЗ ПОДДРЪЖКА от изтребители ❗
18:12 24.04.2026
32 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #26 от "Нищо Подобно ма ..буар опушен":Когато караш по правилата, дреме ли ти ако зад теб се движи патрулка🤔❓
Коментиран от #35
18:15 24.04.2026
34 Хихата
Коментиран от #39
18:20 24.04.2026
35 Действително е така
До коментар #32 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Макар,че .. нарушаването на въздушните граници е ОБИЧАЙНА ПРАКТИКА на всички държави! Включително България! При рутинни полети , (обикновено Звено)целта е да задействаш умишлено ПВО системите на.. "противника" ,..за да не... "спят " !
18:22 24.04.2026
36 Селендуркоо гламав
До коментар #4 от "Прихванали..":Ако е в във въздушното пространство на някой от държавите ще го думнат без проблем! Когато е в международно въздушно пространство се наблюдава,докато се разбере какви са намеренията на натрапника.
Коментиран от #42
18:22 24.04.2026
37 Сельооо
До коментар #16 от "Що си толкоз прозд?":Ако той е прозд,както си написал,ти си пет пъти по вече от него!Намери си детска градина да си играеш на война!!
18:25 24.04.2026
38 Румен Радев, политик
Как липсва на Русия един Румен Радев, един Льотчик който да вдигне юмрука и народа срещу путинското недоразумение и режим.....💪
18:26 24.04.2026
39 Мирен гражданин
До коментар #34 от "Хихата":Ако и Полша се включи, спукана му е работата на джуджи! То и така не е цъфнал. Вече е наясно, че за да спре войната, трябва да капитулира. Така стават тези неща!
Коментиран от #53, #66
18:32 24.04.2026
41 Хахахаха
До коментар #17 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Като им изпищи на сушките, че са на мушка, са прихванати. Ако не изпълняват се свалят!
Коментиран от #48
18:51 24.04.2026
42 Аха,
До коментар #36 от "Селендуркоо гламав":вече знаем от теб че си селяндурин но и гламав:)
19:01 24.04.2026
43 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Не разбираш":Попитах изкуствения интелект какво ще се случи при dogfight между Ф-16 и Су-30 , които са участвали в срещата. Отговорът е , че Сушката превъзхожда във всичко Ефката и единствената опция за Ефката е да бяга.
19:03 24.04.2026
44 Тиква
19:05 24.04.2026
45 Хахаха!🎺🥳😀
19:07 24.04.2026
46 Майор Мишев
19:13 24.04.2026
47 дядо Петър
19:14 24.04.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "Хахахаха":Пищи ти прррр дялллника кат те рггггтатт яки млади момци .
19:16 24.04.2026
49 ХА ХА
До коментар #33 от "Не разбираш":Лапуркай бе тръбар безказармен,иранците свалиха Ф 35 в морето и останките му пътуват вече към Русия ,разбра ли мрррршооо !
19:19 24.04.2026
50 хаха🤣
До коментар #33 от "Не разбираш":Явно тебе така те оправкават непълнолетни роммми кат им се е.......бее .
19:21 24.04.2026
51 И, после и двете ша
До коментар #1 от "Българин":изчезнат от света.
19:38 24.04.2026
52 А, ти у казармата
До коментар #8 от "Беги прибирай козите":баляшика ли изхвърляне 1 година бе цента съдран или бе оператор на РК 1.
19:40 24.04.2026
53 555
До коментар #39 от "Мирен гражданин":В момента Полша, може в конвенционален сблъсък да накара матрьошките да танцуват казачок… Даже и без чужда помощ… Само малко подкрепа от Украйна, и са разлели самовара на Вовата…
Коментиран от #56, #67
19:41 24.04.2026
54 Мазньо
19:47 24.04.2026
55 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #3 от "България":всички русофоби изгонени от България или заключени до живот, Слава на братска Русия 🇧🇬🤝🇷🇺
Коментиран от #62
19:56 24.04.2026
56 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #53 от "555":как сте оцелели досега такива сл@б0умници не е ясно
Коментиран от #58, #59
19:57 24.04.2026
57 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #18 от "ФАКТИТЕ НЕ ЛЪЖАТ":фактите не лъжат,но вие п0дл0гите се късате да лъжете
20:03 24.04.2026
59 555
До коментар #56 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":Не оцеляваме, а живеем добре… Как ли? Тайна е…
Коментиран от #60
20:17 24.04.2026
60 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #59 от "555":не бой се,ще поправим тази грешка скоро!
Коментиран от #64
20:18 24.04.2026
61 Гост
20:19 24.04.2026
62 555
До коментар #55 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":В мечтите ти само… Хахаха…
20:20 24.04.2026
63 СТИГА БЕ
20:20 24.04.2026
64 555
До коментар #60 от "някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺":Предполагам до 3 дни???
Коментиран от #69
20:21 24.04.2026
65 ТОЧНО
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ама карай, жумбиш да има...гръмко заглавие, ние кликаме от любопитство, а мисирката ръкопляска доволна
20:22 24.04.2026
66 Истината ли
До коментар #39 от "Мирен гражданин":"И Полша ако се включи" ??? Край с Русия?? А бе, недоразумение по рождение, ГЕРМАНИЯ ПРЕГАЗИ ПОЛША ЗА МЕСЕЦ И 6 ДЕНА, БЕ,тиквениче, малко!!/от 1 септември до 6 октомври 1939 година!!/ Сега сигурно е "много силна" с тези останали полски цигани и евреи, а?? Че "Адолфчо" изтреби май само 6 милиона полски евреи...
20:23 24.04.2026
67 Истината ли
До коментар #53 от "555":Полша ще танцува с "рашъните" , както с Германия!!/КОЯТО ПРЕГАЗИ ПОЛША ЗА САМО МЕСЕЦ И 6 ДЕНА!! ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 1939 Г.,И НА 6-ТИ ОКТОМВРИ ПОЛША КЛЕКНА И ГО НА.. ЛА..ПА.. ..
20:28 24.04.2026
68 Така Така
20:33 24.04.2026
69 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #64 от "555":около седмица предполагам,ще видим момчетата кога ще ми предоставят адреса ти
20:33 24.04.2026