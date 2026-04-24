Политико: След Орбан ЕС се изправя пред нови вътрешни конфликти

Срещата на върха на ЕС в Кипър тази седмица премина в необичайно спокойна атмосфера заради отсъствието на Виктор Орбан, който дълги години беше сред основните източници на напрежение в Съюза, отбелязва Politico, предава News.bg.

Въпреки това европейските лидери бързо осъзнаха, че вътрешните противоречия не изчезват с неговото оттегляне. В кулоарите на форума политици признаха, че Орбан често е бил използван като „изкупителна жертва“, докато реалните различия между държавите членки остават.

Един от първите сблъсъци се очерта по въпроса за евентуалното членство на Украйна. Част от лидерите подкрепят ускорено присъединяване, докато други настояват за по-предпазлив подход. Хърватският премиер Андрей Пленкович подчерта необходимостта от реализъм в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски.

Сериозни разногласия възникнаха и по енергийната тема, като страните се оказаха между недостига на ресурси и необходимостта от продължаване на санкциите срещу Русия.

Дебат предизвика и бъдещето на бюджета на ЕС. Нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че бюджетът трябва да бъде „модернизиран“ и намален, позиция, подкрепена от германския канцлер Фридрих Мерц.

Това ги поставя в противоречие с държави като Полша, които настояват за по-голям бюджет, както и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която защити необходимостта от по-силно финансиране.

„Или става въпрос за по-високи национални вноски, или за по-нисък капацитет за харчене. Това са единствените възможности“, заяви тя, предупреждавайки, че намаляването на разходите би означавало „по-малко Европа точно когато е необходима повече Европа“.