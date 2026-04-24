Политико: След Орбан ЕС се изправя пред нови вътрешни конфликти

24 Април, 2026 22:33 1 672 29

Лидерите се сблъскаха по ключови теми - от разширяването до финансите

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Срещата на върха на ЕС в Кипър тази седмица премина в необичайно спокойна атмосфера заради отсъствието на Виктор Орбан, който дълги години беше сред основните източници на напрежение в Съюза, отбелязва Politico, предава News.bg.

Въпреки това европейските лидери бързо осъзнаха, че вътрешните противоречия не изчезват с неговото оттегляне. В кулоарите на форума политици признаха, че Орбан често е бил използван като „изкупителна жертва“, докато реалните различия между държавите членки остават.

Един от първите сблъсъци се очерта по въпроса за евентуалното членство на Украйна. Част от лидерите подкрепят ускорено присъединяване, докато други настояват за по-предпазлив подход. Хърватският премиер Андрей Пленкович подчерта необходимостта от реализъм в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски.

Сериозни разногласия възникнаха и по енергийната тема, като страните се оказаха между недостига на ресурси и необходимостта от продължаване на санкциите срещу Русия.

Дебат предизвика и бъдещето на бюджета на ЕС. Нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че бюджетът трябва да бъде „модернизиран“ и намален, позиция, подкрепена от германския канцлер Фридрих Мерц.

Това ги поставя в противоречие с държави като Полша, които настояват за по-голям бюджет, както и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която защити необходимостта от по-силно финансиране.

„Или става въпрос за по-високи национални вноски, или за по-нисък капацитет за харчене. Това са единствените възможности“, заяви тя, предупреждавайки, че намаляването на разходите би означавало „по-малко Европа точно когато е необходима повече Европа“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    40 1 Отговор
    На калпавата ракета, космоса и пречи.

    Сега кой ще е следващата жертва.
    Осъзнали били те, че Орбан бил изкупителна жертва. Признали си. Еврокукумицини.

    22:40 24.04.2026

  • 2 Ъъъъ

    30 1 Отговор
    "След Орбан ЕС се изправя пред нови вътрешни конфликти"

    Някой да обясни на Брюксел какво означава сентенцията:

    "И сам да съм у трамвайо, пак че се бутам!"

    Коментиран от #10

    22:40 24.04.2026

  • 3 си дзън

    17 5 Отговор
    След Орбан идва Радев...

    22:44 24.04.2026

  • 4 големдебил

    23 3 Отговор
    наш гюро какво изгрухтя по въпроса

    22:44 24.04.2026

  • 5 Гогата Чаушев

    5 25 Отговор
    Радев зеления чорап ще опрай ЕС и НАТО, вервайте ми.

    22:44 24.04.2026

  • 6 Обадиха

    22 1 Отговор
    Ми се от Националния статистически институт, и ме агитираха да си сменя пола, защото по статистика жените живеели повече от мъжът! Замислих се и отидох на преглед! Доктора обаче разправя - Не е верно, изследвания установиха, че съвременните францизойки имат големи проблеми с простатата! Отказах се, но от НОИ разбрали, и веднага ме агитираха да си сменя пола, и то бързо, за да мога да се пенсионирам по рано като жена, защото срока изтичал. Умувам, умувам, въобще не ми е до ЕС и Орбан!

    Коментиран от #22

    22:47 24.04.2026

  • 7 Не им е лесно без Орбан

    32 2 Отговор
    Щото той изразяваше позицията на повечето от твх и народите им, а те се скатаваха.

    Коментиран от #14

    22:48 24.04.2026

  • 8 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Членство на Украйна в ЕС или това,което ще остане от нея?

    22:50 24.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емо

    6 24 Отговор
    Много ми беше кеф как маджарите изхвърлиха от власт Орбан.

    22:54 24.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Политико може да си пише

    22 1 Отговор

    До коментар #7 от "Не им е лесно без Орбан":

    гупостите и да ни ги пробутват тука. Но проблемите не са нови.
    Просто повече от лидерите разчитаха на Орбан, от страх да не им се стоварят по главите инструментите на урсула.

    22:56 24.04.2026

  • 15 Свети Кибик-Юродив

    9 11 Отговор
    Сега ще видим, дали на Боташко Зеленият Чорап му "стиска" да поеме щафетата от Орбан. Абсолютно сигурен съм, че няма да посмее да направи нищо от това, което вършеше Орбан. Нашият ще се "ослушва" и "снишава" и ще се върти, като ветропоказател в зависимост от ситуацията. Ако например Фицо, който в момента е най- про руски настроен надигне глава и някой, като Мелони приеме същата позиция, нашият "Андрешко" и той ще издекламира, нещо което му е написано предварително. В противен случай, ще си трае и няма да се "навира между шамарите".

    22:59 24.04.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    17 0 Отговор
    И кво сега... Орбан не бил проблема - просто много се криеха зад него...

    23:02 24.04.2026

  • 17 Отстрани

    14 2 Отговор
    Евродебилите имат киросин за 10 дни, нафта за 20 и газ за 30 дни, после искам да ги чуя пак какво мислят по въпроса.

    Коментиран от #19

    23:03 24.04.2026

  • 18 Пламен

    6 6 Отговор
    Тоз нещастник накрая подписа за Украйна .
    Ужасно унизителен финал на една кариера.

    Коментиран от #26

    23:05 24.04.2026

  • 19 И после

    2 9 Отговор

    До коментар #17 от "Отстрани":

    После швабите нахлуват в Русия

    Коментиран от #29

    23:05 24.04.2026

  • 20 Нц.....

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Еми":

    Не прилича на тебе!

    23:05 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Щастлива

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обадиха":

    Съм, че ви има! Може да обърнете всяко лошо настроение в добро. Бих се радвала, да Ви познавам лично!

    Коментиран от #24

    23:15 24.04.2026

  • 23 Мъдйяр Пешо

    6 1 Отговор
    Някои още не могат да схванат вица, който гледаха на изборите.

    Просто е. Спомнете си за Медведев и Путин.

    И вижте какво ще дадат Унгария, Словакия и Австрия и какво България за 404.

    23:16 24.04.2026

  • 24 Чебурашка

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Щастлива":

    Точно! 👍🙌🙌👌

    23:17 24.04.2026

  • 25 Факти

    2 8 Отговор
    ЕС трябва да вземе пример от Русия и да се превърне във федерация с един диктатор, на който всички са подчинени. Така няма да има вътрешни конфликти и всички решения ще се вземат бързо. Руският модел ще бъде от голяма полза за ЕС.

    23:37 24.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дивуй

    5 0 Отговор
    Сайта,защо правилата ви написани под мястото за коментари не важат за определена група хора на които е позволено всичко което е забранено на другите.

    23:50 24.04.2026

  • 28 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    5 0 Отговор
    няма по голямо и вредно опг от властта в 🚽ес

    00:39 25.04.2026

  • 29 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "И после":

    нахлуват,на колене пред Путин обаче

    00:42 25.04.2026

