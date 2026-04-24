Политико: След Орбан ЕС се изправя пред нови вътрешни конфликти

Срещата на върха на ЕС в Кипър тази седмица премина в необичайно спокойна атмосфера заради отсъствието на Виктор Орбан, който дълги години беше сред основните източници на напрежение в Съюза, отбелязва Politico, предава News.bg.
Въпреки това европейските лидери бързо осъзнаха, че вътрешните противоречия не изчезват с неговото оттегляне. В кулоарите на форума политици признаха, че Орбан често е бил използван като „изкупителна жертва“, докато реалните различия между държавите членки остават.
Един от първите сблъсъци се очерта по въпроса за евентуалното членство на Украйна. Част от лидерите подкрепят ускорено присъединяване, докато други настояват за по-предпазлив подход. Хърватският премиер Андрей Пленкович подчерта необходимостта от реализъм в присъствието на украинския президент Володимир Зеленски.
Сериозни разногласия възникнаха и по енергийната тема, като страните се оказаха между недостига на ресурси и необходимостта от продължаване на санкциите срещу Русия.
Дебат предизвика и бъдещето на бюджета на ЕС. Нидерландският премиер Роб Йетен заяви, че бюджетът трябва да бъде „модернизиран“ и намален, позиция, подкрепена от германския канцлер Фридрих Мерц.
Това ги поставя в противоречие с държави като Полша, които настояват за по-голям бюджет, както и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която защити необходимостта от по-силно финансиране.
„Или става въпрос за по-високи национални вноски, или за по-нисък капацитет за харчене. Това са единствените възможности“, заяви тя, предупреждавайки, че намаляването на разходите би означавало „по-малко Европа точно когато е необходима повече Европа“.
1 Хахаха
Сега кой ще е следващата жертва.
Осъзнали били те, че Орбан бил изкупителна жертва. Признали си. Еврокукумицини.
22:40 24.04.2026
2 Ъъъъ
Някой да обясни на Брюксел какво означава сентенцията:
"И сам да съм у трамвайо, пак че се бутам!"
Коментиран от #10
22:40 24.04.2026
3 си дзън
22:44 24.04.2026
4 големдебил
22:44 24.04.2026
5 Гогата Чаушев
22:44 24.04.2026
6 Обадиха
Коментиран от #22
22:47 24.04.2026
7 Не им е лесно без Орбан
Коментиран от #14
22:48 24.04.2026
8 Сатана Z
22:50 24.04.2026
12 Емо
22:54 24.04.2026
14 Политико може да си пише
До коментар #7 от "Не им е лесно без Орбан":гупостите и да ни ги пробутват тука. Но проблемите не са нови.
Просто повече от лидерите разчитаха на Орбан, от страх да не им се стоварят по главите инструментите на урсула.
22:56 24.04.2026
15 Свети Кибик-Юродив
22:59 24.04.2026
16 ДрайвингПлежър
23:02 24.04.2026
17 Отстрани
Коментиран от #19
23:03 24.04.2026
18 Пламен
Ужасно унизителен финал на една кариера.
Коментиран от #26
23:05 24.04.2026
19 И после
До коментар #17 от "Отстрани":После швабите нахлуват в Русия
Коментиран от #29
23:05 24.04.2026
20 Нц.....
До коментар #10 от "Еми":Не прилича на тебе!
23:05 24.04.2026
22 Щастлива
До коментар #6 от "Обадиха":Съм, че ви има! Може да обърнете всяко лошо настроение в добро. Бих се радвала, да Ви познавам лично!
Коментиран от #24
23:15 24.04.2026
23 Мъдйяр Пешо
Просто е. Спомнете си за Медведев и Путин.
И вижте какво ще дадат Унгария, Словакия и Австрия и какво България за 404.
23:16 24.04.2026
24 Чебурашка
До коментар #22 от "Щастлива":Точно! 👍🙌🙌👌
23:17 24.04.2026
25 Факти
23:37 24.04.2026
27 Дивуй
23:50 24.04.2026
28 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
00:39 25.04.2026
29 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺
До коментар #19 от "И после":нахлуват,на колене пред Путин обаче
00:42 25.04.2026