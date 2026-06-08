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Армения: победа на прозападните над проруските сили

Армения: победа на прозападните над проруските сили

8 Юни, 2026 13:54 1 369 45

  • армения-
  • русия-
  • ес-
  • азербайджан-
  • никол пашинян

Външнополитическият курс на Армения в следващите години ще е към ЕС, а не към Русия

Армения: победа на прозападните над проруските сили - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Партията "Граждански договор" на арменския премиер Никол Пашинян победи на парламентарните избори. Тя е получили 49,81 процента от гласовете, бе съобщено от ЦИК.

Опозиционният алианс "Силна Армения" начело с руския бизнесмен от арменски произход Самвел Карапетян, взе 23,29 процента от гласовете. Другият опозиционен блок - "Армения", оглавяван от бившия президент Роберт Кочарян, получи 9,94 на сто.

Изборната активност достигна 58,97 процента, което е повече, отколкото на изборите през 2018 и 2021 година.

Пашинян за резултатите от изборите

Още преди обявяването на окончателните резултати, на пресконференция досегашният премиер Пашинян заяви, че неговата партия ще състави правителство еднолично. Думите му предизвикаха критики от страна на опозиционните сили. От блока "Армения" определиха изказването на премиера като "стъпка към узурпирането на властта".

Избирателният кодекс в страната изисква формирането на стабилно парламентарно мнозинство - 54 процента. Ако в резултат от изборите или чрез образуване на политическа коалиция такова мнозинство не бъде формирано, се провежда втори тур на гласуването.

Избори със съдбоносен характер

През 2025 година Пашинян законодателно вписа курса на сближаване с ЕС, което доведе до конфликт с Москва. При това самият премиер подчертава, че не се стреми към разрив с Русия. Опозицията пък бе обединена от желанието за запазване на тесните връзки на страната с Русия.

Москва нееднократно изрази недоволство от курса на Пашинян за сближаване с ЕС. Руският президент Владимир Путин каза, че ситуацията в Армения напомня тази, която доведе до началото на "кризата" в Украйна. Преди изборите Русия въведе забрани и ограничения за вноса на арменски алкохол, селскостопанска продукция, цветя и риба.

Автор: Сергей Куприков


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Външнополитическия курс

    33 25 Отговор
    към ЕСсср води до тежки последствия, а членството води до бавна и безславна смър

    Коментиран от #5, #22

    13:56 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    28 28 Отговор
    В СССР арменците бяха 4 млн, сега са 3 млн а ако влязат в ЕС ще станат 2 млн.

    Коментиран от #20

    13:56 08.06.2026

  • 3 НеЗнаещия

    32 21 Отговор
    Всички искат с ЕС в ЕС защото си правят сметки какви субсидии ще взимат. Пари на готово все ки иска. Но не си правят сметката че ЕС само взима а нищо не дава.

    Коментиран от #6

    13:57 08.06.2026

  • 4 Факт

    13 14 Отговор
    Скоро ще го гътнат

    Коментиран от #11

    13:58 08.06.2026

  • 5 Бегай в Хилядолетния Райх- там е живота

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Външнополитическия курс":

    Външнополитическия курс
    30ОТГОВОР
    към ЕСсср води до тежки последствия, а членството води до бавна и безславна смърт
    -;-
    Бегай в Хилядолетния Райх- там е живота- нека и другите русофили да се преместват овреме в Райха.

    13:59 08.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кой ли иска да е в кенефа

    21 15 Отговор
    Защо всеки гледа да бега овреме от кенефа!
    Даже и кабеевчетата искат лошия запад!

    Коментиран от #30

    14:03 08.06.2026

  • 8 Някой

    15 21 Отговор
    Тая победа е пирова, защото не дава право на Пашинян да си направи сам правителство. А другите няма да гоп одкрепят, макар и голяма част от тях да са репресирани и вкарани в арести и затвори.
    Отделно, нека се откажат от Русия и пазарите на страните от ониз блок ( не си спомянм точната абревиатура. Ще им фалират фермерите за нула време, газта и нафтата ще скочат поне двойно, ток я има, я не. И аремницте ще го гонят да го окачат на някой близък стълб.

    Коментиран от #26

    14:04 08.06.2026

  • 9 пешо

    5 3 Отговор
    е в това няма нищо лошо. отва е демокрацията . в дългосрочен план управляват всички. идват партия А на власт , крадат мажат . хората после избират другите... те се покваряват после хората избират пак първите..или 3тите или 10тите както в бг ..и накрая в дългосрочен план.... хората го ду.. .... пардон, страдат.

    14:04 08.06.2026

  • 10 Кризата в Украйна

    10 5 Отговор
    Москва нееднократно изрази недоволство от курса на Пашинян за сближаване с ЕС. Руският президент Владимир Путин каза, че ситуацията в Армения напомня тази, която доведе до началото на "кризата" в Украйна.
    -;-
    Майора от КГБ-то определя ставащото в несъществуващата УКрайна като криза.

    14:05 08.06.2026

  • 11 Западните болници лекуват и отровени

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Факт
    31ОТГОВОР
    Скоро ще го гътнат

    14:06 08.06.2026

  • 12 Хорацио

    6 9 Отговор
    И тия ги чака един дърт уе.й .

    14:08 08.06.2026

  • 13 Бай Пунди Говнокомандващия

    15 9 Отговор
    Дори, копейките, които хвалят Русия не отиват там. Най-много някоя платена копейка с цел пропаганда да снима от някой супермаркет в Москва рафтовете с цел да ни убеди какво изобилие имало там и как санкциите имали обратен ефект, поради което трябвало да ги смъкнем 🤣🤣🤣 Ами като имали хубав ефект за матушката ви Русия що да ги смъкваме уе копейки?

    Коментиран от #15

    14:09 08.06.2026

  • 14 Дако

    6 11 Отговор
    Тия нищо добро няма да видят . Руснаците ще ги пуснат на азерите .
    Ония постоянно ще кладат войни по границата и арменците ще влязат в Ес ама на кукуво лято .

    14:10 08.06.2026

  • 15 Само питам

    6 10 Отговор

    До коментар #13 от "Бай Пунди Говнокомандващия":

    А ти бе козляк , кога последно ходи в обора , а ?
    Или колкото и да лижеш на кравата под опашката , пак не те пускат там ??

    14:11 08.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Санду

    7 8 Отговор
    Мая Санду и тя спечели нали помните как в Румъния също помните как знаете как Бойко печелеше и изобщо след 12 часа вечеря се случват чудеса

    14:17 08.06.2026

  • 18 Александър

    3 9 Отговор
    Ей сега ще цъфнете че и ще вържете.

    14:20 08.06.2026

  • 19 Айляк

    3 10 Отговор
    Те така викаха и за Мадяр, обаче след това замлъкнаха яко западняците, чак онемяха.

    14:24 08.06.2026

  • 20 Наблюдател

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.

    14:27 08.06.2026

  • 21 Анджо

    6 6 Отговор
    Безмозъчните русофили още не могат да разберат защо никой не ги иска руснаците, даже и китайците започнаха да се отдръпват от тях, използват русняко да си правят политиката която им изнася на тях.

    Коментиран от #32

    14:27 08.06.2026

  • 22 Весел Патиланец

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Външнополитическия курс":

    вЕрно ли?
    Вие от къде знаете уважаеми починал от "бавна и безславна смърт"?

    14:30 08.06.2026

  • 23 Половината избиратели

    5 2 Отговор
    са извън Армения и на тях не им бе разрешено да гласуват... Защо ли?! Русофобското велле защо ли го премълчава?!

    14:30 08.06.2026

  • 24 Задунайски празнокарпузник

    4 0 Отговор
    Само в задунайская губерния останаа 12% празни чутури дето им викат блатни подлоги.....

    14:32 08.06.2026

  • 25 !!!

    3 2 Отговор
    Само че Пашинян фантазира,че сиди на двата стола.Т.е.ако Армения ще бъде приета след няколко години Като Турция или Черногория-та през Това время той ще е с Русия!🥴Почти позна!

    14:33 08.06.2026

  • 26 Весел Патиланец

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Младеж,
    ако няма пазари в онд ще има в ЕС - с удоволствие ще внасяме арменски зелечуци вместо турски отгледани с ДДТ!?!?!?!

    Коментиран от #33

    14:34 08.06.2026

  • 27 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    1 6 Отговор
    На есен като свалим Мунчо боташа,България ще изгради най-големия в света концлагер за долни блатни подлоги,там утрадаците ще работят без пари в полза на държавата до края на гнусния си животец!

    14:36 08.06.2026

  • 28 оня с коня

    3 0 Отговор
    За да негодува русия че Армения се е запътила към ЕС,значи е ценна за нея.Прекалено СЕБИЧНО Е обаче Русия да иска само тя да име ценни неща,а ЕС да няма?!

    14:41 08.06.2026

  • 29 Напред към бяла Европа

    4 1 Отговор
    Бягайте от мракобесна терористична русия!

    14:42 08.06.2026

  • 30 Тая ...

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кой ли иска да е в кенефа":

    ...де.б.и.л.на мантра отдавна се изчерпи и разсъхна....арменската икономика при влизане в ЕС ще бъде унищожена, точно както нашата , а може би и по - зле( ако изобщо е възможно) .
    Аре у лево ...и да знаеш, това, че бензина по станциите вече 3 10 лева ( 1 Евро 56 цента) изобщо не е от Еврото, и свръхдеэицета и той също

    Коментиран от #34

    14:45 08.06.2026

  • 31 Гошо

    1 1 Отговор
    А нека състави първо правителство Пашинян ,после гадайте за курса

    14:51 08.06.2026

  • 32 всички мразят Терориста русия

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Само болни мозъци обичат агресорска русия!

    14:52 08.06.2026

  • 33 Хо-ха-ха

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Весел Патиланец":

    Чудесно.Цветята ще ги изпращат в Украйна за гробищата, а зеленчуците ще ги купуваме ние че съвсем да останем без земеделие. Ама карай да върви.

    Коментиран от #35

    14:54 08.06.2026

  • 34 ха ха Загнилия Запад

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тая ...":

    Всички роднини на руските фашисти са на Запад!А у нас по улиците само лъскави западни коли и по нивите нови лъскави трактори. Ти искаш като в Куба ли да сме????

    14:59 08.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Келеш

    2 1 Отговор
    Сега като започнат да си плащат петрола с европейския акциз, да не се преориентират!

    15:02 08.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Не е така!

    2 1 Отговор
    Четох в други сайтове, процентите са други. Псшинян е първи, но малцинство. Не може да направи правителство. И четете DW, които пишат друго и търсят как псшинян ще придобие поне 51%. Ами то да погледнат тук, български опит. Просто си купуват депутати. Колкото по трудно, толкова по скъпо.

    15:24 08.06.2026

  • 40 каунь

    1 0 Отговор
    иде зима дълга и студена а Съединените щати и Брюксела далече.

    15:43 08.06.2026

  • 41 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    Типично поведение за Хъмпърцурите.Винаги опитват да цоцат от две дойни крави.Нека да прави"завой.Да подлъгва няколко милиона свои сънародници,че ето,там след" завоя е членството в ЕС. Ще усетят какво носи продажната му политика.През тотален отказ за внос на плодове, зеленчуци,напитки.А арменците изключително разчитат на експорт от селскостопански стоки.Есента,ако му врътне крана с газовите доставки, придружено от закриване на ГКПП за работната миграция към Русия и екстрадира всички незаконно пребиваващи арменци( а те са стотици хиляди), който издържат родители ,семейства с доходите изработени там,ще му се стъжни живота.Без това,там безработицата е в двуцифрена скала.Най- вече,сред младото ,мъжко население,което в Русия ,което получва в пъти по високи заплати

    15:49 08.06.2026

  • 42 Тома

    1 1 Отговор
    Съдбата на Сакашвили ще последва пашата защото арменците и грузинците не прощават.

    15:53 08.06.2026

  • 43 Чепо

    0 0 Отговор
    Поредните глупаци ,които си мислят ,че има победител при деленето на запад и изток ... вместо да се сетят ,че така ги потапят и ограбват.

    15:59 08.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Има един безпогрешен критерий

    0 0 Отговор
    Щом мурзилажът вие, значи арменците са постъпили правилно

    16:30 08.06.2026