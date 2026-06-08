Армения: победа на прозападните над проруските сили

Партията "Граждански договор" на арменския премиер Никол Пашинян победи на парламентарните избори. Тя е получили 49,81 процента от гласовете, бе съобщено от ЦИК.
Опозиционният алианс "Силна Армения" начело с руския бизнесмен от арменски произход Самвел Карапетян, взе 23,29 процента от гласовете. Другият опозиционен блок - "Армения", оглавяван от бившия президент Роберт Кочарян, получи 9,94 на сто.
Изборната активност достигна 58,97 процента, което е повече, отколкото на изборите през 2018 и 2021 година.
Пашинян за резултатите от изборите
Още преди обявяването на окончателните резултати, на пресконференция досегашният премиер Пашинян заяви, че неговата партия ще състави правителство еднолично. Думите му предизвикаха критики от страна на опозиционните сили. От блока "Армения" определиха изказването на премиера като "стъпка към узурпирането на властта".
Избирателният кодекс в страната изисква формирането на стабилно парламентарно мнозинство - 54 процента. Ако в резултат от изборите или чрез образуване на политическа коалиция такова мнозинство не бъде формирано, се провежда втори тур на гласуването.
Избори със съдбоносен характер
През 2025 година Пашинян законодателно вписа курса на сближаване с ЕС, което доведе до конфликт с Москва. При това самият премиер подчертава, че не се стреми към разрив с Русия. Опозицията пък бе обединена от желанието за запазване на тесните връзки на страната с Русия.
Москва нееднократно изрази недоволство от курса на Пашинян за сближаване с ЕС. Руският президент Владимир Путин каза, че ситуацията в Армения напомня тази, която доведе до началото на "кризата" в Украйна. Преди изборите Русия въведе забрани и ограничения за вноса на арменски алкохол, селскостопанска продукция, цветя и риба.
Автор: Сергей Куприков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Външнополитическия курс
Коментиран от #5, #22
13:56 08.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #20
13:56 08.06.2026
3 НеЗнаещия
Коментиран от #6
13:57 08.06.2026
4 Факт
Коментиран от #11
13:58 08.06.2026
5 Бегай в Хилядолетния Райх- там е живота
До коментар #1 от "Външнополитическия курс":Външнополитическия курс
30ОТГОВОР
към ЕСсср води до тежки последствия, а членството води до бавна и безславна смърт
-;-
Бегай в Хилядолетния Райх- там е живота- нека и другите русофили да се преместват овреме в Райха.
13:59 08.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кой ли иска да е в кенефа
Даже и кабеевчетата искат лошия запад!
Коментиран от #30
14:03 08.06.2026
8 Някой
Отделно, нека се откажат от Русия и пазарите на страните от ониз блок ( не си спомянм точната абревиатура. Ще им фалират фермерите за нула време, газта и нафтата ще скочат поне двойно, ток я има, я не. И аремницте ще го гонят да го окачат на някой близък стълб.
Коментиран от #26
14:04 08.06.2026
9 пешо
14:04 08.06.2026
10 Кризата в Украйна
-;-
Майора от КГБ-то определя ставащото в несъществуващата УКрайна като криза.
14:05 08.06.2026
11 Западните болници лекуват и отровени
До коментар #4 от "Факт":Факт
31ОТГОВОР
Скоро ще го гътнат
14:06 08.06.2026
12 Хорацио
14:08 08.06.2026
13 Бай Пунди Говнокомандващия
Коментиран от #15
14:09 08.06.2026
14 Дако
Ония постоянно ще кладат войни по границата и арменците ще влязат в Ес ама на кукуво лято .
14:10 08.06.2026
15 Само питам
До коментар #13 от "Бай Пунди Говнокомандващия":А ти бе козляк , кога последно ходи в обора , а ?
Или колкото и да лижеш на кравата под опашката , пак не те пускат там ??
14:11 08.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Санду
14:17 08.06.2026
18 Александър
14:20 08.06.2026
19 Айляк
14:24 08.06.2026
20 Наблюдател
До коментар #2 от "Последния Софиянец":DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
14:27 08.06.2026
21 Анджо
Коментиран от #32
14:27 08.06.2026
22 Весел Патиланец
До коментар #1 от "Външнополитическия курс":вЕрно ли?
Вие от къде знаете уважаеми починал от "бавна и безславна смърт"?
14:30 08.06.2026
23 Половината избиратели
14:30 08.06.2026
24 Задунайски празнокарпузник
14:32 08.06.2026
25 !!!
14:33 08.06.2026
26 Весел Патиланец
До коментар #8 от "Някой":Младеж,
ако няма пазари в онд ще има в ЕС - с удоволствие ще внасяме арменски зелечуци вместо турски отгледани с ДДТ!?!?!?!
Коментиран от #33
14:34 08.06.2026
27 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ
14:36 08.06.2026
28 оня с коня
14:41 08.06.2026
29 Напред към бяла Европа
14:42 08.06.2026
30 Тая ...
До коментар #7 от "Кой ли иска да е в кенефа":...де.б.и.л.на мантра отдавна се изчерпи и разсъхна....арменската икономика при влизане в ЕС ще бъде унищожена, точно както нашата , а може би и по - зле( ако изобщо е възможно) .
Аре у лево ...и да знаеш, това, че бензина по станциите вече 3 10 лева ( 1 Евро 56 цента) изобщо не е от Еврото, и свръхдеэицета и той също
Коментиран от #34
14:45 08.06.2026
31 Гошо
14:51 08.06.2026
32 всички мразят Терориста русия
До коментар #21 от "Анджо":Само болни мозъци обичат агресорска русия!
14:52 08.06.2026
33 Хо-ха-ха
До коментар #26 от "Весел Патиланец":Чудесно.Цветята ще ги изпращат в Украйна за гробищата, а зеленчуците ще ги купуваме ние че съвсем да останем без земеделие. Ама карай да върви.
Коментиран от #35
14:54 08.06.2026
34 ха ха Загнилия Запад
До коментар #30 от "Тая ...":Всички роднини на руските фашисти са на Запад!А у нас по улиците само лъскави западни коли и по нивите нови лъскави трактори. Ти искаш като в Куба ли да сме????
14:59 08.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Келеш
15:02 08.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Не е така!
15:24 08.06.2026
40 каунь
15:43 08.06.2026
41 Мухаа ха!
15:49 08.06.2026
42 Тома
15:53 08.06.2026
43 Чепо
15:59 08.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Има един безпогрешен критерий
16:30 08.06.2026