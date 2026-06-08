ЕС затяга правилата за контрол на чуждестранните инвестиции

Съветът на ЕС съобщи, че е приел промяна в европейските правила за проверка на чуждестранните инвестиции и възможните им отражения за сигурността и обществения ред. Предвижда се занапред държавите от ЕС да уеднаквят обхвата на тези проверки в чувствителни области, предава БТА.

Промените ще засегнат проверките на чуждестранни инвестиции в технологии и инфраструктура, включително изделия с двойна употреба и военно оборудване, важни суровини, изкуствен интелект, енергетика, транспорт и цифрова инфраструктура. Това ще важи и за инвестиции на чуждестранни компании чрез дъщерни дружества, регистрирани в ЕС.

През 2020 г. беше прието първото европейско законодателство за оценка на чуждестранните инвестиции, но досега е имало различия в обхвата, праговете, сроковете и процедурите, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС.

Заплахите за ключова инфраструктура, зависимостите от веригите за доставки и бързото развитие на технологиите с двойна употреба са показали необходимостта от промяна на законодателството, се допълва в съобщението.