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ЕС затяга правилата за контрол на чуждестранните инвестиции

ЕС затяга правилата за контрол на чуждестранните инвестиции

8 Юни, 2026 11:54, обновена 8 Юни, 2026 11:54 848 19

  • европейски съюз-
  • контрол-
  • чуждестранните инвестиции-
  • правила-
  • ес

Разширяват се проверките в ключови сектори като технологии, енергетика и отбрана

ЕС затяга правилата за контрол на чуждестранните инвестиции - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съветът на ЕС съобщи, че е приел промяна в европейските правила за проверка на чуждестранните инвестиции и възможните им отражения за сигурността и обществения ред. Предвижда се занапред държавите от ЕС да уеднаквят обхвата на тези проверки в чувствителни области, предава БТА.

Промените ще засегнат проверките на чуждестранни инвестиции в технологии и инфраструктура, включително изделия с двойна употреба и военно оборудване, важни суровини, изкуствен интелект, енергетика, транспорт и цифрова инфраструктура. Това ще важи и за инвестиции на чуждестранни компании чрез дъщерни дружества, регистрирани в ЕС.

През 2020 г. беше прието първото европейско законодателство за оценка на чуждестранните инвестиции, но досега е имало различия в обхвата, праговете, сроковете и процедурите, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС.

Заплахите за ключова инфраструктура, зависимостите от веригите за доставки и бързото развитие на технологиите с двойна употреба са показали необходимостта от промяна на законодателството, се допълва в съобщението.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само така

    3 9 Отговор
    браво!

    11:55 08.06.2026

  • 2 хахахахха

    14 3 Отговор
    кво се напъват,като е ясно че к0чин@т@ наречена ес няма да просъществува още дълго

    11:59 08.06.2026

  • 3 Радев, ко праим?

    4 17 Отговор
    Защо 120 000 " нулеви" фирми на руските шпиони в България не развиват никаква дейност?

    Коментиран от #6, #10

    12:00 08.06.2026

  • 4 ЕСсср

    11 1 Отговор
    Значи не подкрепят инвестиции на САЩ в Гренландия и на Китай на балканите, където на практика китайците притежават Черна гора.

    12:01 08.06.2026

  • 5 Ами те

    18 1 Отговор
    Фирмите фалират инвеститорите бяга а те забраняват и затягат

    12:01 08.06.2026

  • 6 Кухаглава

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Радев, ко праим?":

    От къде знаеш, че не развиват?

    12:02 08.06.2026

  • 7 хаха

    7 1 Отговор
    То добре уж да има контрол, ама тогава някой да ми обясни защо някой да развива технологии и нови фирми в ЕС, ако:
    1. Ще има куп разправии да регистрира фирма и отвори
    2. Ще трябва да плаща по-големи разходи за труда- за чисто в САЩ 120000 долара разходът с "от работодател" е 176 000 долара / 153 000 евро, в Германия е 227 500 долара / 198 000 евро.
    3. Заради регулации и синдикати в ЕС забрави извънреден труд, съкращаване на някой, който не се справя с работата
    4. ЕС дава по-големи отпуски и допуска повече болнични, което всъщност се експлоатира яко с фалшиви болнични
    5. ЕС изисква с повече регулации да назначаваш отдели за съобразяване с регулациите и от там вдига разходите
    6. ЕС е с бая по-високи данъци и от там чистата печалба пада сериозно
    7. ЕС е с над 2 пъти по-скъпа енергия заради СО2 квоти, ВЕИ и "диверсификация"
    8. Работещите от ЕС масово бягат на ниски данъци и по-високи заплати извън съюза

    Та как повече регулации и оскъпяване ще вдигнат икономиката и ще стимулират инвестициите? Повече данъци за раята и повече субсидии по еврофондове за свои фирми да лапкат?
    Време е ЕС да излезе от соц-а и да се върне към десните политики- минимум регулации, ниски данъци, малко помощи и стимули да се работи. Пазарът сам ще даде и работа, и развитие на технологии, и доходи, и ръст на БВП и повече приход от данъци от него, а не от дране.

    Коментиран от #11

    12:09 08.06.2026

  • 8 Руменито Боташиньо Ескобар

    5 2 Отговор
    Анклав ли е Ботунец? И има ли чадър над бандата на "Калашниците"? Явно, да. МВР, пиар агенция на човека с парите, нито дума, нито вопъл, ни стон. Няма Демерджиев, няма Кандев.
    Вторият явно се е прибрал задълго у дома, защото не е мъцнал и дума по темата с недосегаемите роми, които явно са завладели квартала и си правят каквото си искат там.
    Те си позволиха да заплашват пожарникарите и полицаите, дошли да оказват помощ и спасяват жертвите на адската кастрофа на "Челопешко шосе".
    А Кендимена вместо да нахлузи униформата с екселбантите, да препаше пищова и да отиде да респектира нарушителите, се покри. Защо си трае МВР? Осигурила ли е тази сутеньорска бригада необходимите гласове на изборите за управляващите или има и нещо друго?
    Гледах с тъга сутринта уважаван колега да разтяга локуми в телевизора, как тези двамата, които предизвикаха ужаса край Ботунец, не били от "Калашниците", други били, имитатори, добри момчета...Защото той така смятал. Че девалвацията на професията е факт, спор няма. Но все пак, от кумова срама...Очаквам "героите" от Ботунец да бъдат пуснати от съда и по-живо и здраво да си гледат родата там.

    12:11 08.06.2026

  • 9 Констатация

    12 1 Отговор
    Споко ДругарЕ, всичко върви по-план...., Европа строи новия Евро-Мюсулмански Четвърти Райх!!! Алла в Бара!!!! -)))))))))))))))))

    12:12 08.06.2026

  • 10 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Радев, ко праим?":

    Радев нищо не може да направи, защото тези 120 000 фирми без дейност не са на никакви шпиони. Такива фирми има в цял ЕС и не само на руснаци, а на англичани, германци, индийци, пакистанци, араби, турци, италианци, абе цял свят.
    Тези фирми са ПРАВЕНИ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В СТРАНАТА. По закон ЧАСТНО ЛИЦЕ ЧУЖДЕНЕЦ НЕ МОЖЕ ДА КУПИ ИМОТ, а трябва да регистрира фирма. Същото за купуване на кола да ползва у нас, като си ползва имота. Така продадохме ваканционни апартаменти, руснаците регистрираха фирми. И тези фирми не търгуват, а просто стоят и плащат на счетоводители да им подават декларации всяка година.
    Аз искам да се изнеса, ако ще ни вдигат данъците. Е, ще трябва да правя фирма в Кипър да купя някакъв имот там за жителството. Според теб ще бъда ли шпионин? Не, просто ще направя това, което стотици хиляди в ЕС правят всяка година- местиш се на място, където не те дерат с висок данък. Ако искам вила в Гърция, пак трябва да правя гръцка фирма като цяло, особено за собственост на земята.

    Коментиран от #14, #15

    12:15 08.06.2026

  • 11 Пичага

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "хаха":

    Говориш пълни глупости. А още по лошо ще бъде, ако лъжеш или пропагандираш лъжа целенасочено. Това, което казваш не е вярно.

    Коментиран от #13

    12:16 08.06.2026

  • 12 Ама как

    10 1 Отговор
    ще се затегне нещо което го няма, суровини ????,енергетика ????, човешки материал ????, а ако дойтат китайците свят ще им се извие

    12:19 08.06.2026

  • 13 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пичага":

    Кое не е вярно? Сметките са по официалните калкулатори в САЩ и Германия за работна заплата. Цените на тока всеки ги знае в немско какви са и откъде станаха такива. Кое точно е лъжа? Или ти лъжеш и, защото няма как да изкараш обратен факт, просто удряш на глупаво "Това е лъжа!" и белким някой ти повярва?
    И съм забравил покрай точките(а те са част от причините, но основните като цяло) и това с тези нови правила как точно някой ще намери инвестиционен фонд да финансира стартъп, ако фондът трябва да мине одобрение. Е, тогава що да почвам в ЕС стартъп, а не направо в САЩ или друга държава извън съюза? Така или иначе при 40-50% корпоративен данък и данък дивидент фондовете отдавна не искат да влагат пари тук- половината печалби на фонда ще отиват в данъци, а в Джърси ще плащат 0 данък и ще приберат 100% от печалбите.

    12:20 08.06.2026

  • 14 Дрънкаш глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Това за имота и земята е така. Измислили са го нашите тъпунгери, но за ЕС няма такова нещо. Имам къща в Германия и нямам никаква фирма!

    Коментиран от #16

    12:31 08.06.2026

  • 15 Богдан Хмелницки

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    Значи още по-лошо. Имаме 120 хиляди руснаци нарушили закона с цел купуване на жилища! А какви точно са тези руснаци, проучени ли са какви намерения имат? С какво се занимават, легално ли пребивават в държавата ни? Какъв е произхода на доходите им? Или ще ни занимавате с насаждане на омраза към украинските бежанци, без да давате отговор на истинските въпроси?

    Коментиран от #17, #19

    12:50 08.06.2026

  • 16 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дрънкаш глупости":

    Руснаците не са граждани на ЕС и от там трябва да имат задължително фирма. За граждани на ЕС в страни от ЕС има директиви да могат да купуват имоти като частни лица. Но, виж, за коли не става примерно. За регистрация на кола в България, задължително ти трябва да е собственост на български гражданин или българско юридическо лице. И ето ти как Ханс, който се мести тук на евтино да харчи пенсията, трябва да направи фирма да си регистрира голфчето да го кара.

    13:00 08.06.2026

  • 17 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Богдан Хмелницки":

    Не, тези руснаци изцяло спазват закона и правилата на ЕС. Законът просто иска да имаш фирма, за да купиш. И те правят фирми.
    Нарушение ще е да купят имот лично. Не че нотариус ще им завери сделката.
    Ако искам вила в Тайван, ще трябва да направя фирма с 51% местно участие- плащаш на адвокат да я основе и да намери местен мениджър и съдружник, правиш дела му с малко глас при решения(стандартна процедура изцяло по закон) и така ти си си собственик и контролираш, а той получава всеки месец такса, че оправя документи до данъчни и т.н. и уж те следи и съветва да спазваш закона. Е, държи и 10% някъде от имота, ама няма как. Там вече почва работата на адвокати, счетита и подобни да завъртят да не може да пипне нищо. Но става много дълго и специфично. А аз искам само да дам пример, че в цял свят има такива купувания през фирми за чужденци и имигранти без получено още гражданство.

    13:04 08.06.2026

  • 18 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    ЕС се управлява от идиоти

    13:05 08.06.2026

  • 19 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Богдан Хмелницки":

    Като си писал за украински бежанци, ТЕ СЪЩО ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ ИЛИ КОЛА ТУК ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРАТ ФИРМА. Не са още в ЕС и от там са на същия режим като руснаците. Какво ще правим с украинските фирми и доказването на парите на украинците?
    Абе, за откриване на банкова сметка, фирма, даване на ЛНЧ от полицията, дали не ти правят проверка кой си, откъде са ти доходите и т.н.? Или само да се пеним за неща, дето не разбираме?

    13:16 08.06.2026

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