ЕС затяга правилата за контрол на чуждестранните инвестиции

Съветът на ЕС съобщи, че е приел промяна в европейските правила за проверка на чуждестранните инвестиции и възможните им отражения за сигурността и обществения ред. Предвижда се занапред държавите от ЕС да уеднаквят обхвата на тези проверки в чувствителни области, предава БТА.
Промените ще засегнат проверките на чуждестранни инвестиции в технологии и инфраструктура, включително изделия с двойна употреба и военно оборудване, важни суровини, изкуствен интелект, енергетика, транспорт и цифрова инфраструктура. Това ще важи и за инвестиции на чуждестранни компании чрез дъщерни дружества, регистрирани в ЕС.
През 2020 г. беше прието първото европейско законодателство за оценка на чуждестранните инвестиции, но досега е имало различия в обхвата, праговете, сроковете и процедурите, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС.
Заплахите за ключова инфраструктура, зависимостите от веригите за доставки и бързото развитие на технологиите с двойна употреба са показали необходимостта от промяна на законодателството, се допълва в съобщението.
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1 само така
11:55 08.06.2026
2 хахахахха
11:59 08.06.2026
3 Радев, ко праим?
Коментиран от #6, #10
12:00 08.06.2026
4 ЕСсср
12:01 08.06.2026
5 Ами те
12:01 08.06.2026
6 Кухаглава
До коментар #3 от "Радев, ко праим?":От къде знаеш, че не развиват?
12:02 08.06.2026
7 хаха
1. Ще има куп разправии да регистрира фирма и отвори
2. Ще трябва да плаща по-големи разходи за труда- за чисто в САЩ 120000 долара разходът с "от работодател" е 176 000 долара / 153 000 евро, в Германия е 227 500 долара / 198 000 евро.
3. Заради регулации и синдикати в ЕС забрави извънреден труд, съкращаване на някой, който не се справя с работата
4. ЕС дава по-големи отпуски и допуска повече болнични, което всъщност се експлоатира яко с фалшиви болнични
5. ЕС изисква с повече регулации да назначаваш отдели за съобразяване с регулациите и от там вдига разходите
6. ЕС е с бая по-високи данъци и от там чистата печалба пада сериозно
7. ЕС е с над 2 пъти по-скъпа енергия заради СО2 квоти, ВЕИ и "диверсификация"
8. Работещите от ЕС масово бягат на ниски данъци и по-високи заплати извън съюза
Та как повече регулации и оскъпяване ще вдигнат икономиката и ще стимулират инвестициите? Повече данъци за раята и повече субсидии по еврофондове за свои фирми да лапкат?
Време е ЕС да излезе от соц-а и да се върне към десните политики- минимум регулации, ниски данъци, малко помощи и стимули да се работи. Пазарът сам ще даде и работа, и развитие на технологии, и доходи, и ръст на БВП и повече приход от данъци от него, а не от дране.
Коментиран от #11
12:09 08.06.2026
8 Руменито Боташиньо Ескобар
Вторият явно се е прибрал задълго у дома, защото не е мъцнал и дума по темата с недосегаемите роми, които явно са завладели квартала и си правят каквото си искат там.
Те си позволиха да заплашват пожарникарите и полицаите, дошли да оказват помощ и спасяват жертвите на адската кастрофа на "Челопешко шосе".
А Кендимена вместо да нахлузи униформата с екселбантите, да препаше пищова и да отиде да респектира нарушителите, се покри. Защо си трае МВР? Осигурила ли е тази сутеньорска бригада необходимите гласове на изборите за управляващите или има и нещо друго?
Гледах с тъга сутринта уважаван колега да разтяга локуми в телевизора, как тези двамата, които предизвикаха ужаса край Ботунец, не били от "Калашниците", други били, имитатори, добри момчета...Защото той така смятал. Че девалвацията на професията е факт, спор няма. Но все пак, от кумова срама...Очаквам "героите" от Ботунец да бъдат пуснати от съда и по-живо и здраво да си гледат родата там.
12:11 08.06.2026
9 Констатация
12:12 08.06.2026
10 хаха
До коментар #3 от "Радев, ко праим?":Радев нищо не може да направи, защото тези 120 000 фирми без дейност не са на никакви шпиони. Такива фирми има в цял ЕС и не само на руснаци, а на англичани, германци, индийци, пакистанци, араби, турци, италианци, абе цял свят.
Тези фирми са ПРАВЕНИ ЗА ПОКУПКА НА ИМОТИ В СТРАНАТА. По закон ЧАСТНО ЛИЦЕ ЧУЖДЕНЕЦ НЕ МОЖЕ ДА КУПИ ИМОТ, а трябва да регистрира фирма. Същото за купуване на кола да ползва у нас, като си ползва имота. Така продадохме ваканционни апартаменти, руснаците регистрираха фирми. И тези фирми не търгуват, а просто стоят и плащат на счетоводители да им подават декларации всяка година.
Аз искам да се изнеса, ако ще ни вдигат данъците. Е, ще трябва да правя фирма в Кипър да купя някакъв имот там за жителството. Според теб ще бъда ли шпионин? Не, просто ще направя това, което стотици хиляди в ЕС правят всяка година- местиш се на място, където не те дерат с висок данък. Ако искам вила в Гърция, пак трябва да правя гръцка фирма като цяло, особено за собственост на земята.
Коментиран от #14, #15
12:15 08.06.2026
11 Пичага
До коментар #7 от "хаха":Говориш пълни глупости. А още по лошо ще бъде, ако лъжеш или пропагандираш лъжа целенасочено. Това, което казваш не е вярно.
Коментиран от #13
12:16 08.06.2026
12 Ама как
12:19 08.06.2026
13 хаха
До коментар #11 от "Пичага":Кое не е вярно? Сметките са по официалните калкулатори в САЩ и Германия за работна заплата. Цените на тока всеки ги знае в немско какви са и откъде станаха такива. Кое точно е лъжа? Или ти лъжеш и, защото няма как да изкараш обратен факт, просто удряш на глупаво "Това е лъжа!" и белким някой ти повярва?
И съм забравил покрай точките(а те са част от причините, но основните като цяло) и това с тези нови правила как точно някой ще намери инвестиционен фонд да финансира стартъп, ако фондът трябва да мине одобрение. Е, тогава що да почвам в ЕС стартъп, а не направо в САЩ или друга държава извън съюза? Така или иначе при 40-50% корпоративен данък и данък дивидент фондовете отдавна не искат да влагат пари тук- половината печалби на фонда ще отиват в данъци, а в Джърси ще плащат 0 данък и ще приберат 100% от печалбите.
12:20 08.06.2026
14 Дрънкаш глупости
До коментар #10 от "хаха":Това за имота и земята е така. Измислили са го нашите тъпунгери, но за ЕС няма такова нещо. Имам къща в Германия и нямам никаква фирма!
Коментиран от #16
12:31 08.06.2026
15 Богдан Хмелницки
До коментар #10 от "хаха":Значи още по-лошо. Имаме 120 хиляди руснаци нарушили закона с цел купуване на жилища! А какви точно са тези руснаци, проучени ли са какви намерения имат? С какво се занимават, легално ли пребивават в държавата ни? Какъв е произхода на доходите им? Или ще ни занимавате с насаждане на омраза към украинските бежанци, без да давате отговор на истинските въпроси?
Коментиран от #17, #19
12:50 08.06.2026
16 хаха
До коментар #14 от "Дрънкаш глупости":Руснаците не са граждани на ЕС и от там трябва да имат задължително фирма. За граждани на ЕС в страни от ЕС има директиви да могат да купуват имоти като частни лица. Но, виж, за коли не става примерно. За регистрация на кола в България, задължително ти трябва да е собственост на български гражданин или българско юридическо лице. И ето ти как Ханс, който се мести тук на евтино да харчи пенсията, трябва да направи фирма да си регистрира голфчето да го кара.
13:00 08.06.2026
17 хаха
До коментар #15 от "Богдан Хмелницки":Не, тези руснаци изцяло спазват закона и правилата на ЕС. Законът просто иска да имаш фирма, за да купиш. И те правят фирми.
Нарушение ще е да купят имот лично. Не че нотариус ще им завери сделката.
Ако искам вила в Тайван, ще трябва да направя фирма с 51% местно участие- плащаш на адвокат да я основе и да намери местен мениджър и съдружник, правиш дела му с малко глас при решения(стандартна процедура изцяло по закон) и така ти си си собственик и контролираш, а той получава всеки месец такса, че оправя документи до данъчни и т.н. и уж те следи и съветва да спазваш закона. Е, държи и 10% някъде от имота, ама няма как. Там вече почва работата на адвокати, счетита и подобни да завъртят да не може да пипне нищо. Но става много дълго и специфично. А аз искам само да дам пример, че в цял свят има такива купувания през фирми за чужденци и имигранти без получено още гражданство.
13:04 08.06.2026
18 Kaлпазанин
13:05 08.06.2026
19 хаха
До коментар #15 от "Богдан Хмелницки":Като си писал за украински бежанци, ТЕ СЪЩО ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ ИЛИ КОЛА ТУК ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРАТ ФИРМА. Не са още в ЕС и от там са на същия режим като руснаците. Какво ще правим с украинските фирми и доказването на парите на украинците?
Абе, за откриване на банкова сметка, фирма, даване на ЛНЧ от полицията, дали не ти правят проверка кой си, откъде са ти доходите и т.н.? Или само да се пеним за неща, дето не разбираме?
13:16 08.06.2026