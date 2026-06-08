ЕС отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна

Европейският съюз отпусна близо 2,8 милиарда евро на Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Средствата са част от продължаващите усилия на ЕС за подкрепа и финансиране на Киев на фона на войната с Русия.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че плащането е резултат от бързината и ангажираността на Украйна при осъществяването на значими реформи.

По думите ѝ предоставените средства също така проправят пътя за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.