ЕС отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна

Европейският съюз отпусна близо 2,8 милиарда евро на Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Средствата са част от продължаващите усилия на ЕС за подкрепа и финансиране на Киев на фона на войната с Русия.
Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че плащането е резултат от бързината и ангажираността на Украйна при осъществяването на значими реформи.
По думите ѝ предоставените средства също така проправят пътя за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #25
13:54 08.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #31, #37
13:54 08.06.2026
3 Гост
Коментиран от #32
13:56 08.06.2026
4 Добро начало
13:58 08.06.2026
5 После няма да питате защо цените
13:58 08.06.2026
6 Кирил
13:59 08.06.2026
7 За златен ковчкг
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На зеления просяк!
Това ли имаше предвид мин на МВнР вчера, като заяви, че ще продължаваме да подпоиагаме Украйна?
А дали Модияр е дал съгласие?
Радев, какво става бе?
Що изгонихте Кандев?
Сега ще започнат да се топят един друг и ще ви видим оаканото бельо!
13:59 08.06.2026
8 Без име
Коментиран от #20
14:00 08.06.2026
9 Нищожна сума
Коментиран от #12, #15, #40
14:00 08.06.2026
10 Отлично
14:02 08.06.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
14:06 08.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Българин
14:08 08.06.2026
14 хахаха
14:09 08.06.2026
15 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️
До коментар #9 от "Нищожна сума":Кой те е нападнал бе ШМАТАРОК🤔❓
14:10 08.06.2026
16 Помагат хората
14:10 08.06.2026
17 Опелото
Но това е добро, Богоугодно дело
14:12 08.06.2026
18 ИВАН
Коментиран от #19
14:12 08.06.2026
19 Разбира се
До коментар #18 от "ИВАН":Че си дава сметка! 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ само в Украйна, 300 000 Алкашоре в Монголо- Чеченската Война!
Стотици хиляди цивилни Украинци, и милиони Имигранти!
Педофила за това е издирван от закона!
14:17 08.06.2026
20 оня с коня
До коментар #8 от "Без име":Естествено че ще ръкопляскаме защото със значителна част от тия пари ще бъдат закупени Снаряди и др. Муниции от България/1/3 от употребените снаряди в Украйна са наши/,което значи че ще влязат в Икономиката ни.
14:17 08.06.2026
21 До Иван
14:17 08.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 нищо работа
14:25 08.06.2026
24 Айляк
14:30 08.06.2026
25 стоян
До коментар #1 от "Последния Софиянец":До 1 ком - другар за избиване на орки са - путин каза ,,работайте братя и ,, украинците нали са братя с рузнаците ги започнаха и добре работят и затова от ЕС ги поощряват със финансови стимули за всяка орка по десет дрона
Коментиран от #42
14:30 08.06.2026
26 оня с коня
14:33 08.06.2026
27 Слава на Русия
Коментиран от #36
14:33 08.06.2026
28 Факти
14:34 08.06.2026
29 хаха
ЕС не трябва ли съвсем открито да има бюджет, който е ясен за всеки гражданин? Получават примерно 5 или 50 милиарда годишно и нямат право на никакви плащания извън обявения бюджет или трябва да минат процедури по прегласуване на националните бюджети и вноските, заложени в тях. Иначе става бездънна каца и не на Украйна, а на марсианците скоро ще дават помощи, не по 2.8 милиарда, а направо трилиони. Данъкоплатци да плащат за решения на неизбрани от народа хора бол.
Коментиран от #48
14:38 08.06.2026
30 Факт
14:39 08.06.2026
31 хаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Посмали малко. Целият БВП на страната е към 148 милиона долара, целият бюджет за 2025 е 53.55 милиарда долара. Ако бяхме давали ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ НА СТРАНАТА на Украйна, пак ще са нужни 3г за тази помощ.
Няма нужда от преувеличаване и лъжи. И 5 или 10 милиарда да сме дали, това са си огромни пари и дългове да изплащаме, да трябва да държим доходи ниски, сега да ни бутат да вдигаме данъци. И да са в старо оръжие на БА, нали трябва да купим ново да попълним? Т.е. пак са си със същия ефект като да сме дали парите.
Тази година само едно 1-1.5 милиарда обещахме като гаранция за "заема" от 90 милиарда. А ще теглим кредити 3.8 милиарда да кърпим бюджета.....
14:42 08.06.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "Гост":хотелиерът не беше ли руснак? ей за тва ви мразя , лъжливи безродни копейки
14:43 08.06.2026
33 Зелената урка
14:45 08.06.2026
34 ВОС 303
14:54 08.06.2026
35 БОЙ по РАШИСТИТЕ
По Окопите в Украйна.
Коментиран от #46
14:55 08.06.2026
36 От Бърлогата
До коментар #27 от "Слава на Русия":Може да излезе БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ.
Да си покаже Епилираните Пъпки.
14:57 08.06.2026
37 Хахахахаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Няма По Проззти Парчета от Купейките.
14:59 08.06.2026
38 Евро-Мечтател!
,,ЕК отпусна еди колко си милиарда евро,за гражданите на ЕС...!"
15:01 08.06.2026
39 хаха
Коментиран от #44
15:02 08.06.2026
40 Хе,хе...!
До коментар #9 от "Нищожна сума":Какви нищожни разсъждения,на нищожно хора...!
15:02 08.06.2026
41 Слава на
Коментиран от #43
15:04 08.06.2026
42 Улав
До коментар #25 от "стоян":Не те слуша главата
15:05 08.06.2026
43 Факт
До коментар #41 от "Слава на":Не те слуша главата
15:06 08.06.2026
44 хаха
До коментар #39 от "хаха":Извинявам се, последно съм гледал тук кой какво пише и съм пуснал коментар за друга тема....
Коментиран от #51
15:08 08.06.2026
45 Маринов
15:30 08.06.2026
46 ВОС 303
До коментар #35 от "БОЙ по РАШИСТИТЕ":Отивай доброволец!
15:40 08.06.2026
47 КАПУТин4о
15:45 08.06.2026
48 повтарям за сенилните които забравят
До коментар #29 от "хаха":БЪЛГАРИЯ за последните 10 години вкарва в ЕС по 900 млн и получава от ЕС 2.5-2.8 млрд на година. Споко... нищо не си платил. Получил си.
Статистиката я има в НСИ
15:48 08.06.2026
49 Тома
15:57 08.06.2026
50 123
16:12 08.06.2026
51 точка
До коментар #44 от "хаха":Не се извинявай. Коментарът ти е смислен и е точно където трябва. Иначе требе да четем още русофобски простотий.
16:34 08.06.2026