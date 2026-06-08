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ЕС отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна
  Тема: Украйна

ЕС отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна

8 Юни, 2026 13:52 1 219 51

  • украйна-
  • европа-
  • европейски съюз

Средствата са част от продължаващата подкрепа за Киев на фона на войната с Русия

ЕС отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз отпусна близо 2,8 милиарда евро на Украйна, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Средствата са част от продължаващите усилия на ЕС за подкрепа и финансиране на Киев на фона на войната с Русия.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви, че плащането е резултат от бързината и ангажираността на Украйна при осъществяването на значими реформи.

По думите ѝ предоставените средства също така проправят пътя за по-нататъшен напредък в преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    60 3 Отговор
    За златни тоалетни.

    Коментиран от #7, #25

    13:54 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    42 3 Отговор
    Според регистъра на ООН България е подарила на Украйна оръжие и горива за 150 млрд.

    Коментиран от #31, #37

    13:54 08.06.2026

  • 3 Гост

    48 2 Отговор
    Да строят хотели на Али Бабино 🫰

    Коментиран от #32

    13:56 08.06.2026

  • 4 Добро начало

    15 17 Отговор
    Добро начало, но са малко. Това за ЕС е джоб парасъ. Разход за дъвки все едно. Стягайте се и отпуснете поне 500 милиарда.

    13:58 08.06.2026

  • 5 После няма да питате защо цените

    32 4 Отговор
    в магазина хвърчат нагоре. Защото цената е според предлагането, а когато вместо салам се правят бомби в Лидъла и Кауфланда не се предлагат бомби, а пък и да се предлагат за какво са ти? Няма да си ги купиш и да си ги занесеш у вас я! Така се прозивежда много по-малко салам, а тези които правят бомби взимат заплати и също отиват да търсят в магазините салам и ето механизмът на поскъпването на салама, като частният случай за салама важи и за всички други стоки разбира се, чието производствио беше замененно от производство на бомби.

    13:58 08.06.2026

  • 6 Кирил

    32 2 Отговор
    а на БГ и трябват 3 милиард за да не загине а война няма...

    13:59 08.06.2026

  • 7 За златен ковчкг

    36 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    На зеления просяк!
    Това ли имаше предвид мин на МВнР вчера, като заяви, че ще продължаваме да подпоиагаме Украйна?
    А дали Модияр е дал съгласие?
    Радев, какво става бе?
    Що изгонихте Кандев?
    Сега ще започнат да се топят един друг и ще ви видим оаканото бельо!

    13:59 08.06.2026

  • 8 Без име

    43 1 Отговор
    Нашите няколко десетки милиарда, които гарантираха валутния борд, заминават за Украйна. Ние ръкопляскаме.

    Коментиран от #20

    14:00 08.06.2026

  • 9 Нищожна сума

    6 38 Отговор
    Искам да напомня, че ЕС даваше по 1 милиард евро на ден на Русия в продължение на 30 г. за покривите им, некачествени и свръхскъпи горива. Голтаците се помислиха за велики и с тези пари правиха бомби и танкове, с които ни нападнаха.

    Коментиран от #12, #15, #40

    14:00 08.06.2026

  • 10 Отлично

    42 6 Отговор
    Още им отпускайте да викат слава на Украйна м/у 2 и з часа посред нощ да не може да спят нормалните хора , да се напиват и да пушат марихуана по цял ден. Браво отлична работа най-вече на Урсула.

    14:02 08.06.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    5 25 Отговор
    ЗАВИНАГИ със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!

    14:06 08.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    6 21 Отговор
    България печели милиарди от продажба на оръжие за Украйна.

    14:08 08.06.2026

  • 14 хахаха

    25 4 Отговор
    тук приемат коментари само срещурусия

    14:09 08.06.2026

  • 15 🇧🇬 Можете пак да ме блокирате‼️

    20 4 Отговор

    До коментар #9 от "Нищожна сума":

    Кой те е нападнал бе ШМАТАРОК🤔❓

    14:10 08.06.2026

  • 16 Помагат хората

    4 18 Отговор
    За демилитаризиране на монголите!!!

    14:10 08.06.2026

  • 17 Опелото

    4 15 Отговор
    Много монголоидна ЛЕШ се очертава миряни.
    Но това е добро, Богоугодно дело

    14:12 08.06.2026

  • 18 ИВАН

    20 3 Отговор
    Тая, очилатата, дори не си дава сметка какъв масов убиец е, и не само на хора, ами природа, растения, животни ....

    Коментиран от #19

    14:12 08.06.2026

  • 19 Разбира се

    4 21 Отговор

    До коментар #18 от "ИВАН":

    Че си дава сметка! 2 Милиона монголяци ЧЕРНОЗЕМ само в Украйна, 300 000 Алкашоре в Монголо- Чеченската Война!
    Стотици хиляди цивилни Украинци, и милиони Имигранти!
    Педофила за това е издирван от закона!

    14:17 08.06.2026

  • 20 оня с коня

    5 24 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Естествено че ще ръкопляскаме защото със значителна част от тия пари ще бъдат закупени Снаряди и др. Муниции от България/1/3 от употребените снаряди в Украйна са наши/,което значи че ще влязат в Икономиката ни.

    14:17 08.06.2026

  • 21 До Иван

    19 6 Отговор
    Как ще си дава сметка , русофобите нямат мисловна дейност .

    14:17 08.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 нищо работа

    19 1 Отговор
    Дори за две златни тоалетни не стигат!

    14:25 08.06.2026

  • 24 Айляк

    14 3 Отговор
    Тия от ЕССР пари немат. Дадоха един път на банд ерите 3 млрд. и сега - 2,8 млрд. До 92 млрд. още много има.

    14:30 08.06.2026

  • 25 стоян

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    До 1 ком - другар за избиване на орки са - путин каза ,,работайте братя и ,, украинците нали са братя с рузнаците ги започнаха и добре работят и затова от ЕС ги поощряват със финансови стимули за всяка орка по десет дрона

    Коментиран от #42

    14:30 08.06.2026

  • 26 оня с коня

    2 12 Отговор
    И тук е момента да успокоя тия които са ми писали минуси /пост ном.20/ от негодувание че само 1/3 от общо изстреланите Снаряди срещу русия от Украйна са наши- Със заработването на германската "Райнметал" на наша територия на пълни Обороти и скоростното изграждане на Директна ЖП. Линия БГ-Украйна през Румъния много скоро ще осигуряваме ПОЛОВИНАТА от Снарядните доставки!

    14:33 08.06.2026

  • 27 Слава на Русия

    12 2 Отговор
    Пари за нацистите .Мечката ще не ще ,ще излезе от бърлогата .

    Коментиран от #36

    14:33 08.06.2026

  • 28 Факти

    5 0 Отговор
    ЕССР отпусна близо 2,8 млрд. евро на Украйна

    14:34 08.06.2026

  • 29 хаха

    14 0 Отговор
    И колко плаща България от тези 2.8 милиарда? Ако са 280 милиона, не е ли по-добре да изтеглим с толкова по-малко заем тази година за кърпене на дефицита? А, ако са извън бюджета смятан досега? Ще трябва да теглим още повече заем?
    ЕС не трябва ли съвсем открито да има бюджет, който е ясен за всеки гражданин? Получават примерно 5 или 50 милиарда годишно и нямат право на никакви плащания извън обявения бюджет или трябва да минат процедури по прегласуване на националните бюджети и вноските, заложени в тях. Иначе става бездънна каца и не на Украйна, а на марсианците скоро ще дават помощи, не по 2.8 милиарда, а направо трилиони. Данъкоплатци да плащат за решения на неизбрани от народа хора бол.

    Коментиран от #48

    14:38 08.06.2026

  • 30 Факт

    2 1 Отговор
    И на вас ..... ....

    14:39 08.06.2026

  • 31 хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Посмали малко. Целият БВП на страната е към 148 милиона долара, целият бюджет за 2025 е 53.55 милиарда долара. Ако бяхме давали ЦЕЛИЯ БЮДЖЕТ НА СТРАНАТА на Украйна, пак ще са нужни 3г за тази помощ.
    Няма нужда от преувеличаване и лъжи. И 5 или 10 милиарда да сме дали, това са си огромни пари и дългове да изплащаме, да трябва да държим доходи ниски, сега да ни бутат да вдигаме данъци. И да са в старо оръжие на БА, нали трябва да купим ново да попълним? Т.е. пак са си със същия ефект като да сме дали парите.
    Тази година само едно 1-1.5 милиарда обещахме като гаранция за "заема" от 90 милиарда. А ще теглим кредити 3.8 милиарда да кърпим бюджета.....

    14:42 08.06.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    хотелиерът не беше ли руснак? ей за тва ви мразя , лъжливи безродни копейки

    14:43 08.06.2026

  • 33 Зелената урка

    7 2 Отговор
    Спасибо ЕС за денгите, пращам на друзята в България за баба алино 2, по голямо и по незаконно

    14:45 08.06.2026

  • 34 ВОС 303

    6 2 Отговор
    Защо всички русофоби са такива гнусни простаци?

    14:54 08.06.2026

  • 35 БОЙ по РАШИСТИТЕ

    2 7 Отговор
    Руска ЛЕШ
    По Окопите в Украйна.

    Коментиран от #46

    14:55 08.06.2026

  • 36 От Бърлогата

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Слава на Русия":

    Може да излезе БУНКЕРНИЯ ПЛЪХ.

    Да си покаже Епилираните Пъпки.

    14:57 08.06.2026

  • 37 Хахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма По Проззти Парчета от Купейките.

    14:59 08.06.2026

  • 38 Евро-Мечтател!

    3 1 Отговор
    Мечтая си някога да прочета... :
    ,,ЕК отпусна еди колко си милиарда евро,за гражданите на ЕС...!"

    15:01 08.06.2026

  • 39 хаха

    3 0 Отговор
    Включването на ВЕИ в системата увеличава риска от аварии поради тяхната непредсказуемост. Рязкото спиране на вятъра или слънцето предизвиква токови шокове, които претоварват далекопроводите и могат да доведат до каскадни изключвания и срив на мрежата. Постоянните флуктуации принуждават трансформаторите и прекъсвачите да работят в тежък режим, което ускорява амортизацията им и налага скъпи ремонти. Тези разходи за поддръжка и модернизация на мрежата се калкулират в сметките на клиентите чрез мрежовите такси. Потребителите плащат и за скъпия горещ резерв от ТЕЦ, който се поддържа в готовност да компенсира ВЕИ. Когато тези ТЕЦ заработят, цената на тока скача допълнително заради СО2 квотите. За централи като държавната ТЕЦ „Марица Изток 2“ разходите за тези емисии са огромно перо, като според регулаторните разчети на КЕВР те формират близо 50% от общата производствена цена на тока им. Това административно плащане на скъпи европейски разрешителни надува директно финалните сметки на хората.

    Коментиран от #44

    15:02 08.06.2026

  • 40 Хе,хе...!

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Нищожна сума":

    Какви нищожни разсъждения,на нищожно хора...!

    15:02 08.06.2026

  • 41 Слава на

    1 2 Отговор
    Зеленски!

    Коментиран от #43

    15:04 08.06.2026

  • 42 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "стоян":

    Не те слуша главата

    15:05 08.06.2026

  • 43 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Слава на":

    Не те слуша главата

    15:06 08.06.2026

  • 44 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    Извинявам се, последно съм гледал тук кой какво пише и съм пуснал коментар за друга тема....

    Коментиран от #51

    15:08 08.06.2026

  • 45 Маринов

    2 0 Отговор
    Не пише кой ще ползва тия пари? Не е ясно каква част от тях ще бъде върната на европейските велможи, в личните им сметки. Ама това са наши пари - никой не е питал: съгласни?

    15:30 08.06.2026

  • 46 ВОС 303

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "БОЙ по РАШИСТИТЕ":

    Отивай доброволец!

    15:40 08.06.2026

  • 47 КАПУТин4о

    0 3 Отговор
    Китай пък ни отпусна 2.8 млн рубли за да покрием разходите за чували за елитното ни ГРУЗ200

    15:45 08.06.2026

  • 48 повтарям за сенилните които забравят

    0 3 Отговор

    До коментар #29 от "хаха":

    БЪЛГАРИЯ за последните 10 години вкарва в ЕС по 900 млн и получава от ЕС 2.5-2.8 млрд на година. Споко... нищо не си платил. Получил си.
    Статистиката я има в НСИ

    15:48 08.06.2026

  • 49 Тома

    2 0 Отговор
    И ние българите даваме на укрите с наши пари да си построят цял град на Златни пясъци и да ги храним и поим повече от четири години а те да не работят

    15:57 08.06.2026

  • 50 123

    0 0 Отговор
    Загубени пари и в буквален и в преносен смисъл.Даже и да построят нещо с тях, то ще е незаконно и ще бъде съборено.

    16:12 08.06.2026

  • 51 точка

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "хаха":

    Не се извинявай. Коментарът ти е смислен и е точно където трябва. Иначе требе да четем още русофобски простотий.

    16:34 08.06.2026

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