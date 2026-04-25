САЩ наложиха санкции на китайска рафинерия, основен купувач на петрол от Иран

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу китайската рафинерия Hengli Petrochemical (Dalian), която според Вашингтон е един от най-големите купувачи на ирански петрол.

Според ведомството, независимите китайски рафинерии, известни като „чайници“, купуват по-голямата част от иранския суров петрол и по този начин представляват критичен източник на доходи за Техеран.

Освен това санкции понесоха и приблизително 40 корабни компании и плавателни съдове, които са част от така наречения „сенчест флот“ на Иран, използван за транспортиране на петрол и нефтохимикали. Американските власти смятат, че тези доставки осигуряват финансова подкрепа на Техеран.

Министерството на финансите на САЩ отбеляза, че мерките се прилагат като част от операция „Икономическа ярост“ и са насочени към намаляване на приходите на Иран, използвани за дейности в Близкия изток.

„Икономическата ярост упражнява финансово задушаване върху иранския режим, възпирайки агресията му в Близкия изток и помагайки за ограничаване на ядрените му амбиции. По указание на президента Тръмп, Министерството на финансите ще продължи да затяга мрежата от плавателни съдове, посредници и купувачи, на които Иран разчита за транспортиране на петрола си до световните пазари. Всяко лице или плавателен съд, улесняващ тези потоци – чрез тайна търговия и финансови транзакции – рискува санкции от страна на САЩ“, заяви министърът на финансите Скот Бесент.