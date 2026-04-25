САЩ наложиха санкции на китайска рафинерия, основен купувач на петрол от Иран

САЩ наложиха санкции на китайска рафинерия, основен купувач на петрол от Иран

25 Април, 2026 06:12, обновена 25 Април, 2026 06:20

Ограничения понесоха и около 40 корабни компании и плавателни съдове, които са част от т. нар. „сенчест флот“ на Ислямската република

САЩ наложиха санкции на китайска рафинерия, основен купувач на петрол от Иран - 1
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви санкции срещу китайската рафинерия Hengli Petrochemical (Dalian), която според Вашингтон е един от най-големите купувачи на ирански петрол.

Според ведомството, независимите китайски рафинерии, известни като „чайници“, купуват по-голямата част от иранския суров петрол и по този начин представляват критичен източник на доходи за Техеран.

Освен това санкции понесоха и приблизително 40 корабни компании и плавателни съдове, които са част от така наречения „сенчест флот“ на Иран, използван за транспортиране на петрол и нефтохимикали. Американските власти смятат, че тези доставки осигуряват финансова подкрепа на Техеран.

Министерството на финансите на САЩ отбеляза, че мерките се прилагат като част от операция „Икономическа ярост“ и са насочени към намаляване на приходите на Иран, използвани за дейности в Близкия изток.

„Икономическата ярост упражнява финансово задушаване върху иранския режим, възпирайки агресията му в Близкия изток и помагайки за ограничаване на ядрените му амбиции. По указание на президента Тръмп, Министерството на финансите ще продължи да затяга мрежата от плавателни съдове, посредници и купувачи, на които Иран разчита за транспортиране на петрола си до световните пазари. Всяко лице или плавателен съд, улесняващ тези потоци – чрез тайна търговия и финансови транзакции – рискува санкции от страна на САЩ“, заяви министърът на финансите Скот Бесент.


САЩ
  • 1 ФАКТ

    3 24 Отговор
    САЩ казват на китайските и руските милиционери откъде да купуват

    Коментиран от #3, #13, #17

    06:24 25.04.2026

  • 2 китаеца ще го премести в другия крачол

    39 1 Отговор
    на китайците едва ли им пука

    06:24 25.04.2026

  • 3 Путин

    2 23 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Таксиджии сме веее. САЩ са силни и ни мачкат

    Коментиран от #14

    06:24 25.04.2026

  • 4 си дзън

    39 1 Отговор
    Той бай Дончо и 100% мита беше сложил на китайците, пък накрая...

    06:26 25.04.2026

  • 5 Боруна Лом

    33 0 Отговор
    КРАВАТА МАЙ И СЕ ИСКА ДА ИМА СНОШЕНИЕ С КИТАЙСКИЯТ ДРАКОН?

    06:26 25.04.2026

  • 6 Гориил

    27 2 Отговор
    Китайските лидери се веят с ветрила и пият зелен чай с жасминови листа, докато чакат трупът на враг да преплава покрай реката.Европейците стават скучни. На Международното автомобилно изложение в Пекин почти няма европейски автомобили. А тези, които са там, не успяват да предизвикат интерес сред милионите руски, индийски, бразилски, японски, малайзийски и сингапурски туристи. Цялото обществено внимание е насочено към невероятните и пленителни шедьоври на китайската автомобилна индустрия, която произвежда 35 милиона превозни средства годишно.

    06:29 25.04.2026

  • 7 кога ще дойде най-после справедливост

    34 3 Отговор
    тия до кога трябва да ги търпим? кои са те че да казват на всички какво да правят и как да живеят? каде им е демокрацията ? това си е чиста форма на тероризъм трябвя да бъдат унищожени заедно с началниците си най-големите терористи на планетата израел!!!

    Коментиран от #8

    06:31 25.04.2026

  • 8 Путин милиционерчето

    2 15 Отговор

    До коментар #7 от "кога ще дойде най-после справедливост":

    Не можем, ялови сме. Децата ми ядат на запад.

    Коментиран от #9

    06:32 25.04.2026

  • 9 оня с коня

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Путин милиционерчето":

    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    06:35 25.04.2026

  • 10 Обективни истини

    21 0 Отговор
    То това е целта да задушат Китайската икономика, защото спрямо САЩ тя не ходи, а галопира, така ще вкарат прът в колелото. Да видиме как ще отговорят Китай

    06:51 25.04.2026

  • 11 Гориил

    18 1 Отговор
    До 2030 г. китайската автомобилна индустрия ще произвежда 50 милиона автомобила годишно, включително в своите азиатски, европейски и африкански фабрики. В Русия вече има десет такива фабрики.Европа бавно се превръща в отдалечена периферия на световното индустриално производство.Може ли шизофренията да се приема сериозно?

    06:54 25.04.2026

  • 12 Дзак

    10 1 Отговор
    Накрая ще разделят Света на две части и ще се усетят, че няма откъде да доведе печалба?

    07:00 25.04.2026

  • 13 Да бе, да

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Сащ изобщо не са завистливи и алчни като чичо Скруч.

    07:05 25.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Калъчев

    13 0 Отговор
    Лудите жидоянки ще й пръц-нат на куку руза на китайската рафинерия. Тия се взеха за гос-под, позволяват си да заповядват в целия свят и скоро ще получат яки тукати, ще има накдауни. Заслужават си такива санкции от всеки пострадал, т.е. от целия останал свят! Все някой в един ден ще ги нокаутира.

    07:09 25.04.2026

  • 17 Смешка

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Те, анериканците не са виждали що е то санкции. Китаец е прагнатипен човек, знае и много и малко. Все ще намери как да се оправи. Алчните янки сложили по ефин сателит върху всеки завод и алчно следят движението суровините и готовите продукти.

    07:11 25.04.2026