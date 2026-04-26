Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, чиято партия ТИСА спечели убедително парламентарните избори на 12 април, заяви, че заминава за Брюксел за неформални разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно замразените унгарски еврофондове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Мадяр, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, подчерта, че „няма време за губене“.
Европейската комисия блокира десетки милиарди евро за Будапеща заради опасения, свързани с върховенството на закона и управлението на предишното правителство. Според Ройтерс задържането на средствата е сред основните причини унгарската икономика да остане практически в стагнация през последните три години.
Очаква се визитата на Мадяр в Брюксел да бъде първият сериозен тест за новия курс на отношенията между Унгария и Европейския съюз след оттеглянето на Орбан.
14 Много интересно
В руските учебници по история и филология представянето на кирилицата често се различава от българската перспектива, като се акцентира върху общославянското и византийското културно наследство.
Ето основните точки, чрез които се описва кирилицата в руската образователна система:
Византийски произход: Основният акцент е върху ролята на Византия. Кирил и Методий се представят като византийски мисионери и просветители, изпратени да християнизират славяните.
„Реформатори“ на писмеността: Често братята се описват като създатели на „славянската азбука“ по общ начин, без винаги да се прави ясно разграничение между глаголица и кирилица в началните етапи на обучение.
Ролята на България: Макар научната общност в Русия да признава ролята на Преславската и Охридската книжовна школа, в масовите учебници българският принос често остава на заден план или се споменава само като „транзитна точка“, през която писмеността достига от Византия до Киевска Рус.
Старославянският като „църковнославянски“: Езикът, на който е написана най-ранната книжнина, често се нарича „старославянски“ или „древноцърковнославянски“, вместо „старобългарски“, което според някои изследователи цели да се избегне директната връзка с българската държава.
Коментиран от #15
13:53 26.04.2026
15 Много интересно
До коментар #14 от "Много интересно":В масовия исторически разказ там се следва схемата: Византия (център) → България (коридор) → Киевска Рус (крайна цел/наследник).
Ето кои са основните моменти, чрез които се постига това внушение:
Географско, а не държавно споменаване: България често се описва просто като „територия“ или „място“, където учениците на Кирил и Методий са работили за кратко, преди книгите да заминат на север. Рядко се подчертава, че това е станало благодарение на държавната политика и финансиране от страна на българските владетели Борис I и Симеон Велики.
Избягване на термина „старобългарски“: Вместо него се използва „старославянски“ (старославянский). По този начин езикът се представя като някакъв общ, абстрактен славянски диалект, а не като езика на Първото българско царство. Така за руския ученик не става ясно, че Русия е приела писменост и богослужение на конкретен чужд език (българския).
Акцент върху „древноруската“ държава: Руската историография често представя приемането на християнството и писмеността като директен акт на цивилизационен избор на княз Владимир от Византия, като ролята на Охридската и Преславската школи се оставя в „бележка под линия“.
Православното единство: Често се използва терминът „Slavia Orthodoxa“ (Православно славянство), за да се внуши, че това е общо културно пространство, в което няма значение кой е първи, но тъй като Русия е най-голямата държава в него, тя се явява негов естествен център и пазител.
В научните среди в Русия, разбира се, и
