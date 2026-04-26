Петер Мадяр тръгва към Брюксел за спешни разговори с Урсула фон дер Лайен

Петер Мадяр тръгва към Брюксел за спешни разговори с Урсула фон дер Лайен

26 Април, 2026 13:30 1 006 19

Бъдещият унгарски премиер иска размразяване на блокираните от ЕС милиарди след края на ерата „Орбан“

Петер Мадяр тръгва към Брюксел за спешни разговори с Урсула фон дер Лайен - 1
Ели Стоянова

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, чиято партия ТИСА спечели убедително парламентарните избори на 12 април, заяви, че заминава за Брюксел за неформални разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно замразените унгарски еврофондове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мадяр, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, подчерта, че „няма време за губене“.

Европейската комисия блокира десетки милиарди евро за Будапеща заради опасения, свързани с върховенството на закона и управлението на предишното правителство. Според Ройтерс задържането на средствата е сред основните причини унгарската икономика да остане практически в стагнация през последните три години.

Очаква се визитата на Мадяр в Брюксел да бъде първият сериозен тест за новия курс на отношенията между Унгария и Европейския съюз след оттеглянето на Орбан.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    17 2 Отговор
    Урсулчето обича агнешко, няма да му откаже.

    Коментиран от #4

    13:32 26.04.2026

  • 2 Питам

    12 2 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    Коментиран от #7

    13:37 26.04.2026

  • 3 Екстра я

    3 24 Отговор
    Гледайте нашия мунчо как първото му посещение ще е в Москва. И защо си мисли тоя, че европейците ще му се водят по акъла и ще му се вържат на изтърканите кремълски опорки...

    Коментиран от #9, #11

    13:38 26.04.2026

  • 4 Те, а Брюксел..

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "авантгард":

    боб хвърлят за него.
    Само си мислят как дадат на Унгария някакви милиарди.
    Глупав народ като нас. Мислят си, че западняците ги интерисува тяхната съдба.

    Коментиран от #10

    13:40 26.04.2026

  • 5 ПО ТОЧНО

    12 4 Отговор
    ОТИВА ДА ПОЛУЧИ ЗАПОВЕДИТЕ

    13:41 26.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 На почивка е..

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Питам":

    Нека другите малко да опъват каиша..

    13:41 26.04.2026

  • 8 Дудов

    12 2 Отговор
    Маgяp отива Урсула да му почеше маgята

    13:42 26.04.2026

  • 9 Айде ще гледаме

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Екстра я":

    Щото колко ти е акъла вече видяхме

    13:42 26.04.2026

  • 10 авантгард

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Те, а Брюксел..":

    Явно си далеч от това докъде може да стигне човек (жена в случая) за едно като за последно.
    Ето човекът спешно отива, не търпи отлагане зора.

    13:43 26.04.2026

  • 11 ВЕРНИТЕ СТЪПКИ

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Екстра я":

    И МНОГО ПРАВИЛНО ЩЕ ПОСТЪПИ АКО ТРЪГНЕ КЪМ МОСКВА , ЩОТО НЕ Е ДАЛЕЧ ДЕНЯ В КОЙТО ВСИЧКИ БРЮКСЕЛСКИ ЗЕЛКИ ЩЕ КЛЕЧАТ ПРЕД КРЕМЪЛСКИТЕ ПОРТИ

    13:44 26.04.2026

  • 12 Друг пита

    7 4 Отговор
    Някой виждал ли е Орбан?

    13:45 26.04.2026

  • 13 Егеш Мегеш

    12 1 Отговор
    Бърза, защото обеща разни невъзможни неща на унгарците , а пари няма. Ще трябва да играе по свирката на Урсулка , иначе много бързо ще си ходи.

    13:45 26.04.2026

  • 14 Много интересно

    1 4 Отговор
    Попитах ИИ какво пише в руските учебници за кирилицата. Ето и отговора:
    В руските учебници по история и филология представянето на кирилицата често се различава от българската перспектива, като се акцентира върху общославянското и византийското културно наследство.
    Ето основните точки, чрез които се описва кирилицата в руската образователна система:
    Византийски произход: Основният акцент е върху ролята на Византия. Кирил и Методий се представят като византийски мисионери и просветители, изпратени да християнизират славяните.
    „Реформатори“ на писмеността: Често братята се описват като създатели на „славянската азбука“ по общ начин, без винаги да се прави ясно разграничение между глаголица и кирилица в началните етапи на обучение.
    Ролята на България: Макар научната общност в Русия да признава ролята на Преславската и Охридската книжовна школа, в масовите учебници българският принос често остава на заден план или се споменава само като „транзитна точка“, през която писмеността достига от Византия до Киевска Рус.
    Старославянският като „църковнославянски“: Езикът, на който е написана най-ранната книжнина, често се нарича „старославянски“ или „древноцърковнославянски“, вместо „старобългарски“, което според някои изследователи цели да се избегне директната връзка с българската държава.

    Коментиран от #15

    13:53 26.04.2026

  • 15 Много интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Много интересно":

    В масовия исторически разказ там се следва схемата: Византия (център) → България (коридор) → Киевска Рус (крайна цел/наследник).
    Ето кои са основните моменти, чрез които се постига това внушение:
    Географско, а не държавно споменаване: България често се описва просто като „територия“ или „място“, където учениците на Кирил и Методий са работили за кратко, преди книгите да заминат на север. Рядко се подчертава, че това е станало благодарение на държавната политика и финансиране от страна на българските владетели Борис I и Симеон Велики.
    Избягване на термина „старобългарски“: Вместо него се използва „старославянски“ (старославянский). По този начин езикът се представя като някакъв общ, абстрактен славянски диалект, а не като езика на Първото българско царство. Така за руския ученик не става ясно, че Русия е приела писменост и богослужение на конкретен чужд език (българския).
    Акцент върху „древноруската“ държава: Руската историография често представя приемането на християнството и писмеността като директен акт на цивилизационен избор на княз Владимир от Византия, като ролята на Охридската и Преславската школи се оставя в „бележка под линия“.
    Православното единство: Често се използва терминът „Slavia Orthodoxa“ (Православно славянство), за да се внуши, че това е общо културно пространство, в което няма значение кой е първи, но тъй като Русия е най-голямата държава в него, тя се явява негов естествен център и пазител.
    В научните среди в Русия, разбира се, и

    Коментиран от #18

    13:56 26.04.2026

  • 16 Полит лъжи

    4 1 Отговор
    Практически Унгария е 3 пъти по-добре от България. Щом те са зле, ние сме на умиране. Тези са 20 години преди нас.

    14:01 26.04.2026

  • 17 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    Отсега знам,какъв ще бъде разговора: С една,единствена точка: Акушерката да му подаде морковче-17 милиарда( половината задължително ще се пренасочат обратно,през еврокомпании- " инвеститори", но ще поиска предварителен , Конвергентен доклад ( както наш бочко и сие) , за влизане в еврозоната.Залагам отсега, 10:1 че маджарите ще ги набута с шутове там,още от 2 Януари 2027.Урсулка няма време да ги изчаква.Пари трябват,не милиард а стотици милиарди.А Маджарите имат,и то сериозни пари.Валутен резерв -57 милиарда евро,плюс 105 метрични тона , физическо злато.Всичко ще замине в ЕЦБ. Дядо ми казваше една мъдра мисъл: Когато не знаеш да ядеш с лъжица,ще ядеш с дръжката и! Та и маджарския народ,ще яде с дръжката,но капана ще е щракнал.Тези екстри дадени от Орбан,ще ги забравят ,щом влезе еврото.Да получава семейството еднократна помощ 25 хиляди евро за новородено,При три деца,майката е освободена доживот от плащане на всякакъв вид данъци,детски добавки 350 евро,и нулеви ставки за ипотечен кредит,който при 3 деца,се покрива изцяло от държавния бюджет.Такива " благини" акушерката не разрешава.Много лош и опасен пример са за другите оффф,се в ЕС.

    14:06 26.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мазньо

    0 1 Отговор
    Пепи Мъдяр вече освободи 90-те млрд.,сега ще получи топките на Урси.

    14:16 26.04.2026

