Петер Мадяр тръгва към Брюксел за спешни разговори с Урсула фон дер Лайен

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр, чиято партия ТИСА спечели убедително парламентарните избори на 12 април, заяви, че заминава за Брюксел за неформални разговори с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен относно замразените унгарски еврофондове, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мадяр, който сложи край на 16-годишното управление на Виктор Орбан, подчерта, че „няма време за губене“.

Европейската комисия блокира десетки милиарди евро за Будапеща заради опасения, свързани с върховенството на закона и управлението на предишното правителство. Според Ройтерс задържането на средствата е сред основните причини унгарската икономика да остане практически в стагнация през последните три години.

Очаква се визитата на Мадяр в Брюксел да бъде първият сериозен тест за новия курс на отношенията между Унгария и Европейския съюз след оттеглянето на Орбан.