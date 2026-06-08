Фон дер Лайен поздрави Пашинян за изборите в Армения

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави премиера на Армения Никол Пашинян за резултатите от вчерашните парламентарни избори в страната, предава БТА.
„Духът на „Кадифената революция“, която поведохте през 2018 г., е жив и силен“, написа тя в социалните мрежи в обръщение до Пашинян. „Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения“, добави Фон дер Лайен.
Както БТА съобщи, според предварителни данни на Централната избирателна комисия на Армения партията на Пашинян „Граждански договор“ получава 49,81% от гласовете при избирателна активност от 59%.
В навечерието на изборите напрежението между Армения и Русия се повиши, като руският посланик в Ереван беше извикан на консултации в Москва. Руското външно министерство поясни, че стъпката е „в знак на протест срещу сближаването на Ереван с ЕС“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 матю хари
Коментиран от #3, #7, #11, #26
10:40 08.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
10:41 08.06.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "матю хари":Защото само там се краде безнаказано.
Коментиран от #19
10:42 08.06.2026
4 Урсула
Съветник:
- Шефке, това има друго значение!
Урсула:
- Извинете, поздрави за Паткинян...
10:42 08.06.2026
5 ами
10:43 08.06.2026
6 Пламен
10:44 08.06.2026
7 Защото нормалните
До коментар #1 от "матю хари":Са по- малко от полуделите?
Пропаганда а е способ да се манипулират умствено увредени!
Пример: тръмп, Серц, Урсула, Макрон!
Защо никой не напада Ердоган?
10:45 08.06.2026
8 Без име
Коментиран от #14, #28
10:45 08.06.2026
9 Бонев
10:45 08.06.2026
10 Факти
10:45 08.06.2026
11 ами
До коментар #1 от "матю хари":в руската кочина трябва да работиш не може да лежиш на социални помощи като в европа, то за това и цяла африка се е затичала към европа, а не към русия и сащ
Коментиран от #18
10:46 08.06.2026
12 8888
10:47 08.06.2026
13 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Значи всичко е Ок.
10:47 08.06.2026
14 име
До коментар #8 от "Без име":Това са руснаците.
Коментиран от #30
10:48 08.06.2026
15 Да питам само
10:49 08.06.2026
16 А КАК
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Върви Демографската КРУЗА
В РУСКАТА КОЧИНА ?
ЗА ТАМ ГОВОРИ БРЕ ВЪШЛИВ КАПЕЙ ,
НЕЩО РЯЗКО НЯМАЛЯВАТ .
10:49 08.06.2026
17 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #40
10:50 08.06.2026
18 Нали?
До коментар #11 от "ами":Тролска смр ад. Ама баш така ли е?
10:51 08.06.2026
19 За ШАЙГУ
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И негова КЛИКА
Ли говориш ,
Затова МАГУЧАЯ
Е на това дередже .
10:51 08.06.2026
20 Стенли
10:51 08.06.2026
21 Аксиома
10:51 08.06.2026
22 12...34
10:51 08.06.2026
23 Tётя Мyтpaфановна
Защо от толкова много пусофили в България, нито един не се отзова на поканата и призива на другаря Путин и не пожела да замине в мадараша ?!?!? Пишат и се държат като чели ще се жертват за матушка, а нито един не дойде до посоль, даже само да се поинтересува.
Коментиран от #33
10:54 08.06.2026
24 Българин
10:54 08.06.2026
25 не може да бъде
10:55 08.06.2026
26 реалистъ
До коментар #1 от "матю хари":Хората искат свобода и високи доходи, а не военен комунизъм, мизерия и да те пратят да мреш в Украйна за някаква пАбеда, която така и не идва.
Коментиран от #37
10:57 08.06.2026
27 избори марка ЕС
Коментиран от #39
10:58 08.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Няма край руският позор
10:59 08.06.2026
30 Без име
До коментар #14 от "име":Едва ли Русия би позволила да й отнемат няколко десетки милиарда, гарантиращи валутния борд, ако беше на наше място. Но с какво да го разбереш?
10:59 08.06.2026
31 Вацев
11:00 08.06.2026
32 Без име
До коментар #28 от "Без алъл си":Има, има. Вече се убедихме. Нашите мъже не мрат за чужди интереси. А арменците не се учат от грешките на другите.
11:01 08.06.2026
33 Без име
До коментар #23 от "Tётя Мyтpaфановна":Мо еш да провериш как можеш да заминеш за Русия. Ще ти кажа - само с туристическа виза или ако си някакъв супер голям капацитет в някоя област. Видно от коментара ти, в Русия можеш да отидеш само като турист. :-)
11:03 08.06.2026
34 100 Хиляди Путерасти
ПАШИНЯН
Не стигнаха .
Сега СВО ли ще прави
ФЮРЕРА С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА?
11:03 08.06.2026
35 Бай Иван
11:04 08.06.2026
36 ХиХи
11:09 08.06.2026
37 не може да бъде
До коментар #26 от "реалистъ":Свободата и високите доходи са конкретни понятия които нямат нищо общо с илюзорните вестникарски понятия за свобода и високи доходи ...и освен това за различните народи те имат съвършено различен смисъл ...това е хубавото което научихме от демокрация !?може би като пример трябва да вземем себе си -след 35 г.демокрация станахме ли по-свободни и по-богати ...май отговорът е категорично не ..напротив станахме много по-зависими /до степен да зависим от едни украински бандити напр/ ...борбата за повече свобода и високи доходи се превърна в борба за по-лъскава опаковка в която има нещо което или мирише лошо или е съвсем некачествено /като храните които ядем напр/!)?
11:09 08.06.2026
38 Браво Арменци
11:12 08.06.2026
39 избори марка путин?
До коментар #27 от "избори марка ЕС":Жалки копейки..рускоФашистката демокрация ви харесва?
11:14 08.06.2026
40 така, де
До коментар #17 от "Архимандрисандрит Бибиян":Азерите ще им напълнят тръбата, ако и даде Русия!
11:14 08.06.2026