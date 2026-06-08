Фон дер Лайен поздрави Пашинян за изборите в Армения

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави премиера на Армения Никол Пашинян за резултатите от вчерашните парламентарни избори в страната, предава БТА.

„Духът на „Кадифената революция“, която поведохте през 2018 г., е жив и силен“, написа тя в социалните мрежи в обръщение до Пашинян. „Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения“, добави Фон дер Лайен.

Както БТА съобщи, според предварителни данни на Централната избирателна комисия на Армения партията на Пашинян „Граждански договор“ получава 49,81% от гласовете при избирателна активност от 59%.

В навечерието на изборите напрежението между Армения и Русия се повиши, като руският посланик в Ереван беше извикан на консултации в Москва. Руското външно министерство поясни, че стъпката е „в знак на протест срещу сближаването на Ереван с ЕС“.