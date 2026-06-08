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Фон дер Лайен поздрави Пашинян за изборите в Армения

Фон дер Лайен поздрави Пашинян за изборите в Армения

8 Юни, 2026 10:38, обновена 8 Юни, 2026 10:39 718 40

  • армения-
  • урсула фон дер лaйен-
  • пашинян-
  • избори

„Духът на Кадифената революция е жив“, заяви председателят на ЕК

Фон дер Лайен поздрави Пашинян за изборите в Армения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави премиера на Армения Никол Пашинян за резултатите от вчерашните парламентарни избори в страната, предава БТА.

„Духът на „Кадифената революция“, която поведохте през 2018 г., е жив и силен“, написа тя в социалните мрежи в обръщение до Пашинян. „Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения“, добави Фон дер Лайен.

Както БТА съобщи, според предварителни данни на Централната избирателна комисия на Армения партията на Пашинян „Граждански договор“ получава 49,81% от гласовете при избирателна активност от 59%.

В навечерието на изборите напрежението между Армения и Русия се повиши, като руският посланик в Ереван беше извикан на консултации в Москва. Руското външно министерство поясни, че стъпката е „в знак на протест срещу сближаването на Ереван с ЕС“.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 матю хари

    11 30 Отговор
    Всички държави искат в ЕС и НАТО, а никой не иска в руската кочина. Защо тъй?

    Коментиран от #3, #7, #11, #26

    10:40 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    В СССР арменците бяха 4 млн, сега са 3 млн а при Пашинян ще станат 2 млн.

    Коментиран от #16

    10:41 08.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Защото само там се краде безнаказано.

    Коментиран от #19

    10:42 08.06.2026

  • 4 Урсула

    20 4 Отговор
    - По здрави за Пишкинян....
    Съветник:
    - Шефке, това има друго значение!
    Урсула:
    - Извинете, поздрави за Паткинян...

    10:42 08.06.2026

  • 5 ами

    18 4 Отговор
    урсулата - честито сега ще ви дадем 20 - 30 милиона евра да си имате кеш

    10:43 08.06.2026

  • 6 Пламен

    6 18 Отговор
    Защо ли никой не ще рашисткия свят....

    10:44 08.06.2026

  • 7 Защото нормалните

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Са по- малко от полуделите?
    Пропаганда а е способ да се манипулират умствено увредени!
    Пример: тръмп, Серц, Урсула, Макрон!
    Защо никой не напада Ердоган?

    10:45 08.06.2026

  • 8 Без име

    22 2 Отговор
    Хубаво е да се убедиш, че има и по-големи абдали от нас.

    Коментиран от #14, #28

    10:45 08.06.2026

  • 9 Бонев

    22 2 Отговор
    "кадифена революция". Започват да се измислят все по гротескни имена на превратите.пашинян ще остане в историята с капитулация пред Азербайджан и загубени територии.

    10:45 08.06.2026

  • 10 Факти

    16 3 Отговор
    70 % са гласували против урсулите и потъващия корумпиран ЕС ! Та за каква победа , става въпрос?!

    10:45 08.06.2026

  • 11 ами

    14 9 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    в руската кочина трябва да работиш не може да лежиш на социални помощи като в европа, то за това и цяла африка се е затичала към европа, а не към русия и сащ

    Коментиран от #18

    10:46 08.06.2026

  • 12 8888

    18 3 Отговор
    Урсула им предлага милиарди евро в заеми срещу една махалка война срещу русия... преди 6 години Европа не искаше да чуе за Украина, Молдова и Армения, сега не можели без тях в общността... защо не им кажат какви са истинските намерения за тях

    10:47 08.06.2026

  • 13 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    4 11 Отговор
    Реват .

    Значи всичко е Ок.

    10:47 08.06.2026

  • 14 име

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Без име":

    Това са руснаците.

    Коментиран от #30

    10:48 08.06.2026

  • 15 Да питам само

    10 1 Отговор
    Няма ли поне един кадърен снайперист в тая Европа?

    10:49 08.06.2026

  • 16 А КАК

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Върви Демографската КРУЗА

    В РУСКАТА КОЧИНА ?

    ЗА ТАМ ГОВОРИ БРЕ ВЪШЛИВ КАПЕЙ ,

    НЕЩО РЯЗКО НЯМАЛЯВАТ .

    10:49 08.06.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    2 9 Отговор
    Сеги нема ерменски коняк и праскови за Ромсiа а Ермения азерите че им напълнят тръбата с три пъти по ефтин газ,като на Грузия. За тов па макъка остая без пари за путлеразите.

    Коментиран от #40

    10:50 08.06.2026

  • 18 Нали?

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ами":

    Тролска смр ад. Ама баш така ли е?

    10:51 08.06.2026

  • 19 За ШАЙГУ

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И негова КЛИКА
    Ли говориш ,
    Затова МАГУЧАЯ
    Е на това дередже .

    10:51 08.06.2026

  • 20 Стенли

    10 1 Отговор
    Пашинян , тепърва ще става пишман или по скоро народа на Армения , сега като руснаците им спрат евтините енергийни ресурси , ще цъфнат и вържат , справка Германия , единственото добро все още за тях , че не са се набутали в този така наречен ЕС и зелените простотии не ги засягат , но както са тръгнали нещата и това ще стане, ето с нашите въглищни централи ,може да имаме най евтиния ток в Европа , но за съжаление действителността е друга имаме най скъпият😮‍💨

    10:51 08.06.2026

  • 21 Аксиома

    4 9 Отговор
    Няма страна по света, която да е в сферата на влияние на московските фашисти, която да не е бедна, безправова, с висока корупция и диктатура. Няма !

    10:51 08.06.2026

  • 22 12...34

    5 8 Отговор
    СССР на фалит

    10:51 08.06.2026

  • 23 Tётя Мyтpaфановна

    1 9 Отговор
    Истинска мистерия !
    Защо от толкова много пусофили в България, нито един не се отзова на поканата и призива на другаря Путин и не пожела да замине в мадараша ?!?!? Пишат и се държат като чели ще се жертват за матушка, а нито един не дойде до посоль, даже само да се поинтересува.

    Коментиран от #33

    10:54 08.06.2026

  • 24 Българин

    3 2 Отговор
    „Духът на „Кадифената революция“, която поведохте през 2018 г., е жив и силен“, написа тя в социалните мрежи в обръщение до Пашинян,и допълни на арменски-шатиду амсамо даси мой!

    10:54 08.06.2026

  • 25 не може да бъде

    6 0 Отговор
    Интересно е защо арменците така са на сляпо се хвърлят в студената вода и не искат да видят какво е станало с други направили това но ми се струва че те експериментират така рисково защото при провал има на кого да се оплачат ...на арменския поп!?

    10:55 08.06.2026

  • 26 реалистъ

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "матю хари":

    Хората искат свобода и високи доходи, а не военен комунизъм, мизерия и да те пратят да мреш в Украйна за някаква пАбеда, която така и не идва.

    Коментиран от #37

    10:57 08.06.2026

  • 27 избори марка ЕС

    4 0 Отговор
    Нищо по различно от другите колонии. Фалшифицираха резултатите с няколко десети над 50%, за да може да направи правителство, защото всички други партии са против този лакей на Урсула и щяха да се обединят срещу него. Същото като в Румъния, Молдова, Малта и на много други места. А иначе съвсем наскоро гледах западен филм за Армения, Грузия и доста други бивши републики.Навсякъде е пълна мизерия и хората с умиление си спомняха отпреди, когато са били в състава на СССР и всичко им е било уредено - работа, заплати, образование, здравеопазване. Сега събираха някакви тръни и животински изпражнения, за да се топлят през зимата. До това води връзката с ЕС и влизането в клуба на "богатите". Сега ги чака още по-голяма мизерия. А Армения вероятно ще стане турска провинция. Но важното е, че и за техните корумпета сега ЕС ще даде 50-60 милиона, да има за крадене, че са продали страната си.

    Коментиран от #39

    10:58 08.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Няма край руският позор

    3 3 Отговор
    Няма!

    10:59 08.06.2026

  • 30 Без име

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Едва ли Русия би позволила да й отнемат няколко десетки милиарда, гарантиращи валутния борд, ако беше на наше място. Но с какво да го разбереш?

    10:59 08.06.2026

  • 31 Вацев

    3 2 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    11:00 08.06.2026

  • 32 Без име

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Без алъл си":

    Има, има. Вече се убедихме. Нашите мъже не мрат за чужди интереси. А арменците не се учат от грешките на другите.

    11:01 08.06.2026

  • 33 Без име

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Мо еш да провериш как можеш да заминеш за Русия. Ще ти кажа - само с туристическа виза или ако си някакъв супер голям капацитет в някоя област. Видно от коментара ти, в Русия можеш да отидеш само като турист. :-)

    11:03 08.06.2026

  • 34 100 Хиляди Путерасти

    2 3 Отговор
    Които гласуваха срещу
    ПАШИНЯН
    Не стигнаха .

    Сега СВО ли ще прави

    ФЮРЕРА С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА?

    11:03 08.06.2026

  • 35 Бай Иван

    4 2 Отговор
    Арменците се самоубиха с този пореден избор (разбира се не изключвам голямята възможност да е фалшифициран)! Сега Армения ще стане вилает на азерите и турците! На времето нас българите ни излъгаха, че всичко ще е цветя и рози и много демокрация, като влезем в ЕС. Е видяхме за кой е цветя и рози и демокрацията, която забранява Референдумите, защото нямахме налични примери. Тези бунаци арменците, при положение, че имат нашия пример, пак се набутаха в устата на вълка! Няма спасение за този народ, който е решил да се самоунищожи!

    11:04 08.06.2026

  • 36 ХиХи

    1 0 Отговор
    Да не забрави да поздрави и бай Реджеп, когато Азерите превземат половин Армения

    11:09 08.06.2026

  • 37 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "реалистъ":

    Свободата и високите доходи са конкретни понятия които нямат нищо общо с илюзорните вестникарски понятия за свобода и високи доходи ...и освен това за различните народи те имат съвършено различен смисъл ...това е хубавото което научихме от демокрация !?може би като пример трябва да вземем себе си -след 35 г.демокрация станахме ли по-свободни и по-богати ...май отговорът е категорично не ..напротив станахме много по-зависими /до степен да зависим от едни украински бандити напр/ ...борбата за повече свобода и високи доходи се превърна в борба за по-лъскава опаковка в която има нещо което или мирише лошо или е съвсем некачествено /като храните които ядем напр/!)?

    11:09 08.06.2026

  • 38 Браво Арменци

    0 0 Отговор
    Не искат повече кочина от руски тип!

    11:12 08.06.2026

  • 39 избори марка путин?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "избори марка ЕС":

    Жалки копейки..рускоФашистката демокрация ви харесва?

    11:14 08.06.2026

  • 40 така, де

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Азерите ще им напълнят тръбата, ако и даде Русия!

    11:14 08.06.2026