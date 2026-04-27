"Отстрелът" на заподозрени в наркотрафик в Тихия океан не спира: САЩ убиха още трима с удар по лодката им

Американските военни удариха плавателен съд в Тихия океан, за който се твърди, че е използван от наркотрафиканти, убивайки трима души, предаде Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ нанесе смъртоносен удар по плавателния съд на 26 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици.“