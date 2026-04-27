"Отстрелът" на заподозрени в наркотрафик в Тихия океан не спира: САЩ убиха още трима с удар по лодката им

"Отстрелът" на заподозрени в наркотрафик в Тихия океан не спира: САЩ убиха още трима с удар по лодката им

27 Април, 2026 06:54, обновена 27 Април, 2026 06:58 1 052 20

Южното командване съобщи новината в Х

"Отстрелът" на заподозрени в наркотрафик в Тихия океан не спира: САЩ убиха още трима с удар по лодката им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските военни удариха плавателен съд в Тихия океан, за който се твърди, че е използван от наркотрафиканти, убивайки трима души, предаде Южното командване на САЩ.

„По заповед на командира на Южното командване на САЩ Франсис Донован, съвместната оперативна група „Южно копие“ нанесе смъртоносен удар по плавателния съд на 26 април“, се казва в изявление, публикувано в X.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известен маршрут за контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици.“


  • 1 Владимир Путин, президент

    2 11 Отговор
    Русняците отиват право в Рая ☝️😁

    Коментиран от #2

    07:00 27.04.2026

  • 2 Куку-ригу

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Някой руснак явно те е набарал ? Имаше ли яко клатене,

    07:05 27.04.2026

  • 3 Радев

    8 3 Отговор
    И АЗ ПОЧВАМ ДА ОТСТРЕЛВАМ ГЕРБАВИТЕ НАРКОДИЛЪРИ ПО УЧИЛИЩАТА! ПОБЕДА!

    07:05 27.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Затова

    7 0 Отговор
    и Таръмпа го "отстрелват" от време на време !

    07:18 27.04.2026

  • 9 Гочо

    10 0 Отговор
    Пътували били по наркомаршрут...Това не е доказателство,бе! Разузнаването било казало...И това не е!

    07:33 27.04.2026

  • 10 ТеМида

    8 0 Отговор
    Абе кой ни излъга ,че в Сащ важала максимата :Невинен до доказване на противното.

    07:36 27.04.2026

  • 11 Ицо

    5 0 Отговор
    А намерени ли са някакви наркотици на борда?!

    Коментиран от #12, #13, #15

    07:37 27.04.2026

  • 12 Цеко

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    Ицо ,а то що продължаваш да се друсаш и не само ?

    07:42 27.04.2026

  • 13 Руснак без крак...

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    Надали.....
    Руснаците пием водка ☝️

    07:43 27.04.2026

  • 14 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Ама те и Тръмпоча така си го отстрелват ,засега без резултат защото е заподозрян в педофилия .Каубойска си му работа .

    07:46 27.04.2026

  • 15 ами

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ицо":

    е къде да ги търсят каркотиците ...на дъното на океана

    08:00 27.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 да ти …. и демокрацията

    4 0 Отговор
    и защо целя свят мълчи за тези убийства? как така сащ ще избиват хора ейтака за спорт?

    08:07 27.04.2026

  • 18 нннн

    4 0 Отговор
    Разстрел по подозрение.(?)

    Коментиран от #19

    08:07 27.04.2026

  • 19 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "нннн":

    Те янките цели държави разсипсха и маса натод бомбиха и избиха по подозрение а тук става само за някаква си лодка с трима души ......

    08:49 27.04.2026

  • 20 Дзак

    0 0 Отговор
    Като им знаят маршрута защо не блокират пристанището?

    08:52 27.04.2026