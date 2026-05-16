САЩ ликвидираха втория човек в "Ислямска държава"

16 Май, 2026 07:58, обновена 16 Май, 2026 08:06

Новината съобщи американският президент Доналд Тръмп

САЩ ликвидираха втория човек в "Ислямска държава" - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските военни, работейки с нигерийските военни, са убили Абу Билал ал-Майнуки, вторият най-високопоставен лидер на Ислямска държава.

„Абу Билал ал-Майнуки, вторият най-висок лидер на ИДИЛ в света, си мислеше, че може да избяга в Африка, но нямаше представа, че имаме източници, които ни информират за дейността му. Той вече няма да тероризира африканци или да участва в планирането на операции срещу американци“, написа американският лидер в Truth Social.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    16 8 Отговор
    така ще направят американците, ще убият втория за да могат да си въртят далавери с първия...

    Коментиран от #3, #18

    08:09 16.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха

    12 20 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Ислямска държава е проект на Кремъл срещу Запада. Ислямска държава се появява там, където Запада има интереси или управляващите са про-западни.

    Коментиран от #7

    08:12 16.05.2026

  • 4 Мишел

    9 5 Отговор
    Не твърде умнорешение. Винаги има кой да го замести и обикновено новият е по- радикален ислямист.

    Коментиран от #9

    08:12 16.05.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    4 1 Отговор
    А бе, депутатите и мамин Крумчо още ли не са плъзнали по телевизиите?!
    Как така, ама не може така, много искам да чуя мамин кацамун какво трябва за да се оправи държавата....

    08:14 16.05.2026

  • 6 Пак че не са го назначили

    6 1 Отговор
    за президент там и да го костюмират в "Армани"

    08:15 16.05.2026

  • 7 Мишел

    16 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Ислямска държава е създадена и финансирана от ЦРУ за борба с СССР.

    Коментиран от #8, #10, #21

    08:16 16.05.2026

  • 8 Завивай се.

    4 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Снощен си.

    08:26 16.05.2026

  • 9 Важното

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Е,че са го утрепали.И следващият ще утрепят.

    08:27 16.05.2026

  • 10 Некой си

    15 5 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Точно. ЦРУ ги създаде и финансира, сега вече не са удобни.

    08:27 16.05.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    Пролетния отстрел започна.

    08:37 16.05.2026

  • 12 Хе хе...

    9 4 Отговор
    Тия пiHд0сcTaHци ме кефят яко!
    Първо наливат милиони за да създадат "борец за свобода" който да им върши мръсната работа, после наливат още милиони за да го поддържат пък той вземе, че се обърне срещу тях, и накрая пак наливат милиони за да го убият.
    Цирк...

    08:39 16.05.2026

  • 13 Ще му хвърчат топките

    3 2 Отговор
    На умопобъркания дон Дърдон.

    08:41 16.05.2026

  • 14 Майк Алън Патън

    5 1 Отговор
    А 3-тия , 4-тия и 5-тия ?

    08:59 16.05.2026

  • 15 Трол

    0 1 Отговор
    Песни

    09:01 16.05.2026

  • 16 ПОСТАНОВКИ ОТ ОБОРА

    7 2 Отговор
    Първо си ги създават и обучават, после си ги трепят.

    Коментиран от #22

    09:06 16.05.2026

  • 17 факт

    2 2 Отговор
    А страхливия Путин не смее да ликвидира никой от ръководството на Украйна

    09:21 16.05.2026

  • 18 Това което следва

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    Логично е след 2-ри да дойде 3-тия а после и 33-тия човек. И тях ли ще ликвидират?

    09:22 16.05.2026

  • 19 ДЕБИТ

    1 0 Отговор
    аЛ иБН аЛ нАСРН

    10:08 16.05.2026

  • 20 фактите

    0 0 Отговор
    Някой руснак пак е дал фира

    15:32 16.05.2026

  • 21 русия е ислям

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Империята на злото ссср се пръсна на парчета 20 години преди въобще да се появи руската терористична организация Ислямска Държава.

    15:37 16.05.2026

  • 22 Дойче зеле

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "ПОСТАНОВКИ ОТ ОБОРА":

    А други ги правят глави на държави...

    22:03 16.05.2026