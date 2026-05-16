САЩ финансирали най-малко 13 биолаборатории в Украйна

16 Май, 2026 06:26, обновена 16 Май, 2026 06:35

Директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че служители на администрацията на Байдън са лъгали, че не съществуват

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са финансирали най-малко 13 биолаборатории в Украйна, съобщи РИА Новости, позовавайки се на документи от американското посолство в Киев.

Според материалите, Съединените щати са похарчили 24,8 милиона долара за изграждането и оборудването на 13 лаборатории с висока степен на сигурност в Киев, Лвов, Одеса, Харков, Днепропетровск и други градове. Повечето от съоръженията са прехвърлени на украинската страна между 2009 и 2013 г.

Най-скъпото съоръжение е централната референтна лаборатория на Института за борба с чумата в Одеса, струваща 3,49 милиона долара. Други големи центрове включват Института по ветеринарна медицина в Киев (2,11 милиона), както и диагностични лаборатории в Днепропетровск (1,94 милиона) и Лвов (1,93 милиона).

Междувременно, според доклад на Министерството на отбраната на САЩ, прегледан от РИА Новости, правителството на САЩ е инвестирало над 200 милиона долара в 46 биологични лаборатории в Украйна.
Съоръженията са създадени като част от Програмата за намаляване на биологичната заплаха на Министерството на отбраната на САЩ.

Официално проектът е насочен към борба с огнищата на най-опасните инфекции от всякакъв характер – от естествени до умишлени.

Русия многократно е заявявала, че САЩ финансират разработването на биологични оръжия и разполагат десетки лаборатории в Украйна в нарушение на КБТО - Конвенцията за забрана на биологично и токсично оръжие. Според Министерството на отбраната, след началото на войната, всичко необходимо за продължаването на американската програма е изнесено от страната.

По време на президентството на Джо Байдън, американските власти отрекоха съществуването на контролирани от Вашингтон химически и биологични лаборатории в Украйна, отхвърляйки всички обвинения като „лош шпионски роман“, „руска пропаганда“ и „конспиративни теории“.

Миналата седмица директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че служители на администрацията на Байдън са лъгали за американските биолаборатории в Украйна и са заплашвали онези, които са се опитвали да кажат истината.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СЗО-фашисти

    144 3 Отговор
    КПП-та,зелени сертификати, насилствена ваксинация с разтвор ,съдържащ графен и ГМО. Някой вярва ли че всичко е било в името на здравето?

    Коментиран от #23, #71

    06:48 16.05.2026

  • 3 ФАКТ !!!

    105 4 Отговор
    ВСЯКО НЕЩО Е ВРЕМЕНО !!! ДОРИ АМЕРИКАНЦИТЕ И ЛАБОРАТОРИИТЕ ИМ !!!

    Коментиран от #73, #83

    06:48 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гру гайтанджиева

    13 61 Отговор
    И бойни комари има.

    06:50 16.05.2026

  • 6 Путин от бункера

    136 6 Отговор
    Нали уж беше "конспирация" според "свободните" западни медии?

    06:50 16.05.2026

  • 7 Ами сега?

    165 2 Отговор
    Опааааа...Ами сега какво ще кажат нашите велики експерти,които си късаха ризите че няма американски био лаборатории в Украйна и ,че това било руска пропаганда....?

    Коментиран от #74

    06:51 16.05.2026

  • 8 А такааа

    153 3 Отговор
    Айде сега Диляна Гайтанджиева да спука от дела Ристю Грозния. Че Грозния, тая гад, избълва сума ти гнусни доноси по неин адрес и то точно затова, че първа им разкри на краварите лабораториите

    Коментиран от #16

    06:51 16.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сорос

    93 4 Отговор

    До коментар #4 от "Съобщи РИА новости":

    Само глу паци вярват на западната пропагандна машина.

    06:52 16.05.2026

  • 11 Льохман

    56 0 Отговор

    До коментар #4 от "Съобщи РИА новости":

    Много станаха сламките...

    Коментиран от #52

    06:52 16.05.2026

  • 12 ах тииииииииии

    93 0 Отговор
    Миленчо,как посмя да напишеш такава новина.Нали до скоро ревеше срещу лошите руснаци.

    Коментиран от #25

    06:53 16.05.2026

  • 13 Да си знаеш

    105 2 Отговор

    До коментар #4 от "Съобщи РИА новости":

    Виктория Нуланд призна за лабораториите в Украйна пред американският конгрес бе пич...Айде стига вече твърдоглаво отричане.

    06:53 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Викам

    7 11 Отговор

    До коментар #8 от "А такааа":

    Викам Диляна 🤡 да отиде в Лондон.

    Коментиран от #17

    06:54 16.05.2026

  • 17 Я па рукам

    48 2 Отговор

    До коментар #16 от "Викам":

    Ристю Грозния да отид у Москва 🤡

    06:55 16.05.2026

  • 18 Можеш - ако можеш- да прочетеш това

    60 1 Отговор

    До коментар #4 от "Съобщи РИА новости":

    и в западните медии! А това, че тук са цитирали от ТАСС е коронен трик за, да разлаят такива като тебе!

    "Миналата седмица директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че служители на администрацията на Байдън са лъгали за американските биолаборатории в Украйна и са заплашвали онези, които са се опитвали да кажат истината."

    06:56 16.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Булгаринец

    51 0 Отговор
    Хайде де отворили ги били в Украйна, вече всичко са изнесли в периферията,т е. Тук

    06:58 16.05.2026

  • 21 Факт чекър

    1 42 Отговор

    До коментар #14 от "Стоенчо":

    Путлер също вярва на запада

    Коментиран от #26

    06:58 16.05.2026

  • 22 Неее Гоше

    43 1 Отговор

    До коментар #19 от "Гошо":

    Това го спийкът от Уошингтън, а от Москва само ги цитират

    06:58 16.05.2026

  • 23 Путин спря Ковид-19

    69 3 Отговор

    До коментар #2 от "СЗО-фашисти":

    Основната цел на САЩ биологични лаборатории е да обгради Русия не само с войски, но и с биолаборатории, които, в случай на възможна военна заплаха, ще позволят нанасянето на бърз удар с най-непредсказуемото и смъртоносно биологично оръжие. Както знаем, нов вирус може да се разпространи много бързо и ефектите му върху хората плашат дори опитни лекари. В същото време, американците могат да създават не просто биологично оръжие, а етническо оръжие, насочено изключително към унищожаването на руснаците и на цялата славянска етническа група.

    Коментиран от #33, #57

    06:59 16.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Поне е казал, че новината

    34 0 Отговор

    До коментар #12 от "ах тииииииииии":

    е от РИА новости! Спасил е кожата така. И това върши работа за правилната пропаганда, и соросовата агитка е захапала вече:):)

    07:02 16.05.2026

  • 26 Чул ли си

    23 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт чекър":

    поговорката: луд умора няма? Та и ти така.

    07:02 16.05.2026

  • 27 Абе...

    52 2 Отговор
    Здрасти! Това се знае от началото на войната, ама какво от това?То и у нас има! Ама не казват колко и къде! Бяха казали, че една украинска е преместена в София на Цариградско някъде. Ех, миротворци, миротворци!

    Коментиран от #75

    07:04 16.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 катерина

    5 55 Отговор
    Забележете, че тази новина се препечатва от руската медия - това говори много.... Никъде в интернет няма нищо за Тулси и био лабораториите от 2024 - тоест, старата песен отново в руската медия, на мен лично ми е странно защо българска медия препечатва това

    07:10 16.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Маринов

    20 2 Отговор
    Всичко се знае, но се разиграва театър между Русия и САЩ. Уж да не се скарат, уж да вървят заедно към целите си. Прилича малко на тройната коалиция от ВСВ, но сега е двойна. Вижте, САЩ нямат такива опасни лаборатории у тях. В Окраина, в Китай... По важното е какво са разработвали там, да разберем ние, а не общи приказки.

    07:20 16.05.2026

  • 33 Маринов

    31 0 Отговор

    До коментар #23 от "Путин спря Ковид-19":

    В тази група сме и ние. Така, че тогава няма да сме само зрители отстрани. Преди доста десетки години някъде четох, че Израел са разработили оръжие за ликвидиране на етнически противници през заразяване на питейните източници. Пускат във водата веществото и се засягат само хора от този етнос. Вероятно генна технология . Та извън земните сигурно се чудят каква е тази земна цивилизация, която развива само оръжия, включително и генни.

    07:26 16.05.2026

  • 34 Ха ха ха

    37 1 Отговор
    Между другото забелязвате ли как полека лека, по вече изпитаната с коронавируса методичка, сатанистите подготвят новата пандемия и локдауна на зомби рамото народонаселение? Започна се със круизен кораб, както с ковида в кораба неприет от Япония. Сега се появи ханта вирус във втори круизен кораб. Вчера четем че вече ханта вирус е открие у болен в Румъния, които обаче не бил пътувал никъде, тоест вирусът спокойно циркулира у нас. Нашите продажби три медии участват в конспирацията, барабар с двете докторски от предишната епидемия. Не закъсня да се обади и доктор Аспарух Нам си кой от швейцарската лаборатория.

    07:27 16.05.2026

  • 35 Аз прочетох в статията следното

    2 36 Отговор
    - не са изхарчили 200 милиона, а 23
    - не са 46 лаборатории, а 13
    - това прави по 1-2 милиона на бройка
    - най-скъпата е 3 милиона
    - това са отпуснатите средства общо (т.е. едва ли е само техника)
    Това не е бюджет за военна програма, а за ветеринарна лаборатория. Вероятно, повечето на лаборатории за кръвни изследвания струват повече.
    Ама вие си повтаряйте на ФСБ-то сценката.

    07:28 16.05.2026

  • 36 койдазнай

    19 6 Отговор
    В България, Националният център по заразни и паразитни болести е създаден с пари от Рокфелер. За това трябва да бъде закрит, а разботещите в него - арестувани!

    07:34 16.05.2026

  • 37 максим

    26 1 Отговор
    ганев,още от началото на конфликта,писах за биолабораториите.публикувах и снимки,на всички лекари работили в тях.много от тях вербувани с насилие! тогава,бях бамван.писах за загадъчната смърт на 13 руски войника в харков.и тогава -ме бамнаха.руското разузнаване имаше шокираща публикация,по- темата.никой нормален,не вярва ,че украинската хунта печели.руснака изстрелва на ден по 10000 снаряда.в началото украинците отговаряха с до 2000,все от нато.сега нещата са плачевни.украинците сами се обстрелват,за да винят русия.скоро,светът.ще се убеди напълно в това.бъди търпелив.и поздрави от русия.

    07:37 16.05.2026

  • 38 максим

    23 0 Отговор
    нещата са много сериозни.говорим за 24 биолаборатории,замаскирани като магазини,аптеки,в сгради на някакви фирми и организации! с 56 лекари! като особенно опасни са били лабораториите в одеса и харков!!!

    Коментиран от #59

    07:48 16.05.2026

  • 39 Гресиран козяк

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Питай си маркуча":

    Ликвидирай си първо срамните буби прехваната от турски тираджии ☝️ .

    07:49 16.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хахаха

    1 15 Отговор
    РИА новости, тасс... Новините на тези са като прогнозите на кънчев и райчев - никога не са вярно.

    Коментиран от #47

    07:51 16.05.2026

  • 42 Мишел

    17 1 Отговор
    САЩ имат 50 биолаборатории в Украйна и общо 200 в света.

    07:53 16.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Гай Турий

    22 0 Отговор
    САЩ са имали 40 биолаборатории в укра. А общо в другите васални страни на жидоянките в бившия СССР още 10 биолаборатории. Античовешката същност на жидоянките си проличава в появата на патогени като Ковид 19 и др. подобни чумни произведения, правейки опити в източноевропейските земи и по населението от тези ширини. После Китай им е виновен. А урдзурлята правят далавери за ваксини с тях за десетки милиарди евро уж да излекуват популацията ни.

    07:57 16.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    14 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хахаха":

    Ами не, не е риа новости и таас. Те само цитират какво е казал " директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви".
    Скоро още неща ще си кажете, за знаеш/

    08:05 16.05.2026

  • 48 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    Е ОТ ТАМ СА ВСИЧКИ БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ

    08:13 16.05.2026

  • 49 Сашев

    0 13 Отговор
    Ганев, за такива манипулативни статии, Господ да те осъди, както той си знае.

    08:14 16.05.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 ганю

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Льохман":

    най големия льохман, будала и кавото се сетиш
    е зиления папагал
    всичко стана на сол в покрайнината
    и това го каза Ванга преди 50г.
    А тя знаеше....
    Републиките ще се върнат към Русия...

    08:24 16.05.2026

  • 53 Историк

    3 12 Отговор
    Когато човек на такава висока длъжност обслужва интересите на чужда държава става опасно за целия свят. За Габард се знаеше че е свързана с Кремъл още когато Тръмп я предложи да оглави най-важната служба за национална сигурност,но това не попречи на републиканците да я наложат. Американският Конгрес затова прилича на Руската дума- най-важно е да става това ,което е наредил президента и да му се става на крака и да му се ръкопласка. Тръмп е бил винаги срещу Зеленски, защото още през 2016 г. отказа да бъде изнудван, а такъв злобар никога не прощава, съдбата и живота на хората и държавата изобщо не го интересува. Агент Краснов изпълнява нарежданията на Путин. Диктаторите запазват властта си винаги чрез насилие и страх, но това да стане в САЩ никой не е допускал. Белият дом да стане прокси на Кремъл- евала на КГБ, ЦРУ ряпа да яде.

    Коментиран от #65

    08:25 16.05.2026

  • 54 Янукович

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Чобан":

    Според статията САЩ са финансирали тия биолаборатории, докато в Украйна е имало про-московска власт на Янукович.

    Какво излиза, че агресорът са промосковските украински партии?

    Коментиран от #60

    08:26 16.05.2026

  • 55 РЕАЛИСТ

    5 2 Отговор

    До коментар #51 от "ганю":

    Ванга беше казала, че Русия и България щели да спасят света от Ислама.
    А я виж Русия става ислямска държава. Путин целува Корана. В Мариупол се заселват таджики. В Москва най-голямата джамия, в България 3000 джамии и циганките ходят забрадени като в Пакистан.

    08:29 16.05.2026

  • 56 Фори

    2 7 Отговор
    Нали намериха тези лаборатории и щяха да ги покажат на света? Аз не видях нищо. Заловиха и стотици натовски генерали в Азов и тях не видяхме. Обещаваха показни процеси и съд!

    08:31 16.05.2026

  • 57 Биолабораторен техник

    2 7 Отговор

    До коментар #23 от "Путин спря Ковид-19":

    Такава глупост може да напише само човек, който вместо да ходи на училище е ходил да се друса.

    Етническо славянско оръжие ще убие половината американци, защото половината са със славянска кръв, а другата половина са латиноси. Нали децата на Тръмп, а и самият Тръмп е славянин.

    Виж две трети от руснаците са с монголска кръв, така че Русия е ОК.

    Коментиран от #64

    08:33 16.05.2026

  • 58 чухте ли

    2 1 Отговор
    за Виенската лаборатория. Модифицирали са моравото рогче и довечера ще видите неконтролирани конвулсии от вирусите бангаранга и други.

    08:34 16.05.2026

  • 59 Страшна работа! Просто Ужас!

    7 0 Отговор

    До коментар #38 от "максим":

    Съседът ми е научен работник някакъв химик. Бърка химикали.
    Жена му става сутрин рано и тя ходи в някаква лаборатория.

    Бяха голи и боси. А сега карат лъскави автомобили. И по чужбина ходят.
    Ужас! Работят с наука няква се занимават и пари им плащаг! Просто ужас!

    Коментиран от #67

    08:37 16.05.2026

  • 60 Янукович

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Янукович":

    И защо минуси? Не ви харесва, че така наречените биолаборатории са създадени и финансирани повреме на Партията на Регионите и на Янукович ли?

    08:38 16.05.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Край

    10 1 Отговор
    Русия е виновна само за това че не е достатъчно силна за да смаже враговете на православното славянство.

    08:42 16.05.2026

  • 63 Ццц

    8 0 Отговор
    Хора, говорим за американци. Те се чувстват най-уверено когато лъжат, защото лицемерието е над 85 % от състава им. От останалите 15 % няма нещо, на което да се разчита, за да подобри картинката.

    08:47 16.05.2026

  • 64 Техник си ама асансьорен

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "Биолабораторен техник":

    След победата на Майдана през 2014 г. украински учени, по поръчка на полска клиника, провеждат изследване на генетичните различия между руснаци и украинци. Това стана известно от разследване на украински журналисти на изданието Politeka, посветено на корупционната дейност на „медицинската кралица на Лвовска област“ Уляна Яринич. Хакнатата кореспонденция на Яринич съдържа не само доказателства за подкупи на кмета на Лвов Андрей Садовой и бившия министър на здравеопазването на Украйна Раиса Богатирева, но и няколко писма относно генетични изследвания. От кореспонденцията между Яринич и генетикът на клиниката Маряна Тенета следва, че изследването включва изучаване на разликите в „генетичните маркери“ на украинците и националностите, населяващи Русия.
    Към едно от писмата е приложен бюджет на проекта от 850 хил. евро с ангажимент да бъдат обхванати с изследвания 10 хил. възрастни и 5 хил. детски проби.

    08:56 16.05.2026

  • 65 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Историк":

    Ахъ верно е ???!
    Хи хи хи
    Целия конгрес на ианките скача на крака врещи
    "славЪ на кпсс"

    Коментиран от #81

    08:56 16.05.2026

  • 66 стоян георгиев

    2 7 Отговор
    Поредната руска лъжа публикувана тук.биолаболаториите финансирани от сащ не бяха отричани от никого .за тях се знаеше официално,но те имаха съвсем различни цели от обявените от Путин.не случайно те бяха изградени по време на руското управление в украйна.

    Коментиран от #70

    08:58 16.05.2026

  • 67 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Страшна работа! Просто Ужас!":

    ОПЪНИ КОМШИЙКАТА И ЩЕ ТИ КАЖЕ КЪДЕ РАБОТИ!..РР. МОЖЕ И КОМШИЯТА

    08:58 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ми то още от 2022 Руслан

    7 0 Отговор
    Ги разкри теа лаборатории бе...
    Тогава се знаеше за 11...
    Говедарите се правеха на приятно разсеяни...

    09:20 16.05.2026

  • 70 Мноо си Т.П стаянчо

    4 1 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    За чий им е на kpabарите скъпи съоръжения в чужда държава ако не за био оръжия бе...

    Коментиран от #91

    09:22 16.05.2026

  • 71 Муухахахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "СЗО-фашисти":

    Отново стръв за кълвящите на гола кука,вече без маджун

    09:26 16.05.2026

  • 72 веско

    2 2 Отговор
    ""Междувременно, според доклад на Министерството на отбраната на САЩ, прегледан от РИА Новости, правителството на САЩ е инвестирало над 200 милиона долара в 46 биологични лаборатории в Украйна.""
    Защо Америка е изнесла тези лаборатории извън страната и то в Украйна . ? Какво ще кажат нашите лицемери предатели по тоя въпрос ? Случайно ли е ,че тези лаборатории са в Украйна когато я подготвят и финансират за предстоящата война ? За това е виновен Путин щом имат информация и знаят за тези лаборатории защо не предупредиха Америка ,че те застрашават Националната Безопасност на Русия и да ги унищожат. ..Вместо да направи това Путин леко се усмихва и разказва как са били изградени , с какво са се занимавали и колко много документи са намерили .. ? Какво си направил или си предприел когато Американците идват от другият край на света и под носа ти изграждат лаборатории не случайно а ти само наблюдаваш--както винаги и чакаш какво ще стане ? . След 8 годишна подготовка и финансиране започна войната и Украйна вече воюва 5 -та година и то успешно воюва - и всичко това стана под носа на Путин .? Така беше и с Чеченската република 1998-1999 година , Грузия 2004-2008 година Украйна 2014 -2022 година . Сега страни като Армения , Молдавия може и Грузия, Азербайджан ще бъдат включени в предстоящият конфликт и ще бъдат финансирани и подготвени .. Путин ли ? Той ще чака за да разбере какво ще стане - и при свършен факт да се оплаче на Руският народ.

    09:29 16.05.2026

  • 73 Дърт пръдльооо

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ !!!":

    РУСИЯ КОЛАБИРА НО ПУТИНСКАТА ПРОПАГАНДА НЕ СПИРА. СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ ЩЕ СА ПО ВЕЧЕ ОТ 130 БИОЛАБОРАТОРИИ ФИНАНСИРАНИ ОТ САЩ!!!

    09:30 16.05.2026

  • 74 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ами сега?":

    Пропуснали са да ви зарадват с биолабораториите за биокомари като врабци,които хапят като свирепи кучета.

    09:35 16.05.2026

  • 75 А бе

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Абе...":

    Споко бе те за вас.

    09:37 16.05.2026

  • 76 Лъжи и измами.....

    2 1 Отговор
    Подмолни мръсотия на фащ и омраза към соц.....

    Коментиран от #88

    09:49 16.05.2026

  • 77 Жжж

    2 2 Отговор
    Ауу, че страшно! Всяка държава не, ами всяка селска болница има биолоборатория. В София примерно са стотици.

    Коментиран от #85

    09:57 16.05.2026

  • 78 работа

    4 1 Отговор
    В тези лаборатории чистачките са добре платени, защото сутрин замитат следи и инсинерират трупове.

    10:18 16.05.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 наблюдател

    2 1 Отговор
    Това не е вярно!Не може да лъжат 5-6 години и сега да е истина.Четете миналите публикации по темата.Ще излезе ,че пропагандата до 1990г. пасти да яде

    11:09 16.05.2026

  • 81 Историк

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Хи хи хи":

    Пак не си разбрал. Републиканската партия на тръмп е като КПСС, там има култ към личността му и еднопартийно искат да управляват САЩ, която превърнаха в Тръмпландия.

    11:25 16.05.2026

  • 82 Достоевски

    2 1 Отговор
    Поредните измислици от ку.чката с белия кичур - готова е да изкара и майка си ш@франтия, за да злепоставят предната администрация на САЩ.
    Кресливата клоунада на тръмповите циркаджии продължава с пълна сила!

    11:38 16.05.2026

  • 83 Наивници!

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ !!!":

    НЯКОЙ СИ МИСЛЯТ,ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ СЛЕД КАТО ИЗДАДЕ УКАЗ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПАРАДА РУСИЯ ЩЯЛА ДА ПОБЕДИ?...........човек да се смее ли да плаче ли?

    11:40 16.05.2026

  • 84 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Александр Лукашенко, президент":

    Дрън,дрън ярина

    11:41 16.05.2026

  • 85 Ссс

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Жжж":

    Да обясняваш на копейка и русороб какво е биолаборатория и за какво служи е непосилна задача.

    11:45 16.05.2026

  • 86 ЯХБЗ

    2 1 Отговор
    Така и не показаха москалите дори и половин лаборатория от тези измислици...

    13:03 16.05.2026

  • 87 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Путилифона батю Путйо изскимте каде го страхуват биохимическите лабуратории и че тура одново дългата софра одпредя си коги го посещават гости. За белио стаканчик у вътрешнио джоб на пардесюто знаеме и за шишичката с минералка тоже.

    13:12 16.05.2026

  • 88 Нещастниции

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Лъжи и измами.....":

    Соца вече е в историята!Реално никъде не съществува!

    13:58 16.05.2026

  • 89 тея пиянки

    0 1 Отговор
    Пак ги налазиха бойните комари.

    14:00 16.05.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Пръцкоо лелин

    0 1 Отговор

    До коментар #70 от "Мноо си Т.П стаянчо":

    Дайте доказателства за тези лаборатории бре? Покажете поне една бре мамин?

    14:06 16.05.2026

  • 92 Фъшестнайсети

    0 0 Отговор
    Пак ме свалиха...................но никой не ме споменава.

    18:33 16.05.2026

