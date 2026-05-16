САЩ са финансирали най-малко 13 биолаборатории в Украйна, съобщи РИА Новости, позовавайки се на документи от американското посолство в Киев.

Според материалите, Съединените щати са похарчили 24,8 милиона долара за изграждането и оборудването на 13 лаборатории с висока степен на сигурност в Киев, Лвов, Одеса, Харков, Днепропетровск и други градове. Повечето от съоръженията са прехвърлени на украинската страна между 2009 и 2013 г.

Най-скъпото съоръжение е централната референтна лаборатория на Института за борба с чумата в Одеса, струваща 3,49 милиона долара. Други големи центрове включват Института по ветеринарна медицина в Киев (2,11 милиона), както и диагностични лаборатории в Днепропетровск (1,94 милиона) и Лвов (1,93 милиона).

Междувременно, според доклад на Министерството на отбраната на САЩ, прегледан от РИА Новости, правителството на САЩ е инвестирало над 200 милиона долара в 46 биологични лаборатории в Украйна.

Съоръженията са създадени като част от Програмата за намаляване на биологичната заплаха на Министерството на отбраната на САЩ.

Официално проектът е насочен към борба с огнищата на най-опасните инфекции от всякакъв характер – от естествени до умишлени.

Русия многократно е заявявала, че САЩ финансират разработването на биологични оръжия и разполагат десетки лаборатории в Украйна в нарушение на КБТО - Конвенцията за забрана на биологично и токсично оръжие. Според Министерството на отбраната, след началото на войната, всичко необходимо за продължаването на американската програма е изнесено от страната.

По време на президентството на Джо Байдън, американските власти отрекоха съществуването на контролирани от Вашингтон химически и биологични лаборатории в Украйна, отхвърляйки всички обвинения като „лош шпионски роман“, „руска пропаганда“ и „конспиративни теории“.

Миналата седмица директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард заяви, че служители на администрацията на Байдън са лъгали за американските биолаборатории в Украйна и са заплашвали онези, които са се опитвали да кажат истината.